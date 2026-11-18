ЭЛЕКТРОЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ · СОБЫТИЕ 18 НОЯБРЯ 2026
ДКС обновила типовые решения АВР: Modbus, ДГУ и защита переключений
Компания ДКС обновила набор готовых решений автоматического ввода резерва (АВР) на базе контроллеров Mitra Logic. В обновлении появились дистанционное управление по Modbus, дополнительные алгоритмы восстановления питания, диагностика неисправностей привода и конфигурация с дизель-генераторной установкой. Основной практический вопрос при модернизации: совместимы ли новые программы со схемами уже собранного шкафа?
Какие функции появились
|Изменение
|Что это означает при эксплуатации
|Дополнительные блокировки в ручном режиме
|Алгоритм лучше защищён от ошибочных команд коммутации; работоспособность аппаратных блокировок всё равно проверяется отдельно.
|Управление восстановлением нормального режима (ВНР)
|Можно настраивать возврат на штатный источник после восстановления его параметров.
|Вариант ВНР с параллельным включением вводов
|Специальный алгоритм для допустимых схем. Не является разрешением объединять несинхронизированные источники произвольно.
|Промышленный коммутатор и Modbus
|Связь с верхним уровнем и дистанционный режим при соблюдении сетевой и электрической безопасности.
|Контроль времени выполнения команды приводом
|Выявление ситуации, когда коммутационный аппарат не перешёл в ожидаемое состояние вовремя.
|Байпас питания цепей управления
|Вариант обслуживания ИБП, питающего управление, по предусмотренной изготовителем схеме.
|Клеммные схемы и пароль настроек
|Удобнее собирать, диагностировать и разграничивать доступ к настройкам.
|Вариант с ДГУ
|В набор добавлена схема переключения с участием дизель-генераторной установки.
Указанный набор функций описан производителем как обновление готовых проектов. Это не означает, что любая ранее выпущенная модель блока АВР автоматически приобретёт все перечисленные возможности.
Какие схемы входят в комплект
|Схема
|Назначение
|Что проверять
|2 в 1
|Два питающих ввода, общая нагрузка
|Приоритет источника, блокировки, задержки и условия обратного перехода
|2 в 1 с ДГУ
|Основной и резервный сценарии с генератором
|Сигналы готовности ДГУ, время пуска и охлаждения, электрическая развязка
|2 в 2 с секционированием
|Две секции с возможностью резервирования через секционный аппарат
|Последовательность коммутации и запрет недопустимых соединений
|3 в 1
|Три питающих направления и одна группа нагрузки
|Порядок выбора доступного источника и диагностика отказов
|3 в 2 с секционированием
|Резервирование двух секций при трёх вводах
|Состояния секционных аппаратов, приоритеты и аппаратные блокировки
Производитель перечисляет четыре скачиваемых пакета типовых проектов; исполнение «2 в 1 с ДГУ» приведено как дополнительный вариант схемы. Для каждого пакета предусмотрены электрические схемы в DWG/PDF, спецификация, прикладное ПО и инструкция по эксплуатации. Конкретный состав следует сверять с актуальным архивом производителя.
Главное ограничение: старую схему нельзя просто перепрошить
Обычно наибольший риск создаёт не интерфейс контроллера, а изменение назначения дискретных входов и выходов, состояния обратных контактов и алгоритмов блокировки. Поэтому перед обновлением требуется инвентаризация фактической сборки, проверка версии проекта и согласованное решение о модернизации. Настройка по памяти или только по скриншоту HMI недопустима.
Что проверить перед вводом АВР в эксплуатацию
- Соответствие электрической схемы реальному шкафу, установленным автоматам, контакторам, секционным аппаратам и приводам.
- Раздельную работу контроля каждого ввода и реакцию на потерю напряжения, пропадание фазы и восстановление нормального питания.
- Работоспособность электрических и механических блокировок, исключающих опасное объединение источников.
- Задержки переключения и ограничения для чувствительных нагрузок. АВР не заменяет ИБП: без отдельного накопителя возможен перерыв электроснабжения.
- Обработку ошибки привода, несоответствия команды и обратного сигнала, а также безопасное состояние при отказе связи.
- Режимы ручного, автоматического и дистанционного управления, разграничение полномочий и порядок обслуживания.
- Возврат в нормальный режим после восстановления сети, включая отдельное подтверждение условий параллельного режима там, где он предусмотрен.
Modbus и дистанционное управление: что важно для безопасности
Возможность дистанционно изменять режим АВР полезна для диспетчеризации, но сама по себе не подтверждает защиту интерфейса. Сеть управления рекомендуется отделять от гостевого и общедоступного Wi-Fi; допуск к изменению режимов должен быть ограничен. Если интерфейс используется только для мониторинга, права на отправку команд лучше не предоставлять. Конкретные регистры, скорости и сетевые настройки для этой редакции проекта в открытом сообщении ДКС не перечислены, поэтому приводить их без документации нельзя.
Для каких объектов это актуально
Коммерческие помещения
Важны предсказуемое восстановление подачи питания, контроль аппаратов и сигналы на диспетчерский уровень.
Инженерные системы зданий
Учитываются насосы, вентиляция, связь, автоматизация и необходимость поддерживать определённые цепи через ИБП.
Объекты с генератором
Дополнительная схема с ДГУ требует согласования сигналов готовности источника и времени переключений.
Существующие электрощиты
Приоритет отдаётся безопасной оценке совместимости новой версии проекта со старой схемой, а не формальной замене программы.
Частые вопросы
Можно ли установить обновлённую программу ДКС на старый шкаф?
Только после полной проверки схемы и совместимости. Производитель прямо предупреждает о несовместимости старых и новых проектов.
Обеспечит ли АВР питание без паузы?
Не обязательно. Продолжительность переключения зависит от схемы, аппаратов, логики и источников. Для действительно бесперебойного питания чувствительной нагрузки может потребоваться ИБП.
Можно ли подключить генератор к любому АВР 2 в 1?
Нет. Потребуется конкретная схема с учётом характеристик ДГУ, его пуска, защит и исключения обратной подачи в сеть.
Что делать, если после обновления перестал работать привод?
Не повторять команды бесконтрольно. Нужно вывести систему в безопасное состояние и проверить соответствие проекта, приводов, датчиков и цепей управления.
Проверка и модернизация электрощита
При обследовании щита важно проверить вводы, блокировки, перечень нагрузок и порядок работы резерва. Для самостоятельной первичной оценки пригодится наш материал о проверке АВР после монтажа.
Основание: сообщение ДКС от 18 ноября 2026 года «Решения для систем автоматического ввода резерва обновлены»; документация ДКС «Готовое решение — Автоматический ввод резерва»; отраслевой обзор «Элек.ру» от 20 ноября 2026 года.