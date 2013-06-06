Как подключить люстру к двухклавишному выключателю: 2–4 провода

Освещение в квартире
Как подключить люстру к двухклавишному выключателю: 2, 3 или 4 провода из потолка
Из потолка торчат три провода одного цвета, у люстры — пять, а выключатель двухклавишный. Разбираем, как определить фазы, ноль и заземление, как разделить лампы на две группы, что делать с жёлто-зелёным проводом, если заземления нет, и почему иногда вторая клавиша невозможна без нового кабеля.
Ответ за минуту
Коротко о подключении
Для двухклавишного выключателя из потолка должно выходить минимум три провода: две фазы от клавиш (L1 и L2) и ноль N. Четвёртый, жёлто-зелёный, — защитный PE. Лампы люстры делят на две группы: первую подключают к L1, вторую — к L2, общий ноль люстры — к N, а PE — к PE. Если заземления в потолке нет, жёлто-зелёный провод люстры изолируют. Если проводов всего два, люстра будет включаться целиком одной клавишей: для второй группы нужен ещё один провод.
Фаза из щита
Приходит на общий контакт выключателя. На люстру напрямую не идёт.
Фазы после клавиш
По одной на каждую группу ламп. Появляются только при включённой клавише.
Ноль
Идёт к люстре напрямую, минуя выключатель. Общий для всех ламп. По норме — голубой.
Заземление
Жёлто-зелёный провод на металлический корпус люстры. Никогда не соединяется с нулём.
Минимум для двух клавиш
L1, L2 и N. При двух проводах из потолка вторая клавиша работать не будет.
Только клеммы
Соединения — клеммами или колодкой люстры, а не скруткой с изолентой.
Выключатель разрывает только фазу своей клавиши, а при ошибке монтажа может разрывать ноль — и тогда фаза остаётся на проводах в потолке. Перед работой отключите автомат освещения в щите и проверьте отсутствие напряжения на каждом проводе.
Схема
Как устроена схема с двухклавишным выключателем
Фаза L из щита приходит на общий контакт выключателя. От каждой клавиши уходит своя фаза — L1 и L2 — к своей группе ламп. Ноль N и заземление PE идут к люстре напрямую, выключатель их не разрывает. По ПУЭ однополюсный выключатель ставят именно в цепь фазного провода.
Цвета на схеме условные. В реальной проводке фазные провода бывают коричневыми, чёрными, серыми, белыми или красными.
Провода в потолке
Сколько проводов выходит из потолка и что это значит
|Провода
|Что это обычно
|Две клавиши
|Как подключить люстру
|2
|L через одноклавишный выключатель и N
|Нет
|Все фазные провода люстры вместе — к L, ноль люстры — к N. PE люстры изолировать
|3
|L1, L2 и N — типовой вариант под двухклавишный выключатель, часто в старых домах
|Да
|Группа 1 — к L1, группа 2 — к L2, ноль — к N. PE люстры изолировать
|3
|L, N и PE — одна клавиша с заземлением, частый вариант в новостройках
|Нет
|Все фазные провода люстры — к L, ноль — к N, PE — к PE
|4
|L1, L2, N и PE
|Да
|Группы — к L1 и L2, ноль — к N, PE — к PE
|5 и больше
|Несколько групп, проходные схемы, подсветка, провода транзитом
|По схеме
|Разбираться по схеме проводки или с электриком
Вариант «L, N, PE» и вариант «L1, L2, N» выглядят одинаково. Если подключить люстру как на две клавиши, а в потолке на самом деле фаза, ноль и земля, — в лучшем случае не заработает группа, в худшем — выбьет УЗО или окажется фаза на корпусе. Сначала определите провода.
Проверка
Как определить фазы, ноль и заземление
Цвета — ориентир, но не гарантия: в старых домах, а иногда и в новостройках, провода подключены не по цветам. Назначение определяют проверкой. Для этого нужен двухполюсный указатель напряжения или мультиметр с изолированными щупами.
Отключите автомат освещения
Проверьте, что свет не включается ни одной клавишей и на проводах нет напряжения.
Разведите концы проводов
Зачищенные концы не должны касаться друг друга, потолка и металлического крюка.
Включите автомат, клавиши выключены
Ни на одном проводе не должно быть фазы. Есть — значит, выключатель разрывает ноль или провод идёт мимо выключателя. Это ошибка монтажа, её нужно исправить.
Включите первую клавишу
Провод, на котором появилась фаза (230 В относительно оставшихся проводов), — L1. Отметьте его.
Выключите первую, включите вторую
Провод, на котором теперь фаза, — L2. Если фаза появилась на том же проводе — выключатель одноклавишный по схеме или клавиши соединены вместе.
Оставшиеся провода — N и PE
Отличить их измерением сложно: в системе TN-C-S ноль и земля соединены на вводе дома. Ориентир — цвет (голубой — N, жёлто-зелёный — PE) и то, к какой шине в щите подключён провод.
Отключите автомат и промаркируйте
Подпишите провода: L1, L2, N, PE. Дальше все работы — только при отключённом автомате.
На отключённом или оборванном проводе она иногда светится от наводки, а при плохом контакте пальца — не светится на фазе. Надёжнее двухполюсный указатель напряжения или мультиметр.
Люстра
Как разобраться в проводах люстры
Группы ламп
В многорожковой люстре лампы уже разделены на группы: у каждой свой фазный провод — коричневый, чёрный, красный. Схема обычно есть в паспорте.
Общий ноль
Нули всех ламп собраны в один провод — обычно голубой или с маркировкой N.
Заземление корпуса
Жёлто-зелёный провод от металлического корпуса. Подключается только к PE из потолка.
Групп больше, чем клавиш
Если групп три, а клавиши две, две группы объединяют на одну клавишу. Например, 2 + 3 рожка.
LED-люстра с пультом
Внутри контроллер: подключают одну фазу и ноль, выключатель оставляют включённым, а режимы переключают пультом.
Клеммник люстры
Если есть колодка с маркировкой L1, L2, N и ⏚, подключайте провода в неё, не срезая заводские.
Жёлто-зелёный провод люстры изолируют клеммой или колпачком и оставляют неподключённым. Подключать его к нулю нельзя: при обрыве нуля на корпусе люстры окажется фаза. Подробнее — «Можно ли делать зануление».
Подключение
Подключение люстры пошагово
Проверьте крепление
Крюк или монтажная планка должны надёжно держаться в перекрытии. По ПУЭ крепление светильника должно 10 минут выдерживать пятикратную массу светильника, а для люстр от 25 кг — двойную массу плюс 80 кг.
Изолируйте крюк
На металлический крюк надевают ПВХ-трубку или термоусадку, чтобы корпус и провода люстры не касались его напрямую.
Подготовьте провода
Укоротите до нужной длины и зачистите на длину, указанную на клемме. Старый алюминий у потолка ломается — не перегибайте его лишний раз.
Соедините клеммами
L1 — с группой 1, L2 — с группой 2, N — с общим нулём, PE — с PE. Для алюминиевых проводов нужны клеммы, рассчитанные на алюминий. Подробнее — виды соединений и соединение алюминиевых проводов.
Уложите соединения
Под декоративную чашку, без натяжения и пережатия проводов. Соединения должны оставаться доступными для осмотра — не замуровывайте их в потолок.
Проверьте работу
Включите автомат, проверьте каждую клавишу отдельно и обе вместе. На светодиодных лампах посмотрите, нет ли свечения или мерцания в выключенном состоянии.
Натяжной потолок
Люстра на натяжном потолке
Закладная до натяжки
Люстру крепят не к полотну, а к закладной или крюку в перекрытии. Закладную ставят до натяжки потолка — потом её не добавить без снятия полотна.
Провода — к перекрытию
Провод к люстре закрепляют к перекрытию, а не оставляют лежать на полотне. Запас длины — чтобы люстру можно было подключить, держа её на весу.
Нагрев полотна
Лампы с сильным нагревом не направляют вплотную к ПВХ-полотну. Для натяжного потолка удобнее светодиодные лампы.
Неисправности
Если после подключения что-то не так
|Что происходит
|Вероятная причина
|Что сделать
|Любая клавиша включает всю люстру
|Группы люстры соединены вместе, или в потолке L, N, PE и только одна фаза
|Разделить группы люстры, проверить, есть ли в потолке L1 и L2
|Одна клавиша не работает
|Группа не подключена, клемма не зажала провод, неисправна клавиша
|Проверить соединения при отключённом автомате, затем выключатель
|Светится или мигает выключенная
|Подсветка в выключателе, выключатель в разрыве нуля, наводка на длинной линии
|Убрать подсветку или добавить шунтирующий элемент, проверить, что разрывается фаза
|Выбивает автомат
|Короткое замыкание: провод пережат, касается крюка, перепутаны фаза и ноль/земля
|Отключить, осмотреть соединения и изоляцию у крюка
|Выбивает УЗО
|Ноль люстры подключён к PE или к нулю другой группы
|Проверить, что N подключён к N, а PE — к PE
|Лампы часто перегорают
|Плохой контакт, перегрев в закрытом плафоне, скачки напряжения
|Проверить соединения и лампы по мощности плафона
Ошибки
Типовые ошибки при подключении люстры
Отключили только выключатель
На проводах в потолке может оставаться фаза.
Скрутка и изолента
Контакт ослабевает, соединение греется в чашке люстры.
PE люстры — на ноль
При обрыве нуля на корпусе окажется фаза.
Поверили цветам
Три одинаковых провода подключили «как обычно».
Перепутали N и PE
УЗО выбивает при каждом включении света.
Крюк без изоляции
Металл люстры касается крюка в перекрытии.
Провода внатяг
Люстра тянет соединения, клеммы выдёргивает.
Выключатель в разрыве нуля
Фаза на патронах даже при выключенном свете.
Выключатель с подсветкой и LED
Выключенные лампы мерцают или тлеют.
Электрик
Когда лучше вызвать электрика и сколько это стоит
Люстру на готовое крепление с понятными проводами многие подключают сами. Но есть ситуации, где без электрика не обойтись:
Подключение групп к двухклавишному выключателю, проверка работы.
Тяжёлые и многорожковые люстры.
Снятие старой люстры с изоляцией проводов.
Замена одноклавишного выключателя на двухклавишный при готовой проводке.
Переборка скруток в коробке на клеммы.
Настенные светильники в той же комнате.
Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации. Прокладка нового провода и работы по креплению считаются отдельно.
Нормативы
На какие документы опираться
ПУЭ, п. 6.6.28
В однофазных сетях с заземлённой нейтралью однополюсные выключатели устанавливают в цепи фазного провода.
ПУЭ, п. 6.6.9
Приспособления для подвешивания светильников выдерживают 10 минут пятикратную массу светильника, для люстр от 25 кг — двукратную массу плюс 80 кг.
ПУЭ, п. 1.1.29
Нулевой рабочий проводник обозначают буквой N и голубым цветом, защитный — сочетанием жёлтого и зелёного.
ПУЭ, п. 6.6.13
Соединения проводов выполняют в местах, доступных для контроля.
Если нет двухполюсного указателя напряжения, провода не совпадают по цветам с нормой или что-то работает не так, как ожидалось, — остановитесь и пригласите электрика. Ошибка в подключении люстры может остаться незамеченной до момента, когда кто-то будет менять лампу.
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FAQ
Частые вопросы о подключении люстры
Можно ли подключить двухклавишный выключатель, если из потолка выходят два провода?
Нет. Два провода — это одна фаза после выключателя и ноль. Чтобы группы включались раздельно, нужна вторая фаза от выключателя к потолку — то есть ещё один провод. Без него люстра будет включаться целиком одной клавишей.
Из потолка три провода, а выключатель одноклавишный. Что это?
Возможны два варианта: L, N и PE (одна клавиша с заземлением) или L1, L2 и N от старого двухклавишного выключателя, на месте которого поставили одноклавишный. Определите провода проверкой, как описано в разделе 04.
Как понять, какой провод ноль, если все провода одного цвета?
Фазы L1 и L2 определяют указателем напряжения по очереди включая клавиши. Провод, на котором фазы нет ни при каком положении клавиш, — ноль или земля. Отличить N от PE измерением сложно — ориентируйтесь на подключение в щите или пригласите электрика.
Что делать с жёлто-зелёным проводом люстры, если в потолке нет заземления?
Изолировать клеммой или колпачком и оставить неподключённым. Соединять его с нулём нельзя: при обрыве нуля на корпусе люстры появится фаза.
Почему вся люстра включается одной клавишей?
Либо группы ламп в люстре соединены вместе, либо в потолке нет второй фазы: три провода оказались фазой, нулём и землёй. Проверьте провода люстры по паспорту и провода в потолке по очереди включая клавиши.
Почему при выключенном выключателе люстра светится или мигает?
Чаще всего из-за подсветки в выключателе: через неё проходит небольшой ток, которого хватает светодиодным лампам. Другие причины — выключатель разрывает ноль вместо фазы или наводка на длинной линии.
Можно ли соединять провода скруткой?
Скрутка без опрессовки, сварки или клеммы — ненадёжное соединение: со временем контакт ослабевает и начинает греться. Для люстры используют клеммы или колодку, которая идёт в комплекте.
Как подключить люстру с пультом к двухклавишному выключателю?
Люстре с контроллером и пультом нужна одна фаза и ноль. Подключите фазу от одной клавиши, вторую фазу изолируйте. Выключатель держите включённым: режимы переключают пультом, а клавишей люстру полностью обесточивают.
Как соединить медные провода люстры с алюминием в потолке?
Только через клеммы, рассчитанные на соединение меди и алюминия. Прямая скрутка меди с алюминием недопустима — контакт окисляется и греется. Подробнее — в статье «Как соединить алюминиевые провода».
Какой вес должен выдерживать крюк под люстру?
По ПУЭ приспособление для подвешивания должно выдерживать 10 минут нагрузку, равную пятикратной массе светильника. Для люстры 5 кг — это 25 кг. Для люстр от 25 кг — двукратная масса плюс 80 кг.
Нужно ли отключать автомат, если выключатель выключен?
Да. Выключатель разрывает только фазу своей клавиши, а при ошибке монтажа — ноль. На проводах в потолке может оставаться фаза. Работайте только при отключённом автомате освещения и после проверки указателем напряжения.
Сколько стоит подключить люстру?
По прайсу «Свет Будет» монтаж люстры на готовое крепление до 5 кг — 2 500 ₽, до 15 кг — 4 500 ₽, демонтаж старой люстры до 5 кг — 1 000 ₽.
Люстра включается не так, как нужно?
Подключим люстру и разберёмся со схемой выключателя
Пришлите фото проводов из потолка, люстры и выключателя. Подскажем, хватит ли проводов на две клавиши, что делать с заземлением, и заранее назовём стоимость.