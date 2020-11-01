Электрика • автоматика ворот • электродвигатели Реверсивный пускатель для ворот и лебёдки: контакторы, блокировки, концевики, тормоз и защита двигателя Ворота должны открываться и закрываться без одновременного включения двух направлений, самопроизвольного пуска, повреждения двигателя и опасного движения полотна. Разбираем устройство реверсивного управления, роль каждого защитного элемента и порядок диагностики неисправной лебёдки. Два направления движения Электрическая и механическая блокировки Контроль крайнего положения Управляемый тормоз

Что такое реверсивный пускатель и для чего он нужен Обычный пускатель включает и отключает двигатель. Реверсивный пускатель позволяет выбрать одно из двух направлений вращения трёхфазного асинхронного двигателя. Для ворот это движение «открыть» и «закрыть», для лебёдки - движение механизма в противоположных направлениях. Направление вращения обычного трёхфазного двигателя меняется перестановкой местами двух фаз. В контакторной схеме этим занимаются два контактора: один подаёт фазы в исходном порядке, второй - с перестановкой двух фаз. Однако одними контакторами безопасная система ворот не ограничивается. 01 Команда Открыть / Стоп / Закрыть 02 Логика безопасности Блокировки, концевики, датчики 03 Пускатель Контакторы и моторная защита 04 Привод Двигатель, редуктор, тормоз Если привод самостоятельно перемещает тяжёлое полотно, конструкция требует оценки риска защемления, падения, неконтролируемого движения и столкновения с человеком или транспортом. Подключить двигатель, чтобы ворота «ездили», недостаточно.

Как устроена силовая часть: KM1, KM2 и двигатель В типовой схеме прямого реверса применяются два силовых контактора с подходящей категорией применения, общий блок защиты двигателя и предусмотренная изготовителем система механической блокировки. Условно назовём контакторы KM1 («открыть») и KM2 («закрыть»). Принцип реверса Упрощённая логическая иллюстрация, не монтажная схема KM1: открыть KM2: закрыть L1 L2 L3 L1 L2 L3 U V W U V W Последовательность фаз: прямая Две фазы поменяны местами KM1 и KM2: совместное включение запрещено KM1 • открыть L1 → U L2 → V L3 → W KM2 • закрыть L3 → U L2 → V L1 → W Одновременно включать KM1 и KM2 запрещено. Силовые цепи подбирают по паспортному току двигателя, условиям прямого пуска, частоте переключений и категории применения контакторов. Для обычного пуска и отключения вращающегося короткозамкнутого двигателя применяется категория AC-3 (либо AC-3e в предусмотренных стандартом случаях). При частых толчковых включениях и электрическом торможении противовключением условия могут соответствовать AC-4. Номинальный ток контактора «для активной нагрузки» не является достаточным критерием. Также проверяют координацию выбранных контакторов, моторной защиты и аппарата защиты от короткого замыкания по таблицам производителя. Случайный набор изделий одинакового номинала не гарантирует требуемого поведения при аварии.

Почему необходимы электрическая и механическая блокировки Если оба реверсивных контактора замкнутся одновременно, их силовые соединения могут создать междуфазное короткое замыкание. Поэтому для обычного контакторного реверса нужны две независимые по принципу действия меры блокировки. Электрическая блокировка В цепь управления KM1 включают размыкающий вспомогательный контакт KM2, а в цепь KM2 - размыкающий контакт KM1. Пока включён один контактор, другой не получает разрешения на включение. На схемах часто встречается обозначение NC 21–22, но точные номера и назначение определяют по маркировке конкретного аппарата. Механическая блокировка Совместимый механический узел физически препятствует одновременному включению двух контакторов. Это дополнительная мера на случай ошибок управления или неисправности элементов цепи. Используют только совместимые контакторы и блоки взаимной блокировки по документации изготовителя. Одна блокировка не заменяет другую. Программный запрет включения двух выходов ПЛК, умного реле или Wi-Fi-модуля также не заменяет требуемых аппаратных мер безопасности. При необходимости контролируют состояние контакторов, в том числе риск залипания силовых контактов.

Какая логика команд нужна воротам Типовой сценарий: оператор подаёт команду движения, система убеждается в разрешающих условиях, включает соответствующий контактор и управляет тормозом. При нажатии «Стоп», достижении конечного положения или срабатывании защиты привод должен переходить в безопасное состояние, определённое конструкцией. Событие Ожидаемая реакция Что проверить Команда «Открыть» Разрешён только KM1 при безопасных условиях Контакт блокировки KM2, верхний/открывающий концевик, датчики Команда «Закрыть» Разрешён только KM2 при безопасных условиях Контакт блокировки KM1, нижний/закрывающий концевик, датчики Команда «Стоп» Останов и удержание механизма по принятому безопасному алгоритму Контактор, задержки, тормоз, остаточный ход Концевик соответствующего направления Остановка этого направления, возможность штатного движения назад Отсутствие обхода концевика и механического дожима Потеря питания / защитное отключение Безопасное состояние и запрет неожиданного самопуска Тормоз, возврат команд, восстановление после аварии Команда обратного хода до остановки Переключение только по разрешённой последовательности с необходимой паузой Логика остановки, инерция, ограничения изготовителя Мгновенное переключение с полного хода «вперёд» на «назад» не следует считать обычным реверсом без последствий: двигатель может перейти в режим противовключения с большими токами и механическими ударами. Нужны условия останова или технологически обоснованный режим переключения. Выдержка времени сама по себе не подтверждает, что вал остановился. Выбор режима управления зависит от ворот: управление с удержанием кнопки, автоматический цикл, дистанционная команда или интеграция с контроллером требуют разного уровня защиты людей. Удалённое включение нельзя добавлять к старой схеме без анализа опасных зон.

Концевые выключатели: рабочая остановка и защита от перебега Концевой выключатель сообщает системе, что ворота достигли заданного положения. Для двух направлений обычно нужны отдельные признаки положения «открыто» и «закрыто». При подъёме тяжёлого полотна важно также предусмотреть меры против опасного выхода за рабочие пределы, если отказ рабочего концевика может привести к разрушению или падению. Рабочий концевик Останавливает движение в соответствующем направлении при нормальном завершении цикла. Логика должна сохранять возможность движения в разрешённую обратную сторону. Предельное ограничение Независимая мера защиты от опасного перебега, если она необходима по оценке риска и назначению механизма. Не заменяется программным таймером. Механические ограничители Не должны становиться способом штатно останавливать двигатель «в упор». Удар о стопор может привести к перегрузке редуктора, троса и мотора. При выборе выключателя учитывают категорию и надёжность его контактов, подходящую механическую кинематику, положение установки, защиту от влаги и пыли и возможность регулярной проверки. Для некоторых функций безопасности применяют специально рассчитанные устройства, а не бытовой микропереключатель.

Электромагнитный тормоз: почему мотор может гудеть, перегреваться и сгореть В редукторных приводах ворот и лебёдок часто применяют электромагнитный тормоз. Распространённый вариант - пружинный тормоз, который удерживает вал без питания и отпускается при подаче напряжения на катушку через предусмотренное устройство управления. У других приводов устройство может отличаться, поэтому последовательность работы берут из паспорта. Команда Проверка разрешений Пуск Формирование момента и отпускание тормоза Движение Контроль тока, позиции и препятствий Останов Безопасное торможение и удержание Критично согласовать последовательность с фактическим типом тормоза: если двигатель развивает момент при зажатом тормозе, ток растёт и обмотки перегреваются. Если тормоз отпускается до появления достаточного удерживающего момента на подъёмном механизме, возможно опасное движение полотна под собственным весом. Напряжение питания тормоза нельзя угадывать по напряжению двигателя. Производители выпускают тормоза с катушками на разные напряжения и схемами через выпрямители. Встречается питание от междуфазного напряжения, от цепи 230 В с нейтралью либо от отдельного источника управления. Например, SEW-EURODRIVE предусматривает разные выпрямители и схемы быстрого торможения. Провод, ошибочно принятый за «землю», может оказаться рабочей цепью тормоза. В зависимости от исполнения тормоз может не успевать срабатывать из-за остаточного напряжения двигателя или неправильного способа отключения выпрямителя. Поэтому проверяют не только наличие напряжения, но и требуемые времена отпускания и наложения тормоза по инструкции изготовителя.

Защита людей: аварийный останов, защемление, падение ворот Самая опасная ошибка - рассматривать ворота только как электродвигатель с двумя кнопками. В реальной установке есть движущееся полотно, тросы, барабаны, шестерни, направляющие, зоны сдавливания и возможное движение по инерции. Останов и аварийный останов. Должны выполнять предусмотренную оценкой риска функцию. Сброс аварийного останова не должен сам запускать движение. Способ останова не должен приводить к неконтролируемому падению полотна.

Должны выполнять предусмотренную оценкой риска функцию. Сброс аварийного останова не должен сам запускать движение. Способ останова не должен приводить к неконтролируемому падению полотна. Защита зоны движения. Фотоэлементы, чувствительные кромки, ограждения, контроль усилия и иные устройства выбирают по реальным опасным зонам и типу ворот. Один фотоэлемент не обязательно защищает от защемления в зоне петель и направляющих.

Фотоэлементы, чувствительные кромки, ограждения, контроль усилия и иные устройства выбирают по реальным опасным зонам и типу ворот. Один фотоэлемент не обязательно защищает от защемления в зоне петель и направляющих. Удержание и защита от падения. Рабочий электромагнитный тормоз не следует автоматически считать единственным достаточным устройством безопасности при обрыве троса, редуктора или крепления.

Рабочий электромагнитный тормоз не следует автоматически считать единственным достаточным устройством безопасности при обрыве троса, редуктора или крепления. Отказоустойчивость. Надо оценить обрыв провода датчика, залипание контактора, отказ питания контроллера, повреждение концевика и неожиданное восстановление электричества.

Надо оценить обрыв провода датчика, залипание контактора, отказ питания контроллера, повреждение концевика и неожиданное восстановление электричества. Удалённый пуск. Для ворот, которые запускаются из приложения, требуется особенно внимательно оценить возможность движения без прямой видимости опасной зоны. Режим, когда ворота работают только пока удерживается кнопка, в определённых условиях снижает риск, но не является универсальной заменой специальных защитных устройств. Для автоматических ворот часто нужен комплекс защитных мер с проверкой после установки.

Защита двигателя: от короткого замыкания, перегрузки и потери фазы Моторный привод требует не одного «автомата помощнее», а согласованной защиты питающей цепи и самого двигателя. Устройство Что делает Чего не заменяет Автомат / предохранители от КЗ Отключает токи короткого замыкания с требуемой отключающей способностью Корректную тепловую защиту двигателя во всех условиях Моторный автомат или реле перегрузки Ограничивает опасную длительную перегрузку по выбранной характеристике Диагностику механики, концевики и защиту от падения полотна Реле контроля фаз В зависимости от модели контролирует потерю, чередование, перекос фаз и другие параметры Защиту от перегрузки и проверку всех контактов после реле Датчик температуры в двигателе Помогает обнаруживать фактический перегрев обмоток Защиту от КЗ, неправильный тормоз и безопасность движения ворот Концевые выключатели и датчики безопасности Ограничивают и контролируют движение Токовую защиту электрической цепи Уставку защиты от перегрузки соотносят с номинальным током двигателя по шильдику для фактических напряжения, схемы соединения обмоток и условий эксплуатации. Класс расцепления выбирают по времени пуска и требованиям двигателя, а не автоматически «10» для любой лебёдки. Реле контроля фаз на вводе может не увидеть обрыв, плохой контакт или выпадение фазы после него, например на контакторе или в кабеле двигателя. Поэтому дополнительно проверяют питание и токи непосредственно в цепи мотора. Для редуктора и тормоза важны допустимая частота пусков и режим работы.

Нужен ли N трёхфазному двигателю и куда подключать PE Если у трёхфазного асинхронного двигателя имеются только силовые обмотки, рассчитанные на питание от трёх фаз, для их работы обычно нужны L1, L2, L3. Четвёртый проводник к такому мотору должен выполнять защитную функцию PE и подключаться к предусмотренному зажиму корпуса. N не подключают к корпусу вместо PE. Однако в составе лебёдки могут находиться тормозной выпрямитель, контактор, датчики и другие цепи управления. Некоторые из них действительно используют N. Тогда состав и количество жил определяются полной заводской схемой: L1/L2/L3, PE и при необходимости отдельный N и/или отдельные жилы управления. Защитный PE запрещено использовать как рабочий возврат тока для катушки, тормоза или другой нагрузки. PE двигателя должен быть связан с защитной системой здания. Металлические корпуса, каркас ворот и другие доступные проводящие части присоединяют к защитной системе в соответствии с их классификацией и условиями установки. Электрическую непрерывность на подвижных узлах нельзя считать гарантированной через подшипники, направляющие, окрашенные петли или ролики. Для подвижных проводящих частей применяют предусмотренные конструкцией гибкие защитные соединения, если они необходимы. Решение о TN-C-S или TT, разделении PEN и организации ГЗШ принимается для всего ввода здания. Ошибочное соединение N с корпусом двигателя или металлокаркасом недопустимо вне предусмотренной схемой точки разделения PEN.

Почему ворота не работают, искрят, гудят или сжигают двигатель Признак Возможные причины Что проверять в первую очередь Двигатель гудит, а полотно не движется Зажат тормоз, заклинил редуктор, пропала фаза, перекос фаз, не хватает момента Питание на клеммах мотора, токи, фактическое отпускание тормоза, механика Срабатывает автомат при реверсе Одновременная подача команд, отказ блокировки, межфазное КЗ, противовключение KM1/KM2 и блокировки, силовые контакты, задержки, последовательность команд Открывает, но не закрывает Концевик направления, кнопка, контакт KM2, обрыв цепи управления Разрешения на движение, клеммы управления, обратную связь и защитные контакты Проскакивает конечную точку Неисправен концевик, неверно настроена остановка, велика инерция, тормоз изношен Работу концевика, тормозной путь, состояние механики и независимой защиты перебега Есть искрение на металлических воротах Опасный ток повреждения, отсутствие защитной связи, контакт N с корпусом, повреждение изоляции; иногда механические искры Немедленно прекратить эксплуатацию, обследовать цепь PE, изоляцию и место искрения После переноса четвёртой жилы с N на PE двигатель сгорел Четвёртая жила могла питать тормоз/управление; возможны потеря фазы, заторможенный ротор, другая независимая неисправность Восстановить фактическую схему до изменения, проверить тормоз, обмотки, контакторы и токи После восстановления питания ворота движутся сами Оставшаяся команда, самоподхват или ошибка логики контроллера Блокировку неожиданного пуска, сброс после аварии, настройки автоматики Исчезновение искрения после переноса провода с N на PE само по себе не подтверждает устранение неисправности. Если корпус прежде использовался как рабочая цепь, подключение было недопустимым; если жила питала дополнительное устройство, её отключение могло нарушить работу тормоза или управления. Причина повреждения двигателя устанавливается только по фактической схеме и результатам обследования.

Что осмотреть и измерить электрику перед повторным запуском Проверку проводит квалифицированный специалист при обеспечении безопасного состояния механизма. Ворота защищают от самопроизвольного движения, нагрузку при необходимости механически фиксируют, питание отключают и исключают несанкционированное включение. Измерения под напряжением выполняют только когда это необходимо, с применением соответствующих приборов, средств защиты и безопасной методики. Этап Что проверить или измерить Зачем 1. Документация Шильдики двигателя, редуктора, тормоза; схему контакторов, выпрямителя и датчиков; номиналы Восстановить исходную конфигурацию, выяснить назначение всех жил 2. Механика Тросы, барабаны, направляющие, подшипники, редуктор, полотно, механические стопоры Выявить заклинивание, перегрузку и риск падения до электрических испытаний 3. PE и уравнивание потенциалов Непрерывность защитных проводников от ГЗШ до корпуса двигателя, шкафов и необходимых металлоконструкций Подтвердить защитную связь; не заменять измерение визуальным осмотром 4. Изоляция Сопротивление изоляции силовых линий и обмоток, по допустимой для оборудования методике; электронику предварительно отделить Найти повреждения, не повредив выпрямитель, ПЛК, датчики 5. Аппараты защиты Номиналы, настройки моторного автомата/теплового реле, координацию КЗ, УЗО при наличии Проверить возможность своевременного отключения повреждения 6. KM1/KM2 Исправность механической блокировки, вспомогательных NC-контактов, отсутствие залипания силовых контактов Исключить совместное включение направлений и потерю фазы 7. Концевики и датчики Срабатывание и отказовые сценарии, целостность цепей, защиту от перебега, работу остановки Исключить движение за пределы и обход защиты 8. Тормоз Паспортное напряжение, исправность катушки и выпрямителя, реальное отпускание, наложение, зазор и износ Выявить пуск при зажатом тормозе или отсутствие удержания 9. Питающая сеть Междуфазные напряжения и их изменения при пуске, чередование фаз, состояние клемм и соединений Обнаружить перекос, падение напряжения, ошибки коммутации 10. Двигатель под нагрузкой Токи по всем фазам, время разгона, частоту пусков, нагрев и сравнение с паспортом Проверить фактический рабочий режим и защиту от перегрузки 11. Безопасность цикла Останов, аварийный останов, запрет самопуска, безопасную реакцию на датчики и исчезновение питания Подтвердить безопасность управления, а не только вращение мотора 12. Результаты Зафиксировать измерения, уставки, отклонения, выполненные исправления и контрольные испытания Иметь доказуемое основание для ввода механизма в эксплуатацию Важно: значения сопротивления изоляции, допустимого тока, времена отключения и критерии проверки выбирают по типу оборудования, документации изготовителя, установленной системе заземления и применимым стандартам. Универсальная цифра «для любых ворот» недостоверна. Контроль сопротивления петли повреждения и характеристик защитных аппаратов относится к проверке электроустановки, а не заменяется тестером розетки.

Как делать нельзя: распространённые ошибки Собирать реверс на двух контакторах без штатной механической и электрической взаимной блокировки.

Подавать команду обратного вращения без учёта инерции, допустимого режима контакторов и двигателя.

Отключать движение только по программному таймеру, когда требуется контроль фактического положения.

Считать любой концевик полноценным устройством безопасности и замыкать его контакты «для проверки» в рабочем режиме.

Ставить более мощный автомат вместо выяснения причин перегрузки или потери фазы.

Подключать N к корпусу двигателя или использовать PE в качестве рабочего проводника тормоза.

Рассчитывать, что металлический корпус двигателя «заземляется через редуктор, раму и ролики».

Не учитывать тормоз и возможность падения полотна при исчезновении питания.

Включать дистанционное управление без защиты опасных зон и оценки риска.

Повторно запускать механизм после искрения, запаха изоляции и срабатывания защиты до обследования.

Нормативная основа и как её применять Для конкретного объекта применимость документов определяется видом ворот, конструкцией привода, назначением установки и тем, является ли лебёдка грузоподъёмным оборудованием или лишь механизмом перемещения ворот. Документ Что регулирует Оговорка ПУЭ, глава 5.3 Электродвигатели, коммутационные аппараты, защита от КЗ и перегрузки Применять совместно с общими требованиями ПУЭ к защитным проводникам и отключению ГОСТ IEC 60204-1-2020 Общие требования к электрооборудованию машин, цепям управления, останову и защите Область применения оценивают по типу машины и её оснащения ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приводов ворот, дверей и окон Не следует автоматически распространять на любую промышленную лебёдку ГОСТ 31174-2017 Металлические воротные конструкции, требования к изделию и эксплуатации Прямо не распространяется на механизмы автоматического привода ворот ТР ТС 010/2011 Требования безопасности для машин и оборудования, подпадающих под его область применения Правовой статус конкретного механизма и применимость определяют отдельно ГОСТ Р 50571.16-2019 Проверка низковольтной электроустановки, испытания защитных мер Не заменяет профильные испытания машин и приводов ГОСТ Р 59931-2021 Требования к электрооборудованию грузоподъёмных кранов Не относится автоматически к воротной лебёдке без функций грузоподъёмного крана Для подбора контакторов также учитывают соответствующие стандарты серии IEC 60947 и указанные изготовителем категории применения AC-3, AC-3e и AC-4. Конкретные номера контактных выводов, настройки и схемы тормоза необходимо брать из инструкции на выбранные устройства, а не переносить с похожей модели.

Частые вопросы Можно ли реверсировать двигатель просто перестановкой двух фаз? По принципу вращения да, но эксплуатационная схема ворот требует подходящих контакторов, блокировок, моторной защиты, ограничителей и устройств безопасности. Самодельная перемычка на работающем механизме опасна. Зачем механическая блокировка, если есть NC-контакты? Она независимо по механическому принципу препятствует одновременному срабатыванию пары контакторов. Электрическая блокировка не всегда защищает от отказов цепей управления или механики. Можно ли использовать автомат C16 без теплового реле? Нельзя сделать такой вывод только по номиналу C16. Необходимо сопоставить паспортный ток двигателя, характеристику защиты, время пуска, допустимый ток кабеля и условия отключения. Иногда функции совмещены в специальном моторном автомате. Почему при включении мотор гудит, а ворота стоят? Причиной могут быть заклинивание, неотпущенный тормоз, потеря одной из фаз, неправильная схема обмоток или недостаточное напряжение. Повторные попытки пуска могут быстро перегреть двигатель. Должен ли концевик полностью обесточивать все направления? Обычный рабочий концевик останавливает соответствующее направление. После достижения предела должно сохраняться разрешённое движение в обратную сторону. Независимая предельная защита строится по своей безопасной логике. Достаточно ли четырёх жил от щита до двигателя? Для двигателя с тремя силовыми фазами без вспомогательных цепей это могут быть L1, L2, L3 и PE. Если в приводе есть тормоз, нейтраль, датчики или дополнительные цепи управления, необходимое количество проводников определяют по заводской схеме. PE не заменяют N. Можно ли управлять такой лебёдкой через умное реле или контроллер? Контроллер может формировать команды, но не должен подменять необходимые аппаратные блокировки и предусмотренные оценкой риска функции безопасности. Для удалённого запуска требования особенно высоки.