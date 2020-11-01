IT · Docker · 21 сентября 2026
Docker Desktop 4.92 вышел: исправлена CVE-2026-53495 и проблемы Windows, WSL и Kubernetes
Docker выпустила Desktop 4.92.0. Релиз обновляет containerd до 2.3.5 с исправлением CVE-2026-53495 и устраняет ряд неприятных ошибок Windows, WSL, Kubernetes, проброса портов, bind mounts и переноса disk image.
Что нового в Docker Desktop 4.92
Docker Desktop 4.92.0 — сервисный релиз, но для пользователей Windows он заметно практичнее многих функциональных обновлений. Docker исправила несколько проблем, которые могли выглядеть как неисправность контейнера, WSL или Kubernetes, хотя источник находился в самом Desktop.
В состав версии вошли containerd 2.3.5, Docker Agent 1.140.0, Buildx 0.37.1 и Docker Offload 0.6.27.
Исправление безопасности: containerd 2.3.5
Docker отдельно выделяет обновление containerd до версии 2.3.5, которое закрывает CVE-2026-53495. Поэтому 4.92.0 имеет смысл рассматривать не только как набор исправлений интерфейса.
Исправлен неприятный сценарий с published ports
В предыдущем поведении порт контейнера мог остаться недоступным на всё время его работы, если соответствующий host port был кратковременно занят в момент запуска. Docker Desktop 4.92 исправляет эту ситуацию.
Это особенно коварная ошибка при диагностике: контейнер может отображаться как запущенный, приложение внутри него работает, но обращение к опубликованному порту с хоста не проходит. Пользователь начинает проверять firewall, reverse proxy, Compose и само приложение, хотя проблема связана с состоянием порта при старте.
Windows и WSL: что исправили
- Перенос disk image между дисками. Исправлена ошибка, из-за которой перенос в другое расположение мог всегда завершаться неудачей при выборе другого диска.
- WSL engine. Desktop больше не должен бесконечно повторять запуск engine без нормального сообщения, если WSL не может загрузить собственные kernel modules.
- Windows containers. Исправлено исчезновение
host.docker.internalи
gateway.docker.internalпосле потери потока container events.
- Bind mounts. Исправлена работа single-file bind mounts с Docker VMM.
- Cross-distro mounts. Исправлено устаревшее или неполное содержимое каталогов на медленно подключаемых дисках, включая Storage Pool volumes.
- Kubernetes. Исправлен отказ запуска после удаления ранее интегрированного WSL-дистрибутива.
Kubernetes больше не должен бесконечно висеть на Starting Kubernetes
Docker исправила ситуацию, при которой встроенный Kubernetes оставался в состоянии
Starting Kubernetes, если инициализация кластера уже завершилась ошибкой. Теперь Desktop должен показать ошибку вместо бесконечного ожидания.
Это не исправляет любую возможную причину отказа Kubernetes, но существенно улучшает диагностику: пользователь получает исходную ошибку и может работать с причиной, а не перезапускать Desktop наугад.
Что обновилось внутри
|Компонент
|Версия в Docker Desktop 4.92.0
|containerd
|2.3.5
|Docker Agent
|1.140.0
|Docker Buildx
|0.37.1
|Docker Offload
|0.6.27
Важно не путать Docker Desktop и Docker Engine. Desktop — более крупный продукт для Windows, macOS и Linux desktop-сценариев, который включает и связывает несколько компонентов. Версия Desktop поэтому не совпадает с номером Docker Engine.
Стоит ли обновляться с 4.91
Для Windows-машины с WSL 2 аргументов в пользу обновления достаточно: исправления containerd, дискового образа, WSL, bind mounts и Kubernetes затрагивают базовые части локального container environment.
Но рабочую машину лучше обновлять контролируемо. Если на Docker Desktop завязаны локальные базы, n8n, Home Assistant, AI-инструменты или dev-среда, сначала убедитесь, что данные находятся в persistent volumes или bind mounts и у вас есть резервная копия действительно важных данных.
Что проверить перед обновлением
- Сохранить Compose-файлы и
.env, не включая секреты в публичный Git.
- Проверить, где находятся persistent volumes и bind-mounted данные.
- Сделать backup баз данных на уровне самой СУБД, если данные критичны.
- Зафиксировать текущую версию Docker Desktop и используемый backend.
- Убедиться, что важные контейнеры можно пересоздать из Compose или другой декларативной конфигурации.
Что проверить после обновления
docker versionи
docker infoвыполняются без ошибок;
- Compose-проекты стартуют;
- published ports доступны с хоста;
- volumes и bind mounts содержат ожидаемые данные;
host.docker.internalработает там, где он используется;
- WSL-дистрибутивы и интеграция Desktop работают штатно;
- встроенный Kubernetes, если он нужен, переходит в рабочее состояние;
- reverse proxy, базы данных и контейнерные приложения проходят функциональную проверку.
Почему это актуально для self-hosted и локального ИИ
Docker Desktop всё чаще используется не только разработчиками. Через Compose локально запускают Open WebUI, AnythingLLM, базы данных, vector stores, MCP-сервисы, n8n и вспомогательные сервисы для локальных LLM.
В такой схеме проблема с WSL, bind mount или опубликованным портом легко выглядит как ошибка самого AI-приложения. Поэтому при диагностике полезно разделять уровни: приложение → контейнер → Docker Engine/containerd → Docker Desktop → WSL/Windows.
Web-приложение → container → port/volume/network → Docker runtime → WSL/VMM → Windows
Итог
Docker Desktop 4.92.0 не приносит одной большой функции, но содержит полезный набор исправлений инфраструктурного уровня. На Windows особенно заметны исправления WSL, переноса disk image, bind mounts, Kubernetes и опубликованных портов.
С учётом обновления containerd 2.3.5 и исправления CVE-2026-53495 релиз имеет смысл поставить в плановое окно, предварительно проверив резервные копии данных и воспроизводимость Compose-окружения.