РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ · 17 НОЯБРЯ 2026
Батарейные блоки БЗПА SGB1: выбор внешней батареи для ИБП
17 ноября Брянский завод промышленной автоматики сообщил через отраслевой портал Elec.ru о линейке из 11 моделей батарейных блоков SGB1. Это готовые аккумуляторные сборки для увеличения автономности совместимых ИБП. Часть исполнений присутствовала в каталоге ранее, поэтому речь идёт о представлении и расширении ассортимента, а не первом появлении всей серии.
Модельный ряд
В сообщение об ассортименте вошли SGB1/330-RM, /340-RM, /440-RM, /450-RM, /660-RM, /670-RM, /880-RM, /890-RM, /990-RM, /1090-RM и /1100-RM. У каждой модели могут быть разные исполнения аккумуляторных батарей. Выбор только по цифровой части артикула недостаточен.
Два исполнения с одинаковым напряжением
|Параметр
|SGB1/330-RM 7BX9
|SGB1/990-RM 7AX9
|Номинальное напряжение
|72 В
|72 В
|Подзаряд
|81,5 В
|81,5 В
|Ёмкость по каталогу
|9 А·ч
|3 × 9 А·ч
|Предельный ток заряда
|2,5 А
|7,5 А
|Предельный ток разряда
|50 А
|50 А
|Буферный срок службы при +20 °C
|5 лет
|10 лет
|Размеры, Ш × Г × В
|487 × 441 × 85 мм
|485 × 576 × 130 мм
|Масса, не более
|26 кг
|62 кг
Данные приведены для точных исполнений по карточкам производителя. Расчётный срок службы аккумуляторов не равен сроку гарантии. Ток 50 А ограничен автоматическим выключателем и не означает допустимость непрерывной работы при любой нагрузке.
Как оценить запас энергии
Номинальный запас энергии первого исполнения составляет 72 × 9 = 648 Вт·ч. Если запись 3 × 9 А·ч во втором исполнении описывает три параллельные группы с суммарной ёмкостью 27 А·ч, номинальная энергия составит 1944 Вт·ч. Конфигурацию групп подтверждают по документации. Фактически доступная при разряде энергия меньше из-за потерь преобразования, тока разряда, температурных условий и порога отключения.
Что учесть при эксплуатации
Температура
В карточках двух исполнений указан диапазон +5…+40 °C, оптимально +20 °C. Неотапливаемый гараж зимой нельзя считать подходящим помещением.
Нагрузка
Учитывают активную мощность, пусковые токи и КПД ИБП. Резерв связи и видеонаблюдения отличается от питания электроприборов большой мощности.
Размещение
Масса батарейных блоков требует проверки несущей способности стойки и креплений с учётом остальных устройств.
Восстановление заряда
Увеличение ёмкости повышает время автономии, но зарядка может занять больше времени. Важно учитывать повторные отключения.
Частые вопросы
Можно ли использовать SGB1 с любым ИБП?
Нет, требуется подтверждение совместимости. Блок не является самостоятельным источником переменного напряжения.
Гарантирует ли удвоение ёмкости вдвое большее время?
Нет. Продолжительность зависит от характеристик батарей под нагрузкой и работы преобразователя. Пользуйтесь таблицами автономности производителя.
Подходит ли серия для домашнего резервного питания?
Может рассматриваться только в составе совместимого оборудования и подходящей по параметрам системы. Для небольшого дома нередко разумнее иной формат батарей и ИБП.
Оценка автономной работы
Для предварительного выбора полезно рассчитать энергопотребление критичных устройств, а затем проверить его по данным реального ИБП.
Источники: сообщение БЗПА на Elec.ru от 17.11.2026 и технические карточки производителя для SGB1/330-RM исп. 7BX9 и SGB1/990-RM исп. 7AX9.