Анекдоты про электриков: 120 шуток про электрику, слаботочку и умный дом
Большая подборка шуток про электромонтаж, электрощиты, слаботочников, Wi‑Fi, видеонаблюдение, умный дом, заказчиков и стройку. Без перепечатки чужих подборок: материал подготовлен специально для Electrikman.ru.
Не только «220 и 380»: юмор из реальной практики
Классических анекдотов про электриков в интернете много, но профессиональная жизнь давно стала шире одной лампочки. В современной квартире рядом с силовыми линиями живут Ethernet, PoE, Wi‑Fi, камеры, датчики, контроллеры, тёплые полы и сценарии автоматизации. Поэтому здесь есть и понятные всем шутки, и отдельный раздел для тех, кто знает, почему подпись кабеля через три года выглядит почти как подарок.
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Электрики и монтаж
Розетки, кабели, подрозетники, переносы и вечное «тут всего одну точку добавить».
Заказчик: «Почему все розетки на одном уровне?» Электрик: «Потому что уровень хотя бы кто-то на объекте должен уважать».
Электрик узнаёт комнату после ремонта не по обоям, а по месту, где оставил запас кабеля.
Фраза «там всего одну розетку добавить» у электрика переводится как «откройте стену и найдите приключение».
Хороший электрик сначала спрашивает, где будет мебель. Плохой узнаёт это, когда шкаф закрывает все розетки.
У электрика отпуск начинается тогда, когда телефон разряжается раньше, чем кто-то успел спросить: «А ты случайно сегодня рядом?»
Монтаж закончен. Заказчик: «А можно ещё одну розетку?» Электрик смотрит на только что покрашенную стену и молча взрослеет.
Электрик не опаздывает. Он ждёт, пока штукатур закончит замуровывать именно тот кабель, который понадобится через пять минут.
Самая опасная единица измерения на ремонте: «чуть-чуть». Чуть-чуть перенести выключатель может оказаться ровно через готовую плитку.
В квартире два состояния: «почему так много розеток?» до ремонта и «почему так мало розеток?» после.
Электрик: «Где будет телевизор?» Заказчик: «Пока не решили». Через месяц телевизор решает это сам удлинителем через полкомнаты.
Чем ближе сдача объекта, тем чаще фраза «ничего менять не будем» означает «есть маленькая поправка на три комнаты».
Электромонтажник считает день удачным, если все подрозетники на месте, стены ещё открыты и никто не произнёс слово «перенесём».
Электрощиты и автоматика
Автоматы, УЗО, маркировка, запас модулей и другие причины любить порядок.
Хороший щит похож на библиотеку: всё подписано, всё на своих местах и есть свободная полка на будущее.
Заказчик: «Зачем оставлять свободные модули?» Тот же заказчик через месяц: «А сюда можно реле, контактор и ещё три линии?»
Автомат с подписью «что-то на кухне» превращает диагностику в реалити-шоу.
Электрик открыл щит без маркировки и понял: перед ним не схема, а детектив.
Самая дорогая наклейка в щите - та, которую не сделали вовремя.
Щит на 24 модуля после фразы «умного дома не будет» почему-то всегда заканчивается на 36.
Заказчик: «Можно поменьше щит?» Электрик: «Можно. А потом будет побольше второй».
У аккуратного щита есть две стадии: «зачем столько места?» и «хорошо, что место оставили».
Когда автомат выбивает раз в неделю, у него нет характера. У цепи есть причина.
Если на автомате написано «розетки», это ещё не значит, что все розетки согласны.
В старом щите нашлась перемычка непонятного назначения. Электрик не тронул её. Археология тоже требует уважения к неизвестным цивилизациям.
Самый нервный момент сборки щита - не затяжка клемм, а первая попытка красиво закрыть крышку после идеальной укладки проводов.
Заказчики и ремонт
Планы кухни, мебель, визуализации и легендарное «мы ещё точно ничего менять не будем».
Заказчик: «Сделайте как для себя». Электрик: «Тогда сначала покажите план кухни».
Ремонт делится на два этапа: до расстановки мебели и после вопроса «а почему розетка за шкафом?»
Фраза «дизайн уже утверждён» живёт примерно до первой встречи с холодильником, духовкой и роутером.
Заказчик: «Мне много розеток не надо». Через неделю в смете появляется тройник, удлинитель и философский вопрос о судьбе.
Самая редкая планировка - та, которая не менялась после начала монтажа.
Чем красивее визуализация кухни, тем выше шанс, что на ней забыли розетку для посудомойки.
Заказчик: «Хотим минимализм». Через два часа: «А тут USB, тут подсветку, тут датчик, тут зарядку и ещё розетку в откосе».
Электрик просит список техники. В ответ получает: «Ну обычная кухня». Через день выясняется, что кухня обычная, кроме кофемашины, измельчителя, винного шкафа и двух духовок.
До ремонта розетка - маленькая деталь. После ремонта розетка не там - главный персонаж комнаты.
Фраза «потом решим» в электрике обычно означает «потом будет сложнее и дороже решать».
Заказчик: «Сделайте незаметно». Электрик: «А пользоваться удобно должно быть?» Заказчик задумался. Дизайнер тоже.
В идеальном ремонте электрик, дизайнер и мебельщик встречаются до того, как заказчик купил кухню. Поэтому он и называется идеальным.
Слаботочка и кабели
Витая пара, RJ-45, патч-панели, маркировка и шкаф, который всегда хочется чуть больше.
Слаботочник приходит на объект после отделки. Его квест: «Найди 14 кабелей, из которых подписаны два».
RJ-45 давно смирился, что его будут называть «интернетной розеткой». Главное, чтобы обжали правильно.
Патч-панель - это способ объяснить шкафу, что хаос закончился.
Слаботочный шкаф сначала кажется большим. Потом в нём появляются роутер, коммутатор, патч-панель, ИБП и становится понятно, что он был просто оптимистом.
Подпись «камера 1» хороша ровно до момента, когда камер становится восемь и никто не помнит, где первая.
Самый надёжный способ потерять кабель - сказать: «Да я и так запомню, куда он идёт».
Монтажник: «Кабель прозвонил». Заказчик: «И что сказал?» Монтажник: «Что подписи всё-таки нужны».
Слаботочник не боится километра витой пары. Он боится одного кабеля, который уходит в стену и нигде не выходит.
На объекте два вида кабелей: подписанные и «мы потом разберёмся». Второй вид обычно размножается.
Если в слаботочном шкафу всё помещается с первого раза, значит половину оборудования ещё не привезли.
Кабельный органайзер - маленькая вещь, которая не даёт шкафу выглядеть так, будто там ночевал осьминог.
Слаботочник может час объяснять разницу между линией, портом и каналом. Заказчик всё равно спросит: «А интернет будет?»
Wi‑Fi и сети
Роутеры в шкафах, Mesh, точки доступа и борьба радиосигнала с реальными стенами.
Роутер поставили в металлический шкаф и попросили, чтобы Wi‑Fi ловил во дворе. Роутер впервые задумался о смене профессии.
Wi‑Fi работает идеально в комнате с роутером. За стеной начинается международный роуминг.
Заказчик: «У нас мощный роутер». Слаботочник: «А дом тоже мощный. Три стены и монолит пока побеждают».
Mesh-система - когда роутеры наконец перестали кричать из разных комнат и начали разговаривать между собой.
Если интернет тормозит только вечером, первым подозреваемым всё равно назначают роутер. Он уже привык.
Роутер за телевизором, в нише, рядом с блоками питания: «Да, поставьте ещё зеркало передо мной. Для полного радиокомфорта».
Пароль Wi‑Fi «12345678» надёжно защищён одной вещью: хозяин сам не помнит, к какой сети он относится.
Человек: «Зачем кабель к телевизору, он же с Wi‑Fi?» Через месяц телевизор обновляется, стримит 4K и начинает спорить с микроволновкой за эфир.
Точка доступа на потолке выглядит странно ровно один день. Плохой Wi‑Fi раздражает каждый день.
Домашняя сеть взрослеет так: один роутер, второй роутер, три репитера, а потом всё это снимают и делают нормальную схему.
Сисадмин спросил, где стоит коммутатор. Хозяин ответил: «Где-то за шкафом, там ещё мигает». Поиск начался.
Главный индикатор качества Wi‑Fi - не количество полосок, а отсутствие семейных переговоров о том, кто опять занял весь интернет.
Видеонаблюдение и PoE
Камеры, архив, ночная съёмка и неожиданно важные подписи каналов.
Камера смотрит на ворота, ветка смотрит в камеру. По итогам недели архив принадлежит ветке.
Заказчик попросил 4K, круглосуточную запись и архив на полгода. Жёсткий диск тихо открыл калькулятор.
PoE-коммутатор хорош тем, что камера получает питание по тому же кабелю. Плох тем, что после этого все начинают спрашивать, почему так нельзя запитать чайник.
Камера с идеальным углом обзора существует до первого выросшего куста.
Ночная съёмка: камера видит всё. Особенно паутину в трёх сантиметрах от объектива.
Заказчик: «Нужно видеть номера ночью с пятидесяти метров». Камера посмотрела на рекламный буклет и тоже захотела такие способности.
Архив видеонаблюдения проверяют обычно в двух случаях: когда всё работает и когда нужной записи уже нет.
Самый дисциплинированный сотрудник на объекте - камера. Смотрит в одну точку 24 часа и не просит отпуск.
Регистратор: «Диск заполнен». Пользователь: «Но я же ничего не скачивал». Регистратор вздохнул всеми потоками сразу.
Камеру повесили слишком высоко, чтобы её не украли. Теперь она надёжно охраняет макушки.
Если на экране восемь одинаковых ночных дворов, подписи каналов внезапно становятся важнее разрешения.
Видеонаблюдение без точного времени превращает событие «в 14:32» в философское «примерно после обеда».
Умный дом и автоматизация
Датчики, сценарии, Zigbee, Home Assistant и главное правило: ручная кнопка тоже должна работать.
Умный дом включил свет по датчику. Кот прошёл по коридору четырнадцать раз. Дом начал подозревать DDoS.
Сценарий «Спокойной ночи» выключил свет, телевизор и музыку. Ребёнок оценил автоматизацию как нарушение прав человека.
Умный дом считается настроенным, когда гости могут включить свет без инструкции на три страницы.
Заказчик: «Хочу, чтобы всё работало само». Инженер: «Хорошо. А что именно должно происходить, когда вы сами передумаете?»
Датчик протечки молчал два года. В день срабатывания стал самым уважаемым устройством в доме.
Zigbee-сеть стала стабильнее после добавления питаемых от сети устройств. Пользователь сделал вывод: даже датчикам нужны нормальные соседи.
Home Assistant: «Обнаружено 47 устройств». Хозяин: «Я покупал двадцать». Дом: «У нас были планы».
Голосовой помощник включил свет в кухне вместо коридора. Кухня не возражала.
Сценарий «Ушёл» хорош ровно до тех пор, пока в список отключаемых розеток случайно не попал роутер.
Самая умная функция умного дома - обычная кнопка, которая работает даже когда телефон разрядился.
Автоматизация климата идеальна, когда о ней забываешь. Если о ней думаешь каждый вечер, это уже хобби.
Умный дом взрослеет в тот момент, когда вместо «смотрите, я могу включить свет с телефона» появляется «свет включается там, где нужно, и я ничего не нажимаю».
Стройка, дизайнеры и смежники
Точки на стекле, мебель на розетках, спрятанные коробки и межпрофессийная дипломатия.
Дизайнер: «Розеток не должно быть видно». Электрик: «Тогда пользоваться ими тоже будет незаметно».
Прораб: «Кабель потом найдём». Электрик: «Отлично. Я уже принёс трассоискатель и тревогу».
Штукатур спрашивает: «Эта коробка нужна?» Электрик чувствует, как где-то в будущем рождается дополнительная работа.
Мебельщик: «Я здесь шкаф поставлю». Электрик смотрит на розетку. Розетка смотрит на электрика. Все понимают сюжет.
Дизайнер нарисовал выключатель на стеклянной перегородке. Электрик впервые попросил автора визуализации выйти на объект.
Плиточник идеально положил плитку. Особенно поверх той коробки, которую никто не отметил.
Прораб сказал: «Там кабелей нет». Электрик достал детектор. Стена начала нервничать.
Сантехник и электрик договорились не пересекаться. Планировка решила иначе.
Натяжной потолок хорош всем, кроме момента, когда вспоминают про забытый кабель над ним.
Мебель приехала на день раньше. Электрика закончилась на день позже. Так появился новый жанр: монтаж на скорость.
Дизайнер: «Здесь будет чистая стена». Через месяц на ней телевизор, роутер, бра и четыре зарядки.
На стройке есть универсальная единица времени: «до отделки». После отделки всё то же самое измеряется уже в деньгах.
Диагностика и инструмент
Мультиметр, тепловизор, поиск причин и легендарное описание неисправности «иногда не работает».
Самая короткая заявка: «Не работает». Самая длинная часть диагностики - выяснить, что именно означает «не работает».
Мультиметр никогда не спорит. Он просто показывает число, после которого спорить становится неудобно.
Индикаторная отвёртка любит загадки. Мультиметр предпочитает доказательства.
Электрик: «Когда перестало работать?» Ответ: «Недавно». Археологи датируют точнее.
Неисправность исчезла при приезде мастера. Через десять минут вернулась. Так техника подтверждает, что умеет шутить.
Заказчик: «Автомат иногда выбивает». Электрик: «Когда?» Заказчик: «Когда всё включаем». Подозреваемые начали давать показания.
Тепловизор - прибор, который превращает фразу «вроде не греется» в цветную дискуссию.
Клещи токоизмерительные любят простые вопросы: «Сколько?» Люди чаще задают сложный: «Почему?»
Диагностика заканчивается не тогда, когда нашли место проблемы, а когда поняли её причину.
Самый полезный инструмент на старом объекте иногда не отвёртка, а блокнот: без схемы память быстро становится частью неисправности.
Электрик подписал найденную линию. Через год сам себе сказал спасибо и впервые получил благодарность от прошлого.
Когда проблема «сама прошла», хороший мастер не радуется. Он начинает искать, куда она временно спряталась.
Поймут только специалисты
RS‑485, Modbus, селективность, PE/N, ИБП и другие слова, после которых обычный человек уходит пить чай.
RS‑485 любит порядок: линия, адреса, параметры. Стоит одному устройству решить, что оно особенное, и вечер перестаёт быть томным.
Modbus не токсичен. Он просто отвечает ровно на тот вопрос, который вы действительно отправили.
УЗО и автомат снова спорили, кто важнее. Электрик поставил каждому свою задачу и закрыл щит.
Селективность - это когда при проблеме гаснет именно то, что должно, а не всё здание вместе с настроением.
N и PE встретились там, где не должны были. Электрик понял, что вечер будет образовательным.
Подписанный резервный кабель спустя три года выглядит как подарок от очень предусмотрительного незнакомца.
Линия RS‑485 с ответвлениями напоминала генеалогическое дерево. Только родственники почему-то не разговаривали.
ИБП спросили, зачем он нужен. Через минуту пропало питание, и презентация закончилась без объяснений.
Контактор щёлкает один раз и кажется простым. Пока не выясняется, кто, когда и по какой логике должен дать ему команду.
В хорошем проекте слово «резерв» встречается чаще, чем фраза «как-нибудь потом».
Специалист смотрит на шкаф и видит порты, питание, резерв и обслуживание. Остальные видят коробку, где красиво мигает.
Профессиональная деформация электрика: приехать в гостиницу и сначала оценить щит, розетки и Wi‑Fi, а уже потом вид из окна.
Когда нужен не анекдот, а нормальное решение
Если задача уже реальная: электрика, электрощит, интернет, Wi‑Fi, камеры или автоматизация в Туле и Тульской области, можно прислать план, фотографии и описание задачи.
Частые вопросы о подборке
Можно ли пересылать эти шутки друзьям и коллегам?
Да. У каждой карточки есть кнопка копирования и кнопка «Поделиться». Для публикации целой подборки лучше отправить ссылку на эту страницу.
Почему здесь есть шутки про Wi‑Fi, камеры и умный дом?
Потому что современный электромонтаж часто связан со слаботочными сетями, PoE, видеонаблюдением и автоматизацией. На реальном объекте эти системы давно встречаются рядом.
Есть ли здесь профессиональный юмор, который поймут только специалисты?
Да. Отдельный раздел посвящён RS‑485, Modbus, УЗО, селективности, PE/N, ИБП и другим знакомым монтажникам и инженерам темам.
Это советы по работе с электричеством?
Нет. Это развлекательный материал. Работы в электрощитах, с проводкой и другими опасными частями электроустановки должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований безопасности.
Можно ли быстро найти шутку на конкретную тему?
Да. Вверху страницы есть поиск и фильтры по десяти категориям. Фильтрация работает прямо на странице без перезагрузки.
Будет ли подборка пополняться?
Да, если появятся хорошие новые темы и профессиональные наблюдения. Лучше добавлять меньше сильных шуток, чем раздувать страницу повторами.