ЭЛЕКТРОЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ · СОБЫТИЕ 18 НОЯБРЯ 2026 ДКС обновила типовые решения АВР: Modbus, ДГУ и защита переключений Компания ДКС обновила набор готовых решений автоматического ввода резерва (АВР) на базе контроллеров Mitra Logic. В обновлении появились дистанционное управление по Modbus, дополнительные алгоритмы восстановления питания, диагностика неисправностей привода и конфигурация с дизель-генераторной установкой. Основной практический вопрос при модернизации: совместимы ли новые программы со схемами уже собранного шкафа? 18.11.2026 Дата сообщения ДКС об обновлении 4 проекта Основные пакеты типовых решений

Какие функции появились

Изменение Что это означает при эксплуатации Дополнительные блокировки в ручном режиме Алгоритм лучше защищён от ошибочных команд коммутации; работоспособность аппаратных блокировок всё равно проверяется отдельно. Управление восстановлением нормального режима (ВНР) Можно настраивать возврат на штатный источник после восстановления его параметров. Вариант ВНР с параллельным включением вводов Специальный алгоритм для допустимых схем. Не является разрешением объединять несинхронизированные источники произвольно. Промышленный коммутатор и Modbus Связь с верхним уровнем и дистанционный режим при соблюдении сетевой и электрической безопасности. Контроль времени выполнения команды приводом Выявление ситуации, когда коммутационный аппарат не перешёл в ожидаемое состояние вовремя. Байпас питания цепей управления Вариант обслуживания ИБП, питающего управление, по предусмотренной изготовителем схеме. Клеммные схемы и пароль настроек Удобнее собирать, диагностировать и разграничивать доступ к настройкам. Вариант с ДГУ В набор добавлена схема переключения с участием дизель-генераторной установки.

Указанный набор функций описан производителем как обновление готовых проектов. Это не означает, что любая ранее выпущенная модель блока АВР автоматически приобретёт все перечисленные возможности.

Какие схемы входят в комплект

Схема Назначение Что проверять 2 в 1 Два питающих ввода, общая нагрузка Приоритет источника, блокировки, задержки и условия обратного перехода 2 в 1 с ДГУ Основной и резервный сценарии с генератором Сигналы готовности ДГУ, время пуска и охлаждения, электрическая развязка 2 в 2 с секционированием Две секции с возможностью резервирования через секционный аппарат Последовательность коммутации и запрет недопустимых соединений 3 в 1 Три питающих направления и одна группа нагрузки Порядок выбора доступного источника и диагностика отказов 3 в 2 с секционированием Резервирование двух секций при трёх вводах Состояния секционных аппаратов, приоритеты и аппаратные блокировки

Производитель перечисляет четыре скачиваемых пакета типовых проектов; исполнение «2 в 1 с ДГУ» приведено как дополнительный вариант схемы. Для каждого пакета предусмотрены электрические схемы в DWG/PDF, спецификация, прикладное ПО и инструкция по эксплуатации. Конкретный состав следует сверять с актуальным архивом производителя.

Главное ограничение: старую схему нельзя просто перепрошить

Важное предупреждение ДКС: программа нового решения несовместима со старой электрической схемой, и наоборот. Нельзя загружать новую версию проекта в существующий шкаф без сопоставления клемм, сигналов, оборудования и последовательности работы. Старые материалы сохранены производителем отдельно под названием «OLD — AVR 25.06.zip».

Обычно наибольший риск создаёт не интерфейс контроллера, а изменение назначения дискретных входов и выходов, состояния обратных контактов и алгоритмов блокировки. Поэтому перед обновлением требуется инвентаризация фактической сборки, проверка версии проекта и согласованное решение о модернизации. Настройка по памяти или только по скриншоту HMI недопустима.

Что проверить перед вводом АВР в эксплуатацию

Соответствие электрической схемы реальному шкафу, установленным автоматам, контакторам, секционным аппаратам и приводам. Раздельную работу контроля каждого ввода и реакцию на потерю напряжения, пропадание фазы и восстановление нормального питания. Работоспособность электрических и механических блокировок, исключающих опасное объединение источников. Задержки переключения и ограничения для чувствительных нагрузок. АВР не заменяет ИБП: без отдельного накопителя возможен перерыв электроснабжения. Обработку ошибки привода, несоответствия команды и обратного сигнала, а также безопасное состояние при отказе связи. Режимы ручного, автоматического и дистанционного управления, разграничение полномочий и порядок обслуживания. Возврат в нормальный режим после восстановления сети, включая отдельное подтверждение условий параллельного режима там, где он предусмотрен.

Ограничение безопасности: испытания переключений и пусконаладка АВР проводятся квалифицированными специалистами по утверждённой программе, с учётом особенностей объекта. Не следует самостоятельно замыкать силовые вводы, подавать команды из Modbus или изменять связи в действующем щите.

Modbus и дистанционное управление: что важно для безопасности

Возможность дистанционно изменять режим АВР полезна для диспетчеризации, но сама по себе не подтверждает защиту интерфейса. Сеть управления рекомендуется отделять от гостевого и общедоступного Wi-Fi; допуск к изменению режимов должен быть ограничен. Если интерфейс используется только для мониторинга, права на отправку команд лучше не предоставлять. Конкретные регистры, скорости и сетевые настройки для этой редакции проекта в открытом сообщении ДКС не перечислены, поэтому приводить их без документации нельзя.

Для каких объектов это актуально

Коммерческие помещения Важны предсказуемое восстановление подачи питания, контроль аппаратов и сигналы на диспетчерский уровень. Инженерные системы зданий Учитываются насосы, вентиляция, связь, автоматизация и необходимость поддерживать определённые цепи через ИБП. Объекты с генератором Дополнительная схема с ДГУ требует согласования сигналов готовности источника и времени переключений. Существующие электрощиты Приоритет отдаётся безопасной оценке совместимости новой версии проекта со старой схемой, а не формальной замене программы.

Частые вопросы Можно ли установить обновлённую программу ДКС на старый шкаф? Только после полной проверки схемы и совместимости. Производитель прямо предупреждает о несовместимости старых и новых проектов. Обеспечит ли АВР питание без паузы? Не обязательно. Продолжительность переключения зависит от схемы, аппаратов, логики и источников. Для действительно бесперебойного питания чувствительной нагрузки может потребоваться ИБП. Можно ли подключить генератор к любому АВР 2 в 1? Нет. Потребуется конкретная схема с учётом характеристик ДГУ, его пуска, защит и исключения обратной подачи в сеть. Что делать, если после обновления перестал работать привод? Не повторять команды бесконтрольно. Нужно вывести систему в безопасное состояние и проверить соответствие проекта, приводов, датчиков и цепей управления.

Проверка и модернизация электрощита При обследовании щита важно проверить вводы, блокировки, перечень нагрузок и порядок работы резерва. Для самостоятельной первичной оценки пригодится наш материал о проверке АВР после монтажа. Проверка АВР после монтажа