Кондиционер выбивает автомат или УЗО: причины и диагностика

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Что отключилось Что проверяют

Обычный автомат Перегрузку, короткое замыкание, состояние кабеля, контактов, клемм, компрессора и силовой электроники.

УЗО Ток утечки, влагу, изоляцию, наружный блок, межблочный кабель, PE/N и суммарную утечку нескольких линий.

Дифавтомат И перегрузку/КЗ, и дифференциальную утечку. Если у аппарата есть индикация причины отключения, её учитывают при диагностике.

Общее УЗО квартиры Не только кондиционер, но и суммарные утечки остальных подключённых приборов и корректность разделения N после УЗО.