Zigbee2MQTT 2.13.0 не запускается: что делать с Node.js 20
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Zigbee2MQTT 2.13.0 не запускается после обновления: Node.js 20 больше не поддерживается

1 августа 2026 года вышел Zigbee2MQTT 2.13.0. Главное изменение для владельцев самостоятельных Linux-установок: прекращена поддержка Node.js 20. Если Zigbee2MQTT установлен напрямую на Raspberry Pi, мини-ПК, сервере или в LXC-контейнере, после обновления сервис может не запуститься. Разбираем, кого это касается, какую версию Node.js выбрать и почему пользователям Docker и Home Assistant Add-on обычно не нужно обновлять Node.js на хосте вручную.

Коротко: Zigbee2MQTT 2.13.0 формально поддерживает Node.js 22.2 и новее в ветке 22, а также ветки 24 и 26. Авторы релиза рекомендуют пользователям bare metal перейти на Node.js 24 или 26. Перед обновлением нужно сохранить каталог data, проверить способ установки и не менять прошивку координатора без отдельной причины.
Инфоповод

Что произошло 1 августа 2026 года

В Zigbee2MQTT 2.13.0 удалена поддержка Node.js 20. Причина указана прямо в примечании к релизу: эта ветка Node.js достигла окончания жизненного цикла и больше не получает обычную поддержку проекта.

В технических требованиях Zigbee2MQTT 2.13.0 указаны три допустимые ветки:

Node.js 22 Поддерживается начиная с версии 22.2.0
Node.js 24 Актуальная LTS-ветка и основной практический выбор
Node.js 26 Поддерживается, но является более новой веткой
Важное уточнение: Node.js 22 не запрещён. Он присутствует в официальном диапазоне совместимости Zigbee2MQTT 2.13.0. Однако в примечании к релизу владельцам bare metal рекомендовано переходить на Node.js 24 или 26.
Кого это касается

Какие установки находятся в зоне риска

Способ установки Нужно ли отдельно проверять Node.js Что важно
Linux bare metal Да Node.js установлен в самой операционной системе и используется Zigbee2MQTT напрямую.
Raspberry Pi OS без Docker Да Старый образ или давно не обновлявшаяся установка часто остаются на неподдерживаемой ветке.
LXC-контейнер в Proxmox Да Если Zigbee2MQTT установлен внутри LXC как обычное Linux-приложение, это фактически bare metal для данного контейнера.
Windows-установка Да Используется Node.js, установленный в Windows. Перед обновлением нужно проверить его версию.
Официальный Docker-образ Обычно нет Среда Node.js находится внутри образа. Важнее обновить сам контейнер и сохранить каталог данных.
Home Assistant Add-on Обычно нет Среда поставляется внутри дополнения. Не нужно устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную.
Synology Container Manager Обычно нет При использовании официального контейнера Node.js находится внутри образа, но нужно проверить USB-доступ и том данных.
Принцип простой: если вы когда-то вручную вводили команды установки Node.js, Git и зависимостей в Linux или Windows, версию Node.js нужно проверить. Если Zigbee2MQTT запускается готовым контейнером или дополнением, средой выполнения обычно управляет образ.
Проверка

Как узнать версию Node.js и способ установки

Проверка версии Node.js

В терминале системы, где непосредственно запускается Zigbee2MQTT, выполните:

node --version

Возможные результаты:

  • v20.x.x — перед переходом на Zigbee2MQTT 2.13.0 требуется обновить Node.js.
  • v22.2.0 или новее в ветке 22 — версия входит в допустимый диапазон.
  • v24.x.x — подходящая LTS-ветка.
  • v26.x.x — поддерживается релизом 2.13.0.
  • Команда не найдена — возможно, используется Docker, дополнение Home Assistant или терминал открыт не в той системе.

Как понять, что используется Docker

При Docker-установке Zigbee2MQTT отображается как контейнер, а конфигурация обычно хранится в отдельном примонтированном каталоге или томе. Обновление выполняется заменой образа с сохранением каталога данных.

Как понять, что используется Home Assistant Add-on

Zigbee2MQTT открывается в разделе дополнений Home Assistant и может использовать Ingress. В таком случае нельзя применять к Home Assistant OS инструкции для обычного Debian или Raspberry Pi OS.

Не смешивайте инструкции: команды для bare metal, Docker, Home Assistant OS, LXC и Synology отличаются. Случайная установка Node.js в неподходящей системе не исправит дополнение и может создать новые проблемы.
Выбор версии

Что выбрать: Node.js 22, 24 или 26

Node.js 22

Работает, если версия не ниже 22.2

Подходит для уже работающей системы, если Zigbee2MQTT запускается без предупреждения о несовместимом движке.

Node.js 24

Наиболее спокойный выбор

Это LTS-ветка, которую удобно выбирать для новой или планово обновляемой bare metal-установки.

Node.js 26

Самая новая поддерживаемая ветка

Поддерживается релизом, но на старом дистрибутиве возможны ограничения репозитория, библиотек или архитектуры процессора.

Для домашнего сервера важнее не максимальный номер версии, а поддерживаемая комбинация операционной системы, Node.js, Zigbee2MQTT и менеджера пакетов. Если сервер давно не обновлялся, иногда безопаснее сначала обновить или заменить сам дистрибутив, а не принудительно устанавливать новую среду поверх устаревшей системы.

До обновления

Что сохранить, чтобы не потерять Zigbee-сеть

  1. Каталог data. В нём находятся конфигурация, база устройств, сетевые параметры и другие рабочие данные Zigbee2MQTT.
  2. Файл configuration.yaml. Сохраните отдельную копию и не публикуйте MQTT-пароли и сетевой ключ.
  3. Базу координатора. Для поддерживаемых адаптеров полезно иметь актуальную резервную копию координатора.
  4. Версии компонентов. Запишите версии Zigbee2MQTT, Node.js, менеджера пакетов, прошивки координатора и ОС.
  5. Путь к адаптеру. Предпочтительнее использовать стабильный путь вида /dev/serial/by-id/....
  6. Настройки MQTT. Проверьте адрес брокера, пользователя, пароль, TLS и доступность Mosquitto.
  7. План отката. Сохраните предыдущий Docker-образ, снимок LXC или резервную копию системы.
Обновляйте в удобное время: не начинайте обновление перед отъездом или ночью, если через Zigbee работают отопление, защита от протечек, свет лестницы, ворота или другие важные функции. Должен оставаться ручной способ управления.
Разные платформы

Что делать в зависимости от способа установки

Home Assistant Add-on

Создайте полную резервную копию Home Assistant и проверьте сохранность данных дополнения. Обновляйте через интерфейс дополнений. Устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную не требуется.

Docker и Docker Compose

Убедитесь, что каталог /app/data вынесен в постоянный том или каталог хоста. Затем обновите официальный образ и пересоздайте контейнер. Node.js внутри контейнера поставляется вместе с образом.

Linux bare metal

Сначала остановите сервис, сохраните каталог данных и проверьте версию Node.js. Обновление Node.js выполняйте способом, подходящим для вашего дистрибутива. После этого обновите зависимости Zigbee2MQTT и запускайте сервис.

LXC в Proxmox

Создайте снимок контейнера. Если Zigbee2MQTT установлен напрямую внутри LXC, проверяйте Node.js именно внутри контейнера. Отдельно убедитесь, что проброс USB-координатора или доступ к сетевому координатору сохранились.

Synology

При Container Manager проверьте постоянный каталог данных, переменные окружения, сетевой режим и доступ к адаптеру. На DSM 7 проблема USB-драйвера не связана напрямую с версией Node.js.

Windows

Сохраните каталог data, остановите процесс, проверьте Node.js и менеджер пакетов. После обновления убедитесь, что COM-порт адаптера не изменился и не занят другой программой.

Диагностика

Почему Zigbee2MQTT может не запуститься даже на Node.js 24

После выхода 2.13.0 появился пример, когда установка не запускалась на Node.js 24. Причиной был не Node.js, а неподдерживаемая версия менеджера пакетов pnpm. Сам релиз Zigbee2MQTT 2.13.0 указывает pnpm 10.18.3.

Симптом Возможная причина Что проверить
Unsupported engine Node.js 20 или слишком ранняя версия 22 node --version и требования релиза
tsc: not found Не установлены зависимости или используется неподходящая версия pnpm Версию pnpm, завершение установки зависимостей и права на каталог
No valid USB adapter found Изменился путь, права или проброс USB /dev/serial/by-id/..., группу доступа и настройки контейнера
MQTT connection refused Недоступен брокер или неверные реквизиты Адрес MQTT, порт, пользователя, пароль, TLS и сеть
Frontend не открывается Изменился порт, адрес прослушивания или прокси Настройки frontend, контейнерные порты и обратный прокси
Устройства пропали Подключён пустой каталог данных Правильность тома и восстановление исходного каталога data
Не создавайте новую Zigbee-сеть поверх старой наугад. Смена сетевого ключа, PAN ID или базы координатора может потребовать повторного сопряжения всех устройств. Сначала восстановите исходные данные и выясните причину ошибки.
Что ещё нового

Другие полезные изменения Zigbee2MQTT 2.13.0

ИК-пульты Tuya в Home Assistant

Добавлено обнаружение функций обучения и передачи инфракрасных команд через MQTT Discovery.

Wiren Board WB-MSW-ZIGBEE v.4

Открыты элементы управления встроенным ИК-передатчиком и приёмником совместимого датчика.

Shelly Presence Gen4

Расширена настройка датчика присутствия и его зон обнаружения.

SONOFF SNZB-09P

Улучшена обработка батареи и добавлены дополнительные параметры тревог.

Датчики температуры SONOFF

Для ряда моделей добавлены точка росы и VPD.

Очистка кеша устройства

Появилась возможность удалять устройство с очисткой связанных кешированных данных.

Для большинства пользователей эти функции вторичны по сравнению с изменением Node.js. Обновление стоит планировать, когда нужна поддержка конкретного устройства, исправление ошибки или актуальная поддерживаемая среда.

Что не нужно делать

Типичные ошибки при обновлении

  • Обновлять Zigbee2MQTT без резервной копии каталога data.
  • Устанавливать Node.js в Home Assistant OS по инструкции для Debian.
  • Одновременно обновлять Zigbee2MQTT, Home Assistant, MQTT-брокер и прошивку координатора.
  • Удалять базу данных, если сервис не запустился с первого раза.
  • Менять сетевой ключ и PAN ID для устранения ошибки Node.js.
  • Считать любую ошибку после обновления проблемой координатора.
  • Запускать две копии Zigbee2MQTT с доступом к одному USB-адаптеру.
  • Использовать случайную инструкцию без учёта платформы и архитектуры процессора.
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Что полезно проверить в самой системе умного дома

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Вывод

Нужно ли срочно устанавливать Zigbee2MQTT 2.13.0

Если текущая версия работает стабильно и новые функции не нужны, обновление можно сначала проверить на резервной копии или дождаться первых исправлений. Срочность возникает у тех, кто хочет перейти на поддерживаемую программную среду, подключить новые устройства или получить исправления релиза.

Владельцам bare metal на Node.js 20 сначала нужно обновить среду. Пользователям Node.js 22.2 и новее релиз формально доступен, хотя для плановой модернизации разумно рассматривать LTS-ветку Node.js 24.

Docker и Home Assistant Add-on уменьшают зависимость от Node.js на хосте, но не отменяют резервные копии, проверку каталога данных и возможность отката.

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FAQ

Частые вопросы о Zigbee2MQTT 2.13.0

Когда вышел Zigbee2MQTT 2.13.0?

Релиз опубликован 1 августа 2026 года.

Поддерживается ли Node.js 20?

Нет. Поддержка Node.js 20 удалена в Zigbee2MQTT 2.13.0 из-за окончания жизненного цикла этой ветки.

Работает ли Zigbee2MQTT 2.13.0 на Node.js 22?

Да, официальное требование допускает Node.js 22 начиная с версии 22.2.0. Авторы релиза при этом рекомендуют владельцам bare metal перейти на Node.js 24 или 26.

Нужно ли обновлять Node.js для Docker?

При использовании официального Docker-образа среда Node.js находится внутри контейнера. Обычно нужно обновить образ, а не Node.js в системе хоста.

Нужно ли устанавливать Node.js в Home Assistant OS?

Нет. Для Zigbee2MQTT Add-on среда поставляется внутри дополнения. Команды для обычного Linux применять к Home Assistant OS не следует.

Нужно ли заново добавлять все Zigbee-устройства?

При обычном обновлении нет. Повторное сопряжение может понадобиться при потере базы, сетевого ключа или данных координатора.

Почему появляется ошибка tsc: not found?

Чаще это связано с неполной установкой зависимостей, правами на каталог или несовместимой версией pnpm. Это не обязательно проблема Node.js.

Нужно ли обновлять прошивку координатора вместе с Zigbee2MQTT?

Нет. Одновременное обновление нескольких компонентов усложняет диагностику. Прошивку меняют отдельно при подтверждённой необходимости.

Что сохранить перед обновлением?

Каталог data, configuration.yaml, сведения о версиях, путь к адаптеру, настройки MQTT и резервную копию координатора или всей системы.

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