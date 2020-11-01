Динамическая зарядка электромобиля при вводе 15 кВт

Зарядка электротранспорта и управление мощностью Динамическая зарядка электромобиля при 15 кВт: как не перегрузить ввод Wallbox мощностью 11 кВт способен занять большую часть трёхфазного ввода 15 кВт. Если одновременно включатся варочная панель, бойлер, электрокотёл, насос или сауна, вводной автомат может отключить весь дом. Динамическая балансировка измеряет фактическую нагрузку и автоматически уменьшает или увеличивает зарядный ток.

Короткий ответ При вводе 15 кВт стационарную зарядную станцию нельзя настраивать на 11 кВт без учёта остальных нагрузок дома. Такая зарядка потребляет около 16 А по каждой из трёх фаз, оставляя небольшой запас для кухни, отопления, бойлера, насосов и других потребителей. Практичное решение: отдельная линия к Wallbox, подходящая электрическая защита и динамическое управление мощностью. Счётчик или токовые датчики измеряют нагрузку на вводе, а станция получает команду снизить зарядный ток, когда дом приближается к установленному пределу. Если бытовая нагрузка уменьшается, зарядка снова ускоряется. Если доступного тока становится недостаточно, совместимая система временно приостанавливает зарядку и возобновляет её после появления запаса. Балансировка не заменяет автомат, УЗО, контроль постоянной утечки, защитный проводник PE, расчёт кабеля и проверку заземления.

Почему ввода 15 кВт недостаточно для постоянной зарядки 11 кВт Трёхфазная мощность 15 кВт соответствует примерно 21,7 А на каждой фазе при равномерной активной нагрузке. Зарядка мощностью 11 кВт потребляет около 15,9 А на фазу. 15 кВт Весь объект Дом, гараж, участок, отопление и зарядная станция. 11 кВт Wallbox Около 16 А по каждой из трёх фаз. < 4 кВт Остаток Теоретический суммарный запас для всего остального дома. Реальная ситуация сложнее, потому что однофазные потребители распределены неравномерно. Например, электрический чайник, духовка и бойлер могут оказаться на одной фазе, а две другие фазы будут почти свободны. Выделенные 15 кВт не означают, что вводной автомат обязательно имеет один универсальный номинал. Нужно проверить технические условия, счётчик, вводной аппарат, кабель и фактическую схему дома.

Wallbox не является бортовым зарядным устройством автомобиля При зарядке переменным током преобразователь AC/DC обычно находится внутри автомобиля. Настенная станция является EVSE: она контролирует подключение, безопасность и сообщает автомобилю допустимый зарядный ток. 1 Электросеть дома Предоставляет доступную мощность. → 2 Wallbox Задаёт допустимый ток зарядки. → 3 Бортовое устройство Преобразует переменный ток. → 4 Тяговая батарея Получает заряд по алгоритму автомобиля. Если автомобиль принимает максимум 7,4 кВт, Wallbox 11 или 22 кВт не заставит его заряжаться быстрее. Мощность ограничивается самым слабым элементом: вводом, линией, станцией, кабелем или бортовым устройством автомобиля.

Статическое и динамическое ограничение мощности Простое решение Статический лимит Во время настройки станции задаётся постоянный ток, например 6, 10 или 16 А. простая настройка;

не нужен измерительный модуль;

меньше компонентов;

зарядка всегда ограничена;

свободная мощность дома не используется полностью. Оптимальное использование ввода Динамический лимит Станция получает данные о нагрузке дома и изменяет ток в реальном времени. использует свободную мощность;

снижает риск перегрузки ввода;

ускоряет зарядку ночью;

учитывает работу бытовой техники;

требует совместимого измерения и связи. Таймер не является динамической балансировкой. Ночной запуск снижает вероятность одновременной работы кухни, но не учитывает электрокотёл, бойлер, насосы и другие автоматические нагрузки.

Как работает динамическая балансировка зарядки 01 Измерение Счётчик или токовые датчики измеряют нагрузку объекта. 02 Расчёт Контроллер сравнивает потребление с установленным пределом. 03 Команда Wallbox изменяет допустимый ток, передаваемый автомобилю. 04 Проверка Система видит новую нагрузку и продолжает регулирование. Упрощённая логика Доступный ток зарядки Лимит ввода − текущая нагрузка дома − резерв безопасности В качественной системе расчёт выполняется по каждой фазе, а не только по сумме трёхфазной мощности.

Где должен измеряться ток для управления Wallbox Измерительная точка должна видеть бытовые нагрузки и зарядную станцию в соответствии со схемой производителя. Иначе контроллер получает неполную информацию и неправильно рассчитывает свободную мощность. На общем вводе Измеряется полный поток энергии всего объекта. После коммерческого учёта Дополнительное оборудование не вмешивается в опломбированный счётчик. По каждой фазе Трёхфазная система получает отдельное значение L1, L2 и L3. По схеме изготовителя Направление датчиков, порядок фаз и связь проверяются по инструкции. Нельзя устанавливать токовый датчик вокруг всего кабеля, охватывая одновременно фазные и нейтральный проводники. Правильное размещение в электрощите выполняет специалист при безопасно снятом напряжении.

Почему для трёхфазной зарядки нужен пофазный контроль Суммарная мощность может оставаться ниже 15 кВт, но одна фаза уже окажется перегруженной. Такое возможно из-за однофазной кухни, бойлера, кондиционера или насосного оборудования. Фаза Нагрузка дома Зарядка Суммарный ток L1 12 А 16 А 28 А L2 4 А 16 А 20 А L3 3 А 16 А 19 А В этом примере общая мощность может выглядеть допустимой, но L1 уже превышает условный фазный лимит. Система должна уменьшить общий трёхфазный зарядный ток до значения, безопасного для наиболее загруженной фазы. Перераспределить бытовой однофазный прибор между фазами программно невозможно. Для устойчивого результата иногда требуется физическая проверка распределения линий в щите.

Как динамическая зарядка работает при вводе 15 кВт Ночь Дом потребляет мало Wallbox получает почти весь доступный запас и заряжает автомобиль с максимальным разрешённым током. Утро Включился бойлер Зарядный ток автоматически снижается, чтобы сохранить питание бойлера и дома. Кухня Работают плита и духовка Станция снижает ток или временно приостанавливает зарядку. После готовки Мощность освободилась Wallbox постепенно увеличивает ток до допустимого значения. Мороз Работает электрокотёл Отопление получает приоритет, а зарядка использует оставшуюся мощность. Аварийный режим Нет данных измерения Зарядка переходит в безопасный ограниченный режим или останавливается по настройке производителя.

Что происходит, если автомобиль заряжается только от одной фазы Некоторые электромобили и подключаемые гибриды принимают переменный ток только по одной фазе. Трёхфазный Wallbox не изменит возможности бортового зарядного устройства автомобиля. Пример однофазной зарядки 3,7 кВт соответствует примерно 16 А при 230 В;

7,4 кВт соответствует примерно 32 А при 230 В;

вся нагрузка зарядки приходится на одну фазу;

остальные фазы могут оставаться почти свободными;

ограничением становится номинал конкретной фазы и ввода. Однофазная зарядка 7,4 кВт требует около 32 А. Она может быть несовместима с фазным ограничением трёхфазного ввода 15 кВт даже при небольшом потреблении дома. Перед выбором станции нужно проверить, сколько фаз и какую максимальную AC-мощность фактически поддерживает автомобиль.

Почему зарядка не может снижать ток бесконечно EVSE сообщает автомобилю допустимый диапазон тока. У автомобиля и зарядной станции есть минимальный рабочий предел. Если доступная мощность становится ниже него, система не продолжает зарядку на произвольно малом токе. Возможные действия системы уменьшить ток до минимально допустимого;

временно приостановить зарядку;

возобновить зарядку после появления мощности;

сохранить установленный пользователем срок готовности;

выдать уведомление о длительной паузе. Частые паузы могут появляться, если лимит ввода почти равен бытовой нагрузке. В таком доме иногда практичнее ограничить Wallbox постоянным меньшим током или пересмотреть приоритеты нагрузок.

Что должно происходить при потере связи со счётчиком Измеритель может потерять питание, проводную связь, Wi-Fi или соединение с облачным сервисом. Система должна иметь заранее определённое безопасное поведение. Остановка зарядки Наиболее консервативный режим, исключающий неизвестную нагрузку. Безопасный лимит Станция продолжает работу с заранее заданным небольшим током. Последнее значение Такой режим допустим только тогда, когда он предусмотрен изготовителем и не создаёт риск перегрузки. При приёмке обязательно проверить отключение измерительного модуля;

обрыв линии связи;

перезапуск маршрутизатора;

отсутствие интернета;

восстановление связи;

возврат Wallbox к нормальному режиму.

Что лучше: динамическая зарядка или реле приоритета Решение Как работает Преимущества Ограничения Статический лимит Wallbox Постоянно ограничивает ток Просто и предсказуемо Не использует свободную мощность Динамическая балансировка Плавно регулирует зарядный ток Сохраняет зарядку и бытовые нагрузки Нужны измерение, связь и совместимость Реле приоритета Отключает выбранную нагрузку Можно управлять обычными потребителями Ступенчатое отключение, контактор и ресурс коммутации HEMS Управляет несколькими нагрузками по правилам Комплексная оптимизация дома Больше оборудования и настроек Для электромобиля предпочтительно плавно снижать зарядный ток через штатный интерфейс Wallbox. Контакторное отключение всей станции используется только тогда, когда это предусмотрено схемой и требованиями оборудования. Реле приоритета полезно для бойлера, тёплого пола или другой второстепенной нагрузки, которой допустимо управлять ступенчато.

Как подключить две зарядные станции к одному вводу При нескольких Wallbox нужно различать два уровня распределения мощности. Power Sharing Несколько станций делят установленный общий лимит зарядной группы. Dynamic Load Management Общий лимит зарядной группы дополнительно зависит от нагрузки здания. Приоритет автомобилей Мощность может распределяться поровну, по очереди или по заданным правилам. Минимальный ток Если мощности мало, часть зарядок может быть временно приостановлена. Нельзя установить две станции по 11 кВт и рассчитывать, что ввод 15 кВт выдержит их одновременно без общей системы управления.

Зарядка от избытка солнечной генерации Совместимая система может измерять направление потока энергии и направлять часть солнечного избытка в электромобиль. Только избыток Зарядка запускается, когда генерация превышает потребление дома. Сеть плюс солнце Недостающая мощность берётся из внешней сети. Минимальная мощность При слабой генерации зарядка может останавливаться. Трёхфазные ограничения Нужно учитывать фазы, возможности автомобиля и инвертора. Солнечный режим не заменяет отдельную линию, защиту и проверку ввода. Обычный сетевой инвертор также не гарантирует зарядку при полном отключении внешней сети.

Какая защита нужна зарядной станции Динамическое ограничение мощности предотвращает перегрузку, но не выполняет функции электрической защиты линии. отдельная цепь от электрощита;

автоматический выключатель по расчёту линии;

дифференциальная защита не более 30 мА;

контроль постоянной составляющей утечки по требованиям Wallbox;

УЗО типа A или B по документации оборудования;

исправный защитный проводник PE;

защита от перенапряжений по схеме объекта;

понятное устройство отключения;

защита наружного оборудования от среды и повреждений. Нельзя выбирать дифференциальную защиту только по фразе «УЗО 30 мА». Нужно проверить тип токов утечки и наличие встроенного контроля DC 6 мА в конкретной зарядной станции.

Как выбрать кабель к Wallbox Сечение не выбирают только по мощности, указанной на корпусе станции. Учитываются максимальный настроенный ток;

однофазное или трёхфазное подключение;

длина трассы;

способ прокладки;

температура окружающей среды;

группировка с другими кабелями;

падение напряжения;

длительный характер нагрузки;

уличная или подземная трасса;

защита от механического повреждения;

возможное увеличение мощности в будущем. Wallbox 22 кВт можно настроить на меньший ток, но линия и защита должны соответствовать фактической схеме и установленному ограничению. Настройка не должна быть доступна для случайного увеличения выше возможностей кабеля и защитного аппарата.

Заземление и защитный проводник PE Зарядная точка устанавливается рядом с металлическим автомобилем, часто на улице, в гараже или под навесом. Поэтому состояние PE и системы заземления проверяют до подключения Wallbox. откуда приходит PE;

разделены ли N и PE правильно;

какая система применяется на объекте;

нет ли случайных перемычек N-PE;

исправна ли главная система уравнивания потенциалов;

подключены ли металлические корпуса по требованиям;

как защищена наружная стойка;

что требует производитель Wallbox. Отдельный штырь возле зарядной станции не является универсальной заменой PE. Схема TT, TN-C-S или другое решение выбирается для всего объекта, а не для одной розетки.

Нужны ли Wallbox интернет, Wi-Fi и облако Для динамической балансировки станции требуется связь с совместимым измерительным модулем. Она может быть проводной или беспроводной в зависимости от конкретной системы. Проводная связь RS-485, CAN, Ethernet или другой фирменный интерфейс. Беспроводная связь Удобнее монтаж, но нужно проверить покрытие и отказоустойчивость. Локальная логика Балансировка продолжает работать без внешнего интернета. Облачное приложение Расписание, статистика, обновления и удалённый доступ. Перед покупкой уточнить работает ли балансировка без интернета;

что происходит при сбое облака;

как соединяются счётчик и Wallbox;

какая максимальная длина линии связи;

нужен ли фирменный измеритель;

можно ли использовать сторонний Modbus-счётчик;

как обновляется прошивка;

можно ли выгрузить историю зарядки.

Как выбрать Wallbox с динамической балансировкой 01 Мощность автомобиля Сколько фаз и какую AC-мощность принимает бортовое устройство. 02 Возможности ввода Выделенная мощность, вводной аппарат и распределение фаз. 03 Тип измерения Прямой счётчик, токовые трансформаторы или интерфейс умного счётчика. 04 Пофазный контроль Особенно важен при трёхфазном вводе и однофазных нагрузках. 05 Безопасный отказ Поведение станции при потере данных измерения. 06 Защита DC Наличие встроенного контроля постоянной утечки. 07 Уличное исполнение Температура, влага, солнце, пыль и механическая защита. 08 Локальная работа Сохранение основных функций без облачного сервиса. Сначала проверяют автомобиль, ввод и электрощит. Покупать Wallbox по максимальной мощности до обследования объекта неправильно.

Что подготовить перед монтажом модель автомобиля;

максимальную AC-мощность и количество фаз;

фотографии вводного и распределительного щитов;

номинал вводного автомата;

выделенную мощность по документам;

перечень крупных бытовых потребителей;

распределение нагрузок по фазам;

место парковки и положение зарядного порта;

расстояние от щита до Wallbox;

способ прокладки кабеля;

наличие PE и состояние заземления;

необходимость солнечной зарядки;

планы на второй электромобиль. Крупные нагрузки, которые нельзя забывать электрокотёл;

тепловой насос;

бойлер;

варочная панель;

духовой шкаф;

сауна;

тёплые полы;

насосная станция;

мастерская;

кондиционеры;

система накопления энергии.

Что проверить после установки Фазировку. Измерительные каналы правильно соответствуют L1, L2 и L3. Направление датчиков. Импорт отображается положительно, а солнечный экспорт учитывается правильно. Статический предел. Задан лимит вводного аппарата и необходимый резерв. Максимальную зарядку. При малой нагрузке дома Wallbox достигает ожидаемого тока. Включение кухни. Зарядка автоматически снижает ток. Однофазную перегрузку. Система реагирует на наиболее загруженную фазу. Минимальный ток. При нехватке мощности зарядка корректно приостанавливается. Потерю связи. Wallbox переходит в безопасный режим. Восстановление. После возвращения данных зарядка возобновляется штатно. Нагрев. Проверяются клеммы, кабель, аппараты и корпус под длительной нагрузкой. Дифференциальную защиту. Выполняются предусмотренные проверки и испытания. Документацию. Сохраняются схема, лимиты, настройки и инструкция владельцу.

Типовые ошибки 11 кВт считают свободной мощностью Не учитывают кухню, отопление и насосы. Смотрят только суммарные киловатты Одна фаза перегружена, хотя общий лимит ещё не достигнут. Измеритель стоит не в той точке Он не видит часть дома или саму зарядную станцию. Перепутаны фазы датчиков Wallbox получает неправильные данные. Таймер называют балансировкой Ночная зарядка не контролирует реальную нагрузку. Используют облако как единственную защиту При потере интернета алгоритм перестаёт работать. Не задан безопасный режим отказа При обрыве связи станция продолжает максимальную зарядку. Однофазной машине обещают 11 кВт Не проверены возможности бортового устройства. Станцию отключают контактором каждый раз Вместо штатного снижения тока питание постоянно обрывается. Не проверяют DC-защиту Устанавливают случайное УЗО, не изучив паспорт Wallbox. Кабель выбирают только по мощности Не учитывают длину, прокладку и температуру. Нет резерва под второй автомобиль Позже невозможно добавить общую балансировку.

Нормативная и техническая основа ГОСТ Р 50571.7.722-2017. Требования к специальным электроустановкам и источникам питания электромобилей.

Требования к специальным электроустановкам и источникам питания электромобилей. ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013. Общие требования к системе проводной зарядки электромобилей.

Общие требования к системе проводной зарядки электромобилей. ГОСТ Р МЭК 62196-1 и 62196-2. Требования к соединителям и разъёмам для проводной зарядки.

Требования к соединителям и разъёмам для проводной зарядки. ГОСТ Р 50571.4.41-2022. Защита от поражения электрическим током.

Защита от поражения электрическим током. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Выбор и монтаж электропроводок. Точная схема определяется документацией конкретной зарядной станции, измерительного модуля, автомобиля и установленного электрооборудования. Подключение Wallbox, монтаж линии, установка счётчика или токовых датчиков, изменение электрощита и проверка защитных устройств выполняются специалистом при безопасно снятом напряжении.

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