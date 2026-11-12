ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СЕТИ · 24 НОЯБРЯ 2026 OSNOVO OMC-1000-11BX: гигабитный медиаконвертер с PoE до 60 Вт OSNOVO представила компактный медиаконвертер OMC-1000-11BX. Он позволяет перейти с оптической линии на медный Ethernet и одновременно подать питание на совместимую IP-камеру или точку доступа. Это особенно полезно там, где к удалённому оборудованию уже проложено оптоволокно. 60 Вт Максимальная мощность PoE порта базовой модели 1 Гбит/с Скорость оптического интерфейса SFP

Характеристики базовой модели

Артикул 15316 Медный порт 1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с Оптический порт 1 × SFP, 1000Base-X PoE IEEE 802.3af/at/bt, до 60 Вт Корпус IP30; настольное размещение Размеры 25 × 93 × 69 мм Температура От −10 до +55 °C Импульсная защита Заявлено 6 кВ Потребление По анонсу: до 6 Вт без нагрузки PoE, до 70 Вт максимально

Чем отличаются три исполнения

Устройства нельзя считать взаимозаменяемыми только из-за общей части названия.

Модель PoE и условия OMC-1000-11BX 60 Вт; −10…+55 °C; IP30 OMC-1000-11BX-I 90 Вт; −40…+75 °C; промышленное исполнение, DIN-рейка OMC-1000-11BX-W 90 Вт; −40…+50 °C; уличное исполнение

Для каждого варианта отдельно проверяйте параметры питания, крепление и комплектность по паспорту. Базовую модель нельзя размещать под дождём или в неотапливаемом наружном шкафу, где температура падает ниже паспортного диапазона.

Как использовать оптику для IP-камеры

Типовая топология: сетевой коммутатор с SFP на стороне регистратора, оптическая линия, медиаконвертер и короткий медный участок до камеры. Оптоволокно передаёт данные, но не питает медиаконвертер. На удалённом конце обязательно нужен соответствующий источник питания. Мощность источника, напряжение и комплектность уточняют по паспорту точного артикула.

Для линии подбирают согласованную пару SFP-модулей по скорости, типу волокна, длине волны, числу волокон и оптическому бюджету. Заявленная дальность до 100 км относится к возможной конфигурации с соответствующими модулями, а не к любому SFP.

Что означает PoE до 60 Вт

60 Вт относится к выходу питающего оборудования, а не к гарантированной мощности на входе камеры. Часть энергии теряется в кабеле. Устройство должно поддерживать нужный тип и класс IEEE 802.3 PoE. Например, камера с PTZ, ИК-подсветкой и нагревателем может иметь существенно больший пиковый расход, чем обычная камера. Проверяйте максимальное, а не только среднее потребление.

Порт 1 Гбит/с также ограничивает пропускную способность: даже современная точка доступа Wi-Fi с портом 2,5 Гбит/с через этот медиаконвертер не получит многогигабитное подключение.

Условия эксплуатации и защита

Заявленная импульсная стойкость не означает защиту от любого прямого удара молнии. Для наружных медных участков оценивают риск перенапряжений, заземление и условия монтажа всей системы. Сетевую часть питания и электрозащитные меры выполняет специалист. Оптическое соединение удобно между зданиями, однако для питания удалённого узла всё равно нужно отдельное решение.

Частые вопросы Можно ли запитать устройство по оптическому кабелю? Нет. Оптическая линия передаёт данные, источник питания на удалённой стороне необходим. Подойдёт ли для обычной камеры PoE 802.3af? Производитель заявляет поддержку af/at/bt; необходимо сверить конкретную камеру и допустимую нагрузку. Можно ли установить на улице? Базовый корпус IP30 не обеспечивает защиту от воды. Нужны подходящие условия размещения либо другая модель.

Практическое применение Проверить расчёт PoE и длины линии можно по нашему материалу о передаче питания и данных на большие расстояния. PoE дальше 100 метров