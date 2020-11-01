Камеры показывают, но запись не идёт: причины и проверка

Live View есть · архива нет · NVR · DVR · HDD · расписание · движение Камеры показывают, но запись не идёт: почему видеорегистратор не пишет архив Изображение в реальном времени ещё не означает, что видеорегистратор сохраняет архив. Камеры могут быть Online, картинка открываться на мониторе и в приложении, но нужного события в воспроизведении не окажется. Причину ищут по цепочке: накопитель, режим записи, расписание, события движения, время, видеопоток, группы хранения, сеть и удалённый доступ. Короткий ответ Сначала создайте контрольное событие перед камерой и запомните точное время. Затем проверьте фактическое воспроизведение этого канала, а не только значок записи. Если архива нет, откройте статус HDD, убедитесь, что запись включена для нужной камеры и текущего дня, проверьте режим Schedule, Manual или Stop, расписание постоянной и событийной записи, время регистратора, свободное место и циклическую перезапись. Если локально архив есть, а в приложении его нет, проблема обычно находится в удалённом воспроизведении, правах, выборе устройства или сети, а не в самой записи. Отправить фото настроек в MAX Написать в Telegram Диагностика видеонаблюдения

Контрольный тест записи за 5 минут Выберите одну проблемную камеру. Не проверяйте сразу все каналы. Начните с одного понятного примера. Сверьте время на экране. Запишите точное время регистратора и камеры, включая дату и часовой пояс. Создайте заметное событие. Пройдите через кадр, включите свет или поднесите крупный предмет. Подождите завершения файла. Некоторые регистраторы формируют фрагмент не мгновенно. Дайте системе несколько минут. Откройте локальное воспроизведение. Используйте монитор и мышь либо веб-интерфейс регистратора в локальной сети. Выберите правильный канал и дату. Проверьте всю временную шкалу, а не только фильтр «Движение» или «Человек». Запустите фактическое воспроизведение. Цветная полоса или значок REC ещё не доказывают, что файл открывается. Локально записи нет Проверяйте HDD, режим, расписание, события, поток, группы хранения и время. На мониторе есть, в приложении нет Запись работает. Проверяйте удалённое воспроизведение, права, облако и выбранное устройство. Полоса есть, видео не открывается Проверяйте файловую систему, базу архива, декодирование, диск и клиент воспроизведения. Тест записался Ищите проблему в старом временном интервале, фильтрах, событиях или неправильной дате. Не начинайте с форматирования. Если старый архив важен, сначала определите, записывается ли новый материал и какие даты ещё доступны.

Почему камера показывает онлайн, но может не записываться Live View получает текущий видеопоток и выводит его на экран. Для архива регистратор должен дополнительно принять поток, назначить ему режим записи, сохранить файл на доступный накопитель, внести данные в базу и затем найти запись по времени и каналу. Камера Online → Совместимый поток → Активное расписание → Рабочий HDD → Индекс архива → Playback 01 Запись выключена Канал показывает Live View, но для него выбран Stop или отключён общий переключатель Record. 02 Нет подходящего расписания Текущее время не входит в период постоянной или событийной записи. 03 HDD недоступен Диск отсутствует, не инициализирован, заполнен, переведён в Read Only или имеет ошибку. 04 Событие не передаётся Запись настроена только по движению, но NVR не получает событие от камеры. 05 Неверное время Файл записан под другой датой или часовым поясом и не попадает в выбранный поиск. 06 Архив есть только локально Приложение не показывает запись из-за прав, соединения или неправильного источника воспроизведения.

No HDD · Uninitialized · Abnormal · Read Only · Full Проверьте жёсткий диск и назначение хранилища Накопитель должен отображаться в интерфейсе, иметь нормальный статус и быть назначен для записи. Сам факт наличия HDD внутри корпуса не означает, что регистратор его использует. Нормальное состояние модель и ёмкость диска определяются;

статус Normal или Healthy;

диск доступен для Read/Write;

есть свободное место или включён Overwrite;

накопитель назначен нужной группе камер;

SMART не показывает критичных ошибок;

температура находится в допустимом диапазоне. Статус Что означает Почему нет записи No HDD / No Disk Накопитель не обнаружен. Записывать основной архив некуда. Uninitialized Диск найден, но не подготовлен регистратором. Хранилище не включено в рабочую систему записи. Abnormal / Error Ошибка диска, файловой системы, питания или интерфейса. Запись останавливается либо создаётся нестабильно. Read Only Доступно чтение старого архива без записи новых данных. Новые файлы не сохраняются. Full Свободное место закончилось. При выключенной перезаписи новые данные не создаются. Spare / Hot Spare Диск зарезервирован для отказа другого накопителя. Он может не использоваться как обычное хранилище текущей записи. Что означает инициализация Инициализация подготавливает накопитель для работы в конкретном регистраторе. Обычно при этом создаётся новая структура хранения, а существующие записи становятся недоступны. Поэтому перед нажатием кнопки нужно решить, требуется ли сохранить старый архив. Почему запись остановилась после заполнения HDD В настройках перезаписи может быть выбран режим No Overwrite или Stop When Full. При циклическом режиме регистратор удаляет самые старые фрагменты и продолжает запись. Если Overwrite включён, но архив всё равно остановился, проверяют состояние диска, квоты, группы и файловую систему. Не форматируйте HDD при важном архиве и не меняйте SATA-разъёмы под питанием. Корпус регистратора открывают только после корректного выключения и отключения электропитания. Подробнее: HDD, SMART и RAID в видеонаблюдении.

Режим Schedule, Manual или Stop Во многих регистраторах для каждого канала можно выбрать один из трёх режимов. Названия отличаются, но логика обычно одинаковая. Schedule Запись по настроенному расписанию Регистратор учитывает периоды постоянной записи, движения, тревоги, аналитики и праздников. Manual Принудительная запись Канал записывается независимо от обычного расписания. Такой режим полезен для проверки, но не заменяет правильную настройку. Stop Запись канала остановлена Live View продолжает работать, но регистратор не создаёт новые файлы для этого канала. Почему одна камера не записывается, а остальные работают У проблемного канала может быть отдельно выбран Stop, отключён переключатель Enable Record или не скопировано расписание. Проверяют настройки каждой камеры, а не только общий экран записи. Как использовать Manual для диагностики Временно включите принудительную запись одного канала и повторите контрольный тест. Если архив появился, HDD и видеопоток, вероятно, работают, а ошибка находится в расписании или событиях. После проверки верните нормальный режим Schedule. Не оставляйте Manual как скрытый постоянный ремонт. Иначе регистратор будет писать непрерывно, даже если по задаче требовалась запись только по событиям.

Расписание записи: дни недели, типы событий и праздники Даже когда запись включена, текущий момент может не попадать в активный период. В расписании проверяют не только цветную полосу, но и тип записи, выбранный канал, день недели и специальные календарные правила. 01 Нет периода на текущий час Полоса заканчивается раньше, начинается позже или между интервалами остался незаметный разрыв. 02 Настроен не тот день недели Расписание сделали для понедельника, но не скопировали на остальные дни. 03 Праздничный график имеет приоритет Специальный календарь может заменить обычную недельную схему. 04 Выбран только Event Без события движения, тревоги или аналитики регистратор ничего не записывает. 05 Расписание не применено к каналу Изменения сохранены для одной камеры, а проблемная камера осталась со старой настройкой. 06 После обновления шаблон изменился Прошивка или импорт конфигурации могли вернуть другой профиль записи. Постоянная запись и запись по движению Для диагностики удобно временно создать короткий период постоянной записи. Если он работает, а событийная запись нет, проблема находится в детекции или передаче события. Если не работает даже постоянная запись, проверяют HDD, режим канала, видеопоток и группы хранения. Почему архив появляется не сразу Регистратор формирует записи фрагментами. После изменения расписания или начала события может потребоваться время на завершение и индексацию файла. Поэтому проверку не делают через несколько секунд после движения в кадре. После настройки откройте Playback и проверьте новый фрагмент. Успешное сохранение расписания не подтверждает фактическую запись.

Запись по движению, человеку и аналитическим событиям Самый сложный случай возникает, когда регистратор должен писать только по событию. Недостаточно включить детектор на камере. Нужно, чтобы событие было настроено, активно по расписанию, передавалось на NVR и запускало запись нужного канала. Объект в кадре → Детектор камеры или NVR → Событие активно по расписанию → Linkage / Trigger Recording → Архив канала Детекция выключена Камера видит видео, но не создаёт событие Проверяются Enable Motion Detection, зона, чувствительность и активное расписание. Нет связки с записью Событие есть, канал не записывается Нужно включить Trigger Recording, Record Channel или аналогичное действие. Не тот канал Движение на одной камере запускает другую В списке связанных каналов отмечен неправильный номер. Несовместимая аналитика NVR не получает событие сторонней камеры Live View по ONVIF работает, но события человека или линии не передаются. Фильтр поиска Запись есть, но выбран другой тип На Playback ищут только «Человек», хотя событие сохранено как обычное движение. Слишком узкая зона Тестовое движение не пересекает область Маска исключает нужную часть кадра или направление линии задано наоборот. Кто должен определять движение: камера или регистратор В одной системе аналитику выполняет камера и передаёт событие на NVR. В другой NVR сам анализирует видеопоток. При смешении брендов Live View и постоянная запись часто работают, а фирменные события человека, автомобиля или пересечения линии могут не передаваться. Почему на карте памяти камеры запись есть, а на NVR нет Камера локально получила событие и записала его на microSD, но регистратор не получил событие, не настроил связку записи или использует другой профиль. Это подтверждает, что камера работает, но не подтверждает правильную интеграцию с NVR. Pre-record и Post-record Предзапись сохраняет несколько секунд до события, а постзапись продолжает запись после его окончания. Нулевые или слишком короткие значения создают фрагмент, в котором трудно понять начало происшествия. Слишком длинный период увеличивает расход диска. Для первого теста отключите сложные фильтры. Проверьте обычную детекцию движения или короткую постоянную запись, а затем возвращайте распознавание человека и другие условия.

Неверная дата, часовой пояс и NTP Запись может существовать, но находиться не в той дате, которую открывает пользователь. Особенно часто проблема появляется после сброса, отключения электричества, смены роутера, перехода на летнее время или раздельной настройки камер и регистратора. Неверная дата NVR Архив записан в прошлом или будущем Календарь Playback не показывает файл на фактическую дату события. Разные часовые пояса Live View и шкала архива расходятся Камера, регистратор, приложение и NAS используют разные смещения UTC. NTP недоступен Часы постепенно уходят Неверные DNS, шлюз или адрес сервера времени мешают синхронизации. RTC после отключения Время сбрасывается при пропадании питания Возможны проблема внутреннего времени, конфигурации или аппаратной батареи. Что должно быть единым часовой пояс;

дата и текущее время;

правило перехода на летнее время, если оно используется;

источник NTP;

формат времени в камерах и NVR;

время NAS, сервера и приложения. Подробнее: почему сбивается время на камерах и видеорегистраторе.

Поток, кодек, разрешение и пропускная способность Камера может открываться в Live View через дополнительный поток, а NVR пытаться записывать основной поток с другими параметрами. Если основной поток несовместим, превышает возможности регистратора или периодически обрывается, архив будет отсутствовать либо иметь пропуски. Кодек H.265, H.265+ или нестандартный профиль Регистратор может показывать субпоток, но не записывать основной поток в неподдерживаемом режиме. Разрешение Камера выше возможностей канала NVR рассчитан на меньшее разрешение или ограниченное число высокомегапиксельных потоков. Битрейт Превышена входящая полоса Общий поток всех камер выходит за лимит NVR, особенно после добавления новых каналов. Частота кадров Профиль слишком тяжёлый Высокие FPS, разрешение и битрейт одновременно создают нестабильную запись. ONVIF Live View работает, запись нестабильна Сторонняя камера отдаёт поток, но реализация протокола или авторизации совместима не полностью. Аудио Неподдерживаемый аудиокодек На отдельных сочетаниях оборудования звук или мультиплексированный поток мешают стабильной записи. Почему камера напрямую работает, а через NVR нет Прямой просмотр использует веб-интерфейс или фирменное приложение камеры. NVR подключается с другой учётной записью, по другому протоколу и может запрашивать иной поток. Поэтому прямая доступность камеры доказывает только её базовую работоспособность. Как безопасно упростить поток для теста На одном проблемном канале временно выбирают поддерживаемый кодек без фирменного «плюс»-режима, умеренное разрешение, частоту кадров и битрейт. После восстановления записи параметры увеличивают поэтапно и проверяют архив после каждого изменения. Не уменьшайте параметры всех камер одновременно. Сначала сохраните текущую конфигурацию и проверьте один канал, чтобы не потерять рабочие настройки всей системы.

Камера периодически Offline: Live View есть не всегда, архив с пропусками Кратковременная потеря камеры может быть незаметна при случайном открытии Live View. Пользователь видит изображение сейчас, но в архиве остаются разрывы за время обрыва сети, питания или авторизации. PoE и питание Камера перезапускается Ночью включается ИК-подсветка, возрастает потребление и слабый порт отключает камеру. Кабель Ошибки и потеря линка Плохой обжим, вода в RJ45, CCA, повреждённая пара или длинная трасса создают краткие обрывы. IP-адрес Конфликт или изменение DHCP Регистратор периодически подключается не к тому узлу или теряет камеру после перезапуска. Пароль Авторизация сбрасывается После смены пароля камера работает в приложении, а NVR продолжает использовать старые данные. Wi-Fi Камера доступна только при хорошем сигнале Помехи, роуминг и перегруженный диапазон создают пропуски именно в нужный момент. Перегрев Устройство зависает через время После охлаждения камера возвращается, а в архиве остаётся пустой интервал. Как найти короткие обрывы Проверяют журнал Camera Offline, Network Disconnected, PoE Port Down и повторной авторизации. Сравнивают время этих событий с разрывами в архиве. Полезно проверить статистику порта коммутатора, время работы камеры и сообщения о перезагрузке. ANR и запись на карту камеры Некоторые совместимые системы позволяют камере временно писать на microSD при потере связи, а после восстановления передавать недостающие фрагменты на NVR. Эта функция работает только при поддержке камерой и регистратором, правильно настроенной карте и совместимой интеграции. Подробнее: PoE, IP-адрес, кабель и диагностика камеры Offline.

Группы хранения, квоты и назначение камер В регистраторах с несколькими HDD, RAID, сетевыми хранилищами или программных NVR камеры могут распределяться по группам. Изображение будет отображаться, даже если камера не назначена ни одному рабочему пути записи. 01 Камера не входит в группу записи Для канала нет выбранного HDD, массива или сетевого пути. 02 Путь отключён Диск физически доступен, но исключён из активной группы. 03 Квота равна нулю Каналу не выделено пространство для видео или событийного архива. 04 Сетевой путь недоступен NAS, NFS, SMB или iSCSI временно потеряли связь либо изменили права. 05 Диск назначен резервным Hot Spare не используется как обычный активный путь записи. 06 После замены HDD группа не восстановлена Новый накопитель инициализирован, но камеры остались привязаны к старой конфигурации. Почему проблема появляется только у части камер Разные каналы могут быть назначены разным дискам или группам. При отказе одного пути перестаёт записываться только соответствующая часть системы, хотя остальные камеры и Live View работают. Что проверить в программном NVR Путь архива, свободное место, разрешения службы на запись, статус диска в операционной системе, квоту, глубину хранения и привязку камер к группе. Перенос папки вручную может сделать старый архив невидимым для базы программы. Сфотографируйте структуру групп до изменений. Ошибка в назначении дисков может затронуть сразу несколько камер и старый архив.

Временная шкала есть, но запись не воспроизводится Иногда регистратор показывает цветной участок архива, но при запуске возникает чёрный экран, ошибка файла, бесконечная загрузка или переход к следующему фрагменту. Это отличается от полного отсутствия записи. Повреждён файл Питание пропало во время записи Последний фрагмент не был корректно закрыт и может не воспроизводиться. Ошибка базы архива Индекс указывает на отсутствующие данные Шкала отображается, но сам файл не находится или не читается. Декодирование Клиент не поддерживает поток Локальный монитор воспроизводит запись, а браузер или приложение показывает чёрный экран. HDD нестабилен Часть секторов не читается Одни даты открываются, другие зависают или выдают ошибку. Как разделить проблему файла и клиента Попробуйте открыть тот же фрагмент на локальном мониторе, в веб-интерфейсе и официальном клиенте. Затем выгрузите короткий участок. Если файл не открывается нигде, проблема относится к архиву или диску. Если локально работает, а удалённо нет, проверяют клиент, сеть и декодирование. Repair Database Отдельные регистраторы имеют функцию восстановления базы архива. Она может помочь после обновления или нарушения индекса, но не ремонтирует механически повреждённый HDD. Перед операцией сохраняют важные записи и изучают инструкцию конкретной модели. Не используйте форматирование как первый способ восстановления Playback. Оно удалит структуру архива вместо поиска причины.

Локально архив есть, но в приложении записи нет 01 Выбрана камера, а не NVR Приложение ищет запись на microSD камеры, хотя архив хранится на регистраторе. 02 Нет права Playback Пользователю разрешён Live View, но не удалённое воспроизведение или экспорт. 03 Неверный фильтр события Выбраны только человек или движение, а запись сделана как постоянная. 04 Удалённая сеть не тянет архив Live View работает на субпотоке, а Playback требует большего upload и стабильности. 05 Облачная привязка устарела После смены пароля, прошивки или владельца устройство требует повторной авторизации. 06 Ошибка версии приложения Локально запись исправна, но мобильный клиент неправильно строит шкалу или календарь. Почему Live View с телефона работает, а Playback нет Для текущего просмотра используется отдельный поток и короткое соединение. Архив требует поиска по индексу, чтения HDD и передачи сохранённого файла. Поэтому удалённый Playback чувствительнее к правам, upload, задержке, прошивке и состоянию диска. Порядок проверки Убедиться, что запись воспроизводится локально на NVR. Выбрать в приложении именно регистратор и нужный канал. Снять фильтр типа события и показать все записи. Проверить дату, часовой пояс и права пользователя. Сравнить работу по домашнему Wi-Fi и мобильной сети. Проверить официальное приложение и актуальную совместимую прошивку. Подробнее: почему удалённый просмотр и архив тормозят.

Почему запись пропала после отключения электричества HDD не инициализировался Диск виден как Abnormal или Uninitialized Аварийное отключение могло повредить файловую систему или базу архива. Изменилось время Запись ищут не в той дате После загрузки регистратор получил неверное время или не смог обратиться к NTP. Камеры получили новые IP NVR использует старые адреса DHCP изменил адреса после одновременного запуска сети. PoE не запустил все камеры Не хватает мощности холодного старта Одновременное включение камер создаёт более высокую нагрузку. Расписание сбросилось Канал остался в Stop После сбоя, обновления или восстановления конфигурации запись отключилась. NAS загрузился позже Сетевой путь остался Offline Регистратор не восстановил соединение с хранилищем автоматически. Что проверить после восстановления питания Статус HDD, время, список Online-камер, режим записи, расписание, PoE-порты и фактический тестовый фрагмент. Недостаточно убедиться, что картинка вернулась на экран. ИБП должен резервировать всю критичную цепочку. Регистратор продолжит работать бесполезно, если обесточены камеры, PoE-коммутатор, NAS или сетевое оборудование.

Диагностика по характерному симптому Симптом Что проверять первым Не записываются все камеры HDD, общий переключатель Record, режим Stop, расписание, группы хранения и заполнение диска. Не записывается одна камера Режим канала, индивидуальное расписание, поток, пароль, группа HDD и связка события. Постоянная запись работает, движение нет Детекцию, зону, расписание события, Trigger Recording и совместимость аналитики. На microSD есть, на NVR нет Передачу события, расписание NVR, протокол, поток и назначение канала для записи. На мониторе архив есть, в телефоне нет Выбор NVR, права Playback, фильтры, облачную привязку, upload и приложение. Шкала есть, видео чёрное Повреждение файла, HDD, базу архива, декодирование и официальный клиент. Архив заканчивается в одну дату HDD Full, No Overwrite, ошибку диска, квоту и момент отключения записи. Есть пропуски ночью PoE, ИК-подсветку, питание камер, кабель и журнал Camera Offline. Записи находятся под другой датой Время, часовой пояс, NTP, DST и синхронизацию камер с NVR. Проблема появилась после добавления камер Входящую полосу NVR, битрейт, разрешение, HDD, PoE и число каналов записи.

Полный чек-лист проверки Создано контрольное событие с точным временем. Запись проверена локально на регистраторе. Выбран правильный канал и дата. Сняты фильтры «Движение» и «Человек». HDD определяется и имеет статус Normal. Диск работает в режиме Read/Write. Есть свободное место или включён Overwrite. Проверены SMART и температура HDD. Канал не находится в режиме Stop. Включён общий переключатель Record. Расписание охватывает текущий день и время. Проверен праздничный календарь. Расписание применено к нужной камере. Для событий включено Trigger Recording. Выбран правильный связанный канал. Проверена зона и чувствительность движения. Проверено время, NTP и часовой пояс. Основной поток совместим с NVR. Не превышена входящая полоса регистратора. Все камеры стабильны Online. Проверены PoE и кабель в ночном режиме. Камера назначена рабочей группе хранения. Квота канала не равна нулю. NAS или сетевой путь доступны для записи. У мобильного пользователя есть право Playback. После исправления открыт новый тестовый фрагмент.

Ошибки, из-за которых можно потерять архив 01 Инициализировать HDD без проверки Старые записи могут стать недоступны, хотя диск ещё читался. 02 Считать значок REC доказательством Нужно открыть реальный фрагмент Playback и проверить его содержание. 03 Настроить движение только на камере NVR может не получить событие и не запустить запись. 04 Копировать расписание не на тот канал Часть камер остаётся без активного периода записи. 05 Искать только события человека Архив может быть сохранён как постоянный или обычное движение. 06 Сбрасывать NVR до заводских настроек Сброс удалит адреса, расписания, группы и пользователей, но не исправит HDD. 07 Менять сразу все потоки После массовой правки трудно понять, какая настройка восстановила или сломала запись. 08 Игнорировать время регистратора Запись существует, но находится под другой датой. 09 Проверять только приложение Удалённый Playback может не работать при полностью исправном локальном архиве. 10 Не проверять после исправления Меню показывает нормальный статус, но фактический файл так и не создаётся.

Тула и Тульская область Камеры показывают, но нужной записи в архиве нет Проверим HDD и SMART, расписание, режимы каналов, движение и видеоаналитику, время, потоки, PoE, группы хранения, NVR, NAS и мобильное воспроизведение. После настройки создадим контрольное событие и подтвердим, что запись действительно сохраняется и открывается. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить настройки в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Почему камеры показывают, но видеорегистратор не записывает? Live View работает отдельно от архива. Проверяются HDD, режим записи, расписание, события движения, время, поток и назначение хранилища. Как быстро проверить, идёт ли запись? Создайте событие перед камерой, запомните время, подождите несколько минут и откройте фактическое воспроизведение этого канала. Почему значок REC есть, а архив не открывается? Возможны повреждённый файл, ошибка HDD, база архива, проблема декодирования или незавершённый фрагмент. Что проверить в HDD? Определение модели, статус Normal, режим Read/Write, свободное место, Overwrite, SMART, температуру и назначение группе записи. Что означает Uninitialized? Диск найден, но не подготовлен для записи в этом регистраторе. Инициализация обычно делает старые данные недоступными. Почему запись остановилась после заполнения диска? Возможно, выбран No Overwrite, диск стал Read Only, исчерпана квота или возникла ошибка файловой системы. Чем Schedule отличается от Manual? Schedule следует расписанию. Manual принудительно записывает канал независимо от обычного графика. Почему одна камера не записывается, а остальные записываются? У неё может быть отдельный Stop, другое расписание, несовместимый поток, ошибка пароля или отсутствующее назначение HDD. Почему постоянная запись работает, а движение нет? Проверяются детекция, зона, расписание события, связка Trigger Recording и совместимость аналитики камеры с NVR. Почему запись есть на microSD, но отсутствует на NVR? Камера локально получила событие, но NVR не получил его или не назначил канал для событийной записи. Может ли неверное время скрыть архив? Да. Файл может быть записан под другой датой или часовым поясом. Почему камера напрямую работает, а NVR её не записывает? NVR использует другую учётную запись, протокол и основной поток, который может быть несовместим или слишком тяжёл. Почему архив имеет пропуски? Проверяются Camera Offline, PoE, кабель, Wi-Fi, перегрев, авторизация и кратковременные сетевые обрывы. Почему локально запись есть, а в приложении нет? Проверьте выбор NVR, право Playback, фильтры, дату, upload, облачную привязку и версию приложения. Почему временная шкала есть, но видео чёрное? Возможны повреждение файла, ошибка базы, проблемы HDD или неподдерживаемое декодирование в клиенте. Что такое группа хранения? Это назначение камер конкретному HDD, RAID или сетевому пути. Камера без рабочей группы может показывать Live View без записи. Почему запись пропала после отключения электричества? Проверяются HDD, время, IP-адреса камер, PoE, расписание и восстановление сетевого хранилища. Нужно ли сразу форматировать HDD? Нет. Сначала сохраняют важный архив и определяют причину. Форматирование не исправляет расписание, поток, сеть и права.