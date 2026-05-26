Изменение № 2 к СП 485: новые правила пожаротушения с 26 июля 2026 года

Изменение № 2 к СП 485: что изменилось в проектировании автоматического пожаротушения
С 26 июля 2026 года применяется изменение № 2 к СП 485.1311500.2020. Документ уточнил условия применения газового, порошкового, газопорошкового и аэрозольного пожаротушения, требования к документации, трубопроводам, креплениям, огнетушащим веществам и расчетам установок.
Какой документ изменился
Изменение № 2 к СП 485.1311500.2020 утверждено приказом МЧС России от 26 мая 2026 года № 373. СП 485 устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения для зданий, сооружений, помещений и отдельных технологических единиц.
Главное управление МЧС России указывает, что изменение вступило в силу 26 июля 2026 года. Новая редакция затрагивает водяные, пенные, газовые, порошковые и аэрозольные установки пожаротушения.
Изменение применяется прежде всего при разработке новой проектной или рабочей документации, реконструкции объекта, модернизации системы и изменении назначения защищаемого помещения.
Новые ограничения для помещений с людьми
В СП 485 появился новый пункт 5.11. Он распространяется на автоматические установки:
- газового пожаротушения;
- порошкового пожаротушения;
- газопорошкового пожаротушения;
- аэрозольного пожаротушения.
Автоматические установки газового, порошкового, газопорошкового и аэрозольного пожаротушения следует применять только для защиты помещений без постоянного пребывания людей. Пункт 5.11 СП 485.1311500.2020 в редакции изменения № 2
Это не означает, что вход работников в такое помещение полностью запрещен. СП прямо допускает нахождение персонала для выполнения работ, предусмотренных должностной инструкцией.
Например, специалист может периодически заходить в серверную, электрощитовую, архив, машинное помещение или помещение аккумуляторных батарей для осмотра, обслуживания и ремонта. Однако организовывать в таком помещении постоянное рабочее место при защите перечисленными установками нельзя.
Ограничение доступа посетителей
Для защищаемого помещения должны быть предусмотрены организационные и технические меры, препятствующие несанкционированному доступу посетителей.
На входе необходимо разместить указатели, сообщающие:
- о наличии автоматической установки пожаротушения;
- о запрете доступа посетителей.
На практике доступ может ограничиваться замком, системой контроля и управления доступом, пропускным режимом или передачей ключей только ответственному персоналу.
Что изменилось в требованиях к документации
Пункт 5.7 СП 485 изложен в новой редакции. Кроме проектной и (или) рабочей документации на автоматическую установку пожаротушения, проектная организация должна подготовить дополнительные материалы.
Программы испытаний
Проектная организация подготавливает программы приемочных и периодических испытаний, но только если это предусмотрено требованием заказчика.
Заказчику целесообразно включать такое требование в техническое задание, если объект сложный, система нестандартная либо порядок приемки необходимо определить до начала монтажа.
Гидравлические схемы насосной станции
Для размещения в насосной станции должны быть подготовлены:
- схема противопожарного водоснабжения;
- схема обвязки насосов.
Схемы необходимы обслуживающему персоналу для понимания расположения арматуры, насосов, резервуаров, направлений подачи воды и порядка переключения оборудования.
Что изменилось для газового пожаротушения
Изменение № 2 уточняет проектирование установок газового пожаротушения, состав проектной документации, временные характеристики подачи газового огнетушащего вещества и требования к монтажу.
Появилось определение пускового баллона
В раздел терминов введено понятие пускового баллона. Это баллон без сифонной трубки со сжатым газом и (или) углекислотой, применяемый исключительно для запуска модулей газового пожаротушения, батареи модулей или распределительных устройств.
Наименование огнетушащего вещества
Наименование газового огнетушащего вещества в проектной документации должно соответствовать наименованию, приведенному в таблице 9.1 СП 485. Дополнительные сведения допускается указывать после нормативного наименования.
Из таблицы 9.1 исключен хладон 13J1. Следовательно, использовать его как предусмотренное таблицей газовое огнетушащее вещество в новых проектных решениях нельзя.
Площадь отверстий насадков
В расчет установки теперь прямо включена площадь отверстий насадков. Ранее в соответствующем требовании упоминалось количество насадков, но не была отдельно обозначена площадь их выпускных отверстий.
Время подачи сжатого газа
Для модульных и централизованных установок со сжатыми газами допускается увеличить временной интервал подачи до 120 секунд при одновременном выполнении установленных условий.
Послабление относится к помещению:
- с параметром негерметичности не более 0,001 м−1;
- с пожарной нагрузкой подкласса А1 по ГОСТ 27331;
- защищаемому модульной или централизованной установкой;
- в котором применяется сжатый газ.
Возможность увеличения времени нельзя применять автоматически ко всем газовым установкам. Соответствие каждому условию должно подтверждаться расчетом и проектной документацией.
Удаление газа и дыма
Требования к удалению газового огнетушащего вещества после срабатывания дополнены указанием на необходимость удаления дыма. Это важно учитывать при разработке алгоритма вентиляции и организации безопасного доступа персонала после пожара или ложного запуска системы.
Что изменилось для порошкового пожаротушения
Порошковые установки нельзя применять в помещениях с постоянным пребыванием людей. Запрет также действует в помещениях без постоянного пребывания людей, если находящиеся там люди не смогут покинуть помещение до начала подачи огнетушащего порошка.
Проектировщик должен учитывать не только назначение помещения, но и реальную возможность своевременной эвакуации после предупредительного сигнала.
Скорость воздушного потока
Локальная защита производственных зон, участков, агрегатов и оборудования допускается при скорости воздушного потока не более 2 м/с.
При большей скорости требуется применять стандарт организации, согласованный в установленном порядке с МЧС России, а эффективность решения должна быть подтверждена положительными результатами огневых испытаний для соответствующей группы объектов или пожарной нагрузки.
Негерметичность помещения
Объемное порошковое пожаротушение допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 процента.
При большей негерметичности также потребуется согласованный стандарт организации и подтверждение эффективности огневыми испытаниями.
Помещения объемом более 400 м³
В помещениях объемом свыше 400 м³ предусматривается локальное пожаротушение по площади или пожаротушение по всей площади. Объемный и локально-объемный способы допускаются только на основании согласованного стандарта организации и положительных результатов огневых испытаний.
Что изменилось для аэрозольного пожаротушения
Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для объемного тушения пожаров подкласса А2 и класса В.
Новая редакция устанавливает пределы защищаемого помещения:
- объем до 10 000 м³;
- высота не более 10 м;
- параметр негерметичности не должен превышать значения, установленного таблицей Г.16 СП 485.
Для помещений с параметром негерметичности не более 0,001 м−1 допускается тушение материалов подкласса А1, если эффективность конкретного типа генератора огнетушащего аэрозоля подтверждена при оценке соответствия.
Где аэрозольное пожаротушение запрещено
Аэрозольные установки нельзя применять:
- в помещениях с постоянным пребыванием людей;
- в помещениях, из которых люди не успеют выйти до начала работы генераторов;
- в некоторых зданиях III–V степеней огнестойкости при применении генераторов с опасной высокотемпературной зоной.
Для генераторов, создающих температуру более 400 °C за пределами зоны 150 мм от корпуса или трубопровода дистанционной подачи, действуют дополнительные ограничения. Размер высокотемпературной зоны может определяться испытаниями по ГОСТ 34635 в аккредитованной лаборатории.
Размещение генераторов по высоте
В СП появились рекомендации по количеству ярусов генераторов:
|Высота помещения
|Рекомендуемое размещение
|До 4 м
|Один ярус
|От 4 до 8 м
|Два яруса
|От 8 до 10 м
|Три яруса и более
Это именно рекомендуемая схема размещения. Конкретное количество, расположение и ориентация генераторов определяются расчетом, документацией производителя и условиями защищаемого объекта.
Новые требования к трубопроводам, креплениям и окраске
Изменения подробно уточняют требования к трубопроводам газовых и порошковых установок.
Соединения труб
Для оцинкованных и стальных труб водяных и пенных установок соединения должны выполняться с учетом разделов 4 и 5 СП 73.13330.2016.
В порошковых установках трубопроводные соединения могут быть:
- сварными;
- фланцевыми;
- резьбовыми.
Для трубопроводов порошкового пожаротушения перечислены стальные трубы по ГОСТ 32528, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734. Резьбовые фитинги должны быть изготовлены из материала труб или ковкого чугуна.
Расчет креплений
Узлы крепления должны обеспечивать неподвижность модулей, трубопроводов и участков с насадками при воздействии нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов. Пункты 9.9.4 и 10.2.14 СП 485
Для газовых установок необходимо дополнительно учитывать реактивные силы, возникающие при выпуске газового огнетушащего вещества из насадков.
Минимальный зазор между трубопроводом и стеной или иной строительной конструкцией должен составлять 2 см.
Окраска трубопроводов
Наружные поверхности трубопроводов должны иметь защитное покрытие, за исключением резьбовых соединений и уплотнительных поверхностей.
В помещениях с требованиями к интерьеру допускается окрашивание трубопроводов в цвет, соответствующий дизайну помещения. При этом красный цвет трубопроводов не рекомендуется.
Хранение готового раствора пенообразователя
Изменение допускает подключать объекты к существующим установкам, в которых раствор пенообразователя хранится в готовом виде в емкостях или резервуарах.
Для этого должны одновременно выполняться условия:
- проводятся периодические проверки качества раствора;
- производитель гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик раствора в течение установленного срока;
- гарантийный срок указан производителем;
- материал резервуара соответствует технической документации производителя пенообразователя.
Одного факта наличия раствора в резервуаре недостаточно. Эксплуатирующая организация должна иметь документы на состав, сведения о сроке хранения и результаты периодического контроля качества.
Что новые правила означают для серверных, электрощитовых и помещений ИБП
На таких объектах часто применяются газовые, порошковые или аэрозольные установки. После изменения СП 485 особенно важно правильно определить режим пребывания людей.
|Помещение
|Что необходимо проверить
|Серверная
|Нет ли постоянного рабочего места, ограничен ли доступ посетителей, предусмотрен ли выход до подачи вещества
|Электрощитовая
|Режим доступа, наличие предупреждающих табличек, взаимодействие пожаротушения с электроснабжением и вентиляцией
|Помещение ИБП
|Тип аккумуляторов, характер пожарной нагрузки, возможность эвакуации и допустимость выбранного вещества
|Архив
|Не организованы ли рабочие места, соответствует ли установка классу пожарной нагрузки и объему помещения
|Склад
|Реальное время нахождения работников, высота помещения, негерметичность и размещение оборудования
Наличие электрического оборудования само по себе не означает, что необходимо выбрать именно газ, порошок или аэрозоль. Способ тушения определяется пожарной нагрузкой, назначением помещения, возможным ущербом оборудованию, безопасностью людей и требованиями проекта.
Нужно ли переделывать уже действующую установку
Вступление изменения в силу само по себе не означает автоматической обязанность немедленно демонтировать все ранее смонтированные установки. Необходимость корректировки следует оценивать по документам конкретного объекта.
Проверка особенно необходима, если:
- изменилось назначение помещения;
- в помещении появилось постоянное рабочее место;
- проводится реконструкция или капитальный ремонт;
- заменяются модули, насадки, трубопроводы или огнетушащее вещество;
- изменились площадь, объем или герметичность помещения;
- перенесены перегородки, двери или вентиляционные проемы;
- система не соответствует проекту;
- отсутствует исполнительная или эксплуатационная документация.
Решение о сохранении, модернизации или замене установки должно приниматься после анализа проектной документации и обследования объекта специализированной организацией.
Что проверить заказчику или собственнику объекта
- Определить назначение помещения. Уточнить, является ли пребывание людей постоянным или периодическим.
- Проверить проект. Найти тип установки, защищаемый объем, расчет, алгоритм запуска и применяемое огнетушащее вещество.
- Сопоставить проект с фактическим состоянием. Проверить перегородки, двери, вентиляцию, трубопроводы, насадки, модули и размещение оборудования.
- Проверить возможность эвакуации. Люди должны успеть выйти до начала подачи порошка, газа или аэрозоля.
- Ограничить доступ посетителей. Установить необходимые таблички и организационные или технические средства ограничения доступа.
- Проверить крепления. Узлы должны воспринимать нормативную нагрузку и воздействие, возникающее при срабатывании.
- Проверить эксплуатационные документы. Должны быть регламенты обслуживания, результаты проверок, акты испытаний и документы на огнетушащие вещества.
- Зафиксировать изменения. При перепланировке или изменении технологического процесса необходимо оценить необходимость корректировки проекта.
Что проверить проектировщику
- режим пребывания людей и возможность их выхода;
- меры ограничения доступа посетителей;
- соответствие наименования ГОТВ таблице 9.1;
- площадь отверстий газовых насадков;
- временные характеристики подачи огнетушащего вещества;
- скорость воздушного потока при локальной порошковой защите;
- степень и параметр негерметичности помещения;
- допустимый объем и высоту при аэрозольном пожаротушении;
- расчетные нагрузки на крепления трубопроводов и модулей;
- тип труб, соединений и защитного покрытия;
- необходимость программ приемочных и периодических испытаний;
- актуальность нормативных ссылок и стандартов организации.
Частые вопросы
Запрещено ли газовое пожаротушение в серверной?
Не всегда. Газовая установка может применяться, если серверная относится к помещению без постоянного пребывания людей, персонал заходит только для выполнения работ, посетители не имеют несанкционированного доступа, а остальные требования СП соблюдены.
Можно ли постоянно работать в помещении с газовым пожаротушением?
Новая редакция пункта 5.11 предусматривает применение такой установки только в помещении без постоянного пребывания людей. Организация постоянного рабочего места требует пересмотра способа защиты или планировочного решения.
Нужно ли устанавливать таблички на входе?
Да. На входе в защищаемое помещение, куда персонал входит для выполнения работ, должны размещаться указатели о наличии автоматической установки пожаротушения и запрете доступа посетителей.
Всегда ли нужна отдельная программа испытаний?
Нет. Пункт 5.7 предусматривает разработку программ приемочных и периодических испытаний по требованию заказчика.
Можно ли покрасить трубопровод под цвет интерьера?
В помещении с требованиями к эстетике это допускается. При этом красная окраска не рекомендуется, а насадки и термочувствительные элементы окрашивать нельзя.
Какой зазор должен быть между трубопроводом и стеной?
Для трубопроводов газовых и порошковых установок предусмотрен зазор не менее 2 см между трубопроводом и стеной или другой строительной конструкцией.
Нужно ли немедленно менять старую систему?
Автоматического требования заменить любую ранее смонтированную установку только из-за выхода изменения нет. Однако систему необходимо проверить при реконструкции, изменении назначения помещения, появлении постоянных рабочих мест или несоответствии фактического состояния проекту.
Вывод
Изменение № 2 к СП 485.1311500.2020 усиливает связь между способом пожаротушения, режимом пребывания людей и реальными характеристиками помещения.
Наиболее значимое требование касается газовых, порошковых, газопорошковых и аэрозольных установок. Они должны применяться в помещениях без постоянного пребывания людей, с контролируемым доступом и возможностью безопасного выхода персонала до подачи огнетушащего вещества.
Одновременно уточнены требования к проектной и рабочей документации, газовым огнетушащим веществам, расчетам, трубопроводам, креплениям, окраске, аэрозольным генераторам и хранению растворов пенообразователя. При проектировании или модернизации системы следует использовать актуальную редакцию СП 485 с изменениями № 1 и № 2.