Октябрь 2026 · первоисточник

UniFi Network 11: что изменилось в сетях, Matter и Thread

12 октября 2026 года Ubiquiti представила UniFi Network 11. Обновление касается не только управления маршрутизаторами и точками доступа. В центре внимания оказались диагностика соединений, история изменений сети, резервные подключения и отображение устройств умного дома Matter и Thread.

Главные изменения UniFi Network 11

  • Обновлённый механизм телеметрии. Производитель заявляет более чем на 30% улучшенную масштабируемость в соответствующих сценариях. Это не означает, что обычный домашний Wi-Fi автоматически ускорится на 30%.
  • Live Traffic Flows. Подробная видимость потоков для устройств за совместимым UniFi Gateway.
  • Time Machine Topology. Просмотр изменений топологии сети во времени, полезный при поиске пропаданий и неправильных подключений.
  • Wi-Fi WAN. Использование внешней Wi-Fi-сети или точки доступа смартфона как основного либо резервного интернета на поддерживаемом оборудовании.
  • Routing Policies и SD-WAN. Более гибкие политики для нескольких площадок, приложений и сценариев переключения между каналами.
  • Matter Aware. Дополнительные сведения о состоянии устройств Matter и отображение связанной IP/Thread-топологии.

UniFi теперь заменяет Matter-контроллер?

Нет, из анонса это не следует. Ubiquiti описывает интеграцию как работу совместно с уже существующими Matter-контроллерами. Устройство можно связать с UniFi через код сопряжения, чтобы видеть дополнительные сетевые параметры. Эта функция помогает обслуживать и диагностировать систему, но не превращает любой шлюз UniFi в универсальную систему автоматизации со всеми сценариями Home Assistant.

Одна топология IP и Thread: практическая польза

Когда умный дом построен на нескольких технологиях, сбой бывает трудно локализовать. Лампа может отвечать по Wi-Fi, а датчик на Thread временами исчезать. Интегрированная топология помогает сопоставлять связанные устройства и замечать изменение их состояния.

Для владельца сети это инструмент наблюдаемости, а не гарантия исправления всех неисправностей. Реальная глубина данных зависит от состава совместимого оборудования, контроллера Matter и конкретного подключения.

Wi-Fi WAN как резервный интернет

Если кабельный провайдер недоступен, поддерживаемый шлюз UniFi может использовать Wi-Fi-сеть смартфона или другой точки доступа как резерв. Перед внедрением стоит оценить качество мобильного сигнала, ограничения мобильного тарифа и сохранность питания сетевого оборудования при отключении электричества. Резервирование интернет-канала не заменяет ИБП.

Что важно проверить перед обновлением

  • Поддерживается ли обновление вашим контроллером и шлюзом UniFi.
  • Сохранена ли актуальная резервная копия настроек сети и политик.
  • Проверены ли VLAN, правила межсетевого экрана, VPN и маршруты к устройствам умного дома.
  • Есть ли возможность отката или сервисного обслуживания при несовместимости.
  • Не требуется ли отдельная версия прошивки для заявленных возможностей.

На действующем объекте, особенно если через сеть работают IP-камеры, домофоны и система доступа, обновление лучше выполнять в согласованное окно обслуживания. Автоматическая установка без проверки зависимостей может вызвать ненужный простой.

UniFi или Keenetic для квартиры и дома?

Это разные архитектуры. Keenetic может быть удобным решением для домашнего интернета, Mesh и VPN, а UniFi интересен там, где необходимо управлять множеством точек доступа, VLAN, коммутаторами и наблюдаемостью. Сравнивать следует по фактической задаче, составу оборудования и поддерживаемым функциям, а не только по одной новой версии приложения UniFi.

Если при ремонте нужны проводные точки доступа, PoE, камеры и NAS, основой становится грамотно построенная сеть. Подробнее: монтаж СКС и локальных сетей в Туле и сравнение протоколов умного дома.

FAQ

UniFi Network 11 увеличивает скорость интернета на 30%?

Нет. Производитель сообщает об улучшении масштабируемости телеметрии, а не универсальном ускорении клиентского интернет-соединения.

Для Matter-диагностики можно отказаться от Home Assistant?

Нет. Официальное описание говорит о совместной работе с существующими Matter-контроллерами.

Достаточно установить обновление, чтобы появился резервный Wi-Fi WAN?

Не всегда. Поддержка зависит от модели шлюза и программно-аппаратных возможностей. Перед применением следует изучить документацию к конкретному устройству.

Источник

Ubiquiti, Introducing UniFi Network 11, 12 октября 2026 года.

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