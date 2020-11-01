Октябрь 2026 · первоисточник UniFi Network 11: что изменилось в сетях, Matter и Thread

12 октября 2026 года Ubiquiti представила UniFi Network 11. Обновление касается не только управления маршрутизаторами и точками доступа. В центре внимания оказались диагностика соединений, история изменений сети, резервные подключения и отображение устройств умного дома Matter и Thread.

Главные изменения UniFi Network 11

Обновлённый механизм телеметрии. Производитель заявляет более чем на 30% улучшенную масштабируемость в соответствующих сценариях. Это не означает, что обычный домашний Wi-Fi автоматически ускорится на 30%.

Производитель заявляет более чем на 30% улучшенную масштабируемость в соответствующих сценариях. Это не означает, что обычный домашний Wi-Fi автоматически ускорится на 30%. Live Traffic Flows. Подробная видимость потоков для устройств за совместимым UniFi Gateway.

Подробная видимость потоков для устройств за совместимым UniFi Gateway. Time Machine Topology. Просмотр изменений топологии сети во времени, полезный при поиске пропаданий и неправильных подключений.

Просмотр изменений топологии сети во времени, полезный при поиске пропаданий и неправильных подключений. Wi-Fi WAN. Использование внешней Wi-Fi-сети или точки доступа смартфона как основного либо резервного интернета на поддерживаемом оборудовании.

Использование внешней Wi-Fi-сети или точки доступа смартфона как основного либо резервного интернета на поддерживаемом оборудовании. Routing Policies и SD-WAN. Более гибкие политики для нескольких площадок, приложений и сценариев переключения между каналами.

Более гибкие политики для нескольких площадок, приложений и сценариев переключения между каналами. Matter Aware. Дополнительные сведения о состоянии устройств Matter и отображение связанной IP/Thread-топологии.

UniFi теперь заменяет Matter-контроллер?

Нет, из анонса это не следует. Ubiquiti описывает интеграцию как работу совместно с уже существующими Matter-контроллерами. Устройство можно связать с UniFi через код сопряжения, чтобы видеть дополнительные сетевые параметры. Эта функция помогает обслуживать и диагностировать систему, но не превращает любой шлюз UniFi в универсальную систему автоматизации со всеми сценариями Home Assistant.

Одна топология IP и Thread: практическая польза

Когда умный дом построен на нескольких технологиях, сбой бывает трудно локализовать. Лампа может отвечать по Wi-Fi, а датчик на Thread временами исчезать. Интегрированная топология помогает сопоставлять связанные устройства и замечать изменение их состояния.

Для владельца сети это инструмент наблюдаемости, а не гарантия исправления всех неисправностей. Реальная глубина данных зависит от состава совместимого оборудования, контроллера Matter и конкретного подключения.

Wi-Fi WAN как резервный интернет

Если кабельный провайдер недоступен, поддерживаемый шлюз UniFi может использовать Wi-Fi-сеть смартфона или другой точки доступа как резерв. Перед внедрением стоит оценить качество мобильного сигнала, ограничения мобильного тарифа и сохранность питания сетевого оборудования при отключении электричества. Резервирование интернет-канала не заменяет ИБП.

Что важно проверить перед обновлением

Поддерживается ли обновление вашим контроллером и шлюзом UniFi.

Сохранена ли актуальная резервная копия настроек сети и политик.

Проверены ли VLAN, правила межсетевого экрана, VPN и маршруты к устройствам умного дома.

Есть ли возможность отката или сервисного обслуживания при несовместимости.

Не требуется ли отдельная версия прошивки для заявленных возможностей.

На действующем объекте, особенно если через сеть работают IP-камеры, домофоны и система доступа, обновление лучше выполнять в согласованное окно обслуживания. Автоматическая установка без проверки зависимостей может вызвать ненужный простой.

UniFi или Keenetic для квартиры и дома?

Это разные архитектуры. Keenetic может быть удобным решением для домашнего интернета, Mesh и VPN, а UniFi интересен там, где необходимо управлять множеством точек доступа, VLAN, коммутаторами и наблюдаемостью. Сравнивать следует по фактической задаче, составу оборудования и поддерживаемым функциям, а не только по одной новой версии приложения UniFi.

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FAQ

UniFi Network 11 увеличивает скорость интернета на 30%?

Нет. Производитель сообщает об улучшении масштабируемости телеметрии, а не универсальном ускорении клиентского интернет-соединения.

Для Matter-диагностики можно отказаться от Home Assistant?

Нет. Официальное описание говорит о совместной работе с существующими Matter-контроллерами.

Достаточно установить обновление, чтобы появился резервный Wi-Fi WAN?

Не всегда. Поддержка зависит от модели шлюза и программно-аппаратных возможностей. Перед применением следует изучить документацию к конкретному устройству.

Источник

Ubiquiti, Introducing UniFi Network 11, 12 октября 2026 года.

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