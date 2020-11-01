IT · Docker · 21 сентября 2026 Docker Desktop 4.92 вышел: исправлена CVE-2026-53495 и проблемы Windows, WSL и Kubernetes Docker выпустила Desktop 4.92.0. Релиз обновляет containerd до 2.3.5 с исправлением CVE-2026-53495 и устраняет ряд неприятных ошибок Windows, WSL, Kubernetes, проброса портов, bind mounts и переноса disk image.

4.92.0 Docker Desktop от 21 сентября 2026 года containerd 2.3.5 обновление с исправлением CVE-2026-53495 Windows + WSL несколько исправлений, важных для локальной разработки

Что нового в Docker Desktop 4.92 Docker Desktop 4.92.0 — сервисный релиз, но для пользователей Windows он заметно практичнее многих функциональных обновлений. Docker исправила несколько проблем, которые могли выглядеть как неисправность контейнера, WSL или Kubernetes, хотя источник находился в самом Desktop. В состав версии вошли containerd 2.3.5, Docker Agent 1.140.0, Buildx 0.37.1 и Docker Offload 0.6.27.

Исправление безопасности: containerd 2.3.5 Docker отдельно выделяет обновление containerd до версии 2.3.5, которое закрывает CVE-2026-53495. Поэтому 4.92.0 имеет смысл рассматривать не только как набор исправлений интерфейса. Практический подход: если Docker Desktop используется постоянно и запускает рабочие или тестовые контейнеры, security-релизы базового runtime лучше не откладывать без причины. Перед обновлением всё равно стоит проверить критичные volumes, Compose-файлы и возможность восстановить окружение.

Исправлен неприятный сценарий с published ports В предыдущем поведении порт контейнера мог остаться недоступным на всё время его работы, если соответствующий host port был кратковременно занят в момент запуска. Docker Desktop 4.92 исправляет эту ситуацию. Это особенно коварная ошибка при диагностике: контейнер может отображаться как запущенный, приложение внутри него работает, но обращение к опубликованному порту с хоста не проходит. Пользователь начинает проверять firewall, reverse proxy, Compose и само приложение, хотя проблема связана с состоянием порта при старте.

Windows и WSL: что исправили Перенос disk image между дисками. Исправлена ошибка, из-за которой перенос в другое расположение мог всегда завершаться неудачей при выборе другого диска.

Исправлена ошибка, из-за которой перенос в другое расположение мог всегда завершаться неудачей при выборе другого диска. WSL engine. Desktop больше не должен бесконечно повторять запуск engine без нормального сообщения, если WSL не может загрузить собственные kernel modules.

Desktop больше не должен бесконечно повторять запуск engine без нормального сообщения, если WSL не может загрузить собственные kernel modules. Windows containers. Исправлено исчезновение host.docker.internal и gateway.docker.internal после потери потока container events.

Исправлено исчезновение и после потери потока container events. Bind mounts. Исправлена работа single-file bind mounts с Docker VMM.

Исправлена работа single-file bind mounts с Docker VMM. Cross-distro mounts. Исправлено устаревшее или неполное содержимое каталогов на медленно подключаемых дисках, включая Storage Pool volumes.

Исправлено устаревшее или неполное содержимое каталогов на медленно подключаемых дисках, включая Storage Pool volumes. Kubernetes. Исправлен отказ запуска после удаления ранее интегрированного WSL-дистрибутива.

Kubernetes больше не должен бесконечно висеть на Starting Kubernetes Docker исправила ситуацию, при которой встроенный Kubernetes оставался в состоянии Starting Kubernetes , если инициализация кластера уже завершилась ошибкой. Теперь Desktop должен показать ошибку вместо бесконечного ожидания. Это не исправляет любую возможную причину отказа Kubernetes, но существенно улучшает диагностику: пользователь получает исходную ошибку и может работать с причиной, а не перезапускать Desktop наугад.

Что обновилось внутри Компонент Версия в Docker Desktop 4.92.0 containerd 2.3.5 Docker Agent 1.140.0 Docker Buildx 0.37.1 Docker Offload 0.6.27 Важно не путать Docker Desktop и Docker Engine. Desktop — более крупный продукт для Windows, macOS и Linux desktop-сценариев, который включает и связывает несколько компонентов. Версия Desktop поэтому не совпадает с номером Docker Engine.

Стоит ли обновляться с 4.91 Для Windows-машины с WSL 2 аргументов в пользу обновления достаточно: исправления containerd, дискового образа, WSL, bind mounts и Kubernetes затрагивают базовые части локального container environment. Но рабочую машину лучше обновлять контролируемо. Если на Docker Desktop завязаны локальные базы, n8n, Home Assistant, AI-инструменты или dev-среда, сначала убедитесь, что данные находятся в persistent volumes или bind mounts и у вас есть резервная копия действительно важных данных.

Что проверить перед обновлением Сохранить Compose-файлы и .env , не включая секреты в публичный Git. Проверить, где находятся persistent volumes и bind-mounted данные. Сделать backup баз данных на уровне самой СУБД, если данные критичны. Зафиксировать текущую версию Docker Desktop и используемый backend. Убедиться, что важные контейнеры можно пересоздать из Compose или другой декларативной конфигурации.

Что проверить после обновления docker version и docker info выполняются без ошибок;

и выполняются без ошибок; Compose-проекты стартуют;

published ports доступны с хоста;

volumes и bind mounts содержат ожидаемые данные;

host.docker.internal работает там, где он используется;

работает там, где он используется; WSL-дистрибутивы и интеграция Desktop работают штатно;

встроенный Kubernetes, если он нужен, переходит в рабочее состояние;

reverse proxy, базы данных и контейнерные приложения проходят функциональную проверку.

Почему это актуально для self-hosted и локального ИИ Docker Desktop всё чаще используется не только разработчиками. Через Compose локально запускают Open WebUI, AnythingLLM, базы данных, vector stores, MCP-сервисы, n8n и вспомогательные сервисы для локальных LLM. В такой схеме проблема с WSL, bind mount или опубликованным портом легко выглядит как ошибка самого AI-приложения. Поэтому при диагностике полезно разделять уровни: приложение → контейнер → Docker Engine/containerd → Docker Desktop → WSL/Windows. Диагностика:

Web-приложение → container → port/volume/network → Docker runtime → WSL/VMM → Windows