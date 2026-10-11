Сбой Yandex Cloud 11 октября 2026: остановлен ЦОД во Владимире

Новости · Облачная инфраструктура · 11 октября 2026 года
Сбой Yandex Cloud 11 октября 2026 года: остановлен ЦОД во Владимире, две зоны доступности недоступны
Яндекс сообщил о полной остановке дата-центра во Владимире. Облачная платформа работает в аварийном режиме: часть виртуальных серверов и баз данных недоступна, а восстановление продолжается. Разбираем подтверждённые факты, текущее состояние сервисов и действия для владельцев сайтов, NAS и систем автоматизации.
Что произошло с Yandex Cloud 11 октября
По официальному сообщению Yandex Cloud, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа объекта полностью остановлена. Компания сообщила, что пострадавших нет, а профильные службы занимаются последствиями происшествия.
Ранее проблемы возникли и в другой зоне доступности. По состоянию на 13:12 мск 11 октября зоны
ru-central1-a и
ru-central1-b по-прежнему недоступны. Yandex Cloud сохраняет аварийный режим и продолжает восстановление компонентов платформы.
Хронология событий 11 октября
- Yandex Cloud зафиксировал нарушения электропитания в зоне
ru-central1-a.
- Компания сообщила о повреждении инфраструктуры во Владимире и полной остановке дата-центра.
- Объявлен аварийный режим платформы из-за недоступности зон
ru-central1-aи
ru-central1-b.
- Обновлён статус: для объектного хранилища S3 заявлена доступность чтения и записи, хотя возможны задержки.
- Компания сообщила, что статус сервисов сохраняется, поддержка частично восстановлена, выдача дополнительных квот приостановлена.
Время в хронологии переведено из UTC, указанного в журнале инцидента, в московское время (UTC+3). Подробности и последующие изменения следует проверять по официальному статус-борду.
Какие облачные сервисы работают, а какие недоступны
Ниже указан срез состояния на 11:14–13:12 мск 11 октября. Он может меняться по мере восстановления инфраструктуры. Статус конкретного ресурса клиента зависит от его размещения, конфигурации и используемых сервисов.
|Компонент
|Статус
|Практическое значение
|Зоны
ru-central1-a,
ru-central1-b
|Недоступны
|Ресурсы, завязанные на эти зоны, могут не запускаться и не отвечать.
|Compute Cloud
|Доступен частично
|Вычисления доступны в
ru-central1-d и
ru-central1-e.
|Object Storage / S3
|Чтение и запись
|Операции доступны; возможно снижение скорости.
|Managed Databases
|С ограничениями
|Сервис доступен, сохраняются сложности с Managed Service for Apache Kafka.
|Managed Service for Kubernetes
|С ограничениями
|Могут сохраняться проблемы с отдельными кластерами.
|Cloud Console и API
|Доступны
|Можно проверять ресурсы и доступные операции управления.
|Container Registry
|Работает
|Реестр контейнерных образов доступен по сообщению провайдера.
|Monium
|Недоступен
|Следует использовать независимый мониторинг там, где он предусмотрен.
|AI Studio и службы безопасности
|Частично доступны
|Необходима проверка конкретного API или функции.
К 13:12 мск команда Yandex Cloud сообщила о частичном восстановлении каналов технической поддержки. Возможны задержки при обработке обращений. Выдача дополнительных квот на облачные ресурсы временно приостановлена. Следующее обновление статуса анонсировано на 18:00 мск 11 октября.
Что это означает для Яндекс Диска, NAS, сайтов и умного дома
Последствия инфраструктурной аварии нужно оценивать по конкретной услуге. Yandex Cloud Object Storage не является синонимом потребительского Яндекс Диска. Из недоступности облачной зоны не следует автоматический вывод, что каждый файл на Яндекс Диске потерян или что сам сервис полностью прекратил работу.
Яндекс Диск и личные файлы
Если приложение не синхронизируется, не удаляйте локальные файлы и не запускайте массовую повторную синхронизацию вслепую. Проверьте статус конкретного сервиса, дождитесь подтверждения операции и сохраните независимую копию критически важных данных.
NAS Synology, QNAP и домашний архив
NAS продолжит обслуживать локальные файлы при исправной сети и питании, даже если внешний облачный провайдер недоступен. Но задания резервного копирования в облако могут завершаться ошибками. Проверяйте журналы Hyper Backup, HBS или другого используемого ПО и наличие последней успешной копии.
Веб-сайты и корпоративные сервисы
Сайт, база данных, VPN-шлюз или API могут оказаться недоступными, если их компоненты размещены в затронутой зоне. Даже при доступном веб-интерфейсе проверьте все зависимости: БД, хранилище, фоновые задания, уведомления и внешние интеграции.
IP-камеры, домофоны и умный дом
Локальная запись NVR и управление реле через собственный контроллер не обязаны зависеть от Yandex Cloud. Но облачные уведомления, удалённый доступ и голосовые функции могут иметь другие зависимости. Нельзя без отдельного подтверждения объявлять все камеры, Алису или «Станции» неработоспособными из-за этого инцидента.
Отдельный практический разбор о зависимости автоматизации от внешних серверов уже опубликован на сайте: «Сбой Яндекса и Алисы: как сделать умный дом офлайн». Здесь не повторяем тот материал: эта новость посвящена новым событиям 11 октября и текущему состоянию облачной платформы.
Что делать сейчас: безопасный порядок действий
Если вы пользуетесь облаком для сайта или приложений
- Проверьте официальную хронологию и состав ресурсов по зонам. Отделите внешнюю недоступность сервиса от неисправности приложения.
- Оцените влияние на данные. Проверьте время последней успешной резервной копии, репликацию и состояние баз данных. Не считайте доступность диска гарантией целостности данных.
- Не делайте разрушительных изменений в спешке. Перед удалением узлов, повторным созданием кластеров или переключением базы убедитесь, что сохранена согласованная копия и известен порядок возврата.
- При наличии готового плана восстановления рассмотрите перенос нагрузки на независимую площадку. Предварительно проверьте доступ к резервным копиям, учётным данным и сетевым настройкам.
- Проверяйте сервисы извне. При недоступности Monium особенно важно использовать независимый мониторинг доступности приложения, записи в БД и критичных API.
Если вы храните фотографии и документы на NAS или в облаке
- Сохраните доступную локальную копию важных файлов и не отключайте работающие задания резервного копирования без понимания их состояния.
- Проверьте журнал последнего задания: статус «запущено» или наличие файлов не равны успешному завершению резервной копии.
- Не путайте синхронизацию с бэкапом: удаление файла или повреждение данных может синхронизироваться на все устройства.
- Для важных данных используйте независимые копии, в том числе на другом физическом носителе или в другом месте хранения.
- После стабилизации проверьте восстановление нескольких файлов из резервной копии, а не только наличие задания в расписании.
Подробная инструкция с практическими схемами уже есть на сайте: «Резервное копирование 3-2-1: NAS, внешний диск и облако».
Частые вопросы о сбое Yandex Cloud 11 октября
Работает ли Yandex Cloud прямо сейчас?
Не полностью. По официальному обновлению на 13:12 мск 11 октября две зоны доступности оставались недоступны. При этом управление платформой, вычисления в двух других зонах и некоторые сервисы продолжали работать. Текущий статус необходимо сверять с журналом инцидента.
Остановился ли весь Яндекс?
Нет оснований для такого вывода. Yandex Cloud сообщил о серьёзной инфраструктурной аварии, но это не означает автоматической остановки всех потребительских продуктов компании. Состояние каждого сервиса проверяется отдельно.
Работает ли Яндекс Диск и пропадут ли фотографии?
Опубликованный статус Yandex Cloud не подтверждает массовую потерю файлов Яндекс Диска. При ошибках синхронизации сохраните локальные файлы, проверьте операции и независимые резервные копии. Отсутствие доступа к сервису само по себе не доказывает уничтожения данных.
Можно ли записывать данные в Yandex Object Storage S3?
В обновлении на 11:14 мск 11 октября Яндекс сообщил о доступности чтения и записи, но предупредил о возможном замедлении операций. Для своего бакета нужно отдельно проверить завершение записи и последующее чтение объекта.
Повлияет ли сбой на Synology или QNAP дома?
Локальный NAS не зависит от работоспособности Yandex Cloud для обычного доступа по домашней сети. Если резервная копия отправляется в затронутое внешнее хранилище или приложение использует соответствующий облачный API, возможны сбои конкретных задач.
Могут ли перестать работать камеры, домофоны или Алиса?
Всё зависит от архитектуры и используемых облачных интеграций. Локальный NVR, автономные контроллеры и физические кнопки могут продолжать работать. Состояние конкретных облачных функций нельзя выводить только из новости о Yandex Cloud.
Когда всё восстановят?
На момент подготовки материала официальная дата полного восстановления не объявлена. Yandex Cloud анонсировал следующее обновление статуса на 18:00 мск 11 октября.
Главный вывод
Авария 11 октября показывает, почему для критичных сервисов недостаточно хранить всё в одной облачной зоне или полагаться на единственный способ доступа к данным. При этом важно не преувеличивать последствия: платформа продолжает частично работать, а сообщение о сбое облачной инфраструктуры не означает автоматической потери данных пользователей.
Для частного пользователя практический приоритет — резервная копия файлов. Для бизнеса — заранее проверенный план восстановления. Для умного дома — локальная логика освещения, отопления и безопасности, не требующая постоянной связи с внешним сервером.