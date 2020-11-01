Zigbee2MQTT 2.13.0 не запускается: что делать с Node.js 20

Zigbee2MQTT 2.13.0 не запускается после обновления: Node.js 20 больше не поддерживается
1 августа 2026 года вышел Zigbee2MQTT 2.13.0. Главное изменение для владельцев самостоятельных Linux-установок: прекращена поддержка Node.js 20. Если Zigbee2MQTT установлен напрямую на Raspberry Pi, мини-ПК, сервере или в LXC-контейнере, после обновления сервис может не запуститься. Разбираем, кого это касается, какую версию Node.js выбрать и почему пользователям Docker и Home Assistant Add-on обычно не нужно обновлять Node.js на хосте вручную.
data, проверить способ установки и не менять прошивку координатора без отдельной причины.
Что произошло 1 августа 2026 года
В Zigbee2MQTT 2.13.0 удалена поддержка Node.js 20. Причина указана прямо в примечании к релизу: эта ветка Node.js достигла окончания жизненного цикла и больше не получает обычную поддержку проекта.
В технических требованиях Zigbee2MQTT 2.13.0 указаны три допустимые ветки:
Какие установки находятся в зоне риска
|Способ установки
|Нужно ли отдельно проверять Node.js
|Что важно
|Linux bare metal
|Да
|Node.js установлен в самой операционной системе и используется Zigbee2MQTT напрямую.
|Raspberry Pi OS без Docker
|Да
|Старый образ или давно не обновлявшаяся установка часто остаются на неподдерживаемой ветке.
|LXC-контейнер в Proxmox
|Да
|Если Zigbee2MQTT установлен внутри LXC как обычное Linux-приложение, это фактически bare metal для данного контейнера.
|Windows-установка
|Да
|Используется Node.js, установленный в Windows. Перед обновлением нужно проверить его версию.
|Официальный Docker-образ
|Обычно нет
|Среда Node.js находится внутри образа. Важнее обновить сам контейнер и сохранить каталог данных.
|Home Assistant Add-on
|Обычно нет
|Среда поставляется внутри дополнения. Не нужно устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную.
|Synology Container Manager
|Обычно нет
|При использовании официального контейнера Node.js находится внутри образа, но нужно проверить USB-доступ и том данных.
Как узнать версию Node.js и способ установки
Проверка версии Node.js
В терминале системы, где непосредственно запускается Zigbee2MQTT, выполните:
node --version
Возможные результаты:
v20.x.x— перед переходом на Zigbee2MQTT 2.13.0 требуется обновить Node.js.
v22.2.0или новее в ветке 22 — версия входит в допустимый диапазон.
v24.x.x— подходящая LTS-ветка.
v26.x.x— поддерживается релизом 2.13.0.
- Команда не найдена — возможно, используется Docker, дополнение Home Assistant или терминал открыт не в той системе.
Как понять, что используется Docker
При Docker-установке Zigbee2MQTT отображается как контейнер, а конфигурация обычно хранится в отдельном примонтированном каталоге или томе. Обновление выполняется заменой образа с сохранением каталога данных.
Как понять, что используется Home Assistant Add-on
Zigbee2MQTT открывается в разделе дополнений Home Assistant и может использовать Ingress. В таком случае нельзя применять к Home Assistant OS инструкции для обычного Debian или Raspberry Pi OS.
Что выбрать: Node.js 22, 24 или 26
Работает, если версия не ниже 22.2
Подходит для уже работающей системы, если Zigbee2MQTT запускается без предупреждения о несовместимом движке.
Наиболее спокойный выбор
Это LTS-ветка, которую удобно выбирать для новой или планово обновляемой bare metal-установки.
Самая новая поддерживаемая ветка
Поддерживается релизом, но на старом дистрибутиве возможны ограничения репозитория, библиотек или архитектуры процессора.
Для домашнего сервера важнее не максимальный номер версии, а поддерживаемая комбинация операционной системы, Node.js, Zigbee2MQTT и менеджера пакетов. Если сервер давно не обновлялся, иногда безопаснее сначала обновить или заменить сам дистрибутив, а не принудительно устанавливать новую среду поверх устаревшей системы.
Что сохранить, чтобы не потерять Zigbee-сеть
- Каталог
data. В нём находятся конфигурация, база устройств, сетевые параметры и другие рабочие данные Zigbee2MQTT.
- Файл
configuration.yaml. Сохраните отдельную копию и не публикуйте MQTT-пароли и сетевой ключ.
- Базу координатора. Для поддерживаемых адаптеров полезно иметь актуальную резервную копию координатора.
- Версии компонентов. Запишите версии Zigbee2MQTT, Node.js, менеджера пакетов, прошивки координатора и ОС.
- Путь к адаптеру. Предпочтительнее использовать стабильный путь вида
/dev/serial/by-id/....
- Настройки MQTT. Проверьте адрес брокера, пользователя, пароль, TLS и доступность Mosquitto.
- План отката. Сохраните предыдущий Docker-образ, снимок LXC или резервную копию системы.
Что делать в зависимости от способа установки
Home Assistant Add-on
Создайте полную резервную копию Home Assistant и проверьте сохранность данных дополнения. Обновляйте через интерфейс дополнений. Устанавливать Node.js в Home Assistant OS вручную не требуется.
Docker и Docker Compose
Убедитесь, что каталог
/app/data вынесен в постоянный том или каталог хоста. Затем обновите официальный образ и пересоздайте контейнер. Node.js внутри контейнера поставляется вместе с образом.
Linux bare metal
Сначала остановите сервис, сохраните каталог данных и проверьте версию Node.js. Обновление Node.js выполняйте способом, подходящим для вашего дистрибутива. После этого обновите зависимости Zigbee2MQTT и запускайте сервис.
LXC в Proxmox
Создайте снимок контейнера. Если Zigbee2MQTT установлен напрямую внутри LXC, проверяйте Node.js именно внутри контейнера. Отдельно убедитесь, что проброс USB-координатора или доступ к сетевому координатору сохранились.
Synology
При Container Manager проверьте постоянный каталог данных, переменные окружения, сетевой режим и доступ к адаптеру. На DSM 7 проблема USB-драйвера не связана напрямую с версией Node.js.
Windows
Сохраните каталог
data, остановите процесс, проверьте Node.js и менеджер пакетов. После обновления убедитесь, что COM-порт адаптера не изменился и не занят другой программой.
Почему Zigbee2MQTT может не запуститься даже на Node.js 24
После выхода 2.13.0 появился пример, когда установка не запускалась на Node.js 24. Причиной был не Node.js, а неподдерживаемая версия менеджера пакетов pnpm. Сам релиз Zigbee2MQTT 2.13.0 указывает pnpm 10.18.3.
|Симптом
|Возможная причина
|Что проверить
|Unsupported engine
|Node.js 20 или слишком ранняя версия 22
|
node --version и требования релиза
|
tsc: not found
|Не установлены зависимости или используется неподходящая версия pnpm
|Версию pnpm, завершение установки зависимостей и права на каталог
|No valid USB adapter found
|Изменился путь, права или проброс USB
|
/dev/serial/by-id/..., группу доступа и настройки контейнера
|MQTT connection refused
|Недоступен брокер или неверные реквизиты
|Адрес MQTT, порт, пользователя, пароль, TLS и сеть
|Frontend не открывается
|Изменился порт, адрес прослушивания или прокси
|Настройки frontend, контейнерные порты и обратный прокси
|Устройства пропали
|Подключён пустой каталог данных
|Правильность тома и восстановление исходного каталога
data
Другие полезные изменения Zigbee2MQTT 2.13.0
ИК-пульты Tuya в Home Assistant
Добавлено обнаружение функций обучения и передачи инфракрасных команд через MQTT Discovery.
Wiren Board WB-MSW-ZIGBEE v.4
Открыты элементы управления встроенным ИК-передатчиком и приёмником совместимого датчика.
Shelly Presence Gen4
Расширена настройка датчика присутствия и его зон обнаружения.
SONOFF SNZB-09P
Улучшена обработка батареи и добавлены дополнительные параметры тревог.
Датчики температуры SONOFF
Для ряда моделей добавлены точка росы и VPD.
Очистка кеша устройства
Появилась возможность удалять устройство с очисткой связанных кешированных данных.
Для большинства пользователей эти функции вторичны по сравнению с изменением Node.js. Обновление стоит планировать, когда нужна поддержка конкретного устройства, исправление ошибки или актуальная поддерживаемая среда.
Типичные ошибки при обновлении
- Обновлять Zigbee2MQTT без резервной копии каталога
data.
- Устанавливать Node.js в Home Assistant OS по инструкции для Debian.
- Одновременно обновлять Zigbee2MQTT, Home Assistant, MQTT-брокер и прошивку координатора.
- Удалять базу данных, если сервис не запустился с первого раза.
- Менять сетевой ключ и PAN ID для устранения ошибки Node.js.
- Считать любую ошибку после обновления проблемой координатора.
- Запускать две копии Zigbee2MQTT с доступом к одному USB-адаптеру.
- Использовать случайную инструкцию без учёта платформы и архитектуры процессора.
Что полезно проверить в самой системе умного дома
Нужно ли срочно устанавливать Zigbee2MQTT 2.13.0
Если текущая версия работает стабильно и новые функции не нужны, обновление можно сначала проверить на резервной копии или дождаться первых исправлений. Срочность возникает у тех, кто хочет перейти на поддерживаемую программную среду, подключить новые устройства или получить исправления релиза.
Владельцам bare metal на Node.js 20 сначала нужно обновить среду. Пользователям Node.js 22.2 и новее релиз формально доступен, хотя для плановой модернизации разумно рассматривать LTS-ветку Node.js 24.
Docker и Home Assistant Add-on уменьшают зависимость от Node.js на хосте, но не отменяют резервные копии, проверку каталога данных и возможность отката.
Zigbee2MQTT перестал запускаться после обновления?
Поможем определить способ установки, проверить Node.js, pnpm, MQTT, доступ к координатору, каталог данных и журнал запуска. Не будем сразу пересоздавать сеть и перепривязывать датчики, пока не проверены резервная копия и реальная причина сбоя.
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Частые вопросы о Zigbee2MQTT 2.13.0
Когда вышел Zigbee2MQTT 2.13.0?
Релиз опубликован 1 августа 2026 года.
Поддерживается ли Node.js 20?
Нет. Поддержка Node.js 20 удалена в Zigbee2MQTT 2.13.0 из-за окончания жизненного цикла этой ветки.
Работает ли Zigbee2MQTT 2.13.0 на Node.js 22?
Да, официальное требование допускает Node.js 22 начиная с версии 22.2.0. Авторы релиза при этом рекомендуют владельцам bare metal перейти на Node.js 24 или 26.
Нужно ли обновлять Node.js для Docker?
При использовании официального Docker-образа среда Node.js находится внутри контейнера. Обычно нужно обновить образ, а не Node.js в системе хоста.
Нужно ли устанавливать Node.js в Home Assistant OS?
Нет. Для Zigbee2MQTT Add-on среда поставляется внутри дополнения. Команды для обычного Linux применять к Home Assistant OS не следует.
Нужно ли заново добавлять все Zigbee-устройства?
При обычном обновлении нет. Повторное сопряжение может понадобиться при потере базы, сетевого ключа или данных координатора.
Почему появляется ошибка tsc: not found?
Чаще это связано с неполной установкой зависимостей, правами на каталог или несовместимой версией pnpm. Это не обязательно проблема Node.js.
Нужно ли обновлять прошивку координатора вместе с Zigbee2MQTT?
Нет. Одновременное обновление нескольких компонентов усложняет диагностику. Прошивку меняют отдельно при подтверждённой необходимости.
Что сохранить перед обновлением?
Каталог data, configuration.yaml, сведения о версиях, путь к адаптеру, настройки MQTT и резервную копию координатора или всей системы.