УМНЫЙ ДОМ · СОБЫТИЕ 13.11.2026
Wiren Board расширил rootfs: сколько памяти доступно и стоит ли обновляться
С ноября Wiren Board изменил заводскую разметку eMMC: почти весь накопитель выделяется под корневую файловую систему. Это даёт больше пространства для приложений, но переход существующей системы требует подготовки.
WB 6, 7, 8
Поддерживаемые семейства
wb-2609
Минимальный релиз для новой разметки
Сколько памяти доступно
Системные программы и пользовательские данные теперь используют общий запас накопителя. Физическая ёмкость eMMC не меняется.
|eMMC
|Размер rootfs после перехода
|8 ГБ
|5,9–6,1 ГиБ
|16 ГБ
|Около 14 ГиБ
|64 ГБ
|Около 57 ГиБ
|4 ГБ (ранние WB 6)
|Около 2,5 ГиБ
Это общий размер, не свободное место: часть занимает ОС.
Как проверить текущую разметку
Откройте «Устройства», затем «Метрики» и найдите общий размер корневого раздела. Через SSH можно выполнить диагностическую команду
df -h /. Size показывает размер, Avail показывает доступное пространство.
Два варианта обновления старого контроллера
С 1 до 2 ГБ
Доступно с wb-2307 при обновлении FIT через веб-интерфейс. Пользовательские данные сохраняются, стороннее ПО нужно восстановить.
Почти весь накопитель
Требуется заводской сброс с внешнего носителя на wb-2609 или новее. Все данные удаляются. Возврат к прежней разметке с отдельным разделом /mnt/data не предусмотрен. При сбросе кнопкой FW восстановится релиз образа, использованного при расширении.
Подготовка рабочего умного дома
- Зафиксируйте модель, версию ОС, параметры сети и список программ.
- Сохраните настройки и файлы вне контроллера, проверьте читаемость архивов.
- Предусмотрите ручное управление важными системами на время обслуживания.
- Обеспечьте стабильное питание и выделите сервисное окно.
- После восстановления проверьте RS-485, MQTT, сценарии и работу без Интернета.
Стоит ли обновляться
Если дополнительные сервисы не помещаются, общий раздел упрощает обслуживание. Если автоматика стабильна и места достаточно, срочной необходимости в переустановке нет. Для 4 ГБ eMMC выигрыш невелик.
Частые вопросы
Увеличится ли скорость?
Не обязательно. Изменяется разметка, а не процессор или RAM.
Удалятся ли настройки при полном переходе?
Да. Требуется резервное копирование и восстановление.
Подходит ли это для Sprut.hub?
Совместимость конкретной версии с ОС и порядок восстановления нужно проверять отдельно.
Построение надёжной автоматики
Разделите функции контроллеров и предусмотрите автономную работу основных сценариев.
Документация Wiren Board «Увеличение корневого раздела контроллеров Wiren Board», редакция 29.10.2026; сообщение производителя 13.11.2026.