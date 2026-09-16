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KeeneticOS 5.1.6: обновлены OpenSSL и curl, исправлены DoH по IPv6 и ошибки Mesh Wi‑Fi
Keenetic выпустила KeeneticOS 5.1.6. Обновление закрывает CVE-2026-75803 в OpenSSL и сразу несколько уязвимостей curl, а также исправляет ошибки DNS-over-HTTPS по IPv6, WPA Enterprise, Mesh Wi‑Fi, Ping Check и веб-интерфейса.
Почему обновление 5.1.6 важно
KeeneticOS 5.1.6 — в первую очередь обслуживающий и security-релиз. В нём нет одной крупной пользовательской функции, зато обновлены системные криптографические и сетевые компоненты, через которые проходит значительная часть защищённых соединений маршрутизатора.
OpenSSL обновлён до версии 3.5.8 с устранением CVE-2026-75803. curl обновлён до 8.22.0; Keenetic перечисляет исправления CVE-2026-13608, CVE-2026-18924, CVE-2026-19931, CVE-2026-80229, CVE-2026-80230, CVE-2026-80231, CVE-2026-80255, CVE-2026-82208 и CVE-2026-82209.
Что исправили кроме безопасности
- DNS-over-HTTPS и IPv6. Исправлена работа защищённых DoH-серверов через IPv6.
- WPA Enterprise. Устранена проблема с перезапуском сервиса при определённых условиях.
- Mesh Wi‑Fi. Исправлены отдельные ошибки управления узлами и определения сегмента подключённых клиентов на поддерживаемых моделях.
- Ping Check. Исправлена обработка RCI-запросов при работе механизма контроля доступности.
- Web Interface. Исправлены ошибки интерфейса, включая выбор HTTP/HTTPS в ссылках на web-приложения и отображение IPv4/IPv6 на странице Firewall.
DoH через IPv6: небольшое исправление с практическим смыслом
Если в сети активно используется IPv6, защищённый DNS не должен незаметно становиться менее надёжным только потому, что запрос пошёл по другому стеку IP. Исправление DoH через IPv6 особенно актуально для сетей с dual stack, где клиенты и сам роутер одновременно работают через IPv4 и IPv6.
После обновления полезно проверить не только факт доступа в интернет, но и работу выбранной схемы DNS: какой resolver фактически используется, доступны ли DoH-серверы по IPv6 и корректно ли отрабатывают резервные серверы.
Что означает обновление curl
curl — базовый сетевой компонент, который используется программами для работы с HTTP/HTTPS и другими протоколами. Поэтому обновления curl в прошивке маршрутизатора важны даже тогда, когда пользователь напрямую никогда не запускает эту утилиту.
KeeneticOS 5.1.6 переводит curl на 8.22.0 и указывает девять устранённых CVE. Практический вывод прост: откладывать такой релиз надолго на постоянно подключённом к интернету маршрутизаторе без причины не стоит.
Нужно ли обновляться немедленно
|Сценарий
|Что делать
|Домашний основной роутер
|Проверить доступность 5.1.6 для модели, сохранить конфигурацию и обновить в плановое окно
|Удалённый объект
|Не обновлять вслепую: сначала резервная копия и возможность восстановления доступа
|Mesh из нескольких Keenetic
|Проверить состояние контроллера и экстендеров после обновления
|Активно используется IPv6/DoH
|После обновления отдельно проверить DNS и IPv6
|Критичная сеть
|Сначала проверить release notes именно для используемой модели
Что проверить перед обновлением Keenetic
- Сделать резервную копию конфигурации.
- Убедиться, что есть физический или альтернативный удалённый доступ к объекту.
- Проверить release notes именно для своей модели: состав исправлений может отличаться.
- Зафиксировать состояние VPN, WireGuard, маршрутов, DNS и Mesh, если конфигурация сложная.
- После перезагрузки проверить системный журнал и доступность ключевых сервисов.
Что проверить после установки 5.1.6
Сам факт загрузки новой версии ещё не означает, что проверка закончена. Для домашней или небольшой офисной сети достаточно короткого функционального теста:
- основное и резервное подключение к интернету;
- IPv4 и IPv6, если последний используется;
- DNS и DoH;
- WireGuard и другие необходимые VPN-туннели;
- доступ между разрешёнными сегментами;
- изоляцию гостевой сети и IoT/камер;
- Mesh-узлы и roaming;
- Ping Check и переключение резервного канала, если они настроены.
Не путать 5.1.6 с предыдущим security-релизом
На Electrikman.ru уже разбиралось обновление KeeneticOS 5.1.3 с исправлением влияния CVE-2026-42533. Версия 5.1.6 — следующий самостоятельный security-релиз: здесь основное внимание перенесено на OpenSSL 3.5.8, curl 8.22.0 и набор эксплуатационных исправлений.
Поэтому новая публикация не заменяет предыдущую: она продолжает хронологию обновлений безопасности KeeneticOS.
Итог
KeeneticOS 5.1.6 стоит рассматривать прежде всего как плановое обновление безопасности и стабильности. Наиболее существенные изменения — OpenSSL 3.5.8, curl 8.22.0 и исправление DoH через IPv6.
Для обычного домашнего Keenetic процедура стандартная: резервная копия, обновление, проверка интернета, DNS, VPN и Wi‑Fi. Для удалённых объектов, сложного Mesh и сетей с несколькими VPN/маршрутами обновление лучше проводить тогда, когда предусмотрен способ восстановить доступ при неожиданной регрессии.