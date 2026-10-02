Новости разработки Что представила OpenAI на DevDay 2026 OpenAI провела DevDay 2026 29 сентября в Сан-Франциско. Ключевые анонсы для разработчиков связаны с постоянно работающими агентами Dots, моделью GPT-6.1 Sol, публичной бета-версией Agents API и облачным выполнением задач Codex. Однако доступность различается: часть функций развёртывается постепенно, Agents API остаётся бетой, а ценовые преимущества модели пока основаны на данных самой OpenAI. Dots GPT-6.1 Sol Agents API Codex Главное: DevDay 2026 показал переход OpenAI от отдельных запросов к облачным агентам, способным продолжать работу без активного пользовательского сеанса. Для практического применения важнее всего проверить фактический доступ аккаунта, статус beta и региональные условия, а не ориентироваться только на название анонса.

Что произошло 29 сентября DevDay 2026 состоялся 29 сентября 2026 года в Сан-Франциско. Дата подтверждается страницей мероприятия OpenAI и независимой хроникой CNBC. На конференции компания показала несколько продуктов и обновлений для разработчиков, объединённых общей темой: перенос длительных агентных задач в облачную инфраструктуру OpenAI. Подтверждённый набор анонсов включает Dots, GPT-6.1 Sol, Agents API и изменения инструментов Codex. Это не означает, что все возможности одновременно стали доступны каждому пользователю. В официальных материалах встречаются разные статусы: постепенное развёртывание, публичная бета-версия и доступность только в определённых режимах или тарифах. Страница мероприятия подтверждает дату DevDay, но сама по себе не служит полным перечнем выпущенных функций. Характеристики и условия доступа нужно сверять с отдельными страницами продуктов.

Ключевые подтверждённые анонсы Dots: агенты, работающие между диалогами Dots описываются как постоянно работающие агенты. Они могут продолжать выполнение задач между пользовательскими диалогами и взаимодействовать с подключёнными приложениями. Ключевое отличие Dots в заявленной способности продолжать задачи между пользовательскими диалогами и работать с подключёнными приложениями. Функция развёртывается постепенно для подходящих аккаунтов. CNBC также сообщает о доступности Dots на платных уровнях OpenAI. Из этих формулировок нельзя делать вывод, что функция уже включена во всех платных аккаунтах или одинаково работает во всех регионах. GPT-6.1 Sol OpenAI представила GPT-6.1 Sol как модель для программирования, компьютерного управления и профессиональных задач. В официальных материалах для неё указана поддержка Multi-agent beta в Responses. Там, где модель доступна, региональное хранение данных в ЕС заявлено для режимов Standard, Flex и Batch. OpenAI утверждает, что стандартная стоимость токенов API у GPT-6.1 Sol составляет одну пятую стандартной стоимости Astra. Это сравнение ценовых условий самой компании, а не независимый вывод об экономичности. Итоговые расходы зависят от объёма входных и выходных токенов, структуры агентных циклов и числа повторных обращений. Agents API и Codex Agents API представлен в публичной бета-версии. Интерфейс предназначен для создания и запуска облачных агентов на инфраструктуре Codex. Статус public beta означает доступный для разработчиков, но ещё не окончательно стабилизированный продукт: интерфейсы, ограничения и поведение могут изменяться. В материалах DevDay также описан облачный запуск задач Codex, продолжающий работу при выключенном компьютере пользователя. Среди обновлений CLI упомянуты голосовой режим и представление /agents. Эти изменения относятся к инструментам Codex и не доказывают автоматическую доступность аналогичных функций во всех продуктах OpenAI.

Доступность и ограничения Анонс Подтверждённый статус Что нельзя считать подтверждённым Dots Постепенное развёртывание для подходящих аккаунтов; заявлена доступность на платных уровнях Наличие у каждого платного пользователя и одинаковый набор интеграций GPT-6.1 Sol Представлена для программирования, компьютерного управления и профессиональной работы Независимое превосходство по качеству, скорости или полной стоимости задачи Multi-agent в Responses Beta для GPT-6.1 Sol Стабильность финального интерфейса и пригодность для любой нагрузки Agents API Публичная бета-версия Неизменность API и готовность без дополнительной проверки к критичным системам Облачные задачи Codex Заявлена работа при выключенном пользовательском компьютере Отсутствие лимитов, очередей или ограничений конкретного аккаунта Региональное хранение данных в ЕС подтверждено для GPT-6.1 Sol только в перечисленных режимах и там, где сама модель доступна. Эту характеристику нельзя автоматически переносить на Dots, Agents API, подключённые приложения или весь маршрут обработки данных. Для Dots не подтверждён универсальный календарь включения по аккаунтам. Для Agents API главным ограничением остаётся статус beta. Для облачных задач Codex из анонса нельзя вывести конкретные квоты, гарантированную продолжительность выполнения или условия безотказности. Агенты с компьютерным управлением и доступом к внешним приложениям способны совершать реальные действия. Практическое использование требует минимально необходимых разрешений, разделения тестовых и рабочих учётных данных, журналирования действий и проверки значимых результатов человеком.

Что это меняет для разработчиков Главное изменение состоит не в появлении ещё одной чат-модели, а в оформлении облачного агентного контура: модель получает специализированные возможности, Agents API предоставляет канал запуска, Codex выполняет длительные задачи независимо от локального компьютера, а Dots переносит постоянных агентов ближе к пользовательским приложениям. Для команд, уже использующих Responses или Codex, наиболее существенны Multi-agent beta и возможность вынести длительное выполнение в облако. При этом публичная бета не равна стабильному производственному контракту. До закрепления версии интерфейса особенно важны контроль изменений API, ограничение полномочий агента и возможность отменить или безопасно повторить задачу. Заявленная разница между ценами GPT-6.1 Sol и Astra может повлиять на выбор модели, но цена токена не показывает полную стоимость агентного процесса. Автономная задача способна выполнить несколько обращений к модели и инструментам, поэтому сравнивать нужно стоимость завершённого результата, а не только опубликованный тариф. Анонс также не подтверждает совместимость со всеми существующими интеграциями. Поддержка Responses, режимов Standard, Flex и Batch или инфраструктуры Codex относится к конкретным продуктовым сценариям. Переносить эти свойства между API без отдельного подтверждения нельзя.

Короткий вывод DevDay 2026 зафиксировал движение OpenAI к постоянно работающим облачным агентам. Подтверждены Dots, GPT-6.1 Sol, публичная бета Agents API и обновления Codex, но условия доступа у них различаются. Практический вывод прост: оценивать следует не общий анонс, а статус нужной функции в конкретном аккаунте, регионе и режиме API. Dots развёртывается постепенно, Agents API и Multi-agent имеют статус beta, а сведения о цене и позиционировании GPT-6.1 Sol пока являются заявлениями OpenAI, а не независимыми результатами испытаний. См. также: Новые направления OpenAI Academy: что изменилось.