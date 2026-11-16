УМНЫЙ ДОМ · 16 НОЯБРЯ 2026 SwitchBot Hub 4: голосовое управление Hello Kata и Matter Bridge SwitchBot представила Hub 4, настольный центр управления умным домом. Главное отличие от Hub 3 заключается во встроенном голосовом интерфейсе Hello Kata. Устройство также сохраняет функции ИК-пульта, физических кнопок и шлюза Matter. 2,8″ Экран, кнопки и поворотный регулятор Matter 1.3 Мост до 30 дочерних устройств, с учётом встроенных сенсоров

Что изменилось относительно Hub 3

Параметр Hub 4 Подтверждённые данные Голосовое управление Hello Kata; активация голосом или удержанием кнопки Kata в течение секунды Микрофоны 2, предусмотрено отключение Дисплей 2,8 дюйма Динамик 2 Вт Сеть Wi-Fi 2,4 ГГц для управления ИК-техникой и подключения к экосистеме Управление техникой ИК, Bluetooth, совместимые устройства SwitchBot и команды Matter Мост Matter Версия 1.3; до 30 дочерних устройств, включая три встроенных сенсора Индикация Белый индикатор состояния; красный горит при отключённых микрофонах Дополнительные функции Будильники, уведомления дверного звонка, режим «Не беспокоить»

Поддерживаемые устройства и действия зависят от модели, версии программного обеспечения и интеграции. На 18 ноября полные параметры питания, размеры и подтверждённая доступность российской версии в проверенных материалах не установлены.

Как работает Matter Bridge

Шлюз представляет совместимую технику в сторонней Matter-экосистеме. Например, Home-приложение Apple может получить доступ к части устройств SwitchBot без отдельного приложения для каждой повседневной команды. По анонсу производителя три позиции из лимита 30 заняты встроенными датчиками движения, температуры и влажности. Это оставляет до 27 дополнительных позиций, если все три сенсора включены.

Оборудование Что учитывать ИК-кондиционер, телевизор, вентилятор Необходим поддерживаемый профиль пульта. ИК-команды требуют подходящего размещения шлюза; обратная связь о состоянии техники возможна не всегда. Устройства SwitchBot Сверять перечень поддерживаемых моделей и действий. Не все функции обязательно передаются в Matter. Сторонние Matter-устройства Доступ к отдельным функциям через Wireless Remote зависит от платформы и совместимости устройства. Zigbee и Thread В анонсе не подтверждено, что Hub 4 является универсальным Zigbee-координатором или Thread Border Router. Для этих задач планируйте отдельное совместимое оборудование.

Где Hub 4 может быть полезен

Гостиная Объединить команды для телевизора, кондиционера и совместимых светильников. Спальня Использовать будильник, быстрые действия на кнопках и сценарий вечернего освещения. Климат Просматривать измерения температуры и влажности, запускать поддерживаемые команды климатического оборудования. Ручное управление Назначить частые действия на физические органы управления, чтобы не зависеть исключительно от смартфона или голоса.

Ограничения голосового управления и безопасности

Перед покупкой: не предполагается автоматически поддержка русского языка, полностью локальная обработка голосовых запросов или сохранение всех функций без интернета. В документации производителя приведены примеры английских и немецких команд. Проверьте доступность нужного языка и региональных сервисов, прежде чем строить на них основные сценарии.

Микрофоны можно отключить удержанием ON или OFF на домашнем экране. Красный индикатор при этом показывает отключение микрофонов. Для замков, сигнализации и отопления необходимо сохранять независимые способы управления: голосовая команда не заменяет штатные механизмы доступа, защиты и аварийного отключения.

Частые вопросы Стоит ли менять Hub 3? Если уже хватает экрана, ИК-пульта и Matter-интеграции, основное основание для перехода на Hub 4 состоит в потребности в голосовом интерфейсе. Сначала проверяйте доступность всех нужных функций. Работает ли Hub 4 с любым кондиционером? Нет. ИК-управление зависит от поддерживаемого профиля и конкретной модели. Необходимо убедиться, что нужные команды действительно работают. Нужен ли отдельный Matter-контроллер? Для подключения через Matter к сторонней экосистеме необходим её совместимый контроллер. Hub 4 выполняет роль моста для поддерживаемых устройств.

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