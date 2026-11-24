ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ · 24.11.2026 ПК19+ и ПК-23+: отдельные матрицы и наборы SHTOK КЭАЗ и SHTOK расширили варианты комплектации пресс-клещей: инструмент, матрицы под отдельные типы наконечников и готовые наборы в защитном кофре. Разбираем, что действительно различается и как не ошибиться с профилем обжима. ПК19+ ПК-23+ Сменные матрицы

Главное изменение Не обязательно покупать клещи с заранее установленной матрицей под каждый тип наконечника. Можно подобрать инструмент и комплект матриц под конкретные работы, но совместимость следует проверять по каталожному коду, а не по внешнему виду.

Три способа собрать комплект

01 Клещи и одна матрица Под постоянную задачу, когда тип наконечника и диапазон сечений заранее известны. 02 Клещи и отдельные матрицы Для разных работ, если удобнее менять оснастку и хранить запасные профили отдельно. 03 Готовый набор в кофре Несколько матриц в одном комплекте. Удобнее для выездного монтажа, но часть профилей может остаться невостребованной.

ПК19+: комплекты на 4 и 5 матриц

Для ПК19+ в каталоге SHTOK есть комплекты 03233 и 03235. Их состав различается не только числом матриц, но и диапазоном точечного обжима.

Комплект Матрицы Практическое назначение 03233

4 матрицы Трапеция 0,25–6 мм²; овал 0,25–2,5 мм²; двойной профиль для автоклемм 0,25–2,5 мм²; точка 0,5–6 мм² Базовый набор для втулочных и ряда изолированных/неизолированных наконечников, а также автоклемм в пределах указанного диапазона. 03235

5 матриц Трапеция 0,25–6 и 6–16 мм²; овал 0,25–2,5 мм²; двойной профиль для автоклемм 0,25–2,5 мм²; точка 6–16 мм² Расширяет диапазон по трапецеидальному и точечному профилю до 16 мм². 03231

3 матрицы Двойной профиль для радиоэлектроники, до 1,0 мм² Мелкие контакты и разъёмы: JST, ZH, PH, XH, SM, Dupont, D-SUB и ряд автомобильных контактов. Сверяйте тип контакта и размер.

Не путайте модель клещей и номер матрицы. ПК19+ 03201 и 03202 в каталоге обозначены как пресс-клещи с установленной матрицей: соответственно овальный профиль 0,25–2,5 мм² и трапеция 0,25–6 мм². Это не универсальные номера сменных матриц.

ПК-23+ VEGA: профиль выбирают под наконечник

В линейке отдельных матриц VEGA используются коды 03700-01…03700-10. Диапазон сечения сам по себе не означает, что матрица подходит к любому наконечнику: форма обжима и конструкция контактной части имеют значение.

Код матрицы Профиль и диапазон Для каких задач 03700-01 Трапеция, 0,25–10 мм² Штыревые трубчатые наконечники НШВИ и НШВ 03700-02 Трапеция, 10–25 мм² НШВИ и НШВ большего сечения 03700-03 Двойная трапеция, 2 × (0,5–6) мм² Двойные НШВИ, когда обе жилы и наконечник рассчитаны на такой обжим 03700-04 Овал, 0,25–6 мм² Изолированные наконечники соответствующих типов 03700-05 Двойной профиль, 1,5–6 мм² Автомобильные клеммы соответствующего исполнения 03700-06 Точка, 0,5–10 мм² Неизолированные трубчатые медные наконечники и гильзы, включая ТМЛ/ГМЛ в пределах маркировки 03700-07 Двойной клиновидный, 1,5–6 мм² Профиль для соответствующих контактных изделий 03700-08 Клиновидный, 1,5–10 мм² Профиль для соответствующих контактных изделий 03700-09 Для контактов Turned Pin Специализированные контакты с точной геометрией 03700-10 Для SOLAR-разъёмов Опрессовка контактов солнечных разъёмов, не обычных НШВИ

Маркировка различается. Коды 03701–03707 в каталоге также используются для моделей пресс-клещей ПК-23+ с установленными матрицами. Коды 03700-01–03700-10 обозначают отдельные матрицы. Не сопоставляйте эти позиции только по цифрам.

Что входит в комплект ПК-23+ 03724

03724 · 5 матриц VEGA Проверенный состав 03700-01: трапеция 0,25–10 мм²;

03700-02: трапеция 10–25 мм²;

03700-04: овал 0,25–6 мм²;

03700-05: двойной профиль для автоклемм 1,5–6 мм²;

03700-06: точка 0,5–10 мм². В каталоге также присутствуют наборы ПК-23+ без матриц (03720), на 4 матрицы (03722) и на 6 матриц (03726). Состав этих комплектов здесь не перечисляем, поскольку он не был независимо сверён по карточкам каждой позиции.

Как выбирать без ошибки

Сначала наконечник Определите его тип, материал, конструкцию, допустимое сечение и форму обжима по документации. Один и тот же диапазон мм² не гарантирует одинаковую матрицу. Затем матрица Сверьте код, профиль, диапазон, модель клещей и комплектность. Не переносите совместимость между ПК19+ и ПК-23+ по сходству пазов или маркировки. Для двойного НШВИ Нужен профиль, предназначенный для двойного наконечника. В каталоге VEGA отдельно указана матрица 03700-03 для 2 × (0,5–6) мм². Для автоклемм Используйте специальный профиль под конкретную клемму. Обычная трапеция для НШВИ не заменяет матрицу для автоконтакта.

Безопасность: опрессовку выполняют только на отключённом проводнике после проверки отсутствия напряжения. Пресс-клещи и матрицы не являются инструментом для работы под напряжением. Окончательный выбор и контроль соединения выполняют по документации наконечника и инструмента.

Итог

Расширение линейки удобно тем, что позволяет не покупать отдельные клещи под каждый профиль. Но универсальность заканчивается там, где требуется точная форма обжима. Для регулярной работы с НШВИ, изолированными наконечниками, автоклеммами и трубчатыми гильзами комплект следует собирать по перечню реально используемых типов, а не по максимальному числу матриц.

Перед выбором способа соединения Сначала определите тип жилы и контактного изделия. В отдельном материале разобраны опрессовка, сварка, пайка, клеммы и типичные ошибки. Виды соединений проводов в электропроводке →

Частые вопросы Можно ли использовать матрицы ПК19+ в клещах ПК-23+? Не следует предполагать совместимость. Это разные серии и каталожные обозначения. Проверяйте совместимость конкретной матрицы с конкретным инструментом по официальной документации. Почему важен профиль, если сечение подходит? Сечение определяет размер проводника, но геометрия наконечника и форма обжима определяют требуемый профиль матрицы. Неподходящая форма может деформировать контакт и ухудшить соединение. Нужно ли покупать набор на 5 или 6 матриц? Нет универсального ответа. Выбирайте число матриц по фактическим типам наконечников, диапазонам сечений и профилям, которые используются в работе. Матрица для НШВИ подходит для автоклемм? Не автоматически. Для автоклемм в линейке VEGA предусмотрен отдельный двойной профиль. Подбирайте матрицу под конкретный контакт.

Проверено 25.11.2026. Источники: пресс-центр КЭАЗ, каталог SHTOK и карточки продукции КЭАЗ; дата публикации инфоповода 24.11.2026 подтверждена Элек.ру. Независимые испытания инструментов не проводились.