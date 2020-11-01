Synology тормозит: высокий I/O Wait и диск 100% — что проверить

Synology резко стал тормозить: высокий I/O Wait, диск 100% и DSM открывается минутами
NAS может выглядеть так, будто «процессор загружен на 100%», хотя настоящая причина находится в накопителях. В Resource Monitor показатель I/O Wait показывает время, когда CPU ждёт завершения операций ввода-вывода. Если DSM открывается медленно, папки зависают, а один диск постоянно показывает 100% utilization, нужно отделить обычную фоновую нагрузку от проблем storage pool, диска, backup, индексации или сети.
Тормозит только копирование файлов или весь Synology?
Сначала защищают данные и разбираются с состоянием массива. Нагрузочные тесты и длительные проверки не должны быть первым действием на потенциально умирающем диске.
Что означает I/O Wait в Synology DSM
В Resource Monitor показатель CPU разделён на User, System и I/O Wait. Synology определяет I/O Wait как время, когда CPU простаивает, ожидая завершения операций ввода-вывода.
Небольшой I/O Wait является нормальным. Проблема начинается, когда он длительно занимает большую часть графика и одновременно DSM, SMB или приложения становятся заметно медленнее.
Типичные причины высокого I/O Wait
- интенсивная работа HDD/SSD;
- RAID repair, resync, expansion или Data Scrubbing;
- индексация большого массива файлов;
- Hyper Backup или восстановление;
- Synology Photos и обработка медиатеки;
- Surveillance Station с постоянной записью;
- Synology Drive / Cloud Sync;
- проблемный накопитель с высокой задержкой I/O;
- очень заполненный volume;
- несколько тяжёлых задач одновременно.
Почему Volume utilization может быть 100%, даже если запись всего несколько КБ/с
Synology отдельно предупреждает: показатель utilization отражает долю времени, когда volume занят запросами. Он не является прямым измерением скорости чтения или записи.
Поэтому для диагностики смотрят одновременно:
- Volume utilization;
- реальный throughput;
- Disk/Drive utilization каждого накопителя;
- I/O Wait;
- какой service/process выполняет операции.
Так может выглядеть нормальная индексация, backup или большое количество мелких операций. Тревожнее, когда аномалия сохраняется без понятной задачи или заметно выделяется только один диск.
Какие штатные задачи могут внезапно «положить» производительность NAS
Universal Search / indexing
Первичная или повторная индексация большой файловой структуры создаёт множество мелких операций.
Synology Photos
После импорта большой медиатеки NAS создаёт превью, индексирует метаданные и обрабатывает фотографии.
Hyper Backup
Backup, rotation, integrity check и удаление старых версий способны создавать длительную storage-нагрузку.
Synology Drive / Cloud Sync
Большая синхронизация или переиндексация может постоянно держать volume занятым.
Surveillance Station
Постоянная запись нескольких камер создаёт непрерывный поток I/O и конкурирует с другими задачами.
RAID / Data Scrubbing
Repair, расширение массива и scrubbing штатно нагружают диски и могут заметно замедлить пользовательские операции.
Antivirus
Полное сканирование большого количества файлов тоже способно надолго занять storage.
Docker / Container Manager
База данных, логи, torrents, Immich, Home Assistant, Plex/Jellyfin и другие контейнеры могут генерировать random I/O даже при небольшой сетевой активности.
В Resource Monitor на поддерживаемых моделях можно перейти к Task Manager / Services и посмотреть, кто постоянно читает или пишет на volume.
Один диск 100%, остальные почти простаивают
Если массив состоит из нескольких дисков, но во время одинаковой нагрузки один накопитель длительно показывает аномально высокий utilization, это повод проверить именно его.
Synology в официальной инструкции по низкой скорости передачи рекомендует сравнивать drive utilization всех дисков массива и обращать внимание на накопитель, который заметно сильнее загружен остальных.
Что проверить
Drive status. Healthy, Warning, Critical, Failing, Access Error.
Drive log. I/O errors, reconnect, drive plugged out/in, re-identification.
Bad sectors. Появились ли новые повреждённые сектора.
SMART history. Не только итоговый зелёный статус, но и динамика ошибок.
Storage task. Не идёт ли операция, которая закономерно нагружает этот диск.
Повторяемость. Возвращается ли проблема после завершения фоновых задач.
Но если он постоянно выделяется на фоне остальных, NAS тормозит, а в журнале появились ошибки или ненормальный status, это уже серьёзный storage-сигнал.
В свежих пользовательских кейсах 2026 встречается именно такая картина: DSM практически зависает, I/O Wait держится на 60–80%, один диск постоянно около 100% utilization, тогда как остальные почти простаивают. Такой симптом нельзя списывать только на «слабый процессор».
Проверьте состояние pool, volume и свободное место
Synology рекомендует при проблемах производительности сначала исключить ненормальное состояние storage.
Если NAS стал медленным именно после замены диска, расширения массива или начала Data Scrubbing, сначала проверьте, не выполняется ли ещё эта операция.
DSM работает быстро, а копирование медленное: проверяйте сеть отдельно
Если web-интерфейс DSM отзывчивый, I/O Wait небольшой, storage healthy, но один компьютер копирует файлы медленно, проблема может находиться между NAS и клиентом.
Базовая проверка
- какую скорость показывает LAN-порт NAS;
- 100 Мбит/с или 1/2,5/10 Гбит/с;
- кабель Cat5e или выше и его состояние;
- switch/router port;
- одинаковый ли MTU на всём пути, если он менялся вручную;
- проводной тест вместо Wi‑Fi;
- другой ПК для сравнения;
- скорость большого файла, а не тысяч мелких объектов.
Synology для проверки transfer speed рекомендует использовать проводную сеть и, при необходимости, временно подключить клиент напрямую к NAS, чтобы отделить storage от промежуточного сетевого оборудования.
Высокая память не всегда означает, что RAM закончилась
Linux и DSM активно используют свободную память под cache. Поэтому большой процент RAM сам по себе не означает проблему.
Тревожнее сочетание:
- активный swap;
- постоянное вытеснение данных;
- тяжёлые контейнеры и базы;
- Out of Memory в журналах;
- зависание системы во время конкретного package/job.
Добавление RAM может улучшить работу контейнеров и cache, но не исправит умирающий HDD, degraded pool или слабый Ethernet.
Если один HDD постоянно уходит в 100% utilization из-за ошибок, ускоряющий cache не решает первопричину.
NAS может быть медленным несколько часов и при этом оставаться исправным
Не всякая высокая нагрузка является неисправностью. После крупного импорта фотографий, создания нового backup repository, обновления индекса или запуска scrubbing система закономерно занята.
Признак нормальной фоновой работы: есть понятная задача, нагрузка соответствует ей, ошибок дисков нет, а после её окончания производительность возвращается.
Признак ненормальной ситуации: нагрузка сохраняется без объяснимой задачи, DSM всё хуже отвечает, один диск заметно отличается от других или появляются storage/I/O errors.
Что проверить без SSH и рискованных команд
Если появились storage errors — сначала копия важного.
Pool, volume, drive statuses и фоновые storage-операции.
User/System или именно I/O Wait.
Сравнить utilization отдельных дисков.
Отделить busy-time от реальных МБ/с.
Indexing, Photos, Backup, Drive, Surveillance, containers.
Если storage нормальный — LAN link, switch, cable, client.
I/O, reconnect, bad sector, OOM и повторяющиеся ошибки.
Что зафиксировать
- модель Synology и DSM;
- RAID/SHR;
- модели и возраст дисков;
- скрин CPU с I/O Wait;
- скрин Disk utilization;
- статус Storage Pool/Volume;
- что именно выполнялось перед появлением проблемы;
- была ли перезагрузка, blackout, обновление DSM или замена диска.
Чего не делать с внезапно медленным NAS
Не перезагружать его десять раз
Один controlled restart иногда полезен, но циклические reboot скрывают картину и нагружают диски стартовыми задачами.
Не запускать все проверки одновременно
Scrubbing + extended SMART + Hyper Backup + индексация могут сами создать огромную I/O-нагрузку.
Не считать зелёный SMART полной гарантией
Смотрите также I/O errors, reconnection, re-identification и поведение конкретного drive.
Не покупать SSD cache вслепую
Сначала нужно понять, действительно ли workload cache-friendly и здоров ли основной storage.
Не винить сеть, если сам DSM висит
Если UI и локальные packages тоже тормозят, одной заменой роутера проблему не решить.
Не игнорировать один «особенный» диск
Длительный 100% utilization одного drive на фоне почти простаивающего массива требует объяснения.
Красные флаги: сначала данные, потом производительность
Что ещё пригодится владельцу Synology
DSM тормозит, I/O Wait высокий и непонятно, виноват диск или задача?
Пришлите модель NAS, DSM, тип SHR/RAID, модели дисков и скриншоты Resource Monitor: CPU, Disk и Storage Manager. Полезно указать, когда началось торможение и какие backup/indexing/storage-задачи сейчас выполняются. Пароль DSM и удалённый доступ не нужны.
Частые вопросы о медленном Synology
Что означает I/O Wait 80% в Synology?
Это означает, что CPU большую часть времени ждёт завершения I/O. Сам процессор при этом не обязательно перегружен. Нужно смотреть storage, network I/O и выполняющиеся задачи.
Volume utilization 100% означает, что диск работает на максимальной скорости?
Нет. Synology считает долю времени, когда volume занят запросами. Даже небольшой поток множества мелких операций способен показать 100% utilization.
Почему один диск 100%, а остальные 0–5%?
Нужно проверить его status, I/O/reconnect errors, bad sectors и понять текущую storage-задачу. Если аномалия постоянная и сопровождается ошибками, диск или его подключение становятся главным подозреваемым.
Может ли Hyper Backup сильно тормозить NAS?
Да. Backup, rotation, integrity check, compression и encryption создают storage и CPU-нагрузку. Но после завершения задачи производительность должна вернуться к обычной.
Почему Synology тормозит после загрузки тысяч фотографий?
Synology Photos и связанные службы могут создавать thumbnails, индексировать файлы и обрабатывать медиатеку. Это особенно заметно на младших моделях и HDD-массивах.
Поможет ли добавить RAM?
Если система реально упирается в память, swap или контейнеры — может. Но RAM не исправляет проблемный HDD, degraded array или Ethernet 100 Мбит/с.
Нужен ли SSD cache для ускорения NAS?
Не как универсальное лечение. Эффект зависит от workload. Сначала нужно определить bottleneck и убедиться, что основной storage исправен.
Когда прекращать тесты и сначала копировать данные?
При Degraded/Read-only pool, Critical/Failing drive, растущих I/O errors, повторных disconnect/reconnect или других признаках возможного отказа storage.