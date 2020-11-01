Repomix: как передать весь GitHub-репозиторий ChatGPT, Claude или Gemini

Repomix · GitHub · контекст LLM · Claude · ChatGPT Repomix: как передать весь репозиторий ChatGPT, Claude или Gemini одним AI-friendly файлом Когда проект состоит из десятков или сотен файлов, отправлять их AI по одному неудобно: модель теряет структуру каталогов, связи между модулями и общий контекст. Repomix собирает репозиторий в один структурированный файл, считает токены, умеет исключать лишнее, сжимать код и упаковывать удалённые GitHub-репозитории без ручного клонирования. 1.18.0 актуальная версия package.json и последний release на момент проверки XML / Markdown / JSON / Plain четыре формата вывода, XML используется по умолчанию MIT · Node.js 22+ open-source CLI, библиотека и экспериментальный MCP server Repomix на GitHub Установка Безопасность Что получает AI после упаковки краткое описание содержимого;

дерево каталогов и файлов;

пути к исходным файлам;

их содержимое или структурное сжатие;

примерный token count;

дополнительные инструкции для модели;

при необходимости Git diff и историю коммитов.

Суть проекта Repomix — упаковщик кодовой базы для LLM, а не ещё один AI-редактор Repomix читает файлы проекта, применяет правила исключений, формирует дерево каталогов и объединяет выбранный контент в единый документ. Этот документ можно загрузить в ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Perplexity или передать другому инструменту, который умеет анализировать большие текстовые контексты. Репозиторий исходники, конфиги, документация → Repomix filter → security scan → structure → token count → Один файл XML, Markdown, JSON или plain text → LLM анализ, review, поиск архитектурных связей 01 Работает локально CLI после установки может обрабатывать локальный репозиторий без отправки файлов на сервис Repomix. 02 Учитывает Git По умолчанию применяются .gitignore , .ignore и собственные правила Repomix. 03 Понимает размер контекста Можно увидеть самые тяжёлые файлы, дерево токенов и задать token budget. 04 Не ограничен одним AI Результат — обычный файл, поэтому Repomix не привязан к конкретному провайдеру LLM.

Проблема больших проектов Почему просто прикрепить несколько файлов к чату недостаточно Ручная загрузка Модель видит только выбранные файлы Можно забыть interface, config, schema, migration или соседний модуль. В результате AI строит объяснение по неполному срезу проекта. Repomix Контекст формируется по повторяемым правилам В output сохраняются пути файлов, дерево проекта и содержимое выбранных частей, а фильтры можно положить в config и повторить позже. Repomix особенно полезен для «прочитай проект перед ответом». Он не даёт модели бесконечное контекстное окно, но помогает собрать осмысленный snapshot кодовой базы, вместо случайного набора файлов.

Быстрый старт Как установить Repomix и собрать первый файл Актуальный package.json требует Node.js 22 или новее. Для разового запуска глобальная установка вообще не обязательна. Без установки Запустить последнюю версию через npx cd /path/to/project npx repomix@latest По умолчанию появится repomix-output.xml . Постоянная установка Через npm npm install -g repomix repomix После этого команда доступна из любого каталога. macOS / Linux Через Homebrew brew install repomix Проверка Узнать установленную версию repomix --version Для приватного проекта разумнее использовать локальный CLI. Это даёт воспроизводимые правила и не требует загрузки исходников в веб-интерфейс Repomix.

Output format XML, Markdown, JSON или plain text: что выбрать Default XML repomix --style xml Чётко отделяет summary, directory structure и каждый файл тегами. Хороший универсальный вариант для LLM. Readable Markdown repomix --style markdown Удобнее читать самому, файл остаётся структурированным и пригодным для AI. Automation JSON repomix --style json Подходит, если результат дальше обрабатывается скриптами, jq или агентом программно. Minimal Plain repomix --style plain Простой текст без дополнительной XML/Markdown-структуры. Нет универсально «лучшего формата для всех моделей». XML удобен для строгого разделения частей контекста, Markdown — для ручного чтения, JSON — для машинной постобработки. Выбор зависит от следующего шага вашего workflow.

Контекстное окно Перед загрузкой в AI сначала посмотрите, какие файлы съедают токены repomix --token-count-tree показать дерево проекта с количеством токенов repomix --token-count-tree 1000 оставить в отчёте только узлы от 1000 токенов repomix --token-budget 100000 вернуть non-zero exit code, если output превышает заданный бюджет repomix --split-output 2mb разделить слишком большой output на несколько файлов По умолчанию token count использует encoding o200k_base . Это оценка размера текста, а не гарантия точного биллинга конкретной модели. Практический порядок: сначала token tree, потом include/ignore. Не стоит сразу включать --compress ко всему проекту только потому, что output не помещается.

Tree-sitter compression --compress уменьшает токены ценой деталей реализации Экспериментальное code compression использует Tree-sitter. Repomix старается сохранить imports/exports, классы, функции, interfaces и сигнатуры, при этом убирая тела функций и часть внутренней логики. Сохраняется сигнатуры функций и методов;

классы и свойства;

interfaces и type definitions;

ключевая структура модуля. Может удаляться реализация функций;

условия и циклы;

локальные переменные;

детали алгоритма. repomix --compress Для поиска конкретного бага compressed output может быть бесполезен. Если модели нужно понять точную реализацию, race condition, SQL-запрос или обработку ошибки, ей нужны тела функций. Compression лучше подходит для обзора архитектуры. В новых версиях можно задавать уровень детализации по glob-паттернам: например, оставить src/core/** полностью, документацию сжать, а generated-файлы показать только в directory structure.

Меньше шума Не обязательно отправлять модели весь репозиторий Include Оставить только нужные части repomix --include "src/**/*.ts,package.json,README.md" Ignore Исключить тестовые fixture или docs repomix --ignore "dist/**,coverage/**,docs/archive/**" Git context Добавить текущие изменения repomix --include-diffs Полезно для code review текущего рабочего дерева. История Добавить последние коммиты repomix --include-logs --include-logs-count 10 Модель получает commit messages и список изменённых файлов. Лучший контекст — не максимальный, а релевантный. Один файл на 300 000 токенов не обязательно полезнее аккуратно выбранных 40 000. Лишние generated assets, lockfiles и архивы могут только затруднить анализ.

Remote repository Публичный GitHub-репозиторий можно упаковать без ручного clone repomix --remote yamadashy/repomix # или ещё короче: repomix yamadashy/repomix # конкретная ветка, tag или commit: repomix --remote owner/repo --remote-branch main Repomix временно получает удалённый репозиторий и формирует такой же output. Это удобно для быстрого разбора open-source проекта, когда не хочется вручную клонировать его в рабочую директорию. Не включайте --remote-trust-config для неизвестного репозитория автоматически. Документация предупреждает: доверенный remote config способен запускать commands и читать локальные файлы. По умолчанию такая конфигурация считается недоверенной.

Перед загрузкой в LLM Secretlint помогает, но output всё равно нужно проверять самому Repomix включает security check по умолчанию и использует Secretlint для поиска потенциально чувствительных данных: API keys, access tokens, credentials, private keys и некоторых connection strings. Security check включён по умолчанию Подозрительные файлы могут быть исключены из результата. .gitignore учитывается Но секрет, случайно закоммиченный в обычный файл, всё равно требует отдельной проверки. Binary content не включается Пути бинарных файлов могут остаться в directory structure, но сами данные не попадают в output. Проверку можно отключить --no-security-check существует, но для отправки кода внешней LLM это плохой default. Сканер секретов не является гарантией. Перед загрузкой output в ChatGPT, Claude или другой внешний сервис откройте файл и проверьте, нет ли внутри паролей, токенов, персональных данных, внутренних URL и закрытой бизнес-логики. В истории Repomix уже исправлялись security-ошибки, связанные с remote branch argument injection и обходом secret scan в MCP attach flow. Это дополнительная причина использовать актуальную версию.

CLI или сайт Для приватного репозитория локальный CLI предпочтительнее веб-формы CLI Обработка локально Privacy Policy проекта утверждает, что CLI не собирает и не отправляет repository data или telemetry. После установки сеть нужна в основном для remote mode и ручной проверки обновлений. repomix.com Uploaded files проходят через сервер При загрузке ZIP или папки файлы временно хранятся на серверах для обработки и удаляются после завершения. Даже локальный Repomix не определяет политику конфиденциальности вашей LLM. После упаковки вы сами решаете, куда отправить output. Если затем загрузить его в облачный AI, применяются правила именно этого AI-провайдера.

Model Context Protocol Repomix можно подключить как MCP server и не собирать файл вручную repomix --mcp В этом режиме AI-клиент получает tools для упаковки, чтения и поиска по Repomix output. Для Claude Code официальный пример выглядит так: claude mcp add repomix -- npx -y repomix --mcp Для MCP лучше использовать sandbox mode repomix --mcp --sandbox # или ограничить конкретной рабочей папкой: repomix --mcp --sandbox path/to/project В 1.18.0 sandbox ограничивает file tools одной workspace-директорией. Абсолютные пути, .. , Windows drive/UNC paths и выход через symlink блокируются. Это application-level confinement, не полноценная OS sandbox. Сама документация рекомендует для недоверенного клиента дополнительно использовать системную изоляцию, например контейнер или отдельного пользователя.

Практические сценарии Четыре полезных workflow с Repomix 01 Архитектурный разбор repomix --compress Передать AI структуру большого проекта без тел всех функций. 02 Code review текущей ветки repomix --include-diffs --include-logs Добавить рабочие изменения и недавнюю историю к основному контексту. 03 Разбор чужого open-source проекта repomix owner/repo --compress Получить быстрый structural overview без ручного clone. 04 Постоянный AI-context во время разработки repomix --watch Output пересобирается после изменений файлов с debounce. Пример prompt после упаковки «Сначала изучи структуру репозитория и основные зависимости. Не предлагай изменения, пока не определишь, какие модули отвечают за нужную функцию. Затем перечисли затрагиваемые файлы, риски и только после этого предложи план.»

Ограничения Repomix не превращает огромный репозиторий в бесконечный контекст 01 Контекст всё равно конечен Если output больше окна модели, придётся выбирать файлы, сжимать или делить результат. 02 Больше файлов не всегда лучше Нерелевантный код снижает signal-to-noise и может ухудшить выводы модели. 03 Compression удаляет детали Для debugging и security review часто нужен полный исходник. 04 Secret scan не абсолютен Автоматическая проверка не освобождает от ручной ревизии output перед отправкой. 05 Snapshot быстро устаревает После изменений проект нужно упаковать заново или использовать watch/MCP workflow. 06 LLM всё равно может ошибаться Полный кодовый контекст не гарантирует правильный root cause, patch или архитектурное решение. Repomix решает транспорт контекста, а не задачу понимания автоматически. Качество результата по-прежнему зависит от выбранных файлов, модели, prompt и последующей проверки.

Вывод Repomix полезен, когда AI нужно увидеть проект целиком, но файлов слишком много для ручной передачи Его сильная сторона — простой и воспроизводимый способ подготовить кодовую базу: дерево проекта, пути, содержимое, token count и инструкции оказываются в одном документе. Для разового архитектурного анализа этого часто достаточно. Но «упаковать всё» не должно быть целью само по себе. Для качественного AI-review лучше сначала удалить шум, проверить секреты, оценить token tree и решить, где нужны полные файлы, а где достаточно compressed structure. Открыть Repomix на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы о Repomix Что такое Repomix простыми словами? Инструмент, который объединяет выбранные файлы репозитория и его структуру в один документ, удобный для передачи LLM. Какой формат Repomix лучше для Claude или ChatGPT? XML — хороший универсальный default. Markdown удобнее читать человеку, JSON лучше для программной обработки. Универсального победителя для всех моделей нет. Можно ли упаковать GitHub-репозиторий без clone? Да. Используйте repomix owner/repo или repomix --remote owner/repo . Repomix отправляет мой локальный код на свои серверы? Согласно Privacy Policy проекта, CLI обрабатывает локальные репозитории локально и не собирает repository data. Веб-сайт работает иначе: загруженные файлы временно обрабатываются на сервере. Можно ли использовать Repomix с приватным проектом? Да, локальный CLI подходит для этого лучше hosted web form. Но перед передачей результата внешней LLM всё равно нужно проверить secrets и правила самого AI-провайдера. Что делает --compress ? Tree-sitter сохраняет основную структуру кода и сигнатуры, убирая детали реализации. Это удобно для архитектурного обзора, но не для всех debugging-задач. Как понять, что проект не помещается в context window? Используйте --token-count-tree и --token-budget , затем сократите include scope или разделите output. Repomix умеет MCP? Да. MCP server считается экспериментальным; для ограничения доступа к файловой системе лучше использовать новый --sandbox . Какая версия актуальна? На момент проверки 21 сентября 2026 года package.json и GitHub Releases указывают версию 1.18.0.