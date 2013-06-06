Как подключить люстру к двухклавишному выключателю: 2–4 провода

Освещение в квартире

Как подключить люстру к двухклавишному выключателю: 2, 3 или 4 провода из потолка

Из потолка торчат три провода одного цвета, у люстры — пять, а выключатель двухклавишный. Разбираем, как определить фазы, ноль и заземление, как разделить лампы на две группы, что делать с жёлто-зелёным проводом, если заземления нет, и почему иногда вторая клавиша невозможна без нового кабеля.

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01

Ответ за минуту

Коротко о подключении

Для двухклавишного выключателя из потолка должно выходить минимум три провода: две фазы от клавиш (L1 и L2) и ноль N. Четвёртый, жёлто-зелёный, — защитный PE. Лампы люстры делят на две группы: первую подключают к L1, вторую — к L2, общий ноль люстры — к N, а PE — к PE. Если заземления в потолке нет, жёлто-зелёный провод люстры изолируют. Если проводов всего два, люстра будет включаться целиком одной клавишей: для второй группы нужен ещё один провод.

L

Фаза из щита

Приходит на общий контакт выключателя. На люстру напрямую не идёт.

L1 / L2

Фазы после клавиш

По одной на каждую группу ламп. Появляются только при включённой клавише.

N

Ноль

Идёт к люстре напрямую, минуя выключатель. Общий для всех ламп. По норме — голубой.

PE

Заземление

Жёлто-зелёный провод на металлический корпус люстры. Никогда не соединяется с нулём.

3+

Минимум для двух клавиш

L1, L2 и N. При двух проводах из потолка вторая клавиша работать не будет.

Клемма

Только клеммы

Соединения — клеммами или колодкой люстры, а не скруткой с изолентой.

Отключайте автомат, а не выключатель

Выключатель разрывает только фазу своей клавиши, а при ошибке монтажа может разрывать ноль — и тогда фаза остаётся на проводах в потолке. Перед работой отключите автомат освещения в щите и проверьте отсутствие напряжения на каждом проводе.

02

Схема

Как устроена схема с двухклавишным выключателем

Фаза L из щита приходит на общий контакт выключателя. От каждой клавиши уходит своя фаза — L1 и L2 — к своей группе ламп. Ноль N и заземление PE идут к люстре напрямую, выключатель их не разрывает. По ПУЭ однополюсный выключатель ставят именно в цепь фазного провода.

Щит L — фаза N — ноль PE — земля Выключатель, 2 клавиши Люстра L 1 2 L1 L2 N Группа 2 Группа 1 PE на корпус люстры

Цвета на схеме условные. В реальной проводке фазные провода бывают коричневыми, чёрными, серыми, белыми или красными.

03

Провода в потолке

Сколько проводов выходит из потолка и что это значит

Провода Что это обычно Две клавиши Как подключить люстру
2 L через одноклавишный выключатель и N Нет Все фазные провода люстры вместе — к L, ноль люстры — к N. PE люстры изолировать
3 L1, L2 и N — типовой вариант под двухклавишный выключатель, часто в старых домах Да Группа 1 — к L1, группа 2 — к L2, ноль — к N. PE люстры изолировать
3 L, N и PE — одна клавиша с заземлением, частый вариант в новостройках Нет Все фазные провода люстры — к L, ноль — к N, PE — к PE
4 L1, L2, N и PE Да Группы — к L1 и L2, ноль — к N, PE — к PE
5 и больше Несколько групп, проходные схемы, подсветка, провода транзитом По схеме Разбираться по схеме проводки или с электриком
Три провода — это ещё не две клавиши

Вариант «L, N, PE» и вариант «L1, L2, N» выглядят одинаково. Если подключить люстру как на две клавиши, а в потолке на самом деле фаза, ноль и земля, — в лучшем случае не заработает группа, в худшем — выбьет УЗО или окажется фаза на корпусе. Сначала определите провода.

О цветах проводов по нормам — «Маркировка проводов и кабелей: цвета, буквы, цифры».

04

Проверка

Как определить фазы, ноль и заземление

Цвета — ориентир, но не гарантия: в старых домах, а иногда и в новостройках, провода подключены не по цветам. Назначение определяют проверкой. Для этого нужен двухполюсный указатель напряжения или мультиметр с изолированными щупами.

01

Отключите автомат освещения

Проверьте, что свет не включается ни одной клавишей и на проводах нет напряжения.

02

Разведите концы проводов

Зачищенные концы не должны касаться друг друга, потолка и металлического крюка.

03

Включите автомат, клавиши выключены

Ни на одном проводе не должно быть фазы. Есть — значит, выключатель разрывает ноль или провод идёт мимо выключателя. Это ошибка монтажа, её нужно исправить.

04

Включите первую клавишу

Провод, на котором появилась фаза (230 В относительно оставшихся проводов), — L1. Отметьте его.

05

Выключите первую, включите вторую

Провод, на котором теперь фаза, — L2. Если фаза появилась на том же проводе — выключатель одноклавишный по схеме или клавиши соединены вместе.

06

Оставшиеся провода — N и PE

Отличить их измерением сложно: в системе TN-C-S ноль и земля соединены на вводе дома. Ориентир — цвет (голубой — N, жёлто-зелёный — PE) и то, к какой шине в щите подключён провод.

07

Отключите автомат и промаркируйте

Подпишите провода: L1, L2, N, PE. Дальше все работы — только при отключённом автомате.

Индикаторная отвёртка может обмануть

На отключённом или оборванном проводе она иногда светится от наводки, а при плохом контакте пальца — не светится на фазе. Надёжнее двухполюсный указатель напряжения или мультиметр.

05

Люстра

Как разобраться в проводах люстры

L1 / L2

Группы ламп

В многорожковой люстре лампы уже разделены на группы: у каждой свой фазный провод — коричневый, чёрный, красный. Схема обычно есть в паспорте.

N

Общий ноль

Нули всех ламп собраны в один провод — обычно голубой или с маркировкой N.

PE

Заземление корпуса

Жёлто-зелёный провод от металлического корпуса. Подключается только к PE из потолка.

3 гр.

Групп больше, чем клавиш

Если групп три, а клавиши две, две группы объединяют на одну клавишу. Например, 2 + 3 рожка.

Пульт

LED-люстра с пультом

Внутри контроллер: подключают одну фазу и ноль, выключатель оставляют включённым, а режимы переключают пультом.

Колодка

Клеммник люстры

Если есть колодка с маркировкой L1, L2, N и ⏚, подключайте провода в неё, не срезая заводские.

В потолке нет заземления, а у люстры есть жёлто-зелёный провод

Жёлто-зелёный провод люстры изолируют клеммой или колпачком и оставляют неподключённым. Подключать его к нулю нельзя: при обрыве нуля на корпусе люстры окажется фаза. Подробнее — «Можно ли делать зануление».

06

Подключение

Подключение люстры пошагово

01

Проверьте крепление

Крюк или монтажная планка должны надёжно держаться в перекрытии. По ПУЭ крепление светильника должно 10 минут выдерживать пятикратную массу светильника, а для люстр от 25 кг — двойную массу плюс 80 кг.

02

Изолируйте крюк

На металлический крюк надевают ПВХ-трубку или термоусадку, чтобы корпус и провода люстры не касались его напрямую.

03

Подготовьте провода

Укоротите до нужной длины и зачистите на длину, указанную на клемме. Старый алюминий у потолка ломается — не перегибайте его лишний раз.

05

Уложите соединения

Под декоративную чашку, без натяжения и пережатия проводов. Соединения должны оставаться доступными для осмотра — не замуровывайте их в потолок.

06

Проверьте работу

Включите автомат, проверьте каждую клавишу отдельно и обе вместе. На светодиодных лампах посмотрите, нет ли свечения или мерцания в выключенном состоянии.

07

Натяжной потолок

Люстра на натяжном потолке

01

Закладная до натяжки

Люстру крепят не к полотну, а к закладной или крюку в перекрытии. Закладную ставят до натяжки потолка — потом её не добавить без снятия полотна.

02

Провода — к перекрытию

Провод к люстре закрепляют к перекрытию, а не оставляют лежать на полотне. Запас длины — чтобы люстру можно было подключить, держа её на весу.

03

Нагрев полотна

Лампы с сильным нагревом не направляют вплотную к ПВХ-полотну. Для натяжного потолка удобнее светодиодные лампы.

По теме: крепление проводки под натяжным потолком, магнитные трековые системы 48 В.

08

Неисправности

Если после подключения что-то не так

Что происходит Вероятная причина Что сделать
Любая клавиша включает всю люстру Группы люстры соединены вместе, или в потолке L, N, PE и только одна фаза Разделить группы люстры, проверить, есть ли в потолке L1 и L2
Одна клавиша не работает Группа не подключена, клемма не зажала провод, неисправна клавиша Проверить соединения при отключённом автомате, затем выключатель
Светится или мигает выключенная Подсветка в выключателе, выключатель в разрыве нуля, наводка на длинной линии Убрать подсветку или добавить шунтирующий элемент, проверить, что разрывается фаза
Выбивает автомат Короткое замыкание: провод пережат, касается крюка, перепутаны фаза и ноль/земля Отключить, осмотреть соединения и изоляцию у крюка
Выбивает УЗО Ноль люстры подключён к PE или к нулю другой группы Проверить, что N подключён к N, а PE — к PE
Лампы часто перегорают Плохой контакт, перегрев в закрытом плафоне, скачки напряжения Проверить соединения и лампы по мощности плафона

По теме: LED-лампа мигает при выключенном свете, почему часто перегорают LED-лампы, ложные срабатывания УЗО.

09

Ошибки

Типовые ошибки при подключении люстры

01

Отключили только выключатель

На проводах в потолке может оставаться фаза.

02

Скрутка и изолента

Контакт ослабевает, соединение греется в чашке люстры.

03

PE люстры — на ноль

При обрыве нуля на корпусе окажется фаза.

04

Поверили цветам

Три одинаковых провода подключили «как обычно».

05

Перепутали N и PE

УЗО выбивает при каждом включении света.

06

Крюк без изоляции

Металл люстры касается крюка в перекрытии.

07

Провода внатяг

Люстра тянет соединения, клеммы выдёргивает.

08

Выключатель в разрыве нуля

Фаза на патронах даже при выключенном свете.

09

Выключатель с подсветкой и LED

Выключенные лампы мерцают или тлеют.

10

Электрик

Когда лучше вызвать электрика и сколько это стоит

Люстру на готовое крепление с понятными проводами многие подключают сами. Но есть ситуации, где без электрика не обойтись:

Два провода, а нужны две клавиши Нужен дополнительный провод от выключателя к потолку.
Фаза при выключенных клавишах Выключатель разрывает ноль — схему нужно исправить.
Ломается алюминий Короткие хрупкие провода у самого потолка.
Выбивает автомат или УЗО Нужна диагностика линии, а не перебор вариантов.
Тяжёлая люстра Нет надёжного крепления или закладной в натяжном потолке.
Диммер, проходной или умный свет Нужно менять схему выключателей.
Монтаж люстры на готовое крепление до 5 кг
2 500 ₽

Подключение групп к двухклавишному выключателю, проверка работы.

Монтаж люстры на готовое крепление до 15 кг
4 500 ₽

Тяжёлые и многорожковые люстры.

Демонтаж люстры до 5 кг
1 000 ₽

Снятие старой люстры с изоляцией проводов.

Установка выключателя в готовое место
450 ₽

Замена одноклавишного выключателя на двухклавишный при готовой проводке.

Коммутация распределительной коробки на клеммах
500 ₽

Переборка скруток в коробке на клеммы.

Монтаж бра
1 200 ₽

Настенные светильники в той же комнате.

Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации. Прокладка нового провода и работы по креплению считаются отдельно.

11

Нормативы

На какие документы опираться

ПУЭ, п. 6.6.28

В однофазных сетях с заземлённой нейтралью однополюсные выключатели устанавливают в цепи фазного провода.

ПУЭ, п. 6.6.9

Приспособления для подвешивания светильников выдерживают 10 минут пятикратную массу светильника, для люстр от 25 кг — двукратную массу плюс 80 кг.

ПУЭ, п. 1.1.29

Нулевой рабочий проводник обозначают буквой N и голубым цветом, защитный — сочетанием жёлтого и зелёного.

ПУЭ, п. 6.6.13

Соединения проводов выполняют в местах, доступных для контроля.

230 В — это опасно

Если нет двухполюсного указателя напряжения, провода не совпадают по цветам с нормой или что-то работает не так, как ожидалось, — остановитесь и пригласите электрика. Ошибка в подключении люстры может остаться незамеченной до момента, когда кто-то будет менять лампу.

12

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FAQ

Частые вопросы о подключении люстры

Можно ли подключить двухклавишный выключатель, если из потолка выходят два провода?

Нет. Два провода — это одна фаза после выключателя и ноль. Чтобы группы включались раздельно, нужна вторая фаза от выключателя к потолку — то есть ещё один провод. Без него люстра будет включаться целиком одной клавишей.

Из потолка три провода, а выключатель одноклавишный. Что это?

Возможны два варианта: L, N и PE (одна клавиша с заземлением) или L1, L2 и N от старого двухклавишного выключателя, на месте которого поставили одноклавишный. Определите провода проверкой, как описано в разделе 04.

Как понять, какой провод ноль, если все провода одного цвета?

Фазы L1 и L2 определяют указателем напряжения по очереди включая клавиши. Провод, на котором фазы нет ни при каком положении клавиш, — ноль или земля. Отличить N от PE измерением сложно — ориентируйтесь на подключение в щите или пригласите электрика.

Что делать с жёлто-зелёным проводом люстры, если в потолке нет заземления?

Изолировать клеммой или колпачком и оставить неподключённым. Соединять его с нулём нельзя: при обрыве нуля на корпусе люстры появится фаза.

Почему вся люстра включается одной клавишей?

Либо группы ламп в люстре соединены вместе, либо в потолке нет второй фазы: три провода оказались фазой, нулём и землёй. Проверьте провода люстры по паспорту и провода в потолке по очереди включая клавиши.

Почему при выключенном выключателе люстра светится или мигает?

Чаще всего из-за подсветки в выключателе: через неё проходит небольшой ток, которого хватает светодиодным лампам. Другие причины — выключатель разрывает ноль вместо фазы или наводка на длинной линии.

Можно ли соединять провода скруткой?

Скрутка без опрессовки, сварки или клеммы — ненадёжное соединение: со временем контакт ослабевает и начинает греться. Для люстры используют клеммы или колодку, которая идёт в комплекте.

Как подключить люстру с пультом к двухклавишному выключателю?

Люстре с контроллером и пультом нужна одна фаза и ноль. Подключите фазу от одной клавиши, вторую фазу изолируйте. Выключатель держите включённым: режимы переключают пультом, а клавишей люстру полностью обесточивают.

Как соединить медные провода люстры с алюминием в потолке?

Только через клеммы, рассчитанные на соединение меди и алюминия. Прямая скрутка меди с алюминием недопустима — контакт окисляется и греется. Подробнее — в статье «Как соединить алюминиевые провода».

Какой вес должен выдерживать крюк под люстру?

По ПУЭ приспособление для подвешивания должно выдерживать 10 минут нагрузку, равную пятикратной массе светильника. Для люстры 5 кг — это 25 кг. Для люстр от 25 кг — двукратная масса плюс 80 кг.

Нужно ли отключать автомат, если выключатель выключен?

Да. Выключатель разрывает только фазу своей клавиши, а при ошибке монтажа — ноль. На проводах в потолке может оставаться фаза. Работайте только при отключённом автомате освещения и после проверки указателем напряжения.

Сколько стоит подключить люстру?

По прайсу «Свет Будет» монтаж люстры на готовое крепление до 5 кг — 2 500 ₽, до 15 кг — 4 500 ₽, демонтаж старой люстры до 5 кг — 1 000 ₽.

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