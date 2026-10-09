Модернизация электростанций на 2030 год: сроки отбора КОММод

Новости · Электроэнергетика · 11 октября 2026 года Модернизация электростанций России: объявлены сроки отбора проектов на 2030 год Системный оператор ЕЭС опубликовал 9 октября информацию для проведения конкурентного отбора проектов модернизации тепловых электростанций на 2030 год. Уже определены даты подачи технических и стоимостных параметров. Разбираемся, что такое КОММод, почему модернизируют действующую генерацию и означает ли объявленный отбор какие-либо изменения для потребителей электроэнергии.

Главное в новости 01 Объявлен график Приём технических параметров запланирован на 14–16 октября 2026 года, стоимостных параметров — на 29–30 октября. 02 Речь о тепловых станциях Отбор касается проектов обновления генерирующих объектов тепловых электростанций, участвующих в оптовом рынке. 03 Победителей ещё не объявили Сообщение запускает очередной этап процедуры. Итоговый перечень выбранных проектов и их стоимость в нём не названы.

Что произошло 9 октября 2026 года АО «Системный оператор Единой энергетической системы» опубликовало официальное информационное сообщение о подготовке отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций на 2030 год. Процедура известна как КОММод — конкурентный отбор проектов модернизации. Организация указала два периода для подачи параметров проектов через специализированный сайт «Конкурентный отбор мощности». Системный оператор также сообщил, что данные о генерирующих объектах, включённых АО «АТС» в предварительный реестр участников, доступны в персональных разделах участников оптового рынка. Важно: объявление графика не означает, что все заявленные электростанции уже выбраны для модернизации, что финансирование утверждено или что конкретные энергоблоки введут в эксплуатацию в названные даты.

Когда принимают заявки на КОММод-2030 В официальном сообщении указаны следующие даты: Публикация исходной информации Системный оператор разместил сведения, необходимые для проведения отбора на 2030 год. Приём технических параметров Участники заявляют технические характеристики проектов модернизации в порядке, установленном регламентом. Приём стоимостных параметров Следующий этап связан с экономическими параметрами заявленных проектов. Это сроки процедуры для участников оптового рынка, а не дни подачи заявок на подключение частных домов к электросетям. Изменения графика, если они появятся, необходимо отслеживать по официальным сообщениям организаторов.

Что такое КОММод и как он работает Энергосистема должна располагать не только достаточной выработкой электроэнергии, но и генерирующим оборудованием, которое готово обеспечить требуемую нагрузку. В российском оптовом рынке электрическая энергия и мощность учитываются как разные категории. Продажа мощности связана с обязанностью поддерживать генерирующее оборудование в готовности к производству электроэнергии. КОММод является специальной процедурой отбора проектов обновления существующих тепловых электростанций. Её задача — выбрать проекты модернизации в рамках правил оптового рынка и соответствующего регламента. Это не конкурс бытовых электромонтажных работ, не программа субсидирования домашних солнечных станций и не заявочная кампания для потребителей. Мощность МВт, ГВт Характеризует способность генерирующего оборудования выдавать определённую электрическую мощность при установленных условиях. Электроэнергия МВт·ч, кВт·ч Показывает объём энергии, произведённой или потреблённой за определённый период. Для КОММод важны параметры именно объектов генерации и обязательства участников оптового рынка. Объявление отбора само по себе не содержит сведений о будущих объёмах выработки или количестве победивших проектов.

Почему модернизация действующих электростанций важна На тепловых электростанциях генерирующее оборудование рассчитано на длительную эксплуатацию, но его ресурс не бесконечен. Со временем возникают задачи замены изношенных узлов, повышения эффективности, обеспечения надёжности и соответствия современным требованиям эксплуатации. В зависимости от конкретного проекта модернизация может предусматривать обновление турбинного, котельного или вспомогательного оборудования, совершенствование систем управления и защит. Точный состав работ определяется проектом; официальное сообщение от 9 октября не перечисляет модернизируемые станции и технические решения каждого участника. Надёжность генерации Состояние оборудования и качество обслуживания влияют на вероятность вынужденных остановов и доступность мощности. Эффективность При определённых технических решениях обновление способно уменьшить удельный расход топлива, но это требует оценки для каждого объекта. Управляемость Современные системы автоматизации и защиты помогают контролировать режимы и своевременно выявлять отклонения. Работа энергосистемы Обновлённая генерация имеет значение вместе с состоянием сетей, резервами и диспетчерским управлением. Однако нельзя автоматически считать, что каждая модернизация увеличит установленную мощность или устранит перебои в отдельном районе. Результат зависит от состава работ, сетевых ограничений и условий работы конкретной энергосистемы.

Повлияет ли отбор на тарифы и электроснабжение домов Объявленный КОММод-2030 относится к оптовому рынку электрической энергии и мощности. Для собственников квартир, частных домов и небольших предприятий не устанавливаются новые правила подключения, новые номиналы вводных автоматов или отдельная плата на основании сообщения от 9 октября. По одному объявлению отбора нельзя рассчитать будущие тарифы. Стоимость электричества для конечного потребителя зависит от множества факторов, включая применимые тарифные решения, сетевую составляющую и структуру рынка. Данные о поданных и отобранных проектах также ещё не опубликованы в рассматриваемом сообщении. Долгосрочная польза от обновления электростанций может заключаться в поддержании надёжности и доступности генерации. Но даже исправная электростанция не исключает локальных отключений из-за повреждения кабеля, неисправности трансформаторной подстанции или проблем во внутридомовой электропроводке. Для владельцев домов и бизнеса: независимо от федеральных программ модернизации генерации, безопасность объекта определяется состоянием ввода, электрощита, линий и устройств защиты. При необходимости отдельно оценивают питание котла, насосов, связи и других критичных нагрузок. Подробнее о том, почему общая обеспеченность страны электроэнергией не гарантирует идеального напряжения в каждой розетке, рассказываем в обзоре электроэнергетики и устойчивости электроснабжения.

На каких документах основан отбор Системный оператор ссылается на постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1172, которым утверждены Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, и на Регламент проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В сообщении указано, что применяются документы, действовавшие по состоянию на 9 октября 2026 года. Для участника отбора значима именно применимая редакция регламента и размещённые оператором материалы. Для обычного потребителя эти документы не заменяют правила розничного электроснабжения.

Частые вопросы Что означает КОММод? Это конкурентный отбор проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций, проводимый в рамках правил оптового рынка электрической энергии и мощности. Когда состоится отбор проектов на 2030 год? Согласно сообщению Системного оператора от 9 октября 2026 года, технические параметры принимаются 14–16 октября, стоимостные — 29–30 октября 2026 года. Это даты этапов подачи параметров, а не дата объявления победителей. Какие электростанции выбраны для модернизации? В сообщении от 9 октября итоговый список победителей не приведён. Упомянут предварительный реестр участников, данные по которому размещены в персональных разделах участников оптового рынка. Повысится ли тариф на свет с 2030 года? Из объявления КОММод-2030 такой вывод не следует. Оно касается процедуры отбора проектов на оптовом рынке и не устанавливает новый бытовой тариф. Может ли отбор повлиять на отключения электроэнергии в моём доме? Модернизация генерации может способствовать надёжности энергосистемы в долгосрочной перспективе, но местные отключения зависят также от состояния сетей, подстанций и внутренних электроустановок. Прямой эффект для конкретного адреса пока оценить нельзя.

Официальный источник и нормативная основа АО «Системный оператор ЕЭС»: информационное сообщение от 09.10.2026 о КОММод-2030.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности» (в применимой редакции).

Регламент проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций, приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Материал подготовлен по сведениям, доступным на 11 октября 2026 года. О результатах отбора корректно судить после публикации итоговых документов.