Сбой Yandex Cloud 11 октября 2026: остановлен ЦОД во Владимире

Яндекс сообщил о полной остановке дата-центра во Владимире. Облачная платформа работает в аварийном режиме: часть виртуальных серверов и баз данных недоступна, а восстановление продолжается. Разбираем подтверждённые факты, текущее состояние сервисов и действия для владельцев сайтов, NAS и систем автоматизации.

Что произошло с Yandex Cloud 11 октября

По официальному сообщению Yandex Cloud, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа объекта полностью остановлена. Компания сообщила, что пострадавших нет, а профильные службы занимаются последствиями происшествия.

Ранее проблемы возникли и в другой зоне доступности. По состоянию на 13:12 мск 11 октября зоны ru-central1-a и ru-central1-b по-прежнему недоступны. Yandex Cloud сохраняет аварийный режим и продолжает восстановление компонентов платформы.

2 зоны ru-central1-a и ru-central1-b недоступны 2 зоны ru-central1-d и ru-central1-e принимают вычислительные нагрузки 13:12 последнее подтверждённое обновление статуса, мск

Важное техническое различие. Зона доступности не равна географическому региону. В сообщении речь о двух зонах в российском регионе Yandex Cloud, а не об отключении двух отдельных облачных регионов. Также нельзя автоматически считать, что все сервисы Яндекса остановлены.

Хронология событий 11 октября

04:11 мск Yandex Cloud зафиксировал нарушения электропитания в зоне ru-central1-a . 06:08 мск Компания сообщила о повреждении инфраструктуры во Владимире и полной остановке дата-центра. 06:11 мск Объявлен аварийный режим платформы из-за недоступности зон ru-central1-a и ru-central1-b . 11:14 мск Обновлён статус: для объектного хранилища S3 заявлена доступность чтения и записи, хотя возможны задержки. 13:12 мск Компания сообщила, что статус сервисов сохраняется, поддержка частично восстановлена, выдача дополнительных квот приостановлена.

Время в хронологии переведено из UTC, указанного в журнале инцидента, в московское время (UTC+3). Подробности и последующие изменения следует проверять по официальному статус-борду.