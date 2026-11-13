УМНЫЙ ДОМ · СОБЫТИЕ 13.11.2026 Wiren Board расширил rootfs: сколько памяти доступно и стоит ли обновляться С ноября Wiren Board изменил заводскую разметку eMMC: почти весь накопитель выделяется под корневую файловую систему. Это даёт больше пространства для приложений, но переход существующей системы требует подготовки. WB 6, 7, 8 Поддерживаемые семейства wb-2609 Минимальный релиз для новой разметки

Сколько памяти доступно

Системные программы и пользовательские данные теперь используют общий запас накопителя. Физическая ёмкость eMMC не меняется.

eMMC Размер rootfs после перехода 8 ГБ 5,9–6,1 ГиБ 16 ГБ Около 14 ГиБ 64 ГБ Около 57 ГиБ 4 ГБ (ранние WB 6) Около 2,5 ГиБ

Это общий размер, не свободное место: часть занимает ОС.

Как проверить текущую разметку

Откройте «Устройства», затем «Метрики» и найдите общий размер корневого раздела. Через SSH можно выполнить диагностическую команду df -h / . Size показывает размер, Avail показывает доступное пространство.

Увеличение rootfs не добавляет оперативную память и не гарантирует рост производительности.

Два варианта обновления старого контроллера

С 1 до 2 ГБ Доступно с wb-2307 при обновлении FIT через веб-интерфейс. Пользовательские данные сохраняются, стороннее ПО нужно восстановить. Почти весь накопитель Требуется заводской сброс с внешнего носителя на wb-2609 или новее. Все данные удаляются. Возврат к прежней разметке с отдельным разделом /mnt/data не предусмотрен. При сбросе кнопкой FW восстановится релиз образа, использованного при расширении.

Подготовка рабочего умного дома

Зафиксируйте модель, версию ОС, параметры сети и список программ. Сохраните настройки и файлы вне контроллера, проверьте читаемость архивов. Предусмотрите ручное управление важными системами на время обслуживания. Обеспечьте стабильное питание и выделите сервисное окно. После восстановления проверьте RS-485, MQTT, сценарии и работу без Интернета.

Важно: /mnt/data становится папкой в rootfs. После переразметки используйте FIT-образы wb-2609 и новее. Старые образы могут не установиться, вернуть Debian 11 или удалить пользовательские данные. Для переразметки используйте инструкцию именно своей модели; не экспериментируйте на действующем объекте без проверенного восстановления.

Стоит ли обновляться

Если дополнительные сервисы не помещаются, общий раздел упрощает обслуживание. Если автоматика стабильна и места достаточно, срочной необходимости в переустановке нет. Для 4 ГБ eMMC выигрыш невелик.

Частые вопросы

Увеличится ли скорость? Не обязательно. Изменяется разметка, а не процессор или RAM.

Удалятся ли настройки при полном переходе? Да. Требуется резервное копирование и восстановление.

Подходит ли это для Sprut.hub? Совместимость конкретной версии с ОС и порядок восстановления нужно проверять отдельно.

Построение надёжной автоматики Разделите функции контроллеров и предусмотрите автономную работу основных сценариев. Home Assistant и Wiren Board