UniFi Network 11: что изменилось в сетях, Matter и Thread
12 октября 2026 года Ubiquiti представила UniFi Network 11. Обновление касается не только управления маршрутизаторами и точками доступа. В центре внимания оказались диагностика соединений, история изменений сети, резервные подключения и отображение устройств умного дома Matter и Thread.
Главные изменения UniFi Network 11
- Обновлённый механизм телеметрии. Производитель заявляет более чем на 30% улучшенную масштабируемость в соответствующих сценариях. Это не означает, что обычный домашний Wi-Fi автоматически ускорится на 30%.
- Live Traffic Flows. Подробная видимость потоков для устройств за совместимым UniFi Gateway.
- Time Machine Topology. Просмотр изменений топологии сети во времени, полезный при поиске пропаданий и неправильных подключений.
- Wi-Fi WAN. Использование внешней Wi-Fi-сети или точки доступа смартфона как основного либо резервного интернета на поддерживаемом оборудовании.
- Routing Policies и SD-WAN. Более гибкие политики для нескольких площадок, приложений и сценариев переключения между каналами.
- Matter Aware. Дополнительные сведения о состоянии устройств Matter и отображение связанной IP/Thread-топологии.
UniFi теперь заменяет Matter-контроллер?
Нет, из анонса это не следует. Ubiquiti описывает интеграцию как работу совместно с уже существующими Matter-контроллерами. Устройство можно связать с UniFi через код сопряжения, чтобы видеть дополнительные сетевые параметры. Эта функция помогает обслуживать и диагностировать систему, но не превращает любой шлюз UniFi в универсальную систему автоматизации со всеми сценариями Home Assistant.
Одна топология IP и Thread: практическая польза
Когда умный дом построен на нескольких технологиях, сбой бывает трудно локализовать. Лампа может отвечать по Wi-Fi, а датчик на Thread временами исчезать. Интегрированная топология помогает сопоставлять связанные устройства и замечать изменение их состояния.
Для владельца сети это инструмент наблюдаемости, а не гарантия исправления всех неисправностей. Реальная глубина данных зависит от состава совместимого оборудования, контроллера Matter и конкретного подключения.
Wi-Fi WAN как резервный интернет
Если кабельный провайдер недоступен, поддерживаемый шлюз UniFi может использовать Wi-Fi-сеть смартфона или другой точки доступа как резерв. Перед внедрением стоит оценить качество мобильного сигнала, ограничения мобильного тарифа и сохранность питания сетевого оборудования при отключении электричества. Резервирование интернет-канала не заменяет ИБП.
Что важно проверить перед обновлением
- Поддерживается ли обновление вашим контроллером и шлюзом UniFi.
- Сохранена ли актуальная резервная копия настроек сети и политик.
- Проверены ли VLAN, правила межсетевого экрана, VPN и маршруты к устройствам умного дома.
- Есть ли возможность отката или сервисного обслуживания при несовместимости.
- Не требуется ли отдельная версия прошивки для заявленных возможностей.
На действующем объекте, особенно если через сеть работают IP-камеры, домофоны и система доступа, обновление лучше выполнять в согласованное окно обслуживания. Автоматическая установка без проверки зависимостей может вызвать ненужный простой.
UniFi или Keenetic для квартиры и дома?
Это разные архитектуры. Keenetic может быть удобным решением для домашнего интернета, Mesh и VPN, а UniFi интересен там, где необходимо управлять множеством точек доступа, VLAN, коммутаторами и наблюдаемостью. Сравнивать следует по фактической задаче, составу оборудования и поддерживаемым функциям, а не только по одной новой версии приложения UniFi.
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FAQ
UniFi Network 11 увеличивает скорость интернета на 30%?
Нет. Производитель сообщает об улучшении масштабируемости телеметрии, а не универсальном ускорении клиентского интернет-соединения.
Для Matter-диагностики можно отказаться от Home Assistant?
Нет. Официальное описание говорит о совместной работе с существующими Matter-контроллерами.
Достаточно установить обновление, чтобы появился резервный Wi-Fi WAN?
Не всегда. Поддержка зависит от модели шлюза и программно-аппаратных возможностей. Перед применением следует изучить документацию к конкретному устройству.
Источник
Ubiquiti, Introducing UniFi Network 11, 12 октября 2026 года.
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