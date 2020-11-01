Zigbee2MQTT 2.13.0 не запускается: что делать с Node.js 20

Новости Zigbee и Home Assistant Zigbee2MQTT 2.13.0 не запускается после обновления: Node.js 20 больше не поддерживается 1 августа 2026 года вышел Zigbee2MQTT 2.13.0. Главное изменение для владельцев самостоятельных Linux-установок: прекращена поддержка Node.js 20. Если Zigbee2MQTT установлен напрямую на Raspberry Pi, мини-ПК, сервере или в LXC-контейнере, после обновления сервис может не запуститься. Разбираем, кого это касается, какую версию Node.js выбрать и почему пользователям Docker и Home Assistant Add-on обычно не нужно обновлять Node.js на хосте вручную. Коротко: Zigbee2MQTT 2.13.0 формально поддерживает Node.js 22.2 и новее в ветке 22, а также ветки 24 и 26. Авторы релиза рекомендуют пользователям bare metal перейти на Node.js 24 или 26. Перед обновлением нужно сохранить каталог data , проверить способ установки и не менять прошивку координатора без отдельной причины.

Инфоповод Что произошло 1 августа 2026 года В Zigbee2MQTT 2.13.0 удалена поддержка Node.js 20. Причина указана прямо в примечании к релизу: эта ветка Node.js достигла окончания жизненного цикла и больше не получает обычную поддержку проекта. В технических требованиях Zigbee2MQTT 2.13.0 указаны три допустимые ветки: Node.js 22 Поддерживается начиная с версии 22.2.0 Node.js 24 Актуальная LTS-ветка и основной практический выбор Node.js 26 Поддерживается, но является более новой веткой Важное уточнение: Node.js 22 не запрещён. Он присутствует в официальном диапазоне совместимости Zigbee2MQTT 2.13.0. Однако в примечании к релизу владельцам bare metal рекомендовано переходить на Node.js 24 или 26.

Кого это касается Какие установки находятся в зоне риска Способ установки Нужно ли отдельно проверять Node.js Что важно Linux bare metal Да Node.js установлен в самой операционной системе и используется Zigbee2MQTT напрямую. Raspberry Pi OS без Docker Да Старый образ или давно не обновлявшаяся установка часто остаются на неподдерживаемой ветке. LXC-контейнер в Proxmox Да Если Zigbee2MQTT установлен внутри LXC как обычное Linux-приложение, это фактически bare metal для данного контейнера. Windows-установка Да Используется Node.js, установленный в Windows. Перед обновлением нужно проверить его версию. Официальный Docker-образ Обычно нет Среда Node.js находится внутри образа. Важнее обновить сам контейнер и сохранить каталог данных. Home Assistant Add-on Обычно нет Среда поставляется внутри дополнения. Не нужно устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную. Synology Container Manager Обычно нет При использовании официального контейнера Node.js находится внутри образа, но нужно проверить USB-доступ и том данных. Принцип простой: если вы когда-то вручную вводили команды установки Node.js, Git и зависимостей в Linux или Windows, версию Node.js нужно проверить. Если Zigbee2MQTT запускается готовым контейнером или дополнением, средой выполнения обычно управляет образ.

Проверка Как узнать версию Node.js и способ установки Проверка версии Node.js В терминале системы, где непосредственно запускается Zigbee2MQTT, выполните: node --version Возможные результаты: v20.x.x — перед переходом на Zigbee2MQTT 2.13.0 требуется обновить Node.js.

— перед переходом на Zigbee2MQTT 2.13.0 требуется обновить Node.js. v22.2.0 или новее в ветке 22 — версия входит в допустимый диапазон.

или новее в ветке 22 — версия входит в допустимый диапазон. v24.x.x — подходящая LTS-ветка.

— подходящая LTS-ветка. v26.x.x — поддерживается релизом 2.13.0.

— поддерживается релизом 2.13.0. Команда не найдена — возможно, используется Docker, дополнение Home Assistant или терминал открыт не в той системе. Как понять, что используется Docker При Docker-установке Zigbee2MQTT отображается как контейнер, а конфигурация обычно хранится в отдельном примонтированном каталоге или томе. Обновление выполняется заменой образа с сохранением каталога данных. Как понять, что используется Home Assistant Add-on Zigbee2MQTT открывается в разделе дополнений Home Assistant и может использовать Ingress. В таком случае нельзя применять к Home Assistant OS инструкции для обычного Debian или Raspberry Pi OS. Не смешивайте инструкции: команды для bare metal, Docker, Home Assistant OS, LXC и Synology отличаются. Случайная установка Node.js в неподходящей системе не исправит дополнение и может создать новые проблемы.

Выбор версии Что выбрать: Node.js 22, 24 или 26 Node.js 22 Работает, если версия не ниже 22.2 Подходит для уже работающей системы, если Zigbee2MQTT запускается без предупреждения о несовместимом движке. Node.js 24 Наиболее спокойный выбор Это LTS-ветка, которую удобно выбирать для новой или планово обновляемой bare metal-установки. Node.js 26 Самая новая поддерживаемая ветка Поддерживается релизом, но на старом дистрибутиве возможны ограничения репозитория, библиотек или архитектуры процессора. Для домашнего сервера важнее не максимальный номер версии, а поддерживаемая комбинация операционной системы, Node.js, Zigbee2MQTT и менеджера пакетов. Если сервер давно не обновлялся, иногда безопаснее сначала обновить или заменить сам дистрибутив, а не принудительно устанавливать новую среду поверх устаревшей системы.

До обновления Что сохранить, чтобы не потерять Zigbee-сеть Каталог data . В нём находятся конфигурация, база устройств, сетевые параметры и другие рабочие данные Zigbee2MQTT. Файл configuration.yaml . Сохраните отдельную копию и не публикуйте MQTT-пароли и сетевой ключ. Базу координатора. Для поддерживаемых адаптеров полезно иметь актуальную резервную копию координатора. Версии компонентов. Запишите версии Zigbee2MQTT, Node.js, менеджера пакетов, прошивки координатора и ОС. Путь к адаптеру. Предпочтительнее использовать стабильный путь вида /dev/serial/by-id/... . Настройки MQTT. Проверьте адрес брокера, пользователя, пароль, TLS и доступность Mosquitto. План отката. Сохраните предыдущий Docker-образ, снимок LXC или резервную копию системы. Обновляйте в удобное время: не начинайте обновление перед отъездом или ночью, если через Zigbee работают отопление, защита от протечек, свет лестницы, ворота или другие важные функции. Должен оставаться ручной способ управления.

Разные платформы Что делать в зависимости от способа установки Home Assistant Add-on Создайте полную резервную копию Home Assistant и проверьте сохранность данных дополнения. Обновляйте через интерфейс дополнений. Устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную не требуется. Docker и Docker Compose Убедитесь, что каталог /app/data вынесен в постоянный том или каталог хоста. Затем обновите официальный образ и пересоздайте контейнер. Node.js внутри контейнера поставляется вместе с образом. Linux bare metal Сначала остановите сервис, сохраните каталог данных и проверьте версию Node.js. Обновление Node.js выполняйте способом, подходящим для вашего дистрибутива. После этого обновите зависимости Zigbee2MQTT и запускайте сервис. LXC в Proxmox Создайте снимок контейнера. Если Zigbee2MQTT установлен напрямую внутри LXC, проверяйте Node.js именно внутри контейнера. Отдельно убедитесь, что проброс USB-координатора или доступ к сетевому координатору сохранились. Synology При Container Manager проверьте постоянный каталог данных, переменные окружения, сетевой режим и доступ к адаптеру. На DSM 7 проблема USB-драйвера не связана напрямую с версией Node.js. Windows Сохраните каталог data , остановите процесс, проверьте Node.js и менеджер пакетов. После обновления убедитесь, что COM-порт адаптера не изменился и не занят другой программой.

Диагностика Почему Zigbee2MQTT может не запуститься даже на Node.js 24 После выхода 2.13.0 появился пример, когда установка не запускалась на Node.js 24. Причиной был не Node.js, а неподдерживаемая версия менеджера пакетов pnpm. Сам релиз Zigbee2MQTT 2.13.0 указывает pnpm 10.18.3. Симптом Возможная причина Что проверить Unsupported engine Node.js 20 или слишком ранняя версия 22 node --version и требования релиза tsc: not found Не установлены зависимости или используется неподходящая версия pnpm Версию pnpm, завершение установки зависимостей и права на каталог No valid USB adapter found Изменился путь, права или проброс USB /dev/serial/by-id/... , группу доступа и настройки контейнера MQTT connection refused Недоступен брокер или неверные реквизиты Адрес MQTT, порт, пользователя, пароль, TLS и сеть Frontend не открывается Изменился порт, адрес прослушивания или прокси Настройки frontend, контейнерные порты и обратный прокси Устройства пропали Подключён пустой каталог данных Правильность тома и восстановление исходного каталога data Не создавайте новую Zigbee-сеть поверх старой наугад. Смена сетевого ключа, PAN ID или базы координатора может потребовать повторного сопряжения всех устройств. Сначала восстановите исходные данные и выясните причину ошибки.

Что ещё нового Другие полезные изменения Zigbee2MQTT 2.13.0 ИК-пульты Tuya в Home Assistant Добавлено обнаружение функций обучения и передачи инфракрасных команд через MQTT Discovery. Wiren Board WB-MSW-ZIGBEE v.4 Открыты элементы управления встроенным ИК-передатчиком и приёмником совместимого датчика. Shelly Presence Gen4 Расширена настройка датчика присутствия и его зон обнаружения. SONOFF SNZB-09P Улучшена обработка батареи и добавлены дополнительные параметры тревог. Датчики температуры SONOFF Для ряда моделей добавлены точка росы и VPD. Очистка кеша устройства Появилась возможность удалять устройство с очисткой связанных кешированных данных. Для большинства пользователей эти функции вторичны по сравнению с изменением Node.js. Обновление стоит планировать, когда нужна поддержка конкретного устройства, исправление ошибки или актуальная поддерживаемая среда.

Что не нужно делать Типичные ошибки при обновлении Обновлять Zigbee2MQTT без резервной копии каталога data .

. Устанавливать Node.js в Home Assistant OS по инструкции для Debian.

Одновременно обновлять Zigbee2MQTT, Home Assistant, MQTT-брокер и прошивку координатора.

Удалять базу данных, если сервис не запустился с первого раза.

Менять сетевой ключ и PAN ID для устранения ошибки Node.js.

Считать любую ошибку после обновления проблемой координатора.

Запускать две копии Zigbee2MQTT с доступом к одному USB-адаптеру.

Использовать случайную инструкцию без учёта платформы и архитектуры процессора.

Вывод Нужно ли срочно устанавливать Zigbee2MQTT 2.13.0 Если текущая версия работает стабильно и новые функции не нужны, обновление можно сначала проверить на резервной копии или дождаться первых исправлений. Срочность возникает у тех, кто хочет перейти на поддерживаемую программную среду, подключить новые устройства или получить исправления релиза. Владельцам bare metal на Node.js 20 сначала нужно обновить среду. Пользователям Node.js 22.2 и новее релиз формально доступен, хотя для плановой модернизации разумно рассматривать LTS-ветку Node.js 24. Docker и Home Assistant Add-on уменьшают зависимость от Node.js на хосте, но не отменяют резервные копии, проверку каталога данных и возможность отката.

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