Изменение № 2 к СП 485: новые правила пожаротушения с 26 июля 2026 года

Пожарная безопасность Изменение № 2 к СП 485: что изменилось в проектировании автоматического пожаротушения С 26 июля 2026 года применяется изменение № 2 к СП 485.1311500.2020. Документ уточнил условия применения газового, порошкового, газопорошкового и аэрозольного пожаротушения, требования к документации, трубопроводам, креплениям, огнетушащим веществам и расчетам установок. Главное изменение: установки газового, порошкового, газопорошкового и аэрозольного пожаротушения разрешено применять только в помещениях без постоянного пребывания людей. При этом персонал может находиться в таких помещениях для выполнения работ, предусмотренных должностными инструкциями.

Какой документ изменился Изменение № 2 к СП 485.1311500.2020 утверждено приказом МЧС России от 26 мая 2026 года № 373. СП 485 устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения для зданий, сооружений, помещений и отдельных технологических единиц. Главное управление МЧС России указывает, что изменение вступило в силу 26 июля 2026 года. Новая редакция затрагивает водяные, пенные, газовые, порошковые и аэрозольные установки пожаротушения. Нормативная основа: изменение № 2 к СП 485.1311500.2020, утвержденное приказом МЧС России от 26.05.2026 № 373. Изменение применяется прежде всего при разработке новой проектной или рабочей документации, реконструкции объекта, модернизации системы и изменении назначения защищаемого помещения.

Новые ограничения для помещений с людьми В СП 485 появился новый пункт 5.11. Он распространяется на автоматические установки: газового пожаротушения;

порошкового пожаротушения;

газопорошкового пожаротушения;

аэрозольного пожаротушения. Автоматические установки газового, порошкового, газопорошкового и аэрозольного пожаротушения следует применять только для защиты помещений без постоянного пребывания людей. Пункт 5.11 СП 485.1311500.2020 в редакции изменения № 2 Это не означает, что вход работников в такое помещение полностью запрещен. СП прямо допускает нахождение персонала для выполнения работ, предусмотренных должностной инструкцией. Например, специалист может периодически заходить в серверную, электрощитовую, архив, машинное помещение или помещение аккумуляторных батарей для осмотра, обслуживания и ремонта. Однако организовывать в таком помещении постоянное рабочее место при защите перечисленными установками нельзя. Важно: термин «без постоянного пребывания людей» нельзя подменять понятием «людей обычно немного». Если работник постоянно находится в помещении в течение рабочей смены, такой режим необходимо учитывать при выборе способа пожаротушения. Ограничение доступа посетителей Для защищаемого помещения должны быть предусмотрены организационные и технические меры, препятствующие несанкционированному доступу посетителей. На входе необходимо разместить указатели, сообщающие: о наличии автоматической установки пожаротушения;

о запрете доступа посетителей. На практике доступ может ограничиваться замком, системой контроля и управления доступом, пропускным режимом или передачей ключей только ответственному персоналу.

Что изменилось в требованиях к документации Пункт 5.7 СП 485 изложен в новой редакции. Кроме проектной и (или) рабочей документации на автоматическую установку пожаротушения, проектная организация должна подготовить дополнительные материалы. Программы испытаний Проектная организация подготавливает программы приемочных и периодических испытаний, но только если это предусмотрено требованием заказчика. Правильная трактовка: программы испытаний не стали безусловно обязательными для каждого проекта. В новой редакции пункта 5.7 прямо указано, что они разрабатываются по требованию заказчика. Заказчику целесообразно включать такое требование в техническое задание, если объект сложный, система нестандартная либо порядок приемки необходимо определить до начала монтажа. Гидравлические схемы насосной станции Для размещения в насосной станции должны быть подготовлены: схема противопожарного водоснабжения;

схема обвязки насосов. Схемы необходимы обслуживающему персоналу для понимания расположения арматуры, насосов, резервуаров, направлений подачи воды и порядка переключения оборудования.

Что изменилось для газового пожаротушения Изменение № 2 уточняет проектирование установок газового пожаротушения, состав проектной документации, временные характеристики подачи газового огнетушащего вещества и требования к монтажу. Появилось определение пускового баллона В раздел терминов введено понятие пускового баллона. Это баллон без сифонной трубки со сжатым газом и (или) углекислотой, применяемый исключительно для запуска модулей газового пожаротушения, батареи модулей или распределительных устройств. Наименование огнетушащего вещества Наименование газового огнетушащего вещества в проектной документации должно соответствовать наименованию, приведенному в таблице 9.1 СП 485. Дополнительные сведения допускается указывать после нормативного наименования. Из таблицы 9.1 исключен хладон 13J1. Следовательно, использовать его как предусмотренное таблицей газовое огнетушащее вещество в новых проектных решениях нельзя. Площадь отверстий насадков В расчет установки теперь прямо включена площадь отверстий насадков. Ранее в соответствующем требовании упоминалось количество насадков, но не была отдельно обозначена площадь их выпускных отверстий. Время подачи сжатого газа Для модульных и централизованных установок со сжатыми газами допускается увеличить временной интервал подачи до 120 секунд при одновременном выполнении установленных условий. Послабление относится к помещению: с параметром негерметичности не более 0,001 м −1 ;

; с пожарной нагрузкой подкласса А1 по ГОСТ 27331;

защищаемому модульной или централизованной установкой;

в котором применяется сжатый газ. Возможность увеличения времени нельзя применять автоматически ко всем газовым установкам. Соответствие каждому условию должно подтверждаться расчетом и проектной документацией. Удаление газа и дыма Требования к удалению газового огнетушащего вещества после срабатывания дополнены указанием на необходимость удаления дыма. Это важно учитывать при разработке алгоритма вентиляции и организации безопасного доступа персонала после пожара или ложного запуска системы.

Что изменилось для порошкового пожаротушения Порошковые установки нельзя применять в помещениях с постоянным пребыванием людей. Запрет также действует в помещениях без постоянного пребывания людей, если находящиеся там люди не смогут покинуть помещение до начала подачи огнетушащего порошка. Проектировщик должен учитывать не только назначение помещения, но и реальную возможность своевременной эвакуации после предупредительного сигнала. Скорость воздушного потока Локальная защита производственных зон, участков, агрегатов и оборудования допускается при скорости воздушного потока не более 2 м/с. При большей скорости требуется применять стандарт организации, согласованный в установленном порядке с МЧС России, а эффективность решения должна быть подтверждена положительными результатами огневых испытаний для соответствующей группы объектов или пожарной нагрузки. Негерметичность помещения Объемное порошковое пожаротушение допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 процента. При большей негерметичности также потребуется согласованный стандарт организации и подтверждение эффективности огневыми испытаниями. Помещения объемом более 400 м³ В помещениях объемом свыше 400 м³ предусматривается локальное пожаротушение по площади или пожаротушение по всей площади. Объемный и локально-объемный способы допускаются только на основании согласованного стандарта организации и положительных результатов огневых испытаний.

Что изменилось для аэрозольного пожаротушения Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для объемного тушения пожаров подкласса А2 и класса В. Новая редакция устанавливает пределы защищаемого помещения: объем до 10 000 м³;

высота не более 10 м;

параметр негерметичности не должен превышать значения, установленного таблицей Г.16 СП 485. Для помещений с параметром негерметичности не более 0,001 м−1 допускается тушение материалов подкласса А1, если эффективность конкретного типа генератора огнетушащего аэрозоля подтверждена при оценке соответствия. Где аэрозольное пожаротушение запрещено Аэрозольные установки нельзя применять: в помещениях с постоянным пребыванием людей;

в помещениях, из которых люди не успеют выйти до начала работы генераторов;

в некоторых зданиях III–V степеней огнестойкости при применении генераторов с опасной высокотемпературной зоной. Для генераторов, создающих температуру более 400 °C за пределами зоны 150 мм от корпуса или трубопровода дистанционной подачи, действуют дополнительные ограничения. Размер высокотемпературной зоны может определяться испытаниями по ГОСТ 34635 в аккредитованной лаборатории. Размещение генераторов по высоте В СП появились рекомендации по количеству ярусов генераторов: Высота помещения Рекомендуемое размещение До 4 м Один ярус От 4 до 8 м Два яруса От 8 до 10 м Три яруса и более Это именно рекомендуемая схема размещения. Конкретное количество, расположение и ориентация генераторов определяются расчетом, документацией производителя и условиями защищаемого объекта.

Новые требования к трубопроводам, креплениям и окраске Изменения подробно уточняют требования к трубопроводам газовых и порошковых установок. Соединения труб Для оцинкованных и стальных труб водяных и пенных установок соединения должны выполняться с учетом разделов 4 и 5 СП 73.13330.2016. В порошковых установках трубопроводные соединения могут быть: сварными;

фланцевыми;

резьбовыми. Для трубопроводов порошкового пожаротушения перечислены стальные трубы по ГОСТ 32528, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734. Резьбовые фитинги должны быть изготовлены из материала труб или ковкого чугуна. Расчет креплений Узлы крепления должны обеспечивать неподвижность модулей, трубопроводов и участков с насадками при воздействии нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов. Пункты 9.9.4 и 10.2.14 СП 485 Для газовых установок необходимо дополнительно учитывать реактивные силы, возникающие при выпуске газового огнетушащего вещества из насадков. Минимальный зазор между трубопроводом и стеной или иной строительной конструкцией должен составлять 2 см. Окраска трубопроводов Наружные поверхности трубопроводов должны иметь защитное покрытие, за исключением резьбовых соединений и уплотнительных поверхностей. В помещениях с требованиями к интерьеру допускается окрашивание трубопроводов в цвет, соответствующий дизайну помещения. При этом красный цвет трубопроводов не рекомендуется. Запрещено окрашивать: насадки газовых и порошковых установок, а также термочувствительные элементы побудительных систем.

Хранение готового раствора пенообразователя Изменение допускает подключать объекты к существующим установкам, в которых раствор пенообразователя хранится в готовом виде в емкостях или резервуарах. Для этого должны одновременно выполняться условия: проводятся периодические проверки качества раствора;

производитель гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик раствора в течение установленного срока;

гарантийный срок указан производителем;

материал резервуара соответствует технической документации производителя пенообразователя. Одного факта наличия раствора в резервуаре недостаточно. Эксплуатирующая организация должна иметь документы на состав, сведения о сроке хранения и результаты периодического контроля качества.

Что новые правила означают для серверных, электрощитовых и помещений ИБП На таких объектах часто применяются газовые, порошковые или аэрозольные установки. После изменения СП 485 особенно важно правильно определить режим пребывания людей. Помещение Что необходимо проверить Серверная Нет ли постоянного рабочего места, ограничен ли доступ посетителей, предусмотрен ли выход до подачи вещества Электрощитовая Режим доступа, наличие предупреждающих табличек, взаимодействие пожаротушения с электроснабжением и вентиляцией Помещение ИБП Тип аккумуляторов, характер пожарной нагрузки, возможность эвакуации и допустимость выбранного вещества Архив Не организованы ли рабочие места, соответствует ли установка классу пожарной нагрузки и объему помещения Склад Реальное время нахождения работников, высота помещения, негерметичность и размещение оборудования Пример: если серверная используется только для размещения оборудования, а специалист входит туда периодически, газовое пожаротушение может применяться при соблюдении остальных требований. Если в серверной постоянно работает администратор, помещение уже нельзя рассматривать как помещение без постоянного пребывания людей. Наличие электрического оборудования само по себе не означает, что необходимо выбрать именно газ, порошок или аэрозоль. Способ тушения определяется пожарной нагрузкой, назначением помещения, возможным ущербом оборудованию, безопасностью людей и требованиями проекта.

Нужно ли переделывать уже действующую установку Вступление изменения в силу само по себе не означает автоматической обязанность немедленно демонтировать все ранее смонтированные установки. Необходимость корректировки следует оценивать по документам конкретного объекта. Проверка особенно необходима, если: изменилось назначение помещения;

в помещении появилось постоянное рабочее место;

проводится реконструкция или капитальный ремонт;

заменяются модули, насадки, трубопроводы или огнетушащее вещество;

изменились площадь, объем или герметичность помещения;

перенесены перегородки, двери или вентиляционные проемы;

система не соответствует проекту;

отсутствует исполнительная или эксплуатационная документация. Решение о сохранении, модернизации или замене установки должно приниматься после анализа проектной документации и обследования объекта специализированной организацией. Самостоятельно отключать, демонтировать или изменять автоматическую установку пожаротушения нельзя. Изменение алгоритмов, оборудования, насадков и трубопроводов может нарушить расчетные параметры системы.

Что проверить заказчику или собственнику объекта Определить назначение помещения. Уточнить, является ли пребывание людей постоянным или периодическим. Проверить проект. Найти тип установки, защищаемый объем, расчет, алгоритм запуска и применяемое огнетушащее вещество. Сопоставить проект с фактическим состоянием. Проверить перегородки, двери, вентиляцию, трубопроводы, насадки, модули и размещение оборудования. Проверить возможность эвакуации. Люди должны успеть выйти до начала подачи порошка, газа или аэрозоля. Ограничить доступ посетителей. Установить необходимые таблички и организационные или технические средства ограничения доступа. Проверить крепления. Узлы должны воспринимать нормативную нагрузку и воздействие, возникающее при срабатывании. Проверить эксплуатационные документы. Должны быть регламенты обслуживания, результаты проверок, акты испытаний и документы на огнетушащие вещества. Зафиксировать изменения. При перепланировке или изменении технологического процесса необходимо оценить необходимость корректировки проекта.

Что проверить проектировщику режим пребывания людей и возможность их выхода;

меры ограничения доступа посетителей;

соответствие наименования ГОТВ таблице 9.1;

площадь отверстий газовых насадков;

временные характеристики подачи огнетушащего вещества;

скорость воздушного потока при локальной порошковой защите;

степень и параметр негерметичности помещения;

допустимый объем и высоту при аэрозольном пожаротушении;

расчетные нагрузки на крепления трубопроводов и модулей;

тип труб, соединений и защитного покрытия;

необходимость программ приемочных и периодических испытаний;

актуальность нормативных ссылок и стандартов организации.

Частые вопросы Запрещено ли газовое пожаротушение в серверной? Не всегда. Газовая установка может применяться, если серверная относится к помещению без постоянного пребывания людей, персонал заходит только для выполнения работ, посетители не имеют несанкционированного доступа, а остальные требования СП соблюдены. Можно ли постоянно работать в помещении с газовым пожаротушением? Новая редакция пункта 5.11 предусматривает применение такой установки только в помещении без постоянного пребывания людей. Организация постоянного рабочего места требует пересмотра способа защиты или планировочного решения. Нужно ли устанавливать таблички на входе? Да. На входе в защищаемое помещение, куда персонал входит для выполнения работ, должны размещаться указатели о наличии автоматической установки пожаротушения и запрете доступа посетителей. Всегда ли нужна отдельная программа испытаний? Нет. Пункт 5.7 предусматривает разработку программ приемочных и периодических испытаний по требованию заказчика. Можно ли покрасить трубопровод под цвет интерьера? В помещении с требованиями к эстетике это допускается. При этом красная окраска не рекомендуется, а насадки и термочувствительные элементы окрашивать нельзя. Какой зазор должен быть между трубопроводом и стеной? Для трубопроводов газовых и порошковых установок предусмотрен зазор не менее 2 см между трубопроводом и стеной или другой строительной конструкцией. Нужно ли немедленно менять старую систему? Автоматического требования заменить любую ранее смонтированную установку только из-за выхода изменения нет. Однако систему необходимо проверить при реконструкции, изменении назначения помещения, появлении постоянных рабочих мест или несоответствии фактического состояния проекту.

Вывод Изменение № 2 к СП 485.1311500.2020 усиливает связь между способом пожаротушения, режимом пребывания людей и реальными характеристиками помещения. Наиболее значимое требование касается газовых, порошковых, газопорошковых и аэрозольных установок. Они должны применяться в помещениях без постоянного пребывания людей, с контролируемым доступом и возможностью безопасного выхода персонала до подачи огнетушащего вещества. Одновременно уточнены требования к проектной и рабочей документации, газовым огнетушащим веществам, расчетам, трубопроводам, креплениям, окраске, аэрозольным генераторам и хранению растворов пенообразователя. При проектировании или модернизации системы следует использовать актуальную редакцию СП 485 с изменениями № 1 и № 2.