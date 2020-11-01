Генератор для квартиры при отключении света: что выбрать вместо ДВС

Резервное питание квартиры · без выхлопа и обратной подачи

Генератор для квартиры при отключении электричества: можно ли использовать и чем заменить

Для обычной квартиры в многоквартирном доме бензиновый, дизельный или газовый генератор с двигателем внутреннего сгорания не является нормальным квартирным источником питания: ему нужны выхлоп, топливо, безопасное наружное размещение и расстояние от окон, дверей и вентиляции. Для квартиры практичнее аккумуляторная электростанция, ИБП или стационарный инвертор с аккумулятором и отдельными резервными линиями.