Новости автоматизации и умного дома Node-RED 5.0.4: почему не стоит ставить 5.0.2 или 5.0.3 и что проверить перед обновлением Node-RED 5.0.4 вышел 30 июля 2026 года после двух быстрых исправлений в тот же день. Версии 5.0.2 и 5.0.3 затронула регрессия JSONata, из-за которой результат выражения мог вести себя не как обычный JavaScript-объект. Одновременно вся ветка Node-RED 5 требует Node.js 22.9 или новее, а рекомендуемой средой является Node.js 24. Коротко: при обновлении ветки 5.0 устанавливайте Node-RED 5.0.4 или более новую исправительную версию, а не 5.0.2 и не 5.0.3. Перед миграцией сохраните каталог .node-red , экспортируйте потоки, проверьте файл credentials, версию Node.js, сторонние nodes, JSONata-выражения, MQTT, Modbus и возможность отката.

Хронология Почему за один день вышли Node-RED 5.0.2, 5.0.3 и 5.0.4 Утром 30 июля вышла версия 5.0.2. В ней обновили библиотеку JSONata и добавили очистку сообщений сессионных ошибок перед отображением в редакторе. После обнаружения изменения поведения JSONata разработчики выпустили 5.0.3 и попытались вернуть предыдущую версию библиотеки. Затем выяснилось, что откат выполнен недостаточно далеко. Через несколько минут вышла 5.0.4 с дополнительным откатом JSONata. 5.0.2 Обновление JSONata и очистка сообщений сессии 5.0.3 Первый откат JSONata из-за регрессии 5.0.4 Более глубокий откат после повторной проверки Практический вывод: если система уже обновлена до 5.0.2 или 5.0.3, не нужно разбирать все потоки наугад. Сначала обновитесь до 5.0.4 или более новой исправительной версии, затем перезапустите Node-RED и выполните тесты.

JSONata Что именно могло измениться в работе потоков JSONata используется в Change, Switch и других узлах для преобразования сообщений, фильтрации данных и вычислений. Регрессия затрагивала создаваемые JSONata объекты: они могли возвращаться с нулевым прототипом вместо обычного прототипа JavaScript Object. [Object: null prototype] { a: 1, b: 2 } Такой объект выглядит почти как обычный, но у него может отсутствовать метод hasOwnProperty() . Если следующий Function node, пользовательский node или библиотека вызывает этот метод напрямую, поток способен завершиться ошибкой: TypeError: result.hasOwnProperty is not a function Какие потоки проверить в первую очередь Change nodes с выражениями JSONata, которые формируют новый объект;

Function nodes, расположенные сразу после JSONata-преобразования;

потоки, где проверяется obj.hasOwnProperty(...) ;

; сторонние nodes, получающие объект из Change или Switch;

формирование JSON для HTTP API, MQTT и баз данных;

шаблоны, где результат JSONata передаётся в пользовательский JavaScript;

обработку Modbus-регистров и телеметрии, собираемой в объект. Важно: проблема не означает, что каждое JSONata-выражение в 5.0.2 или 5.0.3 обязательно давало неправильный результат. Риск возникал там, где последующий код ожидал обычный объект с методами прототипа. Как сделать Function node устойчивее Вместо прямого вызова метода объекта безопаснее использовать вызов через прототип: Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, "property") Это полезная общая практика, но она не отменяет обновление Node-RED. Исправлять все функции только ради временной регрессии не требуется, если логика была корректной до обновления.

Обязательное требование Node-RED 5 не запускается на Node.js 20 Node-RED 5.0 требует Node.js 22.9.0 или новее. Проект рекомендует Node.js 24, и официальные Docker-образы ветки 5 основаны именно на Node.js 24. Node.js 20 Не поддерживается Node-RED 5 Node.js 22.9+ Минимально допустимая версия Node.js 24 Рекомендуемая LTS-ветка Проверить среду можно командами: node --version node-red --version npm --version Распространённая ошибка: пользователь обновляет Node.js в интерактивном терминале, но systemd продолжает запускать Node-RED со старым бинарным файлом Node.js из другого пути. Проверяйте не только команду node -v , но и службу, переменную PATH и журнал запуска. Что изменилось для старых Raspberry Pi Официальные образы Node.js 24 больше не выпускаются для 32-битной архитектуры ARMv7. Поэтому старые установки на 32-битной системе могут не перейти на Node-RED 5 без обновления операционной системы или замены оборудования.

Кого затронет миграция Разные установки обновляются по-разному Установка Кто управляет Node.js Основной риск Home Assistant Node-RED Add-on Образ дополнения Совместимость дополнения, палитры и сохранённого каталога данных. Официальный Docker-образ Docker-образ Плавающий тег, неверный том /data и сторонние nodes. Raspberry Pi / Debian script Операционная система и установочный скрипт Старая Node.js, systemd использует другой путь, 32-битная ОС. npm global Пользователь или администратор сервера Разные версии npm, Node.js и глобальных пакетов. Wiren Board Debian и выбранный способ установки Конфликт с пакетами контроллера и критичными сценариями объекта. Proxmox LXC ОС внутри контейнера Старый дистрибутив, снимок LXC и доступ к MQTT или Modbus. Windows Установленная в Windows Node.js Служба использует старую Node.js или другой каталог пользователя. Не применяйте одну инструкцию ко всем платформам. Команды для Home Assistant Add-on, Docker, Debian, Wiren Board, Windows и LXC различаются.

До обновления Что сохранить, чтобы восстановить Node-RED Весь пользовательский каталог. Обычно это ~/.node-red или каталог /data внутри контейнера и дополнения. Файл потоков. Например, flows.json или файл с именем хоста. Файл credentials. Храните его вместе с соответствующим файлом потоков и значением credentialSecret . settings.js. В нём могут находиться авторизация, HTTPS, ключ шифрования, пути и пользовательские функции. package.json и package-lock.json. Они фиксируют установленные сторонние nodes и зависимости. Экспорт важных flows. Дополнительная JSON-копия удобна для быстрого просмотра и частичного восстановления. Версии. Node-RED, Node.js, npm, Docker-образ, дополнение и сторонние nodes. Переменные окружения. MQTT, базы данных, API, TLS и пути к сертификатам. Проекты и Git. Проверьте незакоммиченные изменения, ветку и доступ к удалённому репозиторию. Способ отката. Предыдущий Docker-тег, snapshot LXC, backup Home Assistant или резервная копия сервера. Не публикуйте экспорт потоков без проверки. В нём могут оказаться токены, адреса оборудования, MQTT-топики, логины, URL камер и другие чувствительные данные. Файл credentials тоже нельзя передавать посторонним.

Порядок действий Как обновлять Node-RED на разных платформах Home Assistant Add-on Создайте полную резервную копию Home Assistant и отдельный экспорт критичных потоков. Обновляйте дополнение через его страницу. Node.js находится внутри образа дополнения, поэтому устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную не нужно. Docker и Docker Compose Убедитесь, что каталог /data подключён к постоянному тому. Зафиксируйте предыдущий тег образа, скачайте новый образ 5.0.4 или более новый и пересоздайте контейнер. Не используйте latest , если нужен понятный откат. Raspberry Pi и Debian Проверьте Node.js и архитектуру ОС. Официальный скрипт установки поддерживает выбор актуальной Node.js, но перед запуском нужно изучить его параметры и сохранить каталог .node-red . После обновления проверьте, какой бинарный файл Node.js использует systemd. Wiren Board Node-RED не должен становиться единственной точкой отказа критичных сценариев. Перед обновлением остановите экспериментальные потоки, сохраните данные и проверьте совместимость выбранного способа установки с Debian и штатными пакетами контроллера. Критичную защиту котла, насоса и электрики нельзя переносить только в Node-RED. Proxmox LXC или виртуальная машина Создайте snapshot, затем обновите Node.js и Node-RED внутри гостевой системы. Отдельно проверьте сеть, DNS, MQTT, Modbus TCP и последовательные порты.

После запуска Какие потоки нужно протестировать вручную MQTT Подписки, публикации, retain, QoS и повторное подключение. Modbus Опрос регистров, таймауты, очередь команд и запись значений. HTTP REST API, TLS, SNI, авторизация и обработка ошибок. JSONata Change, Switch и Function nodes после сформированных объектов. Home Assistant События, состояния, services и WebSocket-соединение. Базы данных Запись истории, SQL-запросы и повторное подключение. Уведомления MAX, Telegram, email и корректность текста сообщения. Расписания Часовой пояс, cron и запуск после перезагрузки. Контекст flow, global и persistent context сохранились. Dashboard Сторонний интерфейс открывается и получает данные. Ошибки Catch и Status nodes получают ожидаемые сообщения. Ручное управление Критичное оборудование можно отключить без Node-RED. Проверяйте не только Deploy Успешный запуск редактора и отсутствие красных узлов не доказывают правильную работу автоматики. Нужно физически проверить свет, реле, котёл, клапан, вентиляцию, ворота или другое оборудование в безопасном режиме. Не тестируйте опасную нагрузку без подготовки. Управление силовыми цепями, котлами, насосами, воротами и щитовыми устройствами должно сохранять штатные блокировки и ручной режим. Электромонтаж и вмешательство в щит выполняет специалист.

Ветка 5.0 Что полезного появилось в Node-RED 5 Новый интерфейс редактора Переработаны боковые панели, навигация и использование рабочего пространства. Встроенная тёмная тема Редактор может следовать настройке браузера или использовать выбранный режим. Разделение панелей Можно одновременно видеть Debug и другую панель, что упрощает диагностику. Пауза Debug Вывод можно временно остановить, чтобы сообщения не прокручивали панель. node.linkcall Function node может вызвать Link node и дождаться ответа от переиспользуемого потока. Burst mode в Delay Сообщения пропускаются пакетом до достижения лимита, затем блокируются до нового интервала. Расширенный TLS Поддерживаются PFX/P12, сертификаты из переменных окружения и настройка SNI. Усиленная авторизация Обновлена работа OAuth и удалены прежние CORS-настройки администратора по умолчанию. Эти функции делают переход полезным, но не требуют обновлять производственную систему без тестов. Надёжность потоков и совместимость nodes важнее нового оформления редактора.

Восстановление Как откатиться, если Node-RED 5 не запускается Остановите Node-RED. Не выполняйте повторные Deploy и автоматическую установку nodes. Сохраните журнал ошибки. Он поможет отличить Node.js, JSONata, npm и несовместимый node. Верните предыдущую среду. Docker-тег, snapshot, backup дополнения или версию пакета. Восстановите пользовательский каталог. Потоки, credentials, settings и package files должны соответствовать сохранённому состоянию. Проверьте credentialSecret. Без него сохранённые credentials могут не расшифроваться. Установите зависимости. Используйте package-lock и совместимые версии nodes. Запустите без Deploy. Сначала изучите журнал и состояние узлов. Проверьте критичные сценарии. Только после этого возвращайте автоматический режим. Для пользователей ветки 4.x: Node-RED 4 находится в режиме сопровождения до 31 декабря 2026 года. Если переход на 5.x пока невозможен, нужно использовать актуальную исправительную версию 4.1.x, а не оставаться на старом выпуске.

Типичные ошибки Что не стоит делать обновлять до 5.0.2 или 5.0.3 вместо 5.0.4 и более новой версии;

обновлять Node-RED 5 на Node.js 20;

сохранять только экспорт flows без credentials и settings.js;

использовать плавающий Docker-тег без записи предыдущей версии;

обновлять все palette nodes одной кнопкой одновременно с Node-RED;

удалять неизвестные узлы до сохранения списка пакетов;

обновлять основной контроллер удалённо без человека на объекте;

переносить критичные защиты только в визуальный поток;

открывать редактор Node-RED напрямую в интернет;

публиковать flows и credentials в открытом доступе.

Вывод Стоит ли обновляться до Node-RED 5.0.4 Да, если система готова к Node.js 22.9 или новее и проверена совместимость сторонних nodes. Версия 5.0.4 предпочтительнее 5.0.2 и 5.0.3, поскольку содержит более полный откат проблемного изменения JSONata. Для работающего дома, котельной или коммерческого объекта обновление нужно проводить с резервной копией, тестовым окном и ручным управлением. Особенно внимательно проверяются JSONata, Function nodes, MQTT, Modbus и сценарии, управляющие реальным оборудованием. Безопасный порядок: backup, проверка Node.js, обновление Node-RED, запуск без массового обновления палитры, тест потоков, затем обновление сторонних nodes по одному.

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