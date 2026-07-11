Розетки в Аргентине: тип I, переходник и 220 В

Электромир Короткий ответ: в Аргентине официально используется розетка типа I с двумя наклонными плоскими контактами и отдельным контактом защитного заземления. Для российской вилки C, F или E/F лучше взять переходник на Type I. Сеть работает при 220 В и 50 Гц. Российская техника на 220-240 В подходит без преобразователя. В некоторых гостиницах и старых домах встречаются розетки, принимающие тонкую вилку C, но рассчитывать на них во всей поездке нельзя.

Официальный формат Тип I Напряжение 220 В Частота 50 Гц Тонкая вилка C Иногда подходит Переходник из России Рекомендуется

Не полагайтесь только на розетку типа C. Официальный и обязательный аргентинский формат, Type I. Совместимые с Europlug механизмы встречаются, но конкретный номер может иметь только наклонные плоские отверстия.

Какие розетки используются в Аргентине

Официальный туристический портал страны указывает Type I как единственный официальный и обязательный формат. В некоторых домах и гостиницах дополнительно встречаются механизмы, совместимые с двухконтактной вилкой C.

I Тип I Два плоских рабочих контакта расположены под углом и образуют перевёрнутую букву V. Третий вертикальный контакт используется для PE. официальный стандарт Аргентины;

обычно 10 А и 250 В;

заземлённая трёхконтактная конструкция;

российские круглые вилки не подходят напрямую. C Тип C и комбинированные точки В старом фонде или туристическом объекте может быть отдельная двухконтактная розетка либо комбинированный механизм I + C. принимает тонкий Europlug;

не имеет PE;

не является обязательным форматом;

наличие зависит от конкретного объекта.

Почему справочники пишут «C и I»

Они учитывают фактически встречающиеся розетки. Но официальный аргентинский стандарт требует Type I, поэтому безопасный план поездки должен исходить именно из него.

Можно ли вставить российскую вилку F в комбинированную розетку

Только если механизм прямо поддерживает крупную вилку F и её PE. Два круглых отверстия, рассчитанные на тонкий Europlug C, не делают розетку совместимой со Schuko.

Нужен ли переходник в Аргентину из России

Да, переходник Type I рекомендуется даже для тонкой вилки C. Он исключает зависимость от случайного наличия комбинированной розетки.

Российская вилка Type I Комбинированная I + C Что взять C, Europlug Не подходит Обычно подходит Компактный C → I F, Schuko Не подходит Чаще не подходит Адаптер F → I с PE E/F, CEE 7/7 Не подходит Не считать совместимой Заземлённый E/F → I Крупная CEE 7/17 Не подходит Зависит от механизма Адаптер нужного тока

Какой переходник выбирать для телефона

Для компактной зарядки класса II достаточно двухконтактного адаптера C → I. Проверьте, что плоские штыри имеют изолированные участки и удерживаются плотно.

Какой адаптер нужен для ноутбука

Если штатный кабель имеет Schuko F или E/F, переходник должен передавать PE на вертикальный контакт аргентинской розетки.

Подойдёт ли универсальный туристический адаптер

Да, если он имеет отдельный режим Type I, обычно обозначаемый AUS/CHINA. При этом модель без контакта заземления подходит только для техники класса II.

Как устроена аргентинская розетка Type I

Два наклонных контакта L и N Передают рабочее напряжение 220 В. Вертикальный контакт PE Защитное заземление для техники класса I. Основной номинал 10 А, 250 В Конкретный адаптер может иметь меньший ток.

Почему контакты расположены под углом

Такова геометрия национальной системы IRAM 2073. Она препятствует случайному подключению круглых европейских и плоских американских вилок.

Можно ли вставить только два наклонных штыря без PE

Для заводской двухконтактной вилки класса II это предусмотрено подходящим адаптером. Для прибора с заземлённым корпусом нельзя намеренно убирать третий контакт.

Одинаковы ли розетки Аргентины, Австралии и Китая

Их относят к общему Type I, поэтому туристический адаптер обычно подходит механически. Но национальные стандарты не полностью идентичны.

Страна Основной стандарт Напряжение Практическое отличие Аргентина IRAM 2073 220 В, 50 Гц Своя полярность рабочих контактов Австралия AS/NZS 3112 230 В, 50 Гц Иное назначение L и N относительно аргентинской версии Китай GB 1002 220 В, 50 Гц Национальные размеры и исполнение отличаются

Подойдёт ли австралийский туристический адаптер

Обычно да, если это переходник для неполяризованной дорожной электроники. Но австралийский сетевой шнур не следует считать полноценной заменой аргентинскому сертифицированному шнуру из-за различий в полярности и национальных требованиях.

Почему это важно для туриста

Современные зарядки обычно неполяризованы и работают при любом положении вилки. Для стационарной техники, выключателей в однополюсной цепи и специальных приборов правильное назначение L и N имеет значение.

Насколько распространены розетки типа C

Официальный портал Аргентины сообщает, что C может встречаться в некоторых домах и гостиницах, но не является обязательным национальным форматом.

Почему туристы пишут, что переходник не понадобился

в номере была комбинированная розетка I + C;

стоял отдельный Europlug-механизм;

отель предоставил адаптер;

использовался встроенный USB;

универсальная гостиничная панель принимала несколько вилок.

Почему другой турист не смог зарядить телефон

В его номере могла быть только штатная Type I. Оба отзыва могут быть правдивыми, но описывают разные объекты.

Какое напряжение и частота в Аргентине

Напряжение 220 В Частота 50 Гц

Параметры совместимы с российской бытовой техникой на 220-240 В и 50 Гц. Преобразователь обычно не нужен.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит для аргентинской сети. Input: 220 V~ 50 Hz Подходит при исправной розетке и адаптере. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

Нужно ли учитывать колебания напряжения

Как и в любой стране, конкретная сеть может иметь отклонения и аварийные режимы. Исправная зарядка 100-240 В обычно переносит штатный диапазон, но повреждённую розетку использовать нельзя.

Как работает заземление и полярность

Type I с тремя контактами Вертикальный контакт передаёт PE при исправной трёхпроводной линии. Type C Защитного заземления нет. Предназначен для техники класса II. Schuko F Нужен адаптер, соединяющий боковые контакты PE с аргентинским вертикальным контактом.

Можно ли использовать двухконтактный адаптер для Schuko

Он подаст питание, но уберёт защитное заземление. Для ноутбука, монитора и другой техники класса I используйте трёхконтактный адаптер.

Новая розетка гарантирует рабочий PE?

Нет. Наличие защитного проводника подтверждается измерениями. По внешнему виду можно оценить только состояние корпуса и контактов.

Какие розетки в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе основной формат, Type I, 220 В и 50 Гц. В современных гостиницах встречаются комбинированные точки, USB-A, USB-C и адаптеры на стойке.

Что проверить в отеле

есть ли Type I возле кровати и рабочего стола;

принимает ли точка Europlug C;

выдаёт ли отель адаптер;

есть ли PE для ноутбука;

остаётся ли розетка включённой без ключ-карты;

поддерживает ли USB-C нужную мощность;

есть ли постоянно включённая точка для медицинского устройства.

Почему в старой квартире может быть несколько форматов

Электроустановка могла обновляться частями. В одной комнате встречается официальный I, в другой старый C или комбинированный механизм.

Можно ли купить адаптер в городе

Да. Их продают в магазинах электроники, ferretería, хозяйственных магазинах, супермаркетах и туристических районах.

Розетки в Мендосе

В Мендосе используется тот же стандарт Type I, 220 В и 50 Гц. В винных отелях, загородных домах и финках конфигурация зависит от возраста объекта.

Что важно при проживании за городом

уточнить количество розеток;

взять собственный адаптер;

не рассчитывать на USB;

проверить питание для медицинской техники;

не использовать уличную точку без защиты от влаги;

не подключать мощный прибор к неизвестному удлинителю.

Розетки в Барилоче и озёрном крае

В Сан-Карлос-де-Барилоче и соседних городах применяется Type I. В туристическом коттедже могут быть комбинированные точки, но основной адаптер всё равно нужен.

Что взять для зимней поездки

два переходника Type I;

многопортовую зарядку;

пауэрбанк;

запасной кабель;

зарядку камеры 100-240 В;

фонарь;

автомобильную зарядку.

Можно ли подключать свой обогреватель

Без согласования с владельцем не следует. Нагреватель создаёт высокую длительную нагрузку и может перегрузить удлинитель или линию.

Розетки в Патагонии и Эль-Калафате

Аргентинская Патагония использует Type I, 220 В и 50 Гц. На форумах путешественники регулярно подтверждают необходимость Type I, даже если в некоторых объектах доступен C.

Почему переходник нужно брать заранее

в небольшом городе выбор ограничен;

в гостевом доме может быть только I;

адаптер отеля может быть занят другим гостем;

зарядки камеры нужны вечером одновременно;

в удалённом маршруте нет магазина электроники.

Эль-Калафате и Эль-Чальтен используют разные розетки?

Нет. Оба направления относятся к аргентинской системе. Различается только оснащение конкретной гостиницы, хостела или лоджа.

Розетки в Ушуайе и на Огненной Земле

В Ушуайе используется Type I, 220 В и 50 Гц. Отзывы гостиниц подтверждают, что некоторые объекты выдают адаптеры, но наличие не гарантировано.

Что важно перед круизом или экспедицией

зарядить все аккумуляторы заранее;

иметь запасной Type I;

взять многопортовую зарядку;

уточнить розетки на судне отдельно;

не переносить аргентинский стандарт на круизный лайнер;

проверить ограничения на пауэрбанки и литиевые аккумуляторы.

Розетки в Пуэрто-Игуасу

На аргентинской стороне водопадов используется Type I, 220 В и 50 Гц. На бразильской стороне, Type N и сеть 127 или 220 В в зависимости от объекта.

Сторона маршрута Основной тип Напряжение Что взять Пуэрто-Игуасу, Аргентина I 220 В, 50 Гц Type I Фос-ду-Игуасу, Бразилия N Проверить 127/220 В, 60 Гц Type N и проверка Input

Один адаптер на обе стороны не гарантирован

Для надёжного комбинированного маршрута нужны Type I и Type N либо универсальная модель, которая явно поддерживает оба формата.

Розетки в гостиницах и апартаментах Аргентины

В одном номере могут быть I, комбинированная I + C, универсальная панель и USB.

Что может встретиться

официальная трёхконтактная Type I;

двухконтактная Type I без PE для маломощной техники;

комбинированная I + C;

старая отдельная C;

USB-A или USB-C;

адаптер отеля;

розетка, отключаемая ключ-картой;

точка, занятая мини-баром или светильником.

Выдают ли адаптер на ресепшене

Некоторые гостиницы выдают. Отзывы по Буэнос-Айресу и Ушуайе подтверждают такую практику, но это услуга конкретного объекта.

Почему универсальная розетка может держать вилку плохо

Универсальный механизм имеет сложную геометрию и быстрее изнашивается. Если зарядка выпадает, используйте собственный адаптер и другую точку.

Эстансии, горные приюты и удалённые лоджи

В удалённом объекте питание может идти от сети, генератора, солнечной системы или гибридной установки.

Что уточнить до бронирования

есть ли розетка в комнате;

какой используется тип;

работает ли электричество ночью;

можно ли заряжать ноутбук;

доступна ли зарядка фотоаккумуляторов;

есть ли ограничения по мощности;

поддерживается ли медицинская техника.

Можно ли включать фен от инвертора

Только с разрешения объекта. Мощный нагреватель может перегрузить резервную систему и быстро разрядить аккумулятор.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → I Не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C C → I Не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F F → I с PE Не нужен Передачу заземления Российский фен На I нужного тока Не нужен при 220-240 В Мощность адаптера Американский прибор По форме Нужен при 110-120 В Запас мощности преобразователя Медицинская техника По вилке По паспорту PE и постоянное питание

Можно ли использовать российский фен

Да, если он рассчитан на 220-240 В и адаптер выдерживает его ток. В удалённом объекте дополнительно уточните допустимую нагрузку.

Подойдёт ли техника из США

Прибор только на 110-120 В подключать напрямую нельзя. Нужен понижающий преобразователь 220 → 110 В с запасом по мощности.

Чем переходник отличается от преобразователя

Переходник Type I Меняет форму вилки. На выходе остаётся 220 В, 50 Гц. Преобразователь Изменяет напряжение для прибора, не рассчитанного на 220 В.

Нужен ли преобразователь для российской техники

Обычно нет. Россия и Аргентина используют близкое напряжение и одинаковую частоту.

Нужен ли стабилизатор для ноутбука

Современный блок 100-240 В обычно не требует дорожного стабилизатора. Важнее исправный адаптер и плотный контакт.

Какую мощность должен выдерживать переходник

2,5 А при 220 В Около 550 Вт 6 А при 220 В Около 1320 Вт 10 А при 220 В Около 2200 Вт

Официальный Type I может быть рассчитан на 10 А, но компактный туристический адаптер нередко имеет меньший номинал.

Подойдёт ли адаптер 2,5 А для зарядки телефона

Да, при исправном контакте. Для фена 1800-2200 Вт такой переходник не подходит.

Как рассчитать ток фена

При 2000 Вт и 220 В ток составляет около 9,1 А. Нужен качественный адаптер не менее 10 А и исправная розетка.

Как подключить несколько устройств

Практичный вариант, один или два адаптера Type I и многопортовая зарядка 100-240 В.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если он исправен, рассчитан на 250 В и подключён через адаптер соответствующего тока. Для заземлённых розеток удлинителя нужен PE.

Чего избегать

переходник в переходник;

тройник в тройник;

тяжёлый блок на расшатанной розетке;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

фен и чайник одновременно;

самодельные вилки и соединения.

Где купить переходник в Аргентине

Адаптеры продаются в магазинах электроники, ferretería, супермаркетах, торговых центрах, аэропортах и туристических районах.

Что искать на упаковке

Argentina Type I;

IRAM или указание местной совместимости;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

передачу PE;

изолированные участки плоских штырей;

целый корпус;

отсутствие люфта.

Подойдёт ли адаптер AUS/China

Для обычной дорожной электроники часто да. Для заземлённой и поляризованной техники лучше модель, где прямо указана Argentina и корректная передача PE.

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Как попросить переходник

Можно сказать: «Necesito un adaptador para enchufe argentino tipo I».

Розетки в ванной и на улице

Напряжение 220 В требует особой осторожности во влажных местах.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

заряжать телефон на краю раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать розетку с влагой или коррозией;

оставлять адаптер под дождём;

открывать щит;

самостоятельно заменять механизм.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

защита повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь адаптер за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый переходник.

Не разбирайте розетку, переходник и электрощит. Работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Аргентину

переходник C/F → Type I;

адаптер с PE для ноутбука;

второй Type I для Патагонии;

многопортовую зарядку 100-240 В;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк;

автомобильную зарядку;

запасные аккумуляторы камеры;

фотографию маркировки Input;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный городской набор

Один адаптер Type I и зарядка 100-240 В. Для вилки F нужен PE.

Набор для Патагонии

Два адаптера I, многопортовый блок, пауэрбанк, автомобильная зарядка, фонарь и запасные аккумуляторы.

Один ли переходник нужен для Аргентины и Чили

Нет, гарантии нет. Аргентина использует официальный Type I, а Чили, типы C и L.

Аргентина Type I Наклонные плоские контакты. Чили Type C и L Круглые контакты.

Что взять для маршрута через Анды

Отдельный Type I для Аргентины и решение для C/L в Чили. Тонкая российская C обычно подходит в Чили, но Schuko F требует проверки и адаптера на L.

Подойдёт ли один универсальный адаптер

Да, если он явно поддерживает I и L либо имеет безопасные сменные модули. Не все модели с режимом EU подходят к трёхконтактной чилийской L с PE.

Сравнение Аргентины с Россией, Чили, Бразилией и Австралией

Страна Основные типы Напряжение Частота Переходник из России Аргентина I, местами C 220 В 50 Гц Type I рекомендуется Чили C и L 220 В 50 Гц C часто подходит, F зависит от точки Бразилия N 127 или 220 В 60 Гц Для F нужен N Австралия I 230 В 50 Гц Механически похожий Type I Россия C и F 230 В 50 Гц Не применяется

Главный вывод В Аргентине официальный формат, Type I, сеть 220 В и 50 Гц. Российская техника подходит по напряжению, но для вилки нужен переходник. Тонкая C иногда подключается к комбинированной розетке, однако это не гарантируется. Для Schuko используйте адаптер с PE. В Патагонии и удалённых объектах берите запасной Type I. Для поездки через Чили понадобится отдельная совместимость с C/L.

Нормативная и техническая основа

IRAM 2073 , аргентинские двухполюсные вилки и розетки с защитным контактом для бытовых установок;

, аргентинские двухполюсные вилки и розетки с защитным контактом для бытовых установок; IRAM 2071 , связанные исполнения вилок и розеток без защитного контакта;

, связанные исполнения вилок и розеток без защитного контакта; IRAM 2006 и связанные требования к электрическим соединительным устройствам;

и связанные требования к электрическим соединительным устройствам; IEC 60884-1 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам; IEC/TR 60083 , национальные системы вилок и розеток;

, национальные системы вилок и розеток; официальная информация Visit Argentina о Type I, 220 В и 50 Гц;

технические данные о различии полярности аргентинского IRAM 2073 и австралийского AS/NZS 3112.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно переделывать вилки, вскрывать розетки или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Аргентину из России? Да. Основной официальный формат, Type I. Какие розетки в Аргентине? Официально Type I. В некоторых домах и гостиницах встречаются совместимые с C механизмы. Какое напряжение в Аргентине? 220 В при частоте 50 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если указано 100-240 В. Нужен переходник на I, если нет совместимой C. Подойдёт ли тонкая вилка C без адаптера? Иногда, если установлена комбинированная розетка. Рассчитывать на это во всей поездке нельзя. Подойдёт ли Schuko F? Нет напрямую. Нужен адаптер F → I с PE. Тип I такой же, как в Австралии? Механически похож, но национальные стандарты и полярность рабочих контактов отличаются. Подойдёт ли адаптер AUS/China? Для обычной дорожной электроники часто подходит. Для PE и поляризованной техники проверяйте Argentina. Какие розетки в Буэнос-Айресе? Type I, 220 В, 50 Гц. В отелях могут быть C, USB и универсальные панели. Какие розетки в Мендосе? Тот же Type I. В загородном жилье адаптер лучше иметь свой. Какие розетки в Барилоче? Type I. В туристическом объекте может дополнительно быть C. Какой переходник нужен в Патагонию? Type I. Для удалённого маршрута полезен запасной. Какие розетки в Ушуайе? Type I, 220 В и 50 Гц. Какой адаптер нужен в Пуэрто-Игуасу? На аргентинской стороне, Type I. На бразильской, Type N. Нужен ли преобразователь напряжения? Для российской техники 220-240 В обычно нет. Для прибора 110-120 В нужен понижающий преобразователь. Можно ли использовать российский фен? Да, через адаптер нужного тока. В удалённом лодже уточните допустимую мощность. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые отели выдают, но наличие не гарантируется. Где купить переходник? В магазине электроники, ferretería, супермаркете, торговом центре или аэропорту. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через Type I подходящего тока и с PE при необходимости. Один адаптер подойдёт для Аргентины и Чили? Не всегда. Аргентина использует I, Чили, C и L. Один адаптер подойдёт для Аргентины и Бразилии? Нет гарантии. Бразилия использует Type N. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы. Почему вилка выпадает из универсальной розетки? Причина может быть в износе механизма. Используйте собственный Type I и другую точку. Подходит ли техника из США? Только при диапазоне до 220 В. Прибор только на 110-120 В требует преобразователя.