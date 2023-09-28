Стандарт «Умный город» в 2026 году: что предложили изменить

Новости · Умный город · Цифровое ЖКХ · 11 октября 2026 «Умный город» в России: новые предложения по ЖКХ, видеонаблюдению и автоматизации 9 октября 2026 года на заседании в Совете Федерации обсуждали обновление критериев «Умного города». Среди тем: цифровые сервисы ЖКХ, интеграция информационных систем, интеллектуальное видеонаблюдение и единый подход к оценке цифровизации городов. Разбираемся, что действительно предложено и почему обсуждение не означает введения новых обязанностей для жителей. Событие: 9 октября Публикация: 11 октября Статус: предложения

Главное за минуту 01 Новые критерии оценки городов Обсуждается включение требований отраслевого стандарта цифровых решений в показатели цифровой зрелости муниципалитетов и индекс IQ городов. 02 Камеры и обмен данными Участники предложили развивать совместимость городских систем, повторное использование видеоинфраструктуры и автоматический анализ событий ЖКХ. 03 Обязанности жителей не меняются На 11 октября обсуждение не подтверждает введение обязательных камер, домофонов или платного «умного дома» в каждой новостройке.

Что произошло 9 октября 2026 года В Совете Федерации состоялось заседание секции «Цифровые регионы: лучшие практики и стратегии развития», посвящённое цифровой трансформации городского хозяйства. По сообщению отраслевого издания RUБЕЖ от 10 октября, участники обсуждали обновление показателей «Умного города» и их применение при оценке работы муниципалитетов. Основная идея состоит в том, чтобы оценивать цифровизацию не количеством установленных камер или закупленных программ, а измеримыми результатами: работают ли сервисы для жителей, доступны ли данные уполномоченным службам, можно ли контролировать выполнение работ и используются ли городские системы совместно. В обсуждении упоминались базовые и дополнительные показатели. Предполагается, что базовая часть должна опираться на финансирование и уже действующие правовые основания, а дополнительные решения будут учитывать успешные региональные практики. Однако окончательная редакция новых критериев и их правовой статус должны оцениваться по опубликованным документам, а не по сообщениям о заседании. Важно различать. «Обсуждается обязательный критерий оценки муниципалитета» не равно «всем собственникам квартир предписано установить умный дом». Речь идёт о подходах к работе органов власти и городских цифровых систем.

Какие изменения предложили для «Умного города» Направление Что обсуждалось Статус на 11 октября Оценка цифровизации Включение требований отраслевого стандарта цифровых решений в показатели IQ городов и цифровой зрелости муниципалитетов. Инициатива, не подтверждённая как новое общеобязательное правило для собственников. Муниципальные ИТ-платформы Типовые решения для обработки обращений жителей и контроля задач городского хозяйства. Направление развития; внедрение зависит от утверждённых решений и ресурсов. Видеонаблюдение Предложение вернуть интеллектуальное видеонаблюдение в перечень показателей и оценивать совместимость систем. Отраслевое предложение участников заседания. Обмен данными Стандартизированные интерфейсы и интеграция муниципальных, региональных и федеральных систем. Предмет обсуждения и методической проработки. Частные дома Отдельный подход к оценке цифровизации индивидуальной жилой застройки. Предложение, не обязанность владельцев ИЖС. Также поднимались вопросы доступности городской среды, цифровых карт, контроля контейнерных площадок и анализа потребления коммунальных ресурсов. Эти идеи относятся к возможному развитию городских сервисов; не следует представлять их как уже внедрённые по всей России функции.

Видеонаблюдение и искусственный интеллект: в чём практический смысл Один из самых заметных пунктов дискуссии касается городских камер. Представители индустрии безопасности предложили учитывать интеллектуальное видеонаблюдение и возможность использовать единую инфраструктуру не только для охраны, но и для задач городского хозяйства. Например, одна сеть камер при подходящей архитектуре и наличии необходимых правовых оснований может помогать уполномоченным службам замечать проблемы на территории: переполненную контейнерную площадку, повреждение элементов благоустройства или препятствие на проезде. Алгоритмы могут ускорять поиск событий, но не отменяют проверку человеком и требований к обработке данных. Потенциальные возможности Анализ событий без постоянного ручного просмотра всех камер.

Обмен данными между уполномоченными городскими службами.

Оценка состояния инфраструктуры и подтверждение выполнения работ.

Совместимость оборудования разных поставщиков. Обязательные вопросы при внедрении Законное основание установки камер и обработки записей.

Разграничение прав доступа и журналирование действий.

Защита сети, оборудования, видеоархива и внешних соединений.

Реальные требования к хранению, срокам и удалению данных. Вывод для многоквартирных домов: наличие городской инициативы не предоставляет управляющей организации право по собственному усмотрению подключать камеры МКД к сторонним платформам, расширять доступ к архиву или вводить новую плату. Правомерность конкретного решения зависит от состава общего имущества, принятых решений собственников, договорных отношений и требований законодательства.

Что это означает для инженерных систем, домофонов и слаботочки Для специалистов по слаботочным системам важен не столько сам термин «Умный город», сколько совместимость оборудования. Если инфраструктура строится без единой логики, видеокамеры, домофоны, контроллеры доступа и системы учёта превращаются в отдельные закрытые островки. 01 Надёжная кабельная основа Ethernet, оптика, подходящие PoE-коммутаторы, правильное питание и маркировка линий упрощают обслуживание и дальнейшую интеграцию. Не каждый интерфейс или протокол гарантирует совместимость всех функций оборудования. 02 Разделение сетей и доступов Камеры, домофон, служебная автоматика и пользовательский интернет не должны без необходимости находиться в одной открытой сети. Применяют сегментацию, ограничение маршрутизации и отдельные права пользователей. 03 Работа без постоянного облака Локальный видеорегистратор, автономная логика прохода и резервное питание критических узлов снижают зависимость от внешних сервисов. Наличие локального режима нужно проверять по фактическим возможностям конкретных устройств. 04 Проверяемые интерфейсы До закупки оборудования проверяют не только логотипы ONVIF, SIP, RTSP или Modbus, но и конкретные профили, версии, команды, ограничения производителя и сценарии интеграции. Для квартиры и частного дома разумная последовательность та же: сначала задачи, электропитание и сетевая инфраструктура, затем камеры, домофон, доступ и автоматизация. Покупка устройств разных брендов без проверки совместимости часто создаёт дополнительные расходы.

Какие документы уже действуют и что нельзя утверждать Термин «стандарт умного города» используется для разных документов. Важно не смешивать методики оценки муниципалитетов со стандартами на автоматизацию конкретных зданий. Городское хозяйство Приказ Минстроя России № 696/пр от 28.09.2023 Документ утвердил показатели и методику оценки цифровизации городского хозяйства, включая индекс IQ городов. Он служит нормативным контекстом, но не является приказом о поголовной установке камер в квартирах. Многоквартирные дома ГОСТ Р 71868-2024 Действует с 1 февраля 2025 года и задаёт требования к классам «умных» многоквартирных домов. Его предмет — критерии оценки МКД, а не автоматическая обязанность каждого собственника покупать оборудование умного дома. Также существует ГОСТ Р 71872-2024, посвящённый требованиям к многоабонентским домофонам в рамках серии стандартов об умном доме. Применимость стандартов в конкретном проекте оценивают отдельно. Само наличие ГОСТ не означает, что все его положения становятся безусловно обязательными для любого уже эксплуатируемого здания. Что пока не подтверждено: обязательная замена действующих домофонов, подключение частных камер к общегородской системе, новая плата за цифровизацию дома или установленная дата внедрения таких мер для всех ЖК России. Эти выводы нельзя делать из обсуждения 9 октября.

Что дальше и за чем следить По сообщениям о заседании, предложения предполагается оформить письменно и дополнить методиками расчёта. Цель обсуждения — подготовить согласованную редакцию обновлённых критериев до конца 2026 года. Это план, а не подтверждение утверждения окончательного документа. Для достоверных выводов нужно дождаться опубликованной редакции, установить орган, который её принял, дату начала применения, адресатов требований и перечень обязательных показателей. Только после этого можно оценивать практические последствия для муниципалитетов, застройщиков и управляющих организаций.

Частые вопросы Стандарт «Умный город» теперь обязателен для всех городов России? По состоянию на 11 октября 2026 года обсуждалось включение требований в систему оценки цифровизации муниципалитетов. Публикация об инициативе не равнозначна утверждению универсального нового обязательного стандарта для всех городов. Обяжут ли ставить видеокамеры и умные домофоны во всех домах? Из сообщений о заседании такой обязанности не следует. Интеллектуальное видеонаблюдение и совместимость систем предлагали учитывать в городских показателях, а не вводить обязательную установку оборудования за счёт каждого собственника. Может ли управляющая компания начать начислять плату за «Умный город»? Само обсуждение новых показателей цифровизации не создаёт основания для дополнительного начисления. Законность платежа нужно проверять по конкретной услуге, документам, договору управления и решениям собственников. Имеет ли отношение ГОСТ Р 71868-2024 к городскому рейтингу IQ? Это разные предметы регулирования. ГОСТ Р 71868-2024 посвящён классам умных многоквартирных домов, а индекс IQ городов — оценке цифровой трансформации городского хозяйства. Стоит ли уже сейчас заменять существующие камеры и домофон? Нет оснований менять исправное оборудование только из-за новости. Сначала проверяют задачи, имеющуюся инфраструктуру, поддержку нужных интерфейсов, защиту доступа и возможность обслуживания системы.