Анекдоты про электриков: 120 шуток про электрику
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Анекдоты про электриков: 120 шуток про электрику, слаботочку и умный дом

Большая подборка шуток про электромонтаж, электрощиты, слаботочников, Wi‑Fi, видеонаблюдение, умный дом, заказчиков и стройку. Без перепечатки чужих подборок: материал подготовлен специально для Electrikman.ru.

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Не только «220 и 380»: юмор из реальной практики

Классических анекдотов про электриков в интернете много, но профессиональная жизнь давно стала шире одной лампочки. В современной квартире рядом с силовыми линиями живут Ethernet, PoE, Wi‑Fi, камеры, датчики, контроллеры, тёплые полы и сценарии автоматизации. Поэтому здесь есть и понятные всем шутки, и отдельный раздел для тех, кто знает, почему подпись кабеля через три года выглядит почти как подарок.

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12 шуток

Электрики и монтаж

Розетки, кабели, подрозетники, переносы и вечное «тут всего одну точку добавить».

#001Электрики и монтаж

Заказчик: «Почему все розетки на одном уровне?» Электрик: «Потому что уровень хотя бы кто-то на объекте должен уважать».

#002Электрики и монтаж

Электрик узнаёт комнату после ремонта не по обоям, а по месту, где оставил запас кабеля.

#003Электрики и монтаж

Фраза «там всего одну розетку добавить» у электрика переводится как «откройте стену и найдите приключение».

#004Электрики и монтаж

Хороший электрик сначала спрашивает, где будет мебель. Плохой узнаёт это, когда шкаф закрывает все розетки.

#005Электрики и монтаж

У электрика отпуск начинается тогда, когда телефон разряжается раньше, чем кто-то успел спросить: «А ты случайно сегодня рядом?»

#006Электрики и монтаж

Монтаж закончен. Заказчик: «А можно ещё одну розетку?» Электрик смотрит на только что покрашенную стену и молча взрослеет.

#007Электрики и монтаж

Электрик не опаздывает. Он ждёт, пока штукатур закончит замуровывать именно тот кабель, который понадобится через пять минут.

#008Электрики и монтаж

Самая опасная единица измерения на ремонте: «чуть-чуть». Чуть-чуть перенести выключатель может оказаться ровно через готовую плитку.

#009Электрики и монтаж

В квартире два состояния: «почему так много розеток?» до ремонта и «почему так мало розеток?» после.

#010Электрики и монтаж

Электрик: «Где будет телевизор?» Заказчик: «Пока не решили». Через месяц телевизор решает это сам удлинителем через полкомнаты.

#011Электрики и монтаж

Чем ближе сдача объекта, тем чаще фраза «ничего менять не будем» означает «есть маленькая поправка на три комнаты».

#012Электрики и монтаж

Электромонтажник считает день удачным, если все подрозетники на месте, стены ещё открыты и никто не произнёс слово «перенесём».

12 шуток

Электрощиты и автоматика

Автоматы, УЗО, маркировка, запас модулей и другие причины любить порядок.

#013Электрощиты и автоматика

Хороший щит похож на библиотеку: всё подписано, всё на своих местах и есть свободная полка на будущее.

#014Электрощиты и автоматика

Заказчик: «Зачем оставлять свободные модули?» Тот же заказчик через месяц: «А сюда можно реле, контактор и ещё три линии?»

#015Электрощиты и автоматика

Автомат с подписью «что-то на кухне» превращает диагностику в реалити-шоу.

#016Электрощиты и автоматика

Электрик открыл щит без маркировки и понял: перед ним не схема, а детектив.

#017Электрощиты и автоматика

Самая дорогая наклейка в щите - та, которую не сделали вовремя.

#018Электрощиты и автоматика

Щит на 24 модуля после фразы «умного дома не будет» почему-то всегда заканчивается на 36.

#019Электрощиты и автоматика

Заказчик: «Можно поменьше щит?» Электрик: «Можно. А потом будет побольше второй».

#020Электрощиты и автоматика

У аккуратного щита есть две стадии: «зачем столько места?» и «хорошо, что место оставили».

#021Электрощиты и автоматика

Когда автомат выбивает раз в неделю, у него нет характера. У цепи есть причина.

#022Электрощиты и автоматика

Если на автомате написано «розетки», это ещё не значит, что все розетки согласны.

#023Электрощиты и автоматика

В старом щите нашлась перемычка непонятного назначения. Электрик не тронул её. Археология тоже требует уважения к неизвестным цивилизациям.

#024Электрощиты и автоматика

Самый нервный момент сборки щита - не затяжка клемм, а первая попытка красиво закрыть крышку после идеальной укладки проводов.

12 шуток

Заказчики и ремонт

Планы кухни, мебель, визуализации и легендарное «мы ещё точно ничего менять не будем».

#025Заказчики и ремонт

Заказчик: «Сделайте как для себя». Электрик: «Тогда сначала покажите план кухни».

#026Заказчики и ремонт

Ремонт делится на два этапа: до расстановки мебели и после вопроса «а почему розетка за шкафом?»

#027Заказчики и ремонт

Фраза «дизайн уже утверждён» живёт примерно до первой встречи с холодильником, духовкой и роутером.

#028Заказчики и ремонт

Заказчик: «Мне много розеток не надо». Через неделю в смете появляется тройник, удлинитель и философский вопрос о судьбе.

#029Заказчики и ремонт

Самая редкая планировка - та, которая не менялась после начала монтажа.

#030Заказчики и ремонт

Чем красивее визуализация кухни, тем выше шанс, что на ней забыли розетку для посудомойки.

#031Заказчики и ремонт

Заказчик: «Хотим минимализм». Через два часа: «А тут USB, тут подсветку, тут датчик, тут зарядку и ещё розетку в откосе».

#032Заказчики и ремонт

Электрик просит список техники. В ответ получает: «Ну обычная кухня». Через день выясняется, что кухня обычная, кроме кофемашины, измельчителя, винного шкафа и двух духовок.

#033Заказчики и ремонт

До ремонта розетка - маленькая деталь. После ремонта розетка не там - главный персонаж комнаты.

#034Заказчики и ремонт

Фраза «потом решим» в электрике обычно означает «потом будет сложнее и дороже решать».

#035Заказчики и ремонт

Заказчик: «Сделайте незаметно». Электрик: «А пользоваться удобно должно быть?» Заказчик задумался. Дизайнер тоже.

#036Заказчики и ремонт

В идеальном ремонте электрик, дизайнер и мебельщик встречаются до того, как заказчик купил кухню. Поэтому он и называется идеальным.

12 шуток

Слаботочка и кабели

Витая пара, RJ-45, патч-панели, маркировка и шкаф, который всегда хочется чуть больше.

#037Слаботочка и кабели

Слаботочник приходит на объект после отделки. Его квест: «Найди 14 кабелей, из которых подписаны два».

#038Слаботочка и кабели

RJ-45 давно смирился, что его будут называть «интернетной розеткой». Главное, чтобы обжали правильно.

#039Слаботочка и кабели

Патч-панель - это способ объяснить шкафу, что хаос закончился.

#040Слаботочка и кабели

Слаботочный шкаф сначала кажется большим. Потом в нём появляются роутер, коммутатор, патч-панель, ИБП и становится понятно, что он был просто оптимистом.

#041Слаботочка и кабели

Подпись «камера 1» хороша ровно до момента, когда камер становится восемь и никто не помнит, где первая.

#042Слаботочка и кабели

Самый надёжный способ потерять кабель - сказать: «Да я и так запомню, куда он идёт».

#043Слаботочка и кабели

Монтажник: «Кабель прозвонил». Заказчик: «И что сказал?» Монтажник: «Что подписи всё-таки нужны».

#044Слаботочка и кабели

Слаботочник не боится километра витой пары. Он боится одного кабеля, который уходит в стену и нигде не выходит.

#045Слаботочка и кабели

На объекте два вида кабелей: подписанные и «мы потом разберёмся». Второй вид обычно размножается.

#046Слаботочка и кабели

Если в слаботочном шкафу всё помещается с первого раза, значит половину оборудования ещё не привезли.

#047Слаботочка и кабели

Кабельный органайзер - маленькая вещь, которая не даёт шкафу выглядеть так, будто там ночевал осьминог.

#048Слаботочка и кабели

Слаботочник может час объяснять разницу между линией, портом и каналом. Заказчик всё равно спросит: «А интернет будет?»

12 шуток

Wi‑Fi и сети

Роутеры в шкафах, Mesh, точки доступа и борьба радиосигнала с реальными стенами.

#049Wi‑Fi и сети

Роутер поставили в металлический шкаф и попросили, чтобы Wi‑Fi ловил во дворе. Роутер впервые задумался о смене профессии.

#050Wi‑Fi и сети

Wi‑Fi работает идеально в комнате с роутером. За стеной начинается международный роуминг.

#051Wi‑Fi и сети

Заказчик: «У нас мощный роутер». Слаботочник: «А дом тоже мощный. Три стены и монолит пока побеждают».

#052Wi‑Fi и сети

Mesh-система - когда роутеры наконец перестали кричать из разных комнат и начали разговаривать между собой.

#053Wi‑Fi и сети

Если интернет тормозит только вечером, первым подозреваемым всё равно назначают роутер. Он уже привык.

#054Wi‑Fi и сети

Роутер за телевизором, в нише, рядом с блоками питания: «Да, поставьте ещё зеркало передо мной. Для полного радиокомфорта».

#055Wi‑Fi и сети

Пароль Wi‑Fi «12345678» надёжно защищён одной вещью: хозяин сам не помнит, к какой сети он относится.

#056Wi‑Fi и сети

Человек: «Зачем кабель к телевизору, он же с Wi‑Fi?» Через месяц телевизор обновляется, стримит 4K и начинает спорить с микроволновкой за эфир.

#057Wi‑Fi и сети

Точка доступа на потолке выглядит странно ровно один день. Плохой Wi‑Fi раздражает каждый день.

#058Wi‑Fi и сети

Домашняя сеть взрослеет так: один роутер, второй роутер, три репитера, а потом всё это снимают и делают нормальную схему.

#059Wi‑Fi и сети

Сисадмин спросил, где стоит коммутатор. Хозяин ответил: «Где-то за шкафом, там ещё мигает». Поиск начался.

#060Wi‑Fi и сети

Главный индикатор качества Wi‑Fi - не количество полосок, а отсутствие семейных переговоров о том, кто опять занял весь интернет.

12 шуток

Видеонаблюдение и PoE

Камеры, архив, ночная съёмка и неожиданно важные подписи каналов.

#061Видеонаблюдение и PoE

Камера смотрит на ворота, ветка смотрит в камеру. По итогам недели архив принадлежит ветке.

#062Видеонаблюдение и PoE

Заказчик попросил 4K, круглосуточную запись и архив на полгода. Жёсткий диск тихо открыл калькулятор.

#063Видеонаблюдение и PoE

PoE-коммутатор хорош тем, что камера получает питание по тому же кабелю. Плох тем, что после этого все начинают спрашивать, почему так нельзя запитать чайник.

#064Видеонаблюдение и PoE

Камера с идеальным углом обзора существует до первого выросшего куста.

#065Видеонаблюдение и PoE

Ночная съёмка: камера видит всё. Особенно паутину в трёх сантиметрах от объектива.

#066Видеонаблюдение и PoE

Заказчик: «Нужно видеть номера ночью с пятидесяти метров». Камера посмотрела на рекламный буклет и тоже захотела такие способности.

#067Видеонаблюдение и PoE

Архив видеонаблюдения проверяют обычно в двух случаях: когда всё работает и когда нужной записи уже нет.

#068Видеонаблюдение и PoE

Самый дисциплинированный сотрудник на объекте - камера. Смотрит в одну точку 24 часа и не просит отпуск.

#069Видеонаблюдение и PoE

Регистратор: «Диск заполнен». Пользователь: «Но я же ничего не скачивал». Регистратор вздохнул всеми потоками сразу.

#070Видеонаблюдение и PoE

Камеру повесили слишком высоко, чтобы её не украли. Теперь она надёжно охраняет макушки.

#071Видеонаблюдение и PoE

Если на экране восемь одинаковых ночных дворов, подписи каналов внезапно становятся важнее разрешения.

#072Видеонаблюдение и PoE

Видеонаблюдение без точного времени превращает событие «в 14:32» в философское «примерно после обеда».

12 шуток

Умный дом и автоматизация

Датчики, сценарии, Zigbee, Home Assistant и главное правило: ручная кнопка тоже должна работать.

#073Умный дом и автоматизация

Умный дом включил свет по датчику. Кот прошёл по коридору четырнадцать раз. Дом начал подозревать DDoS.

#074Умный дом и автоматизация

Сценарий «Спокойной ночи» выключил свет, телевизор и музыку. Ребёнок оценил автоматизацию как нарушение прав человека.

#075Умный дом и автоматизация

Умный дом считается настроенным, когда гости могут включить свет без инструкции на три страницы.

#076Умный дом и автоматизация

Заказчик: «Хочу, чтобы всё работало само». Инженер: «Хорошо. А что именно должно происходить, когда вы сами передумаете?»

#077Умный дом и автоматизация

Датчик протечки молчал два года. В день срабатывания стал самым уважаемым устройством в доме.

#078Умный дом и автоматизация

Zigbee-сеть стала стабильнее после добавления питаемых от сети устройств. Пользователь сделал вывод: даже датчикам нужны нормальные соседи.

#079Умный дом и автоматизация

Home Assistant: «Обнаружено 47 устройств». Хозяин: «Я покупал двадцать». Дом: «У нас были планы».

#080Умный дом и автоматизация

Голосовой помощник включил свет в кухне вместо коридора. Кухня не возражала.

#081Умный дом и автоматизация

Сценарий «Ушёл» хорош ровно до тех пор, пока в список отключаемых розеток случайно не попал роутер.

#082Умный дом и автоматизация

Самая умная функция умного дома - обычная кнопка, которая работает даже когда телефон разрядился.

#083Умный дом и автоматизация

Автоматизация климата идеальна, когда о ней забываешь. Если о ней думаешь каждый вечер, это уже хобби.

#084Умный дом и автоматизация

Умный дом взрослеет в тот момент, когда вместо «смотрите, я могу включить свет с телефона» появляется «свет включается там, где нужно, и я ничего не нажимаю».

12 шуток

Стройка, дизайнеры и смежники

Точки на стекле, мебель на розетках, спрятанные коробки и межпрофессийная дипломатия.

#085Стройка, дизайнеры и смежники

Дизайнер: «Розеток не должно быть видно». Электрик: «Тогда пользоваться ими тоже будет незаметно».

#086Стройка, дизайнеры и смежники

Прораб: «Кабель потом найдём». Электрик: «Отлично. Я уже принёс трассоискатель и тревогу».

#087Стройка, дизайнеры и смежники

Штукатур спрашивает: «Эта коробка нужна?» Электрик чувствует, как где-то в будущем рождается дополнительная работа.

#088Стройка, дизайнеры и смежники

Мебельщик: «Я здесь шкаф поставлю». Электрик смотрит на розетку. Розетка смотрит на электрика. Все понимают сюжет.

#089Стройка, дизайнеры и смежники

Дизайнер нарисовал выключатель на стеклянной перегородке. Электрик впервые попросил автора визуализации выйти на объект.

#090Стройка, дизайнеры и смежники

Плиточник идеально положил плитку. Особенно поверх той коробки, которую никто не отметил.

#091Стройка, дизайнеры и смежники

Прораб сказал: «Там кабелей нет». Электрик достал детектор. Стена начала нервничать.

#092Стройка, дизайнеры и смежники

Сантехник и электрик договорились не пересекаться. Планировка решила иначе.

#093Стройка, дизайнеры и смежники

Натяжной потолок хорош всем, кроме момента, когда вспоминают про забытый кабель над ним.

#094Стройка, дизайнеры и смежники

Мебель приехала на день раньше. Электрика закончилась на день позже. Так появился новый жанр: монтаж на скорость.

#095Стройка, дизайнеры и смежники

Дизайнер: «Здесь будет чистая стена». Через месяц на ней телевизор, роутер, бра и четыре зарядки.

#096Стройка, дизайнеры и смежники

На стройке есть универсальная единица времени: «до отделки». После отделки всё то же самое измеряется уже в деньгах.

12 шуток

Диагностика и инструмент

Мультиметр, тепловизор, поиск причин и легендарное описание неисправности «иногда не работает».

#097Диагностика и инструмент

Самая короткая заявка: «Не работает». Самая длинная часть диагностики - выяснить, что именно означает «не работает».

#098Диагностика и инструмент

Мультиметр никогда не спорит. Он просто показывает число, после которого спорить становится неудобно.

#099Диагностика и инструмент

Индикаторная отвёртка любит загадки. Мультиметр предпочитает доказательства.

#100Диагностика и инструмент

Электрик: «Когда перестало работать?» Ответ: «Недавно». Археологи датируют точнее.

#101Диагностика и инструмент

Неисправность исчезла при приезде мастера. Через десять минут вернулась. Так техника подтверждает, что умеет шутить.

#102Диагностика и инструмент

Заказчик: «Автомат иногда выбивает». Электрик: «Когда?» Заказчик: «Когда всё включаем». Подозреваемые начали давать показания.

#103Диагностика и инструмент

Тепловизор - прибор, который превращает фразу «вроде не греется» в цветную дискуссию.

#104Диагностика и инструмент

Клещи токоизмерительные любят простые вопросы: «Сколько?» Люди чаще задают сложный: «Почему?»

#105Диагностика и инструмент

Диагностика заканчивается не тогда, когда нашли место проблемы, а когда поняли её причину.

#106Диагностика и инструмент

Самый полезный инструмент на старом объекте иногда не отвёртка, а блокнот: без схемы память быстро становится частью неисправности.

#107Диагностика и инструмент

Электрик подписал найденную линию. Через год сам себе сказал спасибо и впервые получил благодарность от прошлого.

#108Диагностика и инструмент

Когда проблема «сама прошла», хороший мастер не радуется. Он начинает искать, куда она временно спряталась.

12 шуток

Поймут только специалисты

RS‑485, Modbus, селективность, PE/N, ИБП и другие слова, после которых обычный человек уходит пить чай.

#109Поймут только специалисты

RS‑485 любит порядок: линия, адреса, параметры. Стоит одному устройству решить, что оно особенное, и вечер перестаёт быть томным.

#110Поймут только специалисты

Modbus не токсичен. Он просто отвечает ровно на тот вопрос, который вы действительно отправили.

#111Поймут только специалисты

УЗО и автомат снова спорили, кто важнее. Электрик поставил каждому свою задачу и закрыл щит.

#112Поймут только специалисты

Селективность - это когда при проблеме гаснет именно то, что должно, а не всё здание вместе с настроением.

#113Поймут только специалисты

N и PE встретились там, где не должны были. Электрик понял, что вечер будет образовательным.

#114Поймут только специалисты

Подписанный резервный кабель спустя три года выглядит как подарок от очень предусмотрительного незнакомца.

#115Поймут только специалисты

Линия RS‑485 с ответвлениями напоминала генеалогическое дерево. Только родственники почему-то не разговаривали.

#116Поймут только специалисты

ИБП спросили, зачем он нужен. Через минуту пропало питание, и презентация закончилась без объяснений.

#117Поймут только специалисты

Контактор щёлкает один раз и кажется простым. Пока не выясняется, кто, когда и по какой логике должен дать ему команду.

#118Поймут только специалисты

В хорошем проекте слово «резерв» встречается чаще, чем фраза «как-нибудь потом».

#119Поймут только специалисты

Специалист смотрит на шкаф и видит порты, питание, резерв и обслуживание. Остальные видят коробку, где красиво мигает.

#120Поймут только специалисты

Профессиональная деформация электрика: приехать в гостиницу и сначала оценить щит, розетки и Wi‑Fi, а уже потом вид из окна.

От шуток к делу

Когда нужен не анекдот, а нормальное решение

Если задача уже реальная: электрика, электрощит, интернет, Wi‑Fi, камеры или автоматизация в Туле и Тульской области, можно прислать план, фотографии и описание задачи.

ЭлектромонтажПроводка, линии, щиты, розетки и освещение Слаботочные системыEthernet, Wi‑Fi, камеры, СКУД и слаботочный шкаф Умный домСвет, климат, протечки, сценарии и автоматизация КалькуляторыИнженерные и практические инструменты Electrikman
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Частые вопросы о подборке

Можно ли пересылать эти шутки друзьям и коллегам?

Да. У каждой карточки есть кнопка копирования и кнопка «Поделиться». Для публикации целой подборки лучше отправить ссылку на эту страницу.

Почему здесь есть шутки про Wi‑Fi, камеры и умный дом?

Потому что современный электромонтаж часто связан со слаботочными сетями, PoE, видеонаблюдением и автоматизацией. На реальном объекте эти системы давно встречаются рядом.

Есть ли здесь профессиональный юмор, который поймут только специалисты?

Да. Отдельный раздел посвящён RS‑485, Modbus, УЗО, селективности, PE/N, ИБП и другим знакомым монтажникам и инженерам темам.

Это советы по работе с электричеством?

Нет. Это развлекательный материал. Работы в электрощитах, с проводкой и другими опасными частями электроустановки должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований безопасности.

Можно ли быстро найти шутку на конкретную тему?

Да. Вверху страницы есть поиск и фильтры по десяти категориям. Фильтрация работает прямо на странице без перезагрузки.

Будет ли подборка пополняться?

Да, если появятся хорошие новые темы и профессиональные наблюдения. Лучше добавлять меньше сильных шуток, чем раздувать страницу повторами.

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