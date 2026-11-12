ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ · 23 НОЯБРЯ 2026
Новые лючки Systeme Electric MultiDesk IP40: 4 и 8 модулей
«Систэм Электрик» объявила о начале продаж компактных пластиковых лючков MultiDesk IP40. Новые исполнения предназначены для подключения силовых розеток, сетевых и мультимедийных разъёмов в рабочей зоне, где обычные настенные точки неудобны.
Что входит в новый ассортимент
|Круглая модель
|4 модуля 45 × 22,5 мм
|Прямоугольная модель
|8 модулей 45 × 22,5 мм
|Установка
|Бетонный пол, фальшпол или стол (соответствующее исполнение)
|Механизм крышки
|Крышка убирается внутрь
|Степень защиты
|IP40
|Наполнение
|Модульные механизмы серии W45
|Цвет
|Чёрный; для настольной версии также светло-серый
|Монтажная коробка
|Для бетонного пола и стола; для фальшпола не требуется
Как считать вместимость
Количество модулей не равно количеству розеток 230 В. Если выбранный механизм занимает два модуля, в четырёхмодульном лючке теоретически размещаются два таких механизма, а в восьмимодульном — четыре. При комбинировании силовых и информационных розеток учитывайте фактические габариты, внутренние перегородки и требования к разделению цепей.
Как выбрать исполнение под конструкцию пола
|Основание
|Что учесть
|Бетон и стяжка
|Монтажная коробка, отметка чистого пола, глубина и возможность подведения кабелей.
|Фальшпол
|Толщина панели, вырез и свободное пространство под панелью.
|Стол
|Габариты отверстия, кабельный ввод, доступ снизу и отсутствие конфликта с каркасом мебели.
Минимальная глубина 62 мм не является универсальным размером ниши для всех вариантов. До устройства стяжки, выреза в панели или заказа столешницы получите чертёж выбранного изделия. Учитывайте радиус изгиба кабеля и пространство для подключения механизмов.
IP40: почему это важное ограничение
Первая цифра 4 означает защиту от проникновения твёрдых предметов размером от 1 мм при предусмотренных условиях испытания; вторая цифра 0 означает, что водозащита не заявлена. Это принципиальное отличие от изделий с IP44 или IP66. Для зоны, где возможны проливы воды, мокрая уборка или осадки, необходимо выбрать исполнение с соответствующей защитой. Нельзя переносить IP однопостовых лючков другой серии на эти новинки.
Для каких помещений решение подходит
В офисе лючок сокращает количество удлинителей между рядами рабочих столов. В переговорной можно объединить электропитание и информационные разъёмы. В жилом интерьере вариант полезен у рабочего места или острова, если не нарушаются требования к электробезопасности и условия эксплуатации. Не следует располагать его в зоне регулярного контакта с водой или там, где открытая крышка создаёт риск спотыкания.
Силовые и слаботочные кабели разводят с учётом требований к изоляции и взаимному влиянию. Нагрузку определяют по номиналам механизмов, кабеля и защитного аппарата, а не по количеству свободных мест. Монтаж розеток и проверку защитных мер выполняет специалист.
Частые вопросы
Подойдут ли обычные механизмы 55 × 55 мм?
Не автоматически. Для лючков заявлена серия W45; совместимость другого оборудования проверяется отдельно.
Нужна ли коробка под фальшполом?
Для новой версии под фальшпол производитель указывает, что отдельная монтажная коробка не требуется.
Можно ли установить в ванной?
IP40 не предусматривает водозащиту. Необходимо выбирать изделие и место установки по применимым требованиям, а не только по глубине или внешнему виду.
Практическое применение
Если необходимо заранее продумать точки питания и сети, согласуйте модель лючка и трассы кабелей до начала чистовой отделки.
Источники: Официальное сообщение «Систэм Электрик» от 23.11.2026. Не путать компактные новинки с более ранней серией многопостовых MDK10. Точные артикулы и установочные размеры новых исполнений в анонсе не перечислены; перед покупкой необходимо проверить карточку изделия.