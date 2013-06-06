Как подключить люстру к двухклавишному выключателю: 2–4 провода

Если нет указателя напряжения или уверенности в схеме, подключение лучше доверить электрику.

Из потолка торчат три провода одного цвета, у люстры — пять, а выключатель двухклавишный. Разбираем, как определить фазы, ноль и заземление, как разделить лампы на две группы, что делать с жёлто-зелёным проводом, если заземления нет, и почему иногда вторая клавиша невозможна без нового кабеля.

Выключатель разрывает только фазу своей клавиши, а при ошибке монтажа может разрывать ноль — и тогда фаза остаётся на проводах в потолке. Перед работой отключите автомат освещения в щите и проверьте отсутствие напряжения на каждом проводе.

Соединения — клеммами или колодкой люстры, а не скруткой с изолентой.

L1, L2 и N. При двух проводах из потолка вторая клавиша работать не будет.

Жёлто-зелёный провод на металлический корпус люстры. Никогда не соединяется с нулём.

Идёт к люстре напрямую, минуя выключатель. Общий для всех ламп. По норме — голубой.

По одной на каждую группу ламп. Появляются только при включённой клавише.

Приходит на общий контакт выключателя. На люстру напрямую не идёт.

Для двухклавишного выключателя из потолка должно выходить минимум три провода: две фазы от клавиш (L1 и L2) и ноль N. Четвёртый, жёлто-зелёный, — защитный PE. Лампы люстры делят на две группы: первую подключают к L1, вторую — к L2, общий ноль люстры — к N, а PE — к PE. Если заземления в потолке нет, жёлто-зелёный провод люстры изолируют. Если проводов всего два, люстра будет включаться целиком одной клавишей: для второй группы нужен ещё один провод.

02 Схема Как устроена схема с двухклавишным выключателем

Фаза L из щита приходит на общий контакт выключателя. От каждой клавиши уходит своя фаза — L1 и L2 — к своей группе ламп. Ноль N и заземление PE идут к люстре напрямую, выключатель их не разрывает. По ПУЭ однополюсный выключатель ставят именно в цепь фазного провода.

Щит L — фаза N — ноль PE — земля Выключатель, 2 клавиши Люстра L 1 2 L1 L2 N Группа 2 Группа 1 PE на корпус люстры

L — фаза до выключателя L1 — фаза после клавиши 1 L2 — фаза после клавиши 2 N — ноль PE — защитное заземление

Цвета на схеме условные. В реальной проводке фазные провода бывают коричневыми, чёрными, серыми, белыми или красными.