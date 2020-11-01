Анекдоты про электриков: 120 шуток про электрику

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Не только «220 и 380»: юмор из реальной практики

Классических анекдотов про электриков в интернете много, но профессиональная жизнь давно стала шире одной лампочки. В современной квартире рядом с силовыми линиями живут Ethernet, PoE, Wi‑Fi, камеры, датчики, контроллеры, тёплые полы и сценарии автоматизации. Поэтому здесь есть и понятные всем шутки, и отдельный раздел для тех, кто знает, почему подпись кабеля через три года выглядит почти как подарок.

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