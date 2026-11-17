РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ · 17 НОЯБРЯ 2026 Батарейные блоки БЗПА SGB1: выбор внешней батареи для ИБП 17 ноября Брянский завод промышленной автоматики сообщил через отраслевой портал Elec.ru о линейке из 11 моделей батарейных блоков SGB1. Это готовые аккумуляторные сборки для увеличения автономности совместимых ИБП. Часть исполнений присутствовала в каталоге ранее, поэтому речь идёт о представлении и расширении ассортимента, а не первом появлении всей серии. 11 моделей Исполнения RM для систем резервного питания 36–240 В Заявленный диапазон номинального напряжения серии, а не универсальный выход

Модельный ряд

В сообщение об ассортименте вошли SGB1/330-RM, /340-RM, /440-RM, /450-RM, /660-RM, /670-RM, /880-RM, /890-RM, /990-RM, /1090-RM и /1100-RM. У каждой модели могут быть разные исполнения аккумуляторных батарей. Выбор только по цифровой части артикула недостаточен.

Два исполнения с одинаковым напряжением

Параметр SGB1/330-RM 7BX9 SGB1/990-RM 7AX9 Номинальное напряжение 72 В 72 В Подзаряд 81,5 В 81,5 В Ёмкость по каталогу 9 А·ч 3 × 9 А·ч Предельный ток заряда 2,5 А 7,5 А Предельный ток разряда 50 А 50 А Буферный срок службы при +20 °C 5 лет 10 лет Размеры, Ш × Г × В 487 × 441 × 85 мм 485 × 576 × 130 мм Масса, не более 26 кг 62 кг

Данные приведены для точных исполнений по карточкам производителя. Расчётный срок службы аккумуляторов не равен сроку гарантии. Ток 50 А ограничен автоматическим выключателем и не означает допустимость непрерывной работы при любой нагрузке.

Как оценить запас энергии

Номинальный запас энергии первого исполнения составляет 72 × 9 = 648 Вт·ч. Если запись 3 × 9 А·ч во втором исполнении описывает три параллельные группы с суммарной ёмкостью 27 А·ч, номинальная энергия составит 1944 Вт·ч. Конфигурацию групп подтверждают по документации. Фактически доступная при разряде энергия меньше из-за потерь преобразования, тока разряда, температурных условий и порога отключения.

Важно: не подключайте батарейный блок к ИБП только по совпадению напряжения. Необходимо подтвердить совместимость конкретной модели, допустимые напряжения заряда и разряда, ток зарядного устройства, тип аккумуляторов, разъём, полярность, защиту и допустимое число блоков. Высокое постоянное напряжение и большая энергия аккумуляторов создают риск поражения током, дуги и пожара. Работы выполняет специалист.

Что учесть при эксплуатации

Температура В карточках двух исполнений указан диапазон +5…+40 °C, оптимально +20 °C. Неотапливаемый гараж зимой нельзя считать подходящим помещением. Нагрузка Учитывают активную мощность, пусковые токи и КПД ИБП. Резерв связи и видеонаблюдения отличается от питания электроприборов большой мощности. Размещение Масса батарейных блоков требует проверки несущей способности стойки и креплений с учётом остальных устройств. Восстановление заряда Увеличение ёмкости повышает время автономии, но зарядка может занять больше времени. Важно учитывать повторные отключения.

Частые вопросы Можно ли использовать SGB1 с любым ИБП? Нет, требуется подтверждение совместимости. Блок не является самостоятельным источником переменного напряжения. Гарантирует ли удвоение ёмкости вдвое большее время? Нет. Продолжительность зависит от характеристик батарей под нагрузкой и работы преобразователя. Пользуйтесь таблицами автономности производителя. Подходит ли серия для домашнего резервного питания? Может рассматриваться только в составе совместимого оборудования и подходящей по параметрам системы. Для небольшого дома нередко разумнее иной формат батарей и ИБП.

Оценка автономной работы Для предварительного выбора полезно рассчитать энергопотребление критичных устройств, а затем проверить его по данным реального ИБП. Рассчитать время работы ИБП