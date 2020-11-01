Где установить комнатный термостат котла: высота и место

Котёл · комнатный термостат · датчик температуры · кабель Где установить комнатный термостат или датчик температуры котла От места комнатного термостата зависит, когда котёл начнёт и закончит нагрев. Если датчик находится у радиатора, окна, двери, на солнце или в котельной, автоматика получает искажённую температуру: в одних комнатах становится жарко, в других холодно, а котёл может часто включаться и выключаться. Обычно 1,3–1,5 м от пола Внутренняя стена Свободная циркуляция воздуха Точная схема по инструкции оборудования

Короткий ответ Комнатный термостат обычно устанавливают на внутренней стене основного жилого помещения, ориентировочно на высоте 1,3–1,5 м от чистого пола. Рядом не должно быть радиатора, камина, телевизора, кухонной техники, прямого солнца, сквозняка, окна, двери, шторы или высокой мебели. Универсальной точки для любого дома нет. Нужно учитывать планировку, тип отопления, тепловую инерцию, термоголовки на радиаторах, количество этажей и логику конкретного котла или контроллера. Окончательное место выбирают по инструкции устройства.

Комнатный термостат, датчик и пульт котла: это не одно и то же Перед выбором места нужно понять, какое устройство будет установлено. Внешне они могут быть похожи, но подключаются и работают по-разному. Комнатный термостат ON/OFF Измеряет температуру воздуха и замыкает или размыкает штатный вход запроса отопления. Обычно не получает подробные данные котла. Цифровой регулятор Работает через OpenTherm, eBUS, EMS или фирменную шину. Может передавать котлу уставки и получать доступные параметры. Выносной комнатный датчик Только измеряет температуру и передаёт её контроллеру. Кнопок и самостоятельной логики управления может не иметь. Проводной пульт котла Совмещает управление режимами и измерение температуры помещения. У некоторых моделей комнатное влияние можно включить или отключить в настройках. Беспроводной термостат Датчик размещается в комнате, а приёмник подключается возле котла. Нужно проверить дальность связи и поведение при потере сигнала. Зональный термостат Управляет отдельным контуром, приводом коллектора или зональным клапаном. Несколько датчиков без исполнительных устройств зональность не создают. Практическое правило: сначала выбирают котёл, контроллер и способ управления, затем определяют место и прокладывают подходящий кабель. Делать наоборот рискованно: заранее выведенные две жилы могут не подойти выбранному оборудованию.

Где лучше установить комнатный термостат Термостат должен измерять температуру той зоны, по которой действительно нужно управлять отоплением. Обычно выбирают основное жилое помещение с наиболее характерным режимом: гостиную, общую комнату или кухню-гостиную без выраженных локальных источников тепла. Подходящее место внутренняя стена жилого помещения;

свободное движение комнатного воздуха;

температура близка к средней по управляемой зоне;

нет прямого нагрева корпуса;

нет постоянного сквозняка;

устройство доступно для управления и обслуживания;

рядом не планируется высокая мебель или плотная штора. Нежелательное место наружная или холодная стена;

простенок над радиатором;

зона прямых солнечных лучей;

рядом с входной или балконной дверью;

у окна, лестницы или приточного диффузора;

за шкафом, телевизором, шторой или дверью;

котельная, тамбур или неотапливаемый коридор. Если термостат беспроводной, полезно сначала несколько дней проверить его в предполагаемом месте. Это позволяет увидеть, соответствует ли температура ощущению комфорта и не возникают ли сильные перепады между помещениями.

На какой высоте устанавливать комнатный термостат Для многих комнатных регуляторов производители рекомендуют высоту около 1,3–1,5 м от чистого пола. Встречаются и более широкие допустимые диапазоны, поэтому приоритет всегда имеет руководство конкретного устройства. Высоту выбирают не только ради удобства. У пола воздух обычно холоднее, под потолком теплее. Датчик должен находиться в зоне, которая отражает температуру пребывания людей, и обдуваться обычным комнатным воздухом. Пол Обычно 1,3–1,5 м Потолок Не переносите размер автоматически с выключателей. Выключатель можно поставить на удобной для руки высоте, но место термостата должно обеспечивать корректное измерение воздуха. Совмещать их в одну рамку можно только тогда, когда это допускает оборудование и выбранная точка подходит для температурного датчика.

Какую комнату выбрать для термостата котла Помещение Когда подходит Что может искажать работу Гостиная Основное помещение, стабильный режим, нормальная циркуляция воздуха Камин, телевизор, солнце, большое остекление, частые гости Кухня-гостиная Подходит, если зона действительно определяет комфорт всего дома Духовка, варочная панель, техника и приготовление пищи Спальня Приоритетна ночная температура и спальня является опорной зоной Закрытая дверь может отделять её от остальных помещений Коридор Только если температура там соответствует жилым комнатам Нет радиатора, открывается входная дверь, сквозняки, мало внутреннего тепла Детская Отдельная регулируемая зона со своим контуром или приводом Один датчик не должен без расчёта управлять всем домом по одной комнате Котельная Только для датчика контроля самой котельной Котёл, трубы и насосы создают локальное тепло Лестничный холл Редко, после проверки температурного режима Переток воздуха между этажами и выраженная стратификация температуры Почему коридор часто выбирают ошибочно В коридоре удобно проложить кабель и легко разместить устройство, но его температура может не соответствовать жилым комнатам. Если рядом входная дверь, холодная стена или нет собственного отопительного прибора, котёл будет ориентироваться на нетипичную зону. Почему кухня тоже требует проверки Во время приготовления пищи кухня временно нагревается. Термостат может раньше остановить котёл, хотя спальни и дальние комнаты ещё не прогрелись. В большой кухне-гостиной проблема меньше, если датчик удалён от техники и зона действительно является основной.

Где нельзя ставить комнатный датчик Над радиатором Восходящий тёплый воздух нагревает корпус датчика раньше, чем помещение. Котёл отключается преждевременно. На наружной стене Холодная поверхность и возможная инфильтрация воздуха занижают показания. Допустимость зависит от теплоизоляции стены и инструкции. На прямом солнце Солнечное излучение нагревает сам корпус, поэтому датчик показывает не температуру воздуха, а локальный перегрев. У двери или окна Кратковременный сквозняк вызывает ложный запрос на отопление и перегрев остальных помещений. За шторой или мебелью Воздух вокруг устройства застаивается. Реакция на изменение температуры становится запаздывающей. Возле телевизора и техники Электроника выделяет тепло и искажает измерение даже без явного горячего потока воздуха. Рядом с кондиционером Прямой поток холодного или тёплого воздуха заставляет отопление работать не по средней температуре помещения. В котельной Трубы, насосы, котёл и техническое оборудование создают собственный температурный режим, не связанный с жилой зоной.

Как комнатный термостат работает вместе с термоголовками радиаторов В комнате, где установлен основной термостат котла, радиаторная термоголовка не должна раньше него перекрывать тепло. Иначе возникает конфликт: термостат продолжает требовать нагрев, а радиатор в его комнате уже закрыт. Для многих систем производители регуляторов рекомендуют полностью открыть термостатические клапаны радиаторов в опорной комнате. Остальные помещения можно ограничивать термоголовками, если это не нарушает гидравлическую работу системы и минимальный расход через котёл. 1 Комнатный термостат измеряет температуру опорной зоны. 2 Котёл получает запрос на тепло через разрешённый интерфейс. 3 Радиатор в опорной комнате должен отдавать тепло без преждевременного закрытия. 4 Остальные комнаты корректируются термоголовками или отдельными зонами. Нельзя без проверки закрывать все радиаторы одновременно. Для части котлов и насосных схем требуется постоянный минимальный проток, байпас или другая предусмотренная гидравлическая защита.

Один термостат на весь дом или несколько Один термостат управляет котлом по температуре одной опорной зоны. Это приемлемо, когда дом небольшой, помещения имеют близкие теплопотери и система отопления сбалансирована. В двухэтажном доме, при сочетании радиаторов и тёплого пола, большой площади, солнечных комнатах или разных режимах проживания одной точки часто недостаточно. Но установка нескольких датчиков сама по себе проблему не решает. Один котловой термостат Подходит для одной общей зоны. Остальные комнаты корректируются расходом, балансировкой и термостатическими клапанами. Несколько зон Нужны отдельные контуры, зональные клапаны, приводы коллектора или другая возможность реально управлять подачей тепла. Несколько этажей Учитываются отдельные насосные группы, коллекторы, температурные графики, лестничный переток воздуха и приоритет зон. Что требуется для настоящей зональности отдельно регулируемый отопительный контур или прибор;

комнатный датчик или термостат каждой зоны;

исполнительный механизм: привод, клапан, насос или совместимый регулятор;

контроллер, согласующий запросы зон с котлом;

корректная гидравлика и предусмотренный минимальный проток;

понятный режим при потере датчика, связи или питания.

Где ставить термостат водяного тёплого пола Для покомнатного управления водяным тёплым полом термостат устанавливают в каждой регулируемой зоне. Он передаёт команду контроллеру коллектора, а тот управляет электротермическим приводом соответствующего контура. Если два помещения подключены к одному контуру, независимо поддерживать температуру в них одним приводом не получится. Если одно большое помещение имеет несколько петель, они могут объединяться в одну зону при одинаковом температурном режиме. Датчик температуры воздуха размещают по тем же правилам: внутренняя стена, свободная циркуляция, отсутствие солнца и локального тепла. Для ограничения температуры покрытия дополнительно может применяться датчик пола, если это предусмотрено термостатом и конструкцией системы.

Куда выводить кабель комнатного термостата Кабель выводят в заранее выбранную точку установки, а второй конец приводят к котлу, приёмнику, контроллеру зон или шкафу автоматики. Нельзя считать, что для любого устройства достаточно двух случайных жил. Тип подключения Что передаётся Что проверить до прокладки Сухой контакт ON/OFF Замыкание или размыкание запроса отопления Допустимое напряжение входа, тип контакта, сечение и длину по инструкции OpenTherm Цифровой обмен между регулятором и котлом Совместимость, полярность при её наличии, тип и длину линии eBUS, EMS, фирменная шина Питание и цифровые данные по правилам производителя Точный тип кабеля, длину, топологию и разделение с силовыми линиями Выносной резистивный датчик Сопротивление, зависящее от температуры Тип NTC, Pt или другой датчик, допустимое сопротивление линии Термостат 230 В Питание и коммутация по заводской схеме Количество жил, защиту, монтажную коробку и требования электробезопасности Беспроводной термостат Радиосвязь между комнатным блоком и приёмником Питание приёмника, место подключения, дальность и замену батарей Практические требования к трассе использовать кабель, разрешённый инструкцией конкретного оборудования;

не прокладывать слаботочную линию вместе с 230 В без предусмотренного разделения;

оставить запас кабеля у термостата и контроллера;

подписать оба конца линии;

не делать скрытые необслуживаемые соединения;

предусмотреть подходящий подрозетник или основание устройства;

зафиксировать трассу до штукатурки, чтобы не повредить её при сверлении;

не использовать свободные жилы неизвестного кабеля без проверки назначения и изоляции. У разных котлов даже внешне похожие клеммы могут быть сухим контактом, низковольтной шиной или цепью 230 В. Подключение выполняют только после проверки схемы и при снятом напряжении.

Можно ли нарастить провод комнатного датчика или термостата Во многих системах линию можно удлинить, но способ зависит от её назначения. Для релейного контакта, цифровой шины и резистивного датчика действуют разные ограничения. Универсального правила «подойдёт любая витая пара» нет. Сухой контакт Обычно допускает двухжильную линию, но сечение, длина, рабочее напряжение и способ прокладки проверяются по двум инструкциям: котла и термостата. Цифровая шина Важны допустимая длина, топология, сечение, полярность и требования к экранированию или скрутке. Они различаются у разных протоколов. Резистивный датчик Дополнительное сопротивление провода способно изменить показания. Нужно знать характеристику датчика и допустимую погрешность контроллера. Как выполнить соединение сначала определить тип цепи и допустимый кабель;

обесточить оборудование и проверить отсутствие напряжения;

использовать одинаковое или разрешённое производителем сечение;

выполнить надёжное соединение в доступной коробке или корпусе;

защитить соединение от влаги, натяжения и механического повреждения;

не оставлять скрутку под штукатуркой;

после удлинения проверить связь, показания и работу автоматики. Если изготовитель указывает заводской датчик с несъёмным кабелем или запрещает удлинение, нарушать это требование нельзя. Иногда правильнее заменить датчик, перенести контроллер или использовать совместимое беспроводное решение.

Что делать, если кабель уже выведен не туда Оставлять термостат в заведомо неправильной точке только потому, что там есть провод, не стоит. Сначала оценивают, насколько место искажает температуру и какие варианты поддерживает оборудование. Проверить предполагаемую точку переносным термометром. Сравнить её с температурой в центре комнаты и основной зоне пребывания. Уточнить тип линии. Определить, является ли она сухим контактом, шиной, питанием или линией датчика. Перенести кабель скрыто или в коробе. Выбирается вариант без опасных скрытых соединений и повреждения отделки. Использовать выносной датчик. Подходит только при штатной поддержке контроллером. Установить беспроводной термостат. Приёмник остаётся у котла, а комнатный блок ставится в корректной точке. Отключить комнатное влияние пульта. Возможно у отдельных систем, когда пульт нужен только для управления, а температура берётся с другого датчика.

Как понять, что термостат установлен неправильно В комнате с датчиком тепло, в остальных холодно Датчик прогревается раньше остальных помещений или опорная зона выбрана неверно. Котёл долго работает, а дома слишком жарко Датчик занижает температуру из-за холодной стены, сквозняка или входной двери. Температура скачет после солнца или готовки Корпус датчика нагревается локальным источником, не связанным с отоплением. Котёл часто включается и выключается Возможны неправильное место, слишком малый гистерезис, малая зона или другие причины системы. Показания отличаются от обычного термометра Нужно сравнивать устройства рядом после выдержки времени и учитывать калибровку. После закрытия шторы температура меняется Термостат попал в застойную воздушную зону между стеной и тканью. Неправильное регулирование не всегда связано только с датчиком. Причиной могут быть разбалансированные радиаторы, неверная температура подачи, малая циркуляция, завоздушивание, неправильная мощность котла или несогласованная зональная автоматика.

Безопасность и нормативная основа Место датчика определяется прежде всего руководством производителя котла, регулятора и системы отопления. Электрическая часть выполняется с учётом назначения цепи, напряжения, защиты и условий прокладки. Документы, которые учитываются руководство по монтажу конкретного котла и регулятора;

ПУЭ в применимой части электропроводок, защиты и отключения питания;

СП 256.1325800.2016 для электроустановок жилых и общественных зданий;

СП 60.13330.2020 для систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в части выбора и монтажа электропроводок;

требования изготовителя к интерфейсу, кабелю, длине и месту установки. Подключение внутри котла, контроллера, электрощита и цепей 230 В выполняет специалист. Нельзя подавать напряжение на неизвестный вход, обходить штатные защиты или вмешиваться в газовую арматуру и цепи безопасности котла.

Тула и Тульская область Установка комнатных термостатов и датчиков отопления Помогаю определить подходящее место комнатного термостата, проверить интерфейс котла, подготовить кабель, подключить совместимый регулятор и настроить понятный режим работы. Официальный проект отопления и газовые работы не выполняются. Что может входить в работу проверка модели котла, термостата и схемы подключения;

выбор опорного помещения и места датчика;

подготовка линии до чистовой отделки;

перенос или аккуратное удлинение существующей линии;

установка проводного или беспроводного термостата;

подключение сухого контакта или поддерживаемой цифровой шины;

подключение зонального контроллера и согласованных приводов;

настройка расписания, гистерезиса и пользовательских режимов;

проверка работы без интернета и после восстановления питания;

интеграция с совместимой системой умного дома. От чего зависит стоимость Стоимость зависит от модели котла и регулятора, типа интерфейса, состояния существующей проводки, длины трассы, количества помещений и зон, необходимости переноса кабеля, установки приводов и настройки автоматики. Минимальный выезд и диагностика по Туле начинаются от 5000 ₽. Итоговый объём и стоимость согласовываются после проверки оборудования и объекта. Основные материалы и оборудование заказчик оплачивает напрямую поставщику по согласованному перечню. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет при использовании рекомендованных материалов и 1 год при материалах заказчика. Связаться удобным способом Климат-контроль в доме

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