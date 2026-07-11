GPON и ONT: роутер, bridge, Mesh и резервное питание

Оптический интернет и домашняя сеть GPON и ONT в квартире или доме: роутер, bridge, Mesh и резервное питание При подключении интернета по оптоволокну провайдер устанавливает ONT: устройство, которое завершает оптическую линию и передаёт интернет, телевидение или телефонию в домашнюю сеть. ONT может одновременно быть роутером и Wi-Fi-точкой, но для большой квартиры или частного дома часто лучше использовать отдельный маршрутизатор, коммутатор и проводные точки доступа.

Короткий ответ ONT принимает оптический сигнал провайдера и выдаёт подключение через Ethernet, Wi-Fi, телефонный порт или интерфейс для IPTV. Это не всегда просто «модем»: многие терминалы сами раздают IP-адреса, выполняют NAT, фильтруют трафик и создают беспроводную сеть. Собственный роутер можно подключить тремя способами: оставить ONT главным маршрутизатором, перевести ONT в bridge или использовать второй роутер как точку доступа. Правильный вариант зависит от поддержки bridge, типа авторизации, VLAN, IPTV, телефонии и ограничений провайдера. Для работы интернета при отключении электричества нужно резервировать как минимум ONT и основной роутер. Если домашняя сеть использует коммутатор или отдельные Wi-Fi-точки, их также подключают к UPS.

Что такое GPON простыми словами GPON расшифровывается как Gigabit-capable Passive Optical Network, гигабитная пассивная оптическая сеть. Провайдер передаёт данные по оптоволокну, а в распределительной части используются пассивные оптические делители, которым не требуется отдельное электропитание. 1 OLT провайдера Оборудование на стороне оператора связи. 2 Оптическая сеть Волокно, муфты и пассивные делители. 3 ONT абонента Завершает оптическую линию в квартире или доме. 4 Домашняя сеть Роутер, коммутатор, Wi-Fi, телевизоры и компьютеры. Пассивной является распределительная оптическая сеть между OLT и ONT. Сам абонентский терминал требует электропитания. Поэтому при отключении света домашний интернет перестаёт работать, даже если оборудование провайдера продолжает функционировать. GPON не является Wi-Fi. GPON описывает способ передачи данных по оптической сети провайдера, а Wi-Fi отвечает только за беспроводное подключение устройств внутри квартиры или дома.

ONT, ONU, модем и роутер: в чём разница Устройство Основная задача Что важно понимать ONT Завершает оптическую линию у абонента Может дополнительно выполнять маршрутизацию, NAT, Wi-Fi, IPTV и телефонию ONU Оптический сетевой блок В бытовых описаниях ONU и ONT часто употребляются почти как взаимозаменяемые понятия Роутер Соединяет домашнюю сеть с сетью провайдера Выполняет маршрутизацию, DHCP, NAT, firewall, VPN и часто создаёт Wi-Fi Точка доступа Создаёт беспроводную сеть Обычно не заменяет основной маршрутизатор Коммутатор Добавляет Ethernet-порты Не выполняет роль интернет-шлюза в обычной домашней схеме Медиаконвертер Преобразует одну физическую среду в другую Обычный медиаконвертер не заменяет зарегистрированный GPON-терминал Провайдерский ONT часто объединяет сразу несколько устройств: оптический терминал, маршрутизатор, Wi-Fi-точку, телефонный шлюз и коммутатор на несколько портов.

Как устроено подключение GPON внутри квартиры или дома После ONT домашнюю сеть можно построить несколькими способами. Схема 1 ONT выполняет всё Терминал провайдера работает как роутер, коммутатор и Wi-Fi-точка. минимум оборудования;

простая поддержка провайдером;

не требуется отдельный роутер;

ограниченное покрытие Wi-Fi;

меньше возможностей настройки;

неудобное место установки терминала. Практичная схема ONT в bridge и собственный роутер ONT преобразует оптику в Ethernet, а собственный роутер управляет сетью. один уровень NAT;

полный контроль домашней сети;

VPN, VLAN и родительский контроль;

удобная Mesh-система;

нужна поддержка bridge;

необходимо учесть IPTV и телефонию. Схема 3 ONT как роутер, своё оборудование как точки доступа Провайдерский терминал остаётся главным, а дополнительные устройства расширяют Wi-Fi. не нужно менять WAN-настройки ONT;

нет второго NAT;

можно улучшить покрытие Wi-Fi;

основные сетевые функции остаются на ONT;

возможности VLAN и VPN могут быть ограничены.

Можно ли использовать только роутер, встроенный в ONT Для небольшой квартиры и простых задач провайдерского терминала может быть достаточно. Необязательно покупать отдельный роутер только потому, что подключение выполнено по оптоволокну. Встроенного ONT-роутера достаточно, если: Wi-Fi стабильно работает во всех нужных комнатах;

тариф не превышает возможности Ethernet-портов;

достаточно имеющихся LAN-портов;

не нужны сложные VLAN и VPN;

нет проблем с игровыми приставками и удалённым доступом;

устраивает интерфейс управления;

провайдер регулярно обновляет оборудование;

не требуется производительная Mesh-система. Отдельный роутер полезен, если: ONT установлен в прихожей или металлическом шкафу;

Wi-Fi плохо проходит через стены;

нужны несколько проводных точек доступа;

требуется VPN-сервер или VPN-клиент;

нужно разделить камеры, гостей и умный дом;

требуется подробный родительский контроль;

нужны резервный интернет и Multi-WAN;

используется NAS или локальный сервер;

требуются порты 2,5 Гбит/с;

важно самостоятельно управлять обновлениями и firewall.

Как подключить собственный роутер к ONT Сначала необходимо определить, в каком режиме работает ONT и какой способ подключения использует провайдер. Перед настройкой нужно узнать тип подключения: DHCP, IPoE, PPPoE или другой;

нужны ли логин и пароль PPPoE;

используется ли VLAN для интернета;

какой LAN-порт ONT выделен под интернет;

есть ли отдельные VLAN для IPTV и телефонии;

может ли провайдер включить bridge;

нужна ли привязка по MAC-адресу;

выдаётся ли публичный или частный WAN-адрес;

сохранится ли техническая поддержка после изменения схемы. Физическое подключение ONT остаётся подключённым к оптической линии провайдера; назначенный LAN-порт ONT соединяется с WAN-портом роутера; компьютер временно подключается к роутеру кабелем; на роутере задаётся тип WAN-подключения; при необходимости указываются PPPoE, VLAN и другие параметры; проверяется получение WAN-адреса; проверяются интернет, IPTV, телефония и удалённый доступ; после этого настраиваются Wi-Fi, Mesh и локальные сегменты. Не меняйте сразу все параметры ONT. Сначала сохраните текущие настройки или зафиксируйте их на фотографиях. Провайдер может дистанционно управлять частью конфигурации терминала.

Что такое bridge mode на ONT В режиме bridge ONT перестаёт выполнять маршрутизацию для выбранного сервиса и передаёт подключение на собственный роутер. DHCP, NAT, firewall и управление домашней сетью выполняет уже внешний маршрутизатор. ONT в режиме роутера получает адрес от провайдера;

выполняет NAT;

выдаёт адреса домашним устройствам;

управляет firewall;

может раздавать Wi-Fi. ONT в режиме bridge передаёт соединение на внешний роутер;

не выполняет NAT для выбранного сервиса;

внешний роутер получает WAN-подключение;

домашняя сеть управляется одним устройством;

часть функций ONT может стать недоступной. Что может потребоваться после включения bridge настроить PPPoE на собственном роутере;

указать VLAN ID;

привязать bridge к определённому LAN-порту;

оставить IPTV на другом порту ONT;

сохранить телефонию на провайдерском терминале;

отключить ненужный Wi-Fi ONT;

изменить адрес управления ONT;

проверить доступ к веб-интерфейсу терминала. Bridge может включаться только сотрудником провайдера. В пользовательском интерфейсе соответствующий раздел иногда скрыт или заблокирован.

Что такое двойной NAT и чем он мешает Двойной NAT возникает, когда провайдерский ONT и собственный роутер одновременно выполняют преобразование сетевых адресов. Интернет → ONT NAT №1 → Свой роутер NAT №2 → Домашние устройства Возможные последствия сложный проброс портов;

проблемы с игровыми приставками;

ограниченная работа входящих VPN-подключений;

сложности с удалённым доступом к NAS и камерам;

две разные подсети;

неработающее автоматическое обнаружение устройств;

ошибки при настройке Mesh;

трудная диагностика локальной сети. Как проверить двойной NAT Посмотрите WAN-адрес собственного роутера. Если он относится к частному диапазону, например 192.168.x.x, 10.x.x.x или 172.16–172.31.x.x, перед ним работает ещё один маршрутизатор. При этом частный WAN-адрес может быть вызван не только ONT, но и CGNAT у провайдера. Эти ситуации необходимо различать.

Когда лучше использовать режим точки доступа Если провайдер не включает bridge или ONT должен оставаться главным устройством из-за IPTV и телефонии, собственный роутер можно перевести в режим точки доступа. В этом режиме второй роутер: создаёт Wi-Fi;

может выполнять роль Mesh-контроллера по возможностям системы;

не создаёт отдельную подсеть;

не выполняет второй NAT;

получает адрес от основного ONT;

работает как точка доступа и коммутатор. Ограничение состоит в том, что VPN, firewall, DHCP, родительский контроль и другие функции основного маршрутизатора остаются на провайдерском ONT.

Можно ли полностью заменить провайдерский ONT Обычный Wi-Fi-роутер с Ethernet WAN не заменяет ONT, поскольку не может зарегистрироваться в GPON-сети. Для работы оптического терминала оператор может использовать: серийный номер устройства;

PLOAM-пароль;

LOID и пароль;

профиль OMCI;

настройки VLAN;

ограничения по модели и прошивке;

привязку телефонии и IPTV. Даже технически совместимый ONT может не заработать, пока провайдер не зарегистрирует его на OLT. Правильные варианты оставить штатный ONT и перевести интернет в bridge;

заказать у провайдера простой ONT без Wi-Fi;

использовать официально поддерживаемый терминал;

получить письменное подтверждение возможности замены;

сохранить провайдерский ONT для диагностики и поддержки. Самостоятельное клонирование серийных номеров, изменение PLOAM и вмешательство в конфигурацию сети провайдера может нарушить договор, лишить технической поддержки и привести к отключению услуги.

Где разместить ONT в квартире или доме Место установки выбирают с учётом входа оптоволокна, питания, вентиляции, кабельной разводки и обслуживания. Подходящее место сухая техническая ниша;

слаботочный шкаф подходящего размера;

доступная розетка;

возможность подключить UPS;

защищённый ввод оптоволокна;

место для запаса кабеля;

вентиляция;

доступ к индикаторам и разъёмам;

короткое подключение к основному коммутатору. Неподходящее место на полу под обувью;

за тяжёлым шкафом без доступа;

рядом с водопроводными трубами;

в сыром подвале;

в закрытом боксе без вентиляции;

рядом с радиатором;

там, где оптика перегибается дверью;

на одной полке с протекающим оборудованием;

в металлическом щите как единственный Wi-Fi-источник. Если ONT находится в металлическом шкафу, его Wi-Fi может работать плохо. В таком случае терминал используют как сетевой узел, а беспроводное покрытие создают отдельными точками доступа. Подробнее: «Слаботочный шкаф в квартире» .

Как правильно обращаться с оптическим кабелем Оптическое волокно устойчиво к электромагнитным помехам, но чувствительно к перегибам, загрязнению разъёмов и механическому повреждению. Основные правила не перегибать кабель под острым углом;

не зажимать его мебелью, дверью или крышкой щита;

не натягивать соединительный шнур;

не скручивать запас в маленькое тугое кольцо;

не касаться торца оптического коннектора;

не оставлять разъём без защитного колпачка;

не очищать торец обычной салфеткой или одеждой;

не соединять коннекторы разных типов полировки;

не смотреть внутрь оптического порта;

не разбирать провайдерскую розетку без необходимости. SC/APC и SC/UPC В GPON часто применяются зелёные разъёмы SC/APC. Синие SC/UPC имеют другую геометрию полировки. Соединять APC и UPC напрямую нельзя, даже если корпус физически входит в адаптер. SC/APC Обычно зелёный корпус. Полировка торца выполнена под углом. SC/UPC Обычно синий корпус. Использует другой тип полировки. Оптическое излучение может быть невидимым. Не проверяйте наличие сигнала взглядом в порт или разъём. Для диагностики используют предназначенные для этого приборы.

Как связать GPON с Mesh Wi-Fi Mesh не подключается непосредственно к оптоволокну, если основной узел не содержит совместимого ONT. Обычно первый Mesh-роутер соединяется Ethernet-кабелем с провайдерским терминалом. Схема Преимущества Ограничения ONT bridge + Mesh-роутер Один маршрутизатор, полный функционал Mesh, нет двойного NAT Нужна поддержка bridge и правильная настройка WAN ONT router + Mesh в AP mode Нет двойного NAT, сохраняются настройки провайдера Часть функций Mesh-роутера может быть недоступна ONT router + Mesh router mode Простое первоначальное подключение Возникает двойной NAT и две подсети Проводной backhaul Узлы Mesh лучше соединять Ethernet-кабелем. Тогда беспроводной канал используется преимущественно для клиентских устройств, а не для передачи трафика между узлами. Для большой квартиры или дома стабильнее заранее проложить отдельную линию к каждой точке доступа. Подробнее: «Wi-Fi в частном доме и на участке» .

IPTV, VLAN и IGMP при подключении своего роутера Интернет и телевидение провайдера могут передаваться в разных VLAN. Поэтому после обычного включения bridge интернет может заработать, а телевизионная приставка перестать работать. Для IPTV могут потребоваться отдельный VLAN ID;

выделенный LAN-порт;

IGMP Proxy;

IGMP Snooping;

режим IPTV Bridge;

приоритет трафика;

отдельная проводная линия к приставке;

сохранение части функций на ONT. Типовые схемы IPTV Приставка подключена к ONT Интернет передан в bridge, а телевидение осталось на отдельном порту терминала. IPTV проходит через свой роутер На маршрутизаторе настроены VLAN, IGMP и выделенный порт для приставки. Телевидение работает как обычный интернет-сервис Отдельный VLAN может не потребоваться. Условия зависят от провайдера. Не копируйте VLAN ID из инструкции другого региона или провайдера. Даже у одного оператора параметры могут различаться по сети, оборудованию и типу услуги.

Что произойдёт с домашним телефоном после bridge Если стационарная телефония подключена к порту FXS на ONT, терминал продолжает выполнять функцию голосового шлюза. Полностью заменить его обычным роутером нельзя. Провайдер может настроить bridge только для интернет-сервиса, сохранив телефонию и IPTV на ONT. Перед изменением схемы необходимо проверить: используется ли телефонный порт ONT;

сохранится ли регистрация VoIP;

нужен ли отдельный VLAN;

работает ли телефон при перезагрузке своего роутера;

как телефония поведёт себя при резервном питании.

Почему скорость ограничивается портом ONT Итоговую скорость определяет самый медленный элемент: тариф, технология PON, порт ONT, WAN-порт роутера, коммутатор, кабель, Wi-Fi и клиентское устройство. Тариф → ONT → Роутер → Коммутатор → Кабель или Wi-Fi → Устройство Примеры ограничений порт ONT 100 Мбит/с ограничивает тариф выше 100 Мбит/с;

гигабитный порт не передаст одному устройству более примерно гигабитного уровня;

роутер с WAN 2,5G не поможет, если ONT выдаёт только 1G;

Wi-Fi может быть медленнее проводного соединения;

старый кабель с повреждёнными парами может согласоваться на 100 Мбит/с;

слабый процессор роутера ограничивает PPPoE, VPN или firewall;

несколько устройств делят общую пропускную способность. Тариф выше 1 Гбит/с Для многогигабитного тарифа необходимо проверить, какой стандарт PON используется, есть ли у ONT порт 2,5G или 10G, поддерживает ли роутер соответствующую скорость WAN и способны ли локальные устройства использовать такой канал. Покупка Wi-Fi 7-роутера не устраняет ограничение гигабитного порта на ONT.

Как сохранить GPON-интернет при отключении света Оптическая линия может продолжать работать, но без питания ONT домашний интернет пропадёт. Резервировать нужно всю цепочку, необходимую для связи. Только ONT Интернет появится на Ethernet-порту, но Wi-Fi и домашняя сеть могут не работать. ONT и роутер Базовый вариант для сохранения проводного и беспроводного интернета. ONT, роутер и коммутатор Нужен, если точки доступа, рабочие места или другие устройства подключены через коммутатор. Вся сетевая инфраструктура Дополнительно резервируются PoE-точки, камеры, Home Assistant и важные сервисы. Варианты резервного питания Решение Преимущества Что проверить Обычный UPS 230 В Подключается штатное оборудование без переделки Мощность, время работы, состояние АКБ и потребление холостого хода DC-UPS Компактное и энергоэффективное решение Напряжение, ток, полярность, разъём и качество устройства Инвертор с аккумулятором Можно питать несколько систем дома Общая схема резерва, автоматическое переключение и защита Power bank с подходящим выходом Возможен как временное решение Стабильность напряжения, режим сквозной зарядки и совместимость Перед покупкой DC-UPS нужно проверить напряжение каждого устройства;

максимальный потребляемый ток;

полярность штекера;

размер разъёма;

нужны ли одновременно 9, 12 или 24 В;

поведение при переключении;

реальную ёмкость аккумулятора;

работу после восстановления сети;

наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания. Не подключайте к ONT случайный блок питания только потому, что штекер подходит. Ошибка напряжения или полярности может повредить терминал.

Резервное питание не заменяет резервный интернет UPS защищает от отключения электричества в доме, но не помогает при обрыве оптоволокна, аварии провайдера или неисправности OLT. Для повышенной надёжности используют: 4G- или 5G-модем;

второго проводного провайдера;

SIM-карту в роутере;

Ethernet-подключение внешнего LTE-шлюза;

автоматическое переключение Multi-WAN;

резервирование DNS и VPN по задаче. Основной роутер должен контролировать доступность интернета, а не только наличие физического соединения с ONT. Перед настройкой автоматического резерва проверяют, какие устройства должны продолжать работать: телефоны, компьютеры, камеры, котельная, Home Assistant или весь дом.

Белый IP, серый IP и CGNAT Bridge mode не гарантирует получение публичного IP-адреса. Провайдер может использовать CGNAT и выдавать собственному роутеру частный адрес независимо от режима ONT. CGNAT может мешать прямому пробросу портов;

входящему VPN-серверу;

удалённому доступу к NAS;

прямому подключению к камерам;

некоторым игровым сервисам;

размещению домашнего сервера. Решением может быть публичный адрес от провайдера, IPv6, VPN с внешним узлом, Tailscale, ZeroTier или другой защищённый туннель. Подробнее: «Серый IP и CGNAT» .

Как понять, почему не работает GPON-интернет Названия и цвета индикаторов различаются, но на ONT часто встречаются PON, LOS, LAN, Internet, Wi-Fi, Phone и Power. Симптом Что может означать Что проверить ONT полностью выключен Нет электропитания или неисправен адаптер Розетку, UPS, блок питания и кнопку включения Горит или мигает LOS Терминал не получает нормальный оптический сигнал Перегиб, разъём, повреждение линии или аварию провайдера PON не переходит в нормальный режим Нет регистрации на оборудовании оператора Состояние услуги и регистрацию ONT у провайдера Нет LAN Link Нет физического Ethernet-соединения Кабель, порт, разъём, сетевую карту и согласование скорости LAN есть, интернета нет Ошибка WAN, PPPoE, VLAN, DHCP или провайдера WAN-адрес, журнал роутера и параметры подключения По кабелю быстро, по Wi-Fi медленно Проблема беспроводной сети, а не GPON Место роутера, диапазон, канал, стены и возможности клиента IPTV зависает Ошибка VLAN, IGMP или перегрузка Wi-Fi Схему приставки, настройки роутера и проводное подключение Что можно проверить безопасно убедиться, что ONT получает питание; проверить индикаторы без отключения оптического разъёма; перезагрузить оборудование в согласованном порядке; проверить интернет по Ethernet-кабелю; посмотреть WAN-адрес собственного роутера; проверить журнал PPPoE или DHCP; заменить Ethernet-патч-корд на исправный; уточнить у провайдера наличие аварии. Не сгибайте и не выдёргивайте оптический патч-корд во время обычной диагностики. Если горит LOS, сначала свяжитесь с провайдером.

Как защитить ONT и домашний роутер сменить пользовательский пароль администратора;

не использовать пароль Wi-Fi как пароль панели управления;

отключить WPS, если он не требуется;

использовать WPA2 или WPA3;

отключить удалённое управление из интернета;

не открывать административный интерфейс прямым пробросом порта;

обновлять прошивку собственного роутера;

не устанавливать неизвестную прошивку на ONT провайдера;

отключить ненужный Wi-Fi на ONT;

разделить основную, гостевую и IoT-сеть;

проверять список подключённых устройств;

сохранить резервную копию настроек собственного роутера;

не публиковать серийный номер и данные регистрации ONT. Часть конфигурации ONT может управляться провайдером. Не следует удалять служебные WAN-профили, TR-069 или OMCI-настройки без понимания их назначения.

Что предусмотреть под GPON до ремонта Главная ошибка заключается в том, что оптоволокно заводят в случайный угол прихожей, а после установки мебели ONT оказывается без розетки, вентиляции и доступа. До чистовой отделки желательно предусмотреть место ввода оптического кабеля;

оптическую розетку или защищённый бокс;

допустимый запас волокна;

розетки для ONT, роутера, коммутатора и UPS;

слаботочный шкаф подходящего размера;

вентиляцию шкафа;

витую пару к рабочим местам и телевизорам;

отдельные линии к Wi-Fi-точкам;

кабель к IPTV-приставке;

место для резервного 4G/5G-модема;

неотключаемое питание сетевого узла;

маркировку всех линий;

фотографии скрытых трасс. Если ONT планируется оставить в шкафу, Wi-Fi лучше вынести в отдельные точки доступа, установленные ближе к центру зон обслуживания. Полезные материалы: структурированная кабельная система;

выбор Wi-Fi-роутера;

подготовка сети под Wi-Fi 7.

Типовые ошибки ONT спрятан в металлическом щите Встроенный Wi-Fi плохо работает, но отдельные точки доступа не предусмотрены. Второй роутер включён в обычном режиме Возникают двойной NAT, две подсети и проблемы с доступом. Bridge включён без параметров провайдера Собственный роутер не получает интернет из-за PPPoE, VLAN или привязки. После bridge перестало работать IPTV Не сохранён отдельный VLAN, IGMP или выделенный порт приставки. Провайдерский ONT заменён самостоятельно Новое устройство не зарегистрировано на OLT оператора. Оптический кабель перегнут Возникают потери сигнала, нестабильность или полный LOS. APC соединён с UPC Разные типы полировки создают ненормальное оптическое соединение. UPS питает только роутер ONT выключается, поэтому интернет всё равно пропадает. UPS питает ONT, но не коммутатор Проводные точки доступа и устройства остаются без сети. Тариф выше порта ONT Гигабитный или стомегабитный интерфейс становится ограничением. Открыты порты управления Интерфейс ONT или роутера доступен из интернета. Оптика и блок питания лежат на полу Кабель повреждается мебелью, уборкой, детьми или животными.

Стандарты и нормативная основа Рекомендации ITU-T серии G.984. Определяют основные характеристики GPON, физический уровень, передачу данных и взаимодействие OLT с ONT.

Определяют основные характеристики GPON, физический уровень, передачу данных и взаимодействие OLT с ONT. ITU-T G.984.4. Описывает интерфейс управления и контроля ONT через OMCI.

Описывает интерфейс управления и контроля ONT через OMCI. ГОСТ Р 59318-2021. Устанавливает общие требования к кабельным системам на основе витой пары и оптоволокна.

Устанавливает общие требования к кабельным системам на основе витой пары и оптоволокна. ГОСТ Р 58748-2019. Содержит требования к монтажу кабельных систем и обеспечению качества работ.

Содержит требования к монтажу кабельных систем и обеспечению качества работ. ГОСТ IEC 60825-2-2025. Устанавливает требования и рекомендации по безопасной эксплуатации и обслуживанию ВОЛС.

Устанавливает требования и рекомендации по безопасной эксплуатации и обслуживанию ВОЛС. ГОСТ Р 50571.4.41-2022. Требования к защите от поражения электрическим током.

Требования к защите от поражения электрическим током. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Требования к выбору и монтажу электропроводок.

Требования к выбору и монтажу электропроводок. ПУЭ, пункт 2.1.16. Требования к совместной прокладке цепей разных напряжений.

Требования к совместной прокладке цепей разных напряжений. ПУЭ, пункт 7.1.79. Для розеточных групп предусматривается УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Оптическая линия до ONT относится к сети оператора связи в пределах установленной договором границы ответственности. Перенос, ремонт, сварку волокна и замену провайдерского терминала необходимо согласовывать с оператором. Стационарные розетки, силовую линию, PE, автомат, дифференциальную защиту, UPS и работы в электрощите должен выполнять специалист.

Тула, Петровский и Тульская область Нужно аккуратно разместить ONT, роутер и домашнюю сеть? Поможем подготовить слаботочный узел, питание, UPS, витую пару, коммутатор, Mesh или проводные Wi-Fi-точки. Можно проверить двойной NAT, подключить собственный роутер, настроить локальную сеть, IPTV, VLAN, резервный интернет и безопасный удалённый доступ. Изменения на стороне провайдера выполняются после согласования с оператором связи. Выполняем монтаж по согласованной схеме. Официальные проекты сетей оператора связи и провайдерскую документацию не разрабатываем. выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽;

стоимость может быть зачтена при выполнении работ;

гарантия 5 лет при рекомендованных материалах;

гарантия 1 год при материалах заказчика. Написать в MAX Написать в Telegram Локальные сети и Wi-Fi