Термостат и вентилятор в электрощите: выбор и подключение

Реле контроля температуры для электрощита: когда оно нужно и как подключить вентилятор Для автоматического охлаждения шкафа термостат контролирует температуру и при ее повышении включает вытяжной или приточный фильтровентилятор. Такое решение подходит, если окружающий воздух достаточно прохладный и чистый, а требуемая температура внутри шкафа выше температуры помещения. В жарком или сильно загрязненном помещении одной вентиляции может оказаться недостаточно: тогда рассматривают теплообменник или кондиционер. Порог задают не по удобному круглому числу, а по допустимой температуре самого чувствительного устройства, температуре поступающего воздуха и фактическому нагреву шкафа. Выбор термостатаРасчет вентилятораПорог включенияСхема управления Главное: Сначала определяют тепловыделение и предельную температуру оборудования, затем выбирают способ охлаждения. Термостат должен включать вентилятор контактом охлаждения с учетом напряжения, рабочего и пускового тока. При превышении коммутационной способности применяют промежуточное реле или контактор. После монтажа систему проверяют под реальной нагрузкой и с установленными фильтрами.

Когда достаточно вентилятора с термостатом Фильтровентилятор не производит холод. Он заменяет нагретый воздух внутри шкафа более прохладным наружным воздухом. Поэтому решение эффективно только при наличии температурного запаса между воздухом помещения и максимально допустимой температурой внутри шкафа. Условия Подходящее решение Причина Воздух снаружи прохладнее требуемой температуры в шкафу, загрязнение умеренное Фильтровентилятор с термостатом Избыточное тепло можно удалить воздухообменом Шкаф нагревается слабо, его поверхность хорошо отдает тепло Естественное охлаждение, контроль температуры Постоянный обдув может не потребоваться Наружный воздух горячее допустимой температуры внутри Кондиционер шкафа Вентилятор не способен охладить ниже температуры приточного воздуха Воздух запыленный, масляный или химически агрессивный Закрытая система или теплообменник Открытый воздухообмен заносит загрязнения Нужно отделить внутренний воздух от наружного, но наружная среда холоднее Воздушно-воздушный теплообменник Тепло отводится без прямого смешивания потоков Тепловая нагрузка меняется ступенчато Два вентилятора или две ступени охлаждения Можно уменьшить шум и расход воздуха при частичной нагрузке Если температура помещения достигает предельно допустимой температуры оборудования, увеличение производительности вентилятора проблему не устранит. В лучшем случае температура внутри приблизится к температуре поступающего воздуха. Для серверного или слаботочного шкафа дополнительно оценивают путь воздуха через оборудование. Большой вентилятор бесполезен, если поток замыкается между соседними отверстиями, а горячая зона за коммутатором, ИБП или видеорегистратором остается без обдува.

Из чего состоит система охлаждения Базовая система включает термостат или электронный термоконтроллер, температурный датчик, вентилятор, выходную решетку, фильтры, аппарат защиты цепи и соединительную проводку. У механического шка́фного термостата датчик обычно встроен. Электронный контроллер может иметь выносной датчик и настраиваемый гистерезис. Термостат измеряет температуру в выбранной точке и замыкает контакт охлаждения при нагреве.

Вентилятор создает воздушный поток через шкаф, но его фактический расход зависит от сопротивления фильтра и решеток.

Выходное отверстие должно пропускать сопоставимый объем воздуха, иначе производительность вентилятора снизится.

Фильтр задерживает пыль, одновременно создавая сопротивление и требуя регулярного обслуживания.

Промежуточное реле или контактор разгружает контакт термостата при значительном токе вентилятора.

Отдельная защита цепи ограничивает последствия короткого замыкания; ее параметры выбирают по цепи и оборудованию. Обычно холодный воздух подают в нижнюю часть шкафа, а нагретый удаляют сверху с противоположной стороны. Такое расположение поддерживает естественное движение теплого воздуха и увеличивает длину пути потока. Направление конкретного фильтровентилятора проверяют по стрелке на корпусе и документации.

Как оценить тепловую нагрузку и выбрать вентилятор Исходная величина для расчета охлаждения, суммарные тепловые потери оборудования в ваттах. Учитывают блоки питания, преобразователи, ИБП, коммутаторы PoE, контроллеры, приводы и другие устройства, реально работающие одновременно. Номинальная электрическая мощность нагрузки не всегда равна тепловыделению шкафа: например, мощность, переданная подключенному устройству за пределами шкафа, не превращается целиком в тепло внутри него. Требуемый воздушный поток предварительно оценивают с учётом тепловыделения оборудования, допустимого перегрева, эффективной площади и теплоотдачи шкафа. Затем результат проверяют по данным производителя выбранного вентилятора и условиям его установки. Это ориентировочная оценка, а не готовый подбор. Она не учитывает теплоотдачу стенок, локальные горячие зоны, высоту, плотность монтажа и аэродинамическое сопротивление шкафа. Каталожный свободный расход вентилятора измеряется при минимальном сопротивлении. После установки решеток и фильтров рабочий расход будет ниже, а по мере загрязнения фильтра снизится еще сильнее. Поэтому вентилятор выбирают по его рабочей характеристике при сопротивлении системы, если производитель предоставляет такой график, и оставляют разумный запас. Собрать исходные данные Записать тепловые потери устройств, температуру помещения и допустимую температуру каждого прибора. Определить температурный запас Из предельной внутренней температуры вычесть максимальную температуру поступающего воздуха. Оценить требуемый расход Рассчитать ориентир по тепловыделению и допустимому перегреву. Учесть сопротивление Проверить расход с фильтром, решеткой и выходным отверстием, а не только свободную производительность. Проверить компоновку Убедиться, что поток проходит через горячие зоны и не замыкается коротким путем. Испытать под нагрузкой Измерить установившуюся температуру в наиболее тяжелом штатном режиме.

Как выбрать порог и гистерезис Универсального порога включения нет. Сначала находят устройство с наиболее строгим допустимым температурным диапазоном. Затем учитывают погрешность термостата, неодинаковую температуру в разных частях шкафа, инерцию охлаждения и ожидаемое загрязнение фильтра. Порог включения должен оставлять запас до допустимого предела этого устройства. Практический алгоритм: определить максимальную допустимую температуру воздуха для каждого компонента по паспорту, выбрать наименьшее значение, оценить разницу между точкой датчика и самой горячей зоной, затем вычесть необходимый запас. Полученное значение используют как начальную уставку и уточняют по результатам испытания шкафа под нагрузкой. Пример: если чувствительное устройство допускает 50 °C, а в горячей зоне температура на 5 °C выше показания датчика, включать вентиляцию при 45 °C уже поздно: горячая зона к этому моменту может достичь предела, а после запуска температура еще некоторое время будет расти. Начальную уставку следует выбрать ниже с учетом этой разницы и динамического выбега. Гистерезис представляет собой разницу между температурой включения и отключения. Если вентилятор включается при 35 °C, а выключается при 30 °C, гистерезис равен 5 °C. Слишком маленькая разница вызывает частые переключения около порога. Слишком большая допускает заметные температурные колебания. У механических термостатов гистерезис нередко фиксирован, у электронных контроллеров его обычно можно настроить. Пороги 45 и 55 °C встречаются в технических примерах ступенчатого управления вентиляторами, но не являются универсальными настройками. Для части оборудования такие значения могут оказаться слишком высокими.

Подключение через контакт охлаждения Термостат с релейным выходом действует как выключатель: он не подает собственное питание на вентилятор, а только замыкает или размыкает внешнюю цепь. Для охлаждения используют контакт, который замыкается при повышении температуры. Обозначения COM, NO и NC сами по себе недостаточны: логика может зависеть от конструкции устройства, поэтому назначение клемм проверяют по схеме конкретной модели. Проверить оборудование Сопоставить напряжение питания вентилятора, тип тока, назначение контактов и коммутационную способность термостата. Организовать питание Подать питание через подходящую защиту; защитный проводник подключить к предусмотренным изготовителем клеммам металлического оборудования. Разорвать управляемый провод Провести его через общий контакт и контакт охлаждения термостата, замыкающийся при нагреве. Подключить вентилятор Второй рабочий провод соединить согласно паспортной схеме вентилятора. Проверить направление Убедиться, что воздух движется по запланированному маршруту. Проверить переключение Имитировать повышение температуры безопасным способом и убедиться, что включение и отключение происходят на ожидаемых значениях. Условная логика однофазной цепи выглядит так: источник питания → защита → контакт охлаждения термостата → вентилятор → источник питания. Для вентилятора постоянного тока используют подходящий блок питания, а термостат коммутирует предусмотренную проектом сторону цепи либо управляет промежуточным реле. Работы внутри электрощита выполняют после безопасного отключения и проверки отсутствия напряжения. Подбор защиты, проводников, заземления и монтаж силовой цепи следует поручить квалифицированному специалисту. Схема не должна обходить штатные защиты или блокировки.

Можно ли подключить вентилятор напрямую Прямое подключение допустимо, когда напряжение и характер нагрузки соответствуют паспорту термостата, а рабочий и пусковой ток вентилятора не превышают коммутационную способность контакта. Проверять нужно значение именно для требуемого типа нагрузки и режима охлаждения, а не самое большое число на корпусе. Электродвигатель вентилятора является не только активной нагрузкой. При запуске ток может быть выше установившегося, а индуктивная составляющая увеличивает нагрузку на контакты. Поэтому маркировка вроде «5 А» без сведений о напряжении, типе тока и категории нагрузки не доказывает возможность прямого подключения. Ситуация Способ управления Один маломощный вентилятор, параметры полностью укладываются в паспорт контакта Возможно прямое включение термостатом Несколько вентиляторов Суммировать рабочие и учитывать пусковые токи; часто удобнее промежуточное реле Ток близок к пределу контакта или данные о пуске неизвестны Использовать правильно выбранное промежуточное реле или контактор Вентилятор питается другим напряжением Термостат использовать как сухой управляющий контакт в совместимой цепи Электронный выход вместо релейного контакта Подключать только по схеме изготовителя, при необходимости через интерфейсное реле При промежуточном управлении термостат коммутирует небольшую катушку реле или контактора, а его силовые контакты включают вентилятор. Напряжение катушки должно соответствовать управляющей цепи. Коммутационную способность силовых контактов выбирают с учетом типа двигателя и пускового режима.

Где установить термостат и как организовать поток Датчик должен показывать температуру, значимую для защищаемого оборудования. Его размещают в зоне циркуляции внутреннего воздуха, ближе к верхней или наиболее нагретой части шкафа, но не непосредственно в струе холодного приточного вентилятора и не вплотную к локальному источнику тепла, если задача состоит в контроле общей температуры. Не ставить датчик рядом с входной решеткой: вентилятор быстро охладит эту точку и преждевременно отключится.

Не прижимать чувствительный элемент к нагретому корпусу блока питания, если контролируется температура воздуха.

Не размещать его в изолированном углу без циркуляции, если там не находится критичное оборудование.

Выносной датчик закреплять так, чтобы он не касался силовых компонентов и не попадал под прямое тепловое излучение.

В высоком шкафу полезно временно измерить температуру в нескольких точках и найти устойчивую горячую зону. Приточное и выходное отверстия разносят по высоте и по возможности по диагонали. Кабельные жгуты, монтажные панели и плотные ряды устройств не должны перекрывать основной маршрут воздуха. Для серверного оборудования учитывают собственное направление встроенных вентиляторов: поток шкафа не должен работать им навстречу. После выбора места сравните показание термостата с температурой возле самого чувствительного устройства. Эта разница важнее условно правильной высоты установки датчика.

Проверка, обслуживание и типовые ошибки Охлаждение проверяют не только сразу после монтажа. Шкаф выводят на характерную максимальную нагрузку, закрывают двери и наблюдают за температурой до установившегося режима. Фиксируют температуру помещения, момент включения вентилятора, максимум в горячей зоне и частоту переключений. Выбор уставки только по максимальной температуре корпуса шкафа вместо паспортных условий каждого устройства.

Подбор вентилятора по свободному расходу без учета фильтра и выходной решетки.

Слишком маленькое выходное отверстие, создающее избыточное сопротивление.

Установка датчика в холодной приточной струе.

Короткое замыкание потока между близко расположенными входом и выходом.

Прямое подключение двигателя по номинальному току контакта без учета характера нагрузки и запуска.

Отсутствие доступа для очистки или замены фильтра.

Попытка охлаждать шкаф наружным воздухом, температура которого уже выше допустимой. Загрязненный фильтр уменьшает поток постепенно, поэтому система может продолжать включаться штатно, но перестать удерживать температуру. Интервал обслуживания определяют по реальной запыленности. Полезно контролировать не только состояние фильтра, но и рост максимальной температуры при сопоставимой нагрузке и температуре помещения. До запуска Проверить схему, затяжку соединений, направление потока и свободный проход воздуха. При испытании Контролировать температуру возле критичного оборудования, а не только показание термостата. После прогрева Убедиться, что температура стабилизируется с запасом до допустимого предела. При частых пусках Скорректировать гистерезис или расположение датчика, если это допускает оборудование. При перегреве Проверить фильтр, сопротивление выхода, реальный расход и температуру помещения; не ограничиваться снижением уставки. Периодически Очищать фильтры, осматривать вентилятор и повторять температурную проверку после изменения состава оборудования. Перед окончательным решением нужны паспорта термостата, вентилятора и наиболее чувствительных приборов, оценка тепловыделения, максимальная температура помещения и сведения о загрязнении воздуха. Если шкаф модернизируется вместе с силовой частью, логичным продолжением будет профессиональная сборка и монтаж электрощита в Туле с проверкой совместимости компонентов и безопасной организацией цепей.