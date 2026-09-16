Сети · Keenetic · Безопасность KeeneticOS 5.1.6: обновлены OpenSSL и curl, исправлены DoH по IPv6 и ошибки Mesh Wi‑Fi Keenetic выпустила KeeneticOS 5.1.6. Обновление закрывает CVE-2026-75803 в OpenSSL и сразу несколько уязвимостей curl, а также исправляет ошибки DNS-over-HTTPS по IPv6, WPA Enterprise, Mesh Wi‑Fi, Ping Check и веб-интерфейса.

OpenSSL 3.5.8 исправление CVE-2026-75803 curl 8.22.0 пакет исправлений безопасности 16.09.2026 дата публикации KeeneticOS 5.1.6

Почему обновление 5.1.6 важно KeeneticOS 5.1.6 — в первую очередь обслуживающий и security-релиз. В нём нет одной крупной пользовательской функции, зато обновлены системные криптографические и сетевые компоненты, через которые проходит значительная часть защищённых соединений маршрутизатора. OpenSSL обновлён до версии 3.5.8 с устранением CVE-2026-75803. curl обновлён до 8.22.0; Keenetic перечисляет исправления CVE-2026-13608, CVE-2026-18924, CVE-2026-19931, CVE-2026-80229, CVE-2026-80230, CVE-2026-80231, CVE-2026-80255, CVE-2026-82208 и CVE-2026-82209. Важно: наличие CVE в составе системной библиотеки не означает, что каждый сценарий эксплуатации этой CVE обязательно достижим через конкретную конфигурацию Keenetic. Но обновление зависимостей уменьшает поверхность атаки и является нормальной частью обслуживания пограничного сетевого устройства.

Что исправили кроме безопасности DNS-over-HTTPS и IPv6. Исправлена работа защищённых DoH-серверов через IPv6.

Исправлена работа защищённых DoH-серверов через IPv6. WPA Enterprise. Устранена проблема с перезапуском сервиса при определённых условиях.

Устранена проблема с перезапуском сервиса при определённых условиях. Mesh Wi‑Fi. Исправлены отдельные ошибки управления узлами и определения сегмента подключённых клиентов на поддерживаемых моделях.

Исправлены отдельные ошибки управления узлами и определения сегмента подключённых клиентов на поддерживаемых моделях. Ping Check. Исправлена обработка RCI-запросов при работе механизма контроля доступности.

Исправлена обработка RCI-запросов при работе механизма контроля доступности. Web Interface. Исправлены ошибки интерфейса, включая выбор HTTP/HTTPS в ссылках на web-приложения и отображение IPv4/IPv6 на странице Firewall.

DoH через IPv6: небольшое исправление с практическим смыслом Если в сети активно используется IPv6, защищённый DNS не должен незаметно становиться менее надёжным только потому, что запрос пошёл по другому стеку IP. Исправление DoH через IPv6 особенно актуально для сетей с dual stack, где клиенты и сам роутер одновременно работают через IPv4 и IPv6. После обновления полезно проверить не только факт доступа в интернет, но и работу выбранной схемы DNS: какой resolver фактически используется, доступны ли DoH-серверы по IPv6 и корректно ли отрабатывают резервные серверы.

Что означает обновление curl curl — базовый сетевой компонент, который используется программами для работы с HTTP/HTTPS и другими протоколами. Поэтому обновления curl в прошивке маршрутизатора важны даже тогда, когда пользователь напрямую никогда не запускает эту утилиту. KeeneticOS 5.1.6 переводит curl на 8.22.0 и указывает девять устранённых CVE. Практический вывод прост: откладывать такой релиз надолго на постоянно подключённом к интернету маршрутизаторе без причины не стоит.

Нужно ли обновляться немедленно Сценарий Что делать Домашний основной роутер Проверить доступность 5.1.6 для модели, сохранить конфигурацию и обновить в плановое окно Удалённый объект Не обновлять вслепую: сначала резервная копия и возможность восстановления доступа Mesh из нескольких Keenetic Проверить состояние контроллера и экстендеров после обновления Активно используется IPv6/DoH После обновления отдельно проверить DNS и IPv6 Критичная сеть Сначала проверить release notes именно для используемой модели

Что проверить перед обновлением Keenetic Сделать резервную копию конфигурации. Убедиться, что есть физический или альтернативный удалённый доступ к объекту. Проверить release notes именно для своей модели: состав исправлений может отличаться. Зафиксировать состояние VPN, WireGuard, маршрутов, DNS и Mesh, если конфигурация сложная. После перезагрузки проверить системный журнал и доступность ключевых сервисов.

Что проверить после установки 5.1.6 Сам факт загрузки новой версии ещё не означает, что проверка закончена. Для домашней или небольшой офисной сети достаточно короткого функционального теста: основное и резервное подключение к интернету;

IPv4 и IPv6, если последний используется;

DNS и DoH;

WireGuard и другие необходимые VPN-туннели;

доступ между разрешёнными сегментами;

изоляцию гостевой сети и IoT/камер;

Mesh-узлы и roaming;

Ping Check и переключение резервного канала, если они настроены.

Не путать 5.1.6 с предыдущим security-релизом На Electrikman.ru уже разбиралось обновление KeeneticOS 5.1.3 с исправлением влияния CVE-2026-42533. Версия 5.1.6 — следующий самостоятельный security-релиз: здесь основное внимание перенесено на OpenSSL 3.5.8, curl 8.22.0 и набор эксплуатационных исправлений. Поэтому новая публикация не заменяет предыдущую: она продолжает хронологию обновлений безопасности KeeneticOS.