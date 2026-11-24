AVIOR от КЭАЗ и SHTOK: 9 съемников для проводов и кабелей
В новой линейке собраны инструменты для снятия изоляции с жил, разделки внешней оболочки круглых кабелей и работы с плоскими кабелями. Главное различие между моделями не в форме рукоятки, а в типе кабеля и диапазоне обработки.
СИ-6АМ и СИ-16 предназначены для зачистки проводов, СИ-28/СИ-28М и СИ-29С работают с внешней оболочкой кабеля, а СИ-4П и СИ-13/18КП рассчитаны на более специфические задачи, включая плоский кабель.
Сравнение девяти моделей AVIOR
|Модель
|Задача
|Диапазон
|Особенности
|СИ-28
38001
|Снятие внешней оболочки круглого кабеля
|Диаметр 4–28 мм
|Круговой и поперечный рез, регулировка глубины, нож-крюк
|СИ-28М
38003
|Снятие внешней оболочки круглого кабеля
|Диаметр 4–28 мм
|Круговой и поперечный рез, регулируемая глубина, выдвижное лезвие
|СИ-6АМ
38005
|Зачистка ПВХ-изоляции жил
|0,2–6 мм²; длина зачистки 5–12 мм
|Автоматическая адаптация к сечению, регулируемый упор длины
|СИ-16
38006
|Зачистка проводов большего сечения
|0,2–16 мм²; длина зачистки 5–25 мм
|Встроенный резак до 7 мм²
|СИ-10/16
38008
|Зачистка гибких и жестких проводников
|Гибкий 0,5–16 мм²; жесткий 0,5–10 мм²
|Настройка длины 8–24 мм или без ограничителя
|СИ-4П
38007
|Внешняя и внутренняя изоляция плоского кабеля, включая ВВГ
|Жила 0,75–4 мм²
|5 ступеней настройки, длина зачистки 8–24 мм или без ограничителя
|СИ-13/18КП
38009
|Разделка круглого и плоского кабеля
|Круглый кабель 6–13 мм; жилы 0,5; 0,8; 1,5; 2,5; 4; 6 мм²; плоский кабель до 18 мм шириной
|Радиальный рез и продольный роспуск, отверстие для формирования болтового соединения одножильного проводника
|СИ-13Д
38010
|Снятие внешней оболочки
|Диаметр 6–13 мм
|Компактная длина 140 мм, удобен при работе в подрозетниках
|СИ-29С
38015
|Снятие оболочки с кабелей разных типов
|Диаметр 4,5–29 мм
|Круговой, спиральный и продольный рез; регулировка глубины; сменное лезвие
Как быстро выбрать подходящий съемник
|Что зачищаем
|Модель
|Что проверить
|Внешнюю оболочку круглого кабеля 4–28 мм
|СИ-28 или СИ-28М
|Глубину реза и способ фиксации лезвия
|Монтажные провода 0,2–6 мм²
|СИ-6АМ
|Длину снятия изоляции 5–12 мм
|Провод 0,2–16 мм²
|СИ-16
|Сечение и длину зачистки 5–25 мм
|Гибкий 0,5–16 или жесткий 0,5–10 мм²
|СИ-10/16
|Тип жилы, диапазон и ограничитель длины
|Плоский кабель типа ВВГ
|СИ-4П
|Сечение жилы до 4 мм² и ступень настройки
|Круглый кабель 6–13 мм, плоский до 18 мм
|СИ-13/18КП
|Диаметр оболочки, ширину и фиксированные размеры жил
|Внешнюю оболочку 6–13 мм в ограниченном пространстве
|СИ-13Д
|Диаметр кабеля и глубину реза
|Кабельную оболочку 4,5–29 мм
|СИ-29С
|Диаметр, материал оболочки и глубину реза
Важные ограничения
Не заменяют друг друга
Съемник для внешней оболочки не заменяет автоматический стриппер для жил. У моделей разные рабочие геометрии и диапазоны.
Не оценивайте только по сечению
Проверяйте материал изоляции, тип кабеля, диаметр, форму и глубину реза. Перед работой на новом кабеле сделайте пробную зачистку на отрезке.
Вывод
Линейка AVIOR закрывает разные монтажные задачи: от зачистки отдельной жилы до снятия оболочки с кабеля крупного диаметра. Для обычной квартирной проводки чаще нужен компактный автоматический стриппер под сечение жил, а кабельные ножи и универсальные съемники выбирают для разделки оболочки. Подбирать модель стоит по конкретному типу кабеля, а не по обещанию универсальности.
Наконечник, клемма и технология соединения должны соответствовать проводнику и условиям монтажа.
Частые вопросы
СИ-16 и СИ-10/16 одинаковы?
Нет. У СИ-16 заявлен диапазон 0,2–16 мм², у СИ-10/16 диапазоны отличаются для гибких и жестких жил: 0,5–16 и 0,5–10 мм² соответственно.
СИ-28 и СИ-28М подходят для жил?
Их основная задача в линейке AVIOR — снятие внешней оболочки круглого кабеля диаметром 4–28 мм. Для зачистки жил выбирайте соответствующий стриппер.
Какой съемник выбрать для плоского ВВГ?
СИ-4П предназначен для внешней и внутренней изоляции плоского кабеля, с жилой до 4 мм² и пятиступенчатой настройкой. Для конкретной кабельной марки проверяйте допустимый размер.
Можно ли работать этим инструментом на включенной линии?
Нет. В карточках моделей отсутствует изоляционная защита до 1000 В. Перед зачисткой отключите линию и проверьте отсутствие напряжения.
Проверено 25.11.2026. Источники: пресс-центр КЭАЗ, карточки AVIOR/SHTOK и сравнительная таблица производителя. Независимые испытания не проводились.