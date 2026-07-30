Экспорт архива · USB · MP4 · DAV · Player · оригинал · проверка файла Как выгрузить запись с видеорегистратора на флешку или компьютер Запись с камеры лучше сохранять сразу после происшествия, пока нужный фрагмент не перезаписан. Но простого нажатия «Скачать» недостаточно. Нужно выбрать правильную камеру и время, добавить запас до и после события, сохранить исходный файл, проверить его на другом устройстве и только затем передавать копию. Короткий ответ Подключите исправную флешку к регистратору, откройте Playback, File Management или Backup, выберите камеру, дату, время начала и окончания, найдите нужный фрагмент и запустите Export или Backup. Сохраните оригинальный файл в формате, который предлагает устройство, а для удобного просмотра при необходимости создайте отдельную копию MP4. До извлечения флешки откройте экспортированный файл на другом компьютере и убедитесь, что в нём есть изображение, звук, правильная дата и весь нужный интервал. Отправить модель в MAX Написать в Telegram Помощь с архивом

Что сделать сразу после происшествия 01 Запишите точное время Зафиксируйте дату, примерное начало, окончание и камеру, на которой видно событие. 02 Проверьте срок архива Узнайте, сколько дней хранится запись и не находится ли нужный фрагмент близко к перезаписи. 03 Заблокируйте файл, если функция доступна Lock или Protect может защитить выбранный фрагмент от обычной циклической перезаписи. 04 Не меняйте время регистратора Сначала сохраните запись и зафиксируйте расхождение часов, если оно есть. 05 Не останавливайте всю систему Продолжайте запись остальных событий. Для сохранения нужного эпизода используйте экспорт или блокировку. 06 Не вынимайте HDD Файловая система регистратора может не открываться обычным компьютером, а неверное подключение создаёт риск потери данных. Не откладывайте выгрузку. При циклической записи самые старые файлы удаляются автоматически. Чем короче глубина архива, тем быстрее нужный фрагмент будет заменён новыми данными.

Что подготовить до экспорта Флешка Исправный USB-накопитель Лучше использовать отдельную флешку без важных данных и с запасом свободного места. Время Начало и окончание события Добавьте запас до появления объекта и после завершения происшествия. Камеры Список нужных каналов Одно событие может быть видно на входе, парковке и в коридоре в разное время. Доступ Права на Playback и Export Обычный пользователь может видеть Live View, но не иметь разрешения на выгрузку архива. Компьютер Средство проверки файла Нужен официальный плеер производителя или совместимый проигрыватель для выбранного формата. Описание Краткая карточка события Запишите объект, камеру, фактическое и отображаемое время, а также условия получения записи. Какой запас по времени добавить Для обычного бытового события разумно сохранить минимум несколько минут до и после основного эпизода. При ДТП, конфликте, повреждении имущества или перемещении человека между камерами запас увеличивают так, чтобы были видны предшествующие действия и продолжение события. Слишком короткий клип теряет контекст. Слишком длинный файл неудобно передавать и проверять. Лучше сохранить один полный исходный фрагмент и при необходимости отдельную короткую рабочую копию.

Локальный монитор и мышь Как выгрузить запись на USB-флешку Локальная выгрузка обычно надёжнее браузера и мобильного приложения. Регистратор читает архив непосредственно с HDD и сохраняет файл на подключённый USB-носитель. Названия разделов Playback;

File Management;

Search;

Backup;

Export;

Clip;

Quick Export;

Record Backup. Подключите флешку к USB-порту регистратора. Дождитесь появления устройства в списке накопителей. Откройте Playback, Search или File Management. Выберите нужную камеру и дату. Найдите событие и проверьте его воспроизведение. Убедитесь, что выбран правильный канал и нужный момент действительно есть в архиве. Установите время начала и окончания. Используйте поля времени, маркеры обрезки или список файлов. Нажмите Export, Backup или Save Clip. Выберите USB-накопитель и папку назначения. Выберите формат, если доступно несколько вариантов. Сохраните фирменный исходник. MP4 создайте дополнительно, если он нужен для обычного просмотра. Дождитесь завершения задачи. Не извлекайте флешку и не выключайте регистратор во время копирования. Проверьте размер и воспроизведение файла. Откройте начало, основной эпизод и конец записи. Извлеките накопитель штатно. Используйте Eject или завершите все задачи экспорта перед отключением USB. Официальная справка Hikvision использует последовательность File Management → камера → начало и конец → Export → USB. В других версиях тот же процесс может начинаться из Playback или Search.

Как скачать запись на компьютер 01 Веб-интерфейс регистратора Подходит для локальной сети. Выбираются канал, дата, тип записи и каталог загрузки. 02 Фирменная программа iVMS, SmartPSS, DSS, EZStation, VMS и другие клиенты удобнее для нескольких камер и длительных задач. 03 Прямое подключение к NVR Компьютер и регистратор находятся в одной сети, а файл сохраняется на локальный диск компьютера. 04 Удалённое скачивание Зависит от upload на объекте, стабильности сети, прав пользователя и ограничения облачного сервиса. Почему загрузка на компьютер может быть медленнее USB Регистратор одновременно читает HDD, передаёт архив по сети и продолжает записывать камеры. Скорость ограничивают upload, Wi-Fi, VPN, производительность клиента, количество одновременных загрузок и битрейт исходной записи. Что лучше: скачать файл или записать экран Выгрузка архива предпочтительнее записи экрана. Она сохраняет исходное разрешение, частоту кадров, звук и служебную информацию. Запись экрана можно использовать только как дополнительную демонстрационную копию, когда исходный экспорт уже сохранён. Не открывайте интерфейс NVR напрямую в интернет ради скачивания. Используйте штатное облако, защищённый VPN или локальный доступ.

Hikvision, Dahua и Uniview: где искать экспорт Интерфейсы меняются между сериями и прошивками, поэтому точное название кнопки нужно сверять с руководством конкретной модели. Общая логика остаётся одинаковой: найти запись, выбрать интервал, указать носитель и проверить результат. Hikvision и HiWatch File Management, Playback, Search На новых интерфейсах можно выбрать камеру, начало и окончание в File Management либо вырезать клип во время Playback. На отдельных моделях доступны Quick Export и экспорт найденных файлов. Dahua Search, Backup, Clip, SmartPSS Локальный интерфейс и программы Dahua могут предлагать DAV, MP4, AVI или ASF. Набор форматов зависит от устройства и клиента. Uniview Backup → Recording Выбираются камера, период, найденные фрагменты и путь на USB. В официальных инструкциях для ряда NVR формат MP4 используется как основной для выгрузки на флешку. Другие производители Ищите Backup или Export Не ориентируйтесь только на внешний вид меню. Полная модель и версия прошивки помогают найти правильную инструкцию. Почему инструкция из интернета может не совпасть У одного бренда одновременно используются разные поколения интерфейса. Кнопка Clip может находиться в нижней панели Playback, а на другой модели экспорт выполняется через отдельный раздел Search. Также различаются поддерживаемые файловые системы флешки, форматы видео и возможность приложить плеер. Перед изменением настроек найдите полную маркировку регистратора. Название мобильного приложения или логотип на заставке не всегда указывают точную аппаратную модель.

MP4, AVI, DAV, ASF, TS и фирменные форматы Формат Преимущества Ограничения MP4 Обычно удобно открывать на компьютере, телефоне и передавать другим пользователям. Не всегда содержит все фирменные метаданные, подписи и многоканальную структуру. AVI Распространённый контейнер, который поддерживают многие программы. Внутри может использоваться кодек, отсутствующий в обычном плеере. DAV Сохраняет фирменный поток и служебную информацию оборудования Dahua. Обычно требует фирменный плеер или конвертацию отдельной копии. ASF Поддерживается отдельными клиентами и системами Dahua. Не является универсальным вариантом для каждого устройства. TS Подходит для потокового видео и встречается при экспорте отдельных систем. Может некорректно открываться в старых редакторах и стандартных приложениях. H.264 / H.265 как файл Может содержать исходный видеопоток без лишнего преобразования. Это не всегда обычный контейнер. Для просмотра требуется подходящий демультиплексор или плеер производителя. Фирменный контейнер Лучше сохраняет исходные данные, подпись, события и особенности системы. Получателю потребуется приложенный Player или официальная программа. Какой формат выбрать Для важного события сохраните фирменный исходник, который предлагает регистратор, и не редактируйте его. Дополнительно создайте MP4, если файл нужно быстро открыть на обычном компьютере или телефоне. Это позволяет сохранить первичную копию и одновременно предоставить удобный вариант для просмотра. Почему файл AVI не открывается AVI является контейнером, а не гарантией совместимого кодека. Внутри может находиться H.265, нестандартный аудиопоток или фирменная структура. Поэтому расширение файла само по себе не определяет, каким проигрывателем он откроется. Нужно ли конвертировать исходник Конвертация удобна для просмотра, но создаёт новый файл. Она может изменить кодек, частоту кадров, звук и служебные данные. Исходный экспорт храните отдельно, а преобразованный файл обозначайте как копию. Не переименовывайте расширение вручную. Замена `.dav` на `.mp4` не преобразует структуру файла и обычно не делает его совместимым.

Чем открыть экспортированную запись 01 Плеер из папки экспорта Некоторые регистраторы предлагают сохранить Player вместе с видео. Это самый предсказуемый вариант для фирменного формата. 02 Официальный плеер производителя Используйте актуальную программу с официального сайта для точной модели и формата. 03 Обычный медиаплеер Подходит для корректно экспортированного MP4, AVI или TS с поддерживаемым кодеком. 04 Фирменный клиент VMS Может открывать многоканальную запись, события, цифровой зум и служебные метки. Почему есть звук, но нет изображения Вероятен неподдерживаемый видеокодек, аппаратное декодирование или повреждение потока. Сначала откройте файл официальным плеером. Затем проверьте программное декодирование и возможность экспорта отдельной копии MP4. Почему изображение есть, но звук отсутствует Камера могла не записывать аудио, звук был выключен в расписании или экспортирован выбранный видеопоток без аудиодорожки. Также обычный плеер может не поддерживать аудиокодек фирменного файла. Можно ли передавать плеер вместе с записью Да, если программа получена из официального источника или экспортирована самим регистратором. Не прикладывайте случайный установщик из неизвестного сайта. Проверяйте запись на другом компьютере до передачи. Файл, который открывается только на регистраторе, ещё не является готовой выгрузкой.

Как сохранить оригинал и подготовить удобную копию Архив на NVR → Оригинальный экспорт → Неприкосновенная резервная копия → MP4 для просмотра → Короткий клип для пояснения Исходный файл Не редактировать и не пересохранять Сохраните фирменное имя, формат и содержимое в отдельной папке с доступом только на чтение. Рабочая копия Можно преобразовать в MP4 Используйте её для быстрого просмотра, отправки и монтажа пояснительного ролика. Описание Зафиксировать происхождение Укажите объект, камеру, дату, фактическое время, период экспорта и пользователя, выполнившего выгрузку. Журнал Сохранить сопутствующие данные При необходимости экспортируйте системный журнал и сделайте фото настроек времени регистратора. Если запись планируется использовать в гражданском споре Нужно быть готовым пояснить, когда, кем и в каких условиях выполнялась запись. Поэтому полезно сохранить сведения об объекте, камере, регистраторе, отображаемом времени и способе экспорта. Решение об относимости, допустимости и достоверности конкретной записи принимает суд или другой уполномоченный орган. Почему нельзя хранить только обрезанный ролик Короткая версия может не показывать начало события, движение человека между камерами или действия после происшествия. Оставляйте полный исходный интервал и отдельный короткий клип для удобства. Не добавляйте надписи, музыку, ускорение и склейки в единственную копию. Все пояснения делайте в отдельном файле, сохраняя исходник без изменений.

Как проверить целостность и не перепутать версии файла 01 Скопируйте оригинал в две папки Одну копию храните без изменений, вторую используйте для просмотра и передачи. 02 Зафиксируйте размер файла Нулевой или подозрительно маленький файл указывает на незавершённый экспорт. 03 Рассчитайте SHA-256 Контрольная сумма помогает проверить, что сохранённая копия не изменилась после передачи или копирования. 04 Сохраните цифровую подпись, если она есть Некоторые системы экспортируют служебные файлы или поддерживают проверку фирменным плеером. 05 Не путайте оригинал и конвертацию Добавляйте к имени рабочей копии суффикс `_copy` или `_mp4`, не изменяя имя исходника. 06 Храните журнал действий Запишите, когда файл экспортирован, скопирован, преобразован и кому передан. Что даёт контрольная сумма SHA-256 не доказывает сама по себе происхождение записи, но позволяет сравнить две копии и подтвердить, что содержимое файла после расчёта хеша не менялось. Контрольную сумму сохраняют в отдельном текстовом файле рядом с описанием события. Цифровая подпись и фирменная проверка Отдельные профессиональные системы добавляют цифровую подпись или подписанные метаданные. Например, фирменный проигрыватель может показать, изменялся ли экспортированный файл после создания. Такая возможность должна быть включена и поддерживаться конкретным оборудованием. Проверка подписи не заменяет описание происхождения записи. Сохраняйте данные о камере, месте, времени и способе выгрузки.

Как выбрать правильное время начала и окончания До события Сохранить предысторию Человек или автомобиль могли появиться в кадре раньше основного эпизода. После события Сохранить продолжение Важно видеть направление движения, последствия и действия участников. Несколько камер Интервалы могут различаться Один объект попадает на парковку, вход и коридор последовательно. Ошибка часов Фактическое и экранное время не совпадают Запишите величину расхождения до изменения настроек. Если время регистратора отстаёт или спешит Не исправляйте его до первой выгрузки. Зафиксируйте на фото текущие часы регистратора и сравните их с точным временем. В описании укажите оба значения, например: «на регистраторе 14:27, фактическое время 14:34». Если камеры имеют разное время В IP-системе OSD на изображении может формироваться камерой, а поиск архива выполняться по времени NVR. Сохраните фрагменты всех нужных каналов и отдельно зафиксируйте расхождения. Подробнее: NTP, часовой пояс и ошибки времени в архиве.

Звук, дата, название камеры и другие наложения Аудио Проверить наличие дорожки Звук мог быть отключён на камере, в потоке, расписании или при экспорте. Дата и время OSD может быть частью изображения В некоторых системах титры встроены в видеопоток, в других отображаются отдельно плеером. Название камеры Помогает определить источник Сохраните схему расположения каналов, если названия вроде Camera 01 малоинформативны. Аналитика Рамки и линии могут не попасть в MP4 Фирменный плеер иногда отображает метаданные отдельно от обычного видео. Почему в приложении был звук, а в выгрузке его нет Live View и архив могут использовать разные потоки. Также при экспорте могла быть выключена аудиодорожка или выбран формат, который плеер воспроизводит без поддерживаемого аудиокодека. Нужно ли оставлять дату в кадре Да, если она отображалась в исходном потоке и помогает идентифицировать событие. Но при известной ошибке часов обязательно сохраните отдельное пояснение с фактическим временем. Не накладывайте новую дату поверх единственного исходного файла. Корректное время указывайте в сопроводительном описании или на отдельной рабочей копии.

Регистратор не видит флешку 01 Неподдерживаемая файловая система Конкретная модель может работать с FAT32 и NTFS, но не поддерживать exFAT или нестандартную разметку. 02 Слишком сложная структура разделов Регистратор видит не все разделы, загрузочные флешки и носители с шифрованием. 03 Недостаточно питания USB Внешний HDD потребляет больше, чем может выдать порт регистратора. 04 Неисправный порт или накопитель Проверьте другой USB-порт и другую исправную флешку. 05 Носитель подключён после открытия меню Нужно обновить список устройств, закрыть окно или подключить флешку до входа в Backup. 06 Нет прав на экспорт Устройство видно, но кнопка Backup неактивна для текущего пользователя. FAT32 или NTFS Официальные инструкции Uniview для ряда регистраторов допускают FAT32 и NTFS. FAT32 совместим со многими устройствами, но отдельный файл не может превышать 4 ГБ. Для длинного архива это приводит к разделению на фрагменты или ошибке экспорта. Поддержку NTFS и других систем нужно проверять по конкретной модели. Можно ли форматировать флешку в регистраторе Если функция предусмотрена, она удалит данные на выбранном USB-носителе. Убедитесь, что выбран именно внешний накопитель, а не HDD архива. Для безопасности флешку лучше подготовить на компьютере и затем проверить регистратором. Не нажимайте Format, не проверив выбранное устройство. Ошибка выбора накопителя может уничтожить архив регистратора или содержимое флешки.

Почему экспорт не начинается, останавливается или создаёт пустой файл Симптом Что проверять Export недоступен Права пользователя, выбранный файл, подключённую флешку и завершение поиска. No File Found Камеру, дату, часовой пояс, тип записи, фильтры и фактическое наличие архива. Недостаточно места Свободный объём флешки, длину интервала, число камер и размер файловой системы. Экспорт завис на проценте HDD регистратора, USB-носитель, повреждённый фрагмент, температуру и журнал ошибок. Получился файл 0 байт Завершение задачи, права записи на USB, выбранный путь и состояние накопителя. Экспортировался не тот канал Номер камеры, раскладку, привязку имён и выбранные чекбоксы. Файл заканчивается раньше Реальную границу архива, потерю камеры, сегментацию, время NVR и прерывание записи. Нет звука Аудио в исходной записи, выбранный поток, формат и плеер. Видео не открывается Фирменный Player, кодек, контейнер, целостность и повторную выгрузку короткого теста. Удалённая загрузка обрывается Upload, VPN, мобильную сеть, тайм-аут клиента и возможность докачки. Почему лучше сначала выгрузить короткий тест Клип на одну или две минуты позволяет проверить флешку, формат и плеер. После успешного теста выгружайте полный интервал и дополнительные камеры. Что делать при ошибке HDD Сначала сохраняйте самые важные короткие интервалы. Не запускайте массовый экспорт за несколько дней и длительные тесты, если диск щёлкает, исчезает или имеет критичный SMART. Связанные материалы: почему видеорегистратор пищит и почему камеры показывают, но запись не идёт.

Как передать запись в полицию, суд, УК или страховую Передавайте не только удобный ролик, но и сведения, позволяющие понять его происхождение. Для гражданского процесса лицо, представляющее видеозапись, должно указать, когда, кем и в каких условиях она была сделана. Конкретное доказательственное значение оценивает уполномоченный орган или суд. 01 Исходный экспорт Фирменный файл без монтажа и повторного кодирования. 02 Удобная копия MP4, который можно открыть без специальной системы, если такая копия создана отдельно. 03 Краткое описание Адрес объекта, камера, направление обзора, дата и интервал события. 04 Пояснение времени Указать фактическое время и расхождение часов регистратора, если оно было. 05 Плеер или инструкция Приложить официальный проигрыватель для DAV или другого фирменного формата. 06 Контрольная сумма Сохранить SHA-256 исходного файла для последующего сравнения копий. Пример названия папки 2026-07-30_ulitsa-dom_kamera-03_14-20_14-35 Что написать в сопроводительном описании где установлена камера;

что попадает в её поле зрения;

каким регистратором сделана запись;

кто и когда выполнил выгрузку;

какой временной интервал сохранён;

есть ли расхождение экранного и фактического времени;

является ли MP4 исходным экспортом или конвертированной копией;

какая программа требуется для просмотра фирменного файла. Не публикуйте запись в открытом доступе без необходимости. В кадре могут находиться посторонние люди, автомобили, номера квартир и другие сведения. Передача уполномоченному адресату и размещение в социальной сети являются разными действиями.

Чек-лист правильной выгрузки Записаны дата и примерное время события. Проверен срок хранения архива. Файл заблокирован от перезаписи, если функция доступна. Выбраны все нужные камеры. Добавлен запас до и после события. Проверено расхождение часов регистратора. Флешка определяется регистратором. На носителе достаточно свободного места. У пользователя есть право Export. Нужный фрагмент воспроизводится до экспорта. Сохранён фирменный исходный формат. При необходимости создана отдельная MP4-копия. Сохранён официальный Player. Проверены начало, событие и конец файла. Проверено наличие звука. Файл открывается на другом компьютере. Исходник скопирован в резервную папку. Рассчитана контрольная сумма SHA-256. Сохранено описание камеры и условий записи. Указано расхождение фактического и экранного времени. Исходник не редактировался. Рабочая копия помечена отдельно. Флешка извлечена после завершения задачи. Архив на NVR повторно проверен после выгрузки.

Частые ошибки при выгрузке 01 Сохранён только экран телефона Теряются исходное разрешение, звук, служебные данные и часть кадров. 02 Выгружен слишком короткий интервал В ролике нет появления объекта, предыстории или продолжения. 03 Сохранена только одна камера Не видно маршрута человека или автомобиля между зонами. 04 Исходник сразу конвертирован Фирменный файл и служебная информация не сохранены. 05 Файл не проверен после экспорта Получателю передают пустой, повреждённый или неполный клип. 06 Не приложен Player Фирменный DAV, TS или другой контейнер невозможно быстро открыть. 07 Не зафиксирована ошибка времени Экранная дата не совпадает с реальным происшествием и вызывает вопросы. 08 Отформатирован HDD вместо флешки Ошибка выбора накопителя приводит к потере архива. 09 USB извлечён во время копирования Файл остаётся незавершённым и может не воспроизводиться. 10 Оригинал отправлен в мессенджер без резервной копии Сервис может сжать видео, изменить имя или ограничить размер.

Тула и Тульская область Не получается найти или выгрузить нужную запись Поможем найти событие по времени и камерам, проверить глубину архива, сохранить исходный файл и MP4-копию, подобрать официальный плеер и проверить воспроизведение. При ошибке HDD сначала оценим состояние накопителя и возможность сохранить важные фрагменты. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить модель в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Как скачать запись с видеорегистратора на флешку? Подключите USB-накопитель, откройте Playback, Search или Backup, выберите камеру и период, нажмите Export и укажите папку на флешке. Какой формат лучше выбрать? Сохраните фирменный исходный формат. Для удобного просмотра дополнительно создайте MP4, если такая возможность есть. Почему файл DAV не открывается? DAV является фирменным форматом Dahua и обычно требует официального плеера либо создания отдельной MP4-копии. Можно ли просто переименовать DAV в MP4? Нет. Переименование расширения не преобразует контейнер и кодек. Почему AVI не открывается обычным плеером? Внутри AVI может использоваться неподдерживаемый видеокодек или аудиоформат. Почему регистратор не видит флешку? Проверьте файловую систему, разделы, USB-порт, исправность носителя, свободное место и права пользователя. FAT32 или NTFS для регистратора? Поддержка зависит от модели. FAT32 совместим со многими устройствами, но ограничивает размер одного файла 4 ГБ. Для длинной записи удобнее NTFS, если она поддерживается. Почему экспорт останавливается? Возможны ошибка HDD, повреждённый фрагмент, неисправная флешка, нехватка места, перегрев или обрыв удалённой сети. Сколько времени сохранить до и после события? Нужно захватить предысторию и продолжение. Обычно добавляют несколько минут, но сложное событие может потребовать большего интервала. Можно ли скачать запись через телефон? Некоторые приложения позволяют сохранить клип, но локальный USB-экспорт или фирменный компьютерный клиент надёжнее для исходного файла. Что лучше: выгрузка или запись экрана? Выгрузка архива. Запись экрана является только дополнительной демонстрационной копией. Нужно ли прикладывать плеер? Да, если фирменный файл не открывается стандартными программами. Используйте официальный Player. Почему в выгрузке нет звука? Аудио могло не записываться, быть отключено в потоке или не поддерживаться выбранным форматом и плеером. Что делать, если часы регистратора неверные? Сначала выгрузите запись, зафиксируйте расхождение с фактическим временем и только потом исправляйте настройки. Можно ли редактировать запись перед передачей? Исходный файл не редактируют. Для пояснений создают отдельную рабочую копию. Зачем сохранять SHA-256? Контрольная сумма позволяет проверить, что файл после расчёта не изменился при копировании или передаче. Можно ли вытащить HDD и подключить к компьютеру? Без необходимости не следует. Файловая система может быть фирменной, а неправильное подключение или инициализация создадут риск потери данных. Что передать вместе с записью? Исходник, удобную копию, официальный плеер, описание камеры, временной интервал и пояснение о расхождении часов.