УМНЫЙ ДОМ · 16 НОЯБРЯ 2026
SwitchBot Hub 4: голосовое управление Hello Kata и Matter Bridge
SwitchBot представила Hub 4, настольный центр управления умным домом. Главное отличие от Hub 3 заключается во встроенном голосовом интерфейсе Hello Kata. Устройство также сохраняет функции ИК-пульта, физических кнопок и шлюза Matter.
Что изменилось относительно Hub 3
|Параметр Hub 4
|Подтверждённые данные
|Голосовое управление
|Hello Kata; активация голосом или удержанием кнопки Kata в течение секунды
|Микрофоны
|2, предусмотрено отключение
|Дисплей
|2,8 дюйма
|Динамик
|2 Вт
|Сеть
|Wi-Fi 2,4 ГГц для управления ИК-техникой и подключения к экосистеме
|Управление техникой
|ИК, Bluetooth, совместимые устройства SwitchBot и команды Matter
|Мост Matter
|Версия 1.3; до 30 дочерних устройств, включая три встроенных сенсора
|Индикация
|Белый индикатор состояния; красный горит при отключённых микрофонах
|Дополнительные функции
|Будильники, уведомления дверного звонка, режим «Не беспокоить»
Поддерживаемые устройства и действия зависят от модели, версии программного обеспечения и интеграции. На 18 ноября полные параметры питания, размеры и подтверждённая доступность российской версии в проверенных материалах не установлены.
Как работает Matter Bridge
Шлюз представляет совместимую технику в сторонней Matter-экосистеме. Например, Home-приложение Apple может получить доступ к части устройств SwitchBot без отдельного приложения для каждой повседневной команды. По анонсу производителя три позиции из лимита 30 заняты встроенными датчиками движения, температуры и влажности. Это оставляет до 27 дополнительных позиций, если все три сенсора включены.
|Оборудование
|Что учитывать
|ИК-кондиционер, телевизор, вентилятор
|Необходим поддерживаемый профиль пульта. ИК-команды требуют подходящего размещения шлюза; обратная связь о состоянии техники возможна не всегда.
|Устройства SwitchBot
|Сверять перечень поддерживаемых моделей и действий. Не все функции обязательно передаются в Matter.
|Сторонние Matter-устройства
|Доступ к отдельным функциям через Wireless Remote зависит от платформы и совместимости устройства.
|Zigbee и Thread
|В анонсе не подтверждено, что Hub 4 является универсальным Zigbee-координатором или Thread Border Router. Для этих задач планируйте отдельное совместимое оборудование.
Где Hub 4 может быть полезен
Гостиная
Объединить команды для телевизора, кондиционера и совместимых светильников.
Спальня
Использовать будильник, быстрые действия на кнопках и сценарий вечернего освещения.
Климат
Просматривать измерения температуры и влажности, запускать поддерживаемые команды климатического оборудования.
Ручное управление
Назначить частые действия на физические органы управления, чтобы не зависеть исключительно от смартфона или голоса.
Ограничения голосового управления и безопасности
Микрофоны можно отключить удержанием ON или OFF на домашнем экране. Красный индикатор при этом показывает отключение микрофонов. Для замков, сигнализации и отопления необходимо сохранять независимые способы управления: голосовая команда не заменяет штатные механизмы доступа, защиты и аварийного отключения.
Частые вопросы
Стоит ли менять Hub 3?
Если уже хватает экрана, ИК-пульта и Matter-интеграции, основное основание для перехода на Hub 4 состоит в потребности в голосовом интерфейсе. Сначала проверяйте доступность всех нужных функций.
Работает ли Hub 4 с любым кондиционером?
Нет. ИК-управление зависит от поддерживаемого профиля и конкретной модели. Необходимо убедиться, что нужные команды действительно работают.
Нужен ли отдельный Matter-контроллер?
Для подключения через Matter к сторонней экосистеме необходим её совместимый контроллер. Hub 4 выполняет роль моста для поддерживаемых устройств.
Автоматизация квартиры и дома
Поможем подобрать оборудование, сеть и способы ручного управления для удобной эксплуатации умного дома.
Источники: пресс-релиз SwitchBot от 16.11.2026, карточка Hub 4 на европейском сайте, справочный центр SwitchBot (сравнение Hub 3 и Hub 4, поддерживаемые устройства и голосовые команды).