ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ · 23 НОЯБРЯ 2026 Новые лючки Systeme Electric MultiDesk IP40: 4 и 8 модулей «Систэм Электрик» объявила о начале продаж компактных пластиковых лючков MultiDesk IP40. Новые исполнения предназначены для подключения силовых розеток, сетевых и мультимедийных разъёмов в рабочей зоне, где обычные настенные точки неудобны. 62 мм Заявленная минимальная глубина установки 4 / 8 Модулей формата 45 × 22,5 мм

Что входит в новый ассортимент

Круглая модель 4 модуля 45 × 22,5 мм Прямоугольная модель 8 модулей 45 × 22,5 мм Установка Бетонный пол, фальшпол или стол (соответствующее исполнение) Механизм крышки Крышка убирается внутрь Степень защиты IP40 Наполнение Модульные механизмы серии W45 Цвет Чёрный; для настольной версии также светло-серый Монтажная коробка Для бетонного пола и стола; для фальшпола не требуется

Как считать вместимость

Количество модулей не равно количеству розеток 230 В. Если выбранный механизм занимает два модуля, в четырёхмодульном лючке теоретически размещаются два таких механизма, а в восьмимодульном — четыре. При комбинировании силовых и информационных розеток учитывайте фактические габариты, внутренние перегородки и требования к разделению цепей.

Как выбрать исполнение под конструкцию пола

Основание Что учесть Бетон и стяжка Монтажная коробка, отметка чистого пола, глубина и возможность подведения кабелей. Фальшпол Толщина панели, вырез и свободное пространство под панелью. Стол Габариты отверстия, кабельный ввод, доступ снизу и отсутствие конфликта с каркасом мебели.

Минимальная глубина 62 мм не является универсальным размером ниши для всех вариантов. До устройства стяжки, выреза в панели или заказа столешницы получите чертёж выбранного изделия. Учитывайте радиус изгиба кабеля и пространство для подключения механизмов.

IP40: почему это важное ограничение

Первая цифра 4 означает защиту от проникновения твёрдых предметов размером от 1 мм при предусмотренных условиях испытания; вторая цифра 0 означает, что водозащита не заявлена. Это принципиальное отличие от изделий с IP44 или IP66. Для зоны, где возможны проливы воды, мокрая уборка или осадки, необходимо выбрать исполнение с соответствующей защитой. Нельзя переносить IP однопостовых лючков другой серии на эти новинки.

Для каких помещений решение подходит

В офисе лючок сокращает количество удлинителей между рядами рабочих столов. В переговорной можно объединить электропитание и информационные разъёмы. В жилом интерьере вариант полезен у рабочего места или острова, если не нарушаются требования к электробезопасности и условия эксплуатации. Не следует располагать его в зоне регулярного контакта с водой или там, где открытая крышка создаёт риск спотыкания.

Силовые и слаботочные кабели разводят с учётом требований к изоляции и взаимному влиянию. Нагрузку определяют по номиналам механизмов, кабеля и защитного аппарата, а не по количеству свободных мест. Монтаж розеток и проверку защитных мер выполняет специалист.

Частые вопросы Подойдут ли обычные механизмы 55 × 55 мм? Не автоматически. Для лючков заявлена серия W45; совместимость другого оборудования проверяется отдельно. Нужна ли коробка под фальшполом? Для новой версии под фальшпол производитель указывает, что отдельная монтажная коробка не требуется. Можно ли установить в ванной? IP40 не предусматривает водозащиту. Необходимо выбирать изделие и место установки по применимым требованиям, а не только по глубине или внешнему виду.

Практическое применение Если необходимо заранее продумать точки питания и сети, согласуйте модель лючка и трассы кабелей до начала чистовой отделки. Установка розеток и выключателей в Туле