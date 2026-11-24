ИНСТРУМЕНТ · 24.11.2026 AVIOR от КЭАЗ и SHTOK: 9 съемников для проводов и кабелей В новой линейке собраны инструменты для снятия изоляции с жил, разделки внешней оболочки круглых кабелей и работы с плоскими кабелями. Главное различие между моделями не в форме рукоятки, а в типе кабеля и диапазоне обработки. 9 моделей Провод 0,2–16 мм² Оболочка 4–29 мм

Коротко СИ-6АМ и СИ-16 предназначены для зачистки проводов, СИ-28/СИ-28М и СИ-29С работают с внешней оболочкой кабеля, а СИ-4П и СИ-13/18КП рассчитаны на более специфические задачи, включая плоский кабель.

Сравнение девяти моделей AVIOR

Модель Задача Диапазон Особенности СИ-28

38001 Снятие внешней оболочки круглого кабеля Диаметр 4–28 мм Круговой и поперечный рез, регулировка глубины, нож-крюк СИ-28М

38003 Снятие внешней оболочки круглого кабеля Диаметр 4–28 мм Круговой и поперечный рез, регулируемая глубина, выдвижное лезвие СИ-6АМ

38005 Зачистка ПВХ-изоляции жил 0,2–6 мм²; длина зачистки 5–12 мм Автоматическая адаптация к сечению, регулируемый упор длины СИ-16

38006 Зачистка проводов большего сечения 0,2–16 мм²; длина зачистки 5–25 мм Встроенный резак до 7 мм² СИ-10/16

38008 Зачистка гибких и жестких проводников Гибкий 0,5–16 мм²; жесткий 0,5–10 мм² Настройка длины 8–24 мм или без ограничителя СИ-4П

38007 Внешняя и внутренняя изоляция плоского кабеля, включая ВВГ Жила 0,75–4 мм² 5 ступеней настройки, длина зачистки 8–24 мм или без ограничителя СИ-13/18КП

38009 Разделка круглого и плоского кабеля Круглый кабель 6–13 мм; жилы 0,5; 0,8; 1,5; 2,5; 4; 6 мм²; плоский кабель до 18 мм шириной Радиальный рез и продольный роспуск, отверстие для формирования болтового соединения одножильного проводника СИ-13Д

38010 Снятие внешней оболочки Диаметр 6–13 мм Компактная длина 140 мм, удобен при работе в подрозетниках СИ-29С

38015 Снятие оболочки с кабелей разных типов Диаметр 4,5–29 мм Круговой, спиральный и продольный рез; регулировка глубины; сменное лезвие

Как быстро выбрать подходящий съемник

Что зачищаем Модель Что проверить Внешнюю оболочку круглого кабеля 4–28 мм СИ-28 или СИ-28М Глубину реза и способ фиксации лезвия Монтажные провода 0,2–6 мм² СИ-6АМ Длину снятия изоляции 5–12 мм Провод 0,2–16 мм² СИ-16 Сечение и длину зачистки 5–25 мм Гибкий 0,5–16 или жесткий 0,5–10 мм² СИ-10/16 Тип жилы, диапазон и ограничитель длины Плоский кабель типа ВВГ СИ-4П Сечение жилы до 4 мм² и ступень настройки Круглый кабель 6–13 мм, плоский до 18 мм СИ-13/18КП Диаметр оболочки, ширину и фиксированные размеры жил Внешнюю оболочку 6–13 мм в ограниченном пространстве СИ-13Д Диаметр кабеля и глубину реза Кабельную оболочку 4,5–29 мм СИ-29С Диаметр, материал оболочки и глубину реза

СИ-28 и СИ-28М: оба рассчитаны на круглый кабель диаметром 4–28 мм и круговой/поперечный рез. Отличается конструкция ножа: у СИ-28 нож-крюк, у СИ-28М лезвие выдвижное. Выбор зависит от удобства доступа и привычного способа разделки.

Важные ограничения

Не заменяют друг друга Съемник для внешней оболочки не заменяет автоматический стриппер для жил. У моделей разные рабочие геометрии и диапазоны. Не оценивайте только по сечению Проверяйте материал изоляции, тип кабеля, диаметр, форму и глубину реза. Перед работой на новом кабеле сделайте пробную зачистку на отрезке.

Безопасность: в карточках КЭАЗ для перечисленных съемников указано отсутствие изоляции до 1000 В. Это не инструмент для работы под напряжением. Зачистку выполняют только на отключенном проводнике после проверки отсутствия напряжения.

Вывод

Линейка AVIOR закрывает разные монтажные задачи: от зачистки отдельной жилы до снятия оболочки с кабеля крупного диаметра. Для обычной квартирной проводки чаще нужен компактный автоматический стриппер под сечение жил, а кабельные ножи и универсальные съемники выбирают для разделки оболочки. Подбирать модель стоит по конкретному типу кабеля, а не по обещанию универсальности.

После зачистки важен и способ соединения Наконечник, клемма и технология соединения должны соответствовать проводнику и условиям монтажа. Разбор способов соединения проводов →

Частые вопросы СИ-16 и СИ-10/16 одинаковы? Нет. У СИ-16 заявлен диапазон 0,2–16 мм², у СИ-10/16 диапазоны отличаются для гибких и жестких жил: 0,5–16 и 0,5–10 мм² соответственно. СИ-28 и СИ-28М подходят для жил? Их основная задача в линейке AVIOR — снятие внешней оболочки круглого кабеля диаметром 4–28 мм. Для зачистки жил выбирайте соответствующий стриппер. Какой съемник выбрать для плоского ВВГ? СИ-4П предназначен для внешней и внутренней изоляции плоского кабеля, с жилой до 4 мм² и пятиступенчатой настройкой. Для конкретной кабельной марки проверяйте допустимый размер. Можно ли работать этим инструментом на включенной линии? Нет. В карточках моделей отсутствует изоляционная защита до 1000 В. Перед зачисткой отключите линию и проверьте отсутствие напряжения.

Проверено 25.11.2026. Источники: пресс-центр КЭАЗ, карточки AVIOR/SHTOK и сравнительная таблица производителя. Независимые испытания не проводились.