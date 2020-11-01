Synology тормозит: высокий I/O Wait и диск 100% — что проверить

Synology · DSM · I/O Wait · Disk Utilization Synology резко стал тормозить: высокий I/O Wait, диск 100% и DSM открывается минутами NAS может выглядеть так, будто «процессор загружен на 100%», хотя настоящая причина находится в накопителях. В Resource Monitor показатель I/O Wait показывает время, когда CPU ждёт завершения операций ввода-вывода. Если DSM открывается медленно, папки зависают, а один диск постоянно показывает 100% utilization, нужно отделить обычную фоновую нагрузку от проблем storage pool, диска, backup, индексации или сети. Высокий I/O Wait ≠ высокая CPU-нагрузка Процессор может в основном ждать диски или другой I/O 100% Volume utilization ≠ 100% throughput DSM измеряет занятость по времени доступа, а не только МБ/с Один диск сильно отличается от остальных Проверяют его состояние, ошибки, reconnect и конкретную нагрузку до радикальных действий

Сначала определяем масштаб Тормозит только копирование файлов или весь Synology? Симптом Что проверять первым DSM быстрый, но SMB копирует медленно Сеть, negotiated speed, клиентский ПК, кабель, switch, SMB и только затем storage DSM открывается минутами Resource Monitor: I/O Wait, Disk/Volume utilization, Tasks/Services Один HDD постоянно 100% Drive status, I/O errors, reconnect, bad sectors, фоновые операции и состояние bay Все диски заняты примерно одинаково Scrubbing, RAID repair, Hyper Backup, Synology Photos, Drive, Surveillance Station и другие реальные задачи NAS тормозит только во время backup Hyper Backup task, destination, compression/encryption, volume free space и drive utilization Pool Degraded / Critical / Read-only Сначала storage health и backup данных, а не «оптимизация производительности» Если одновременно появились ошибки диска или Storage Pool стал Degraded, приоритет меняется. Сначала защищают данные и разбираются с состоянием массива. Нагрузочные тесты и длительные проверки не должны быть первым действием на потенциально умирающем диске.

Resource Monitor Что означает I/O Wait в Synology DSM В Resource Monitor показатель CPU разделён на User, System и I/O Wait. Synology определяет I/O Wait как время, когда CPU простаивает, ожидая завершения операций ввода-вывода. CPU User/System высокий Процессор реально занят приложением или системным процессом. I/O Wait высокий Процессор часто ждёт storage или другой I/O и сам по себе может не быть узким местом. Небольшой I/O Wait является нормальным. Проблема начинается, когда он длительно занимает большую часть графика и одновременно DSM, SMB или приложения становятся заметно медленнее. Типичные причины высокого I/O Wait интенсивная работа HDD/SSD;

RAID repair, resync, expansion или Data Scrubbing;

индексация большого массива файлов;

Hyper Backup или восстановление;

Synology Photos и обработка медиатеки;

Surveillance Station с постоянной записью;

Synology Drive / Cloud Sync;

проблемный накопитель с высокой задержкой I/O;

очень заполненный volume;

несколько тяжёлых задач одновременно.

Не путайте проценты и мегабайты Почему Volume utilization может быть 100%, даже если запись всего несколько КБ/с Synology отдельно предупреждает: показатель utilization отражает долю времени, когда volume занят запросами. Он не является прямым измерением скорости чтения или записи. Высокий throughput Большой последовательный файл может быстро читаться сотнями МБ/с ≠ Высокий utilization Тысячи мелких random I/O могут занять volume почти постоянно при небольшой суммарной скорости Поэтому для диагностики смотрят одновременно: Volume utilization;

реальный throughput;

Disk/Drive utilization каждого накопителя;

I/O Wait;

какой service/process выполняет операции. 100% utilization не означает автоматически «сломался диск». Так может выглядеть нормальная индексация, backup или большое количество мелких операций. Тревожнее, когда аномалия сохраняется без понятной задачи или заметно выделяется только один диск.

Очень частая причина Какие штатные задачи могут внезапно «положить» производительность NAS Universal Search / indexing Первичная или повторная индексация большой файловой структуры создаёт множество мелких операций. Synology Photos После импорта большой медиатеки NAS создаёт превью, индексирует метаданные и обрабатывает фотографии. Hyper Backup Backup, rotation, integrity check и удаление старых версий способны создавать длительную storage-нагрузку. Synology Drive / Cloud Sync Большая синхронизация или переиндексация может постоянно держать volume занятым. Surveillance Station Постоянная запись нескольких камер создаёт непрерывный поток I/O и конкурирует с другими задачами. RAID / Data Scrubbing Repair, расширение массива и scrubbing штатно нагружают диски и могут заметно замедлить пользовательские операции. Antivirus Полное сканирование большого количества файлов тоже способно надолго занять storage. Docker / Container Manager База данных, логи, torrents, Immich, Home Assistant, Plex/Jellyfin и другие контейнеры могут генерировать random I/O даже при небольшой сетевой активности. В Resource Monitor на поддерживаемых моделях можно перейти к Task Manager / Services и посмотреть, кто постоянно читает или пишет на volume.

Самый тревожный сценарий Один диск 100%, остальные почти простаивают Если массив состоит из нескольких дисков, но во время одинаковой нагрузки один накопитель длительно показывает аномально высокий utilization, это повод проверить именно его. Synology в официальной инструкции по низкой скорости передачи рекомендует сравнивать drive utilization всех дисков массива и обращать внимание на накопитель, который заметно сильнее загружен остальных. Что проверить 1 Drive status. Healthy, Warning, Critical, Failing, Access Error. 2 Drive log. I/O errors, reconnect, drive plugged out/in, re-identification. 3 Bad sectors. Появились ли новые повреждённые сектора. 4 SMART history. Не только итоговый зелёный статус, но и динамика ошибок. 5 Storage task. Не идёт ли операция, которая закономерно нагружает этот диск. 6 Повторяемость. Возвращается ли проблема после завершения фоновых задач. Не меняйте диск только потому, что один раз увидели 100%. Но если он постоянно выделяется на фоне остальных, NAS тормозит, а в журнале появились ошибки или ненормальный status, это уже серьёзный storage-сигнал. В свежих пользовательских кейсах 2026 встречается именно такая картина: DSM практически зависает, I/O Wait держится на 60–80%, один диск постоянно около 100% utilization, тогда как остальные почти простаивают. Такой симптом нельзя списывать только на «слабый процессор».

Storage Manager Проверьте состояние pool, volume и свободное место Synology рекомендует при проблемах производительности сначала исключить ненормальное состояние storage. Pool Degraded Сначала Repair и защита данных. Repair / Resync Дождитесь завершения тяжёлой storage-операции. Volume > 90% Synology рекомендует освободить место. Read-only / Crashed Это уже аварийный storage-сценарий, а не обычная оптимизация скорости. Если NAS стал медленным именно после замены диска, расширения массива или начала Data Scrubbing, сначала проверьте, не выполняется ли ещё эта операция.

Не всегда виноваты диски DSM работает быстро, а копирование медленное: проверяйте сеть отдельно Если web-интерфейс DSM отзывчивый, I/O Wait небольшой, storage healthy, но один компьютер копирует файлы медленно, проблема может находиться между NAS и клиентом. Базовая проверка какую скорость показывает LAN-порт NAS;

100 Мбит/с или 1/2,5/10 Гбит/с;

кабель Cat5e или выше и его состояние;

switch/router port;

одинаковый ли MTU на всём пути, если он менялся вручную;

проводной тест вместо Wi‑Fi;

другой ПК для сравнения;

скорость большого файла, а не тысяч мелких объектов. NAS тормозит везде DSM, приложения, папки, SMB — вероятнее storage/system. Тормозит один клиент Вероятнее сеть, ПК, SMB или конкретный путь доступа. Synology для проверки transfer speed рекомендует использовать проводную сеть и, при необходимости, временно подключить клиент напрямую к NAS, чтобы отделить storage от промежуточного сетевого оборудования.

RAM и swap Высокая память не всегда означает, что RAM закончилась Linux и DSM активно используют свободную память под cache. Поэтому большой процент RAM сам по себе не означает проблему. Тревожнее сочетание: активный swap;

постоянное вытеснение данных;

тяжёлые контейнеры и базы;

Out of Memory в журналах;

зависание системы во время конкретного package/job. Добавление RAM может улучшить работу контейнеров и cache, но не исправит умирающий HDD, degraded pool или слабый Ethernet. Не покупайте SSD cache или RAM до определения bottleneck. Если один HDD постоянно уходит в 100% utilization из-за ошибок, ускоряющий cache не решает первопричину.

Backup и медиатека NAS может быть медленным несколько часов и при этом оставаться исправным Не всякая высокая нагрузка является неисправностью. После крупного импорта фотографий, создания нового backup repository, обновления индекса или запуска scrubbing система закономерно занята. Признак нормальной фоновой работы: есть понятная задача, нагрузка соответствует ей, ошибок дисков нет, а после её окончания производительность возвращается. Признак ненормальной ситуации: нагрузка сохраняется без объяснимой задачи, DSM всё хуже отвечает, один диск заметно отличается от других или появляются storage/I/O errors.

Порядок диагностики Что проверить без SSH и рискованных команд 01 Backup Если появились storage errors — сначала копия важного. 02 Storage Manager Pool, volume, drive statuses и фоновые storage-операции. 03 Resource Monitor → CPU User/System или именно I/O Wait. 04 Resource Monitor → Disk Сравнить utilization отдельных дисков. 05 Volume throughput Отделить busy-time от реальных МБ/с. 06 Services / packages Indexing, Photos, Backup, Drive, Surveillance, containers. 07 Network Если storage нормальный — LAN link, switch, cable, client. 08 Logs I/O, reconnect, bad sector, OOM и повторяющиеся ошибки. Что зафиксировать модель Synology и DSM;

RAID/SHR;

модели и возраст дисков;

скрин CPU с I/O Wait;

скрин Disk utilization;

статус Storage Pool/Volume;

что именно выполнялось перед появлением проблемы;

была ли перезагрузка, blackout, обновление DSM или замена диска.

Типичные ошибки Чего не делать с внезапно медленным NAS Не перезагружать его десять раз Один controlled restart иногда полезен, но циклические reboot скрывают картину и нагружают диски стартовыми задачами. Не запускать все проверки одновременно Scrubbing + extended SMART + Hyper Backup + индексация могут сами создать огромную I/O-нагрузку. Не считать зелёный SMART полной гарантией Смотрите также I/O errors, reconnection, re-identification и поведение конкретного drive. Не покупать SSD cache вслепую Сначала нужно понять, действительно ли workload cache-friendly и здоров ли основной storage. Не винить сеть, если сам DSM висит Если UI и локальные packages тоже тормозят, одной заменой роутера проблему не решить. Не игнорировать один «особенный» диск Длительный 100% utilization одного drive на фоне почти простаивающего массива требует объяснения.

Когда уже нужна осторожность Красные флаги: сначала данные, потом производительность Storage Pool Degraded Массив уже потерял часть отказоустойчивости. Drive Critical / Failing Проблема больше не сводится к «NAS тормозит». Новые I/O errors Особенно если число ошибок растёт. Reconnect / re-identification Проверяется диск, slot и подключение. Volume Read-only Приоритет — сохранить доступные данные. NAS зависает полностью Проверяют storage, memory и system logs, а не только SMB.

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Удалённый разбор Synology DSM тормозит, I/O Wait высокий и непонятно, виноват диск или задача? Пришлите модель NAS, DSM, тип SHR/RAID, модели дисков и скриншоты Resource Monitor: CPU, Disk и Storage Manager. Полезно указать, когда началось торможение и какие backup/indexing/storage-задачи сейчас выполняются. Пароль DSM и удалённый доступ не нужны. Показать Resource Monitor в MAX Telegram Все гайды по NAS