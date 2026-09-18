Паспорт электрики квартиры: что сохранить после ремонта

Когда собирать Часть данных до отделки, остальное после сборки щита и завершения работ

Что это не заменяет Официальную проектную документацию, испытания и работу специалиста

После хорошего электромонтажа у владельца должны остаться не только розетки и аккуратный щит. Полезно собрать в одном месте карту линий, план точек, фотографии скрытых трасс, данные по щиту, протоколы выполненных измерений, паспорта оборудования и историю изменений. Такой комплект сильно упрощает ремонт, диагностику и любые будущие переделки.

Смысл документа

Что такое «паспорт электрики квартиры»

Это не установленный законом единый документ с обязательной формой. Под этим названием удобно понимать комплект сведений, который остаётся у владельца после электромонтажа и помогает эксплуатировать квартиру без догадок.

Через несколько лет редко помнят, где именно проходит линия кондиционера, какой автомат отключает рабочие розетки кухни, где за стеной спрятана витая пара, какой кабель оставлен под зеркало и когда последний раз проверяли УЗО. Если всё это хранится только в памяти мастера или в старом чате, информация фактически потеряна.

Главная идея Паспорт электрики должен позволить другому специалисту понять объект без вскрытия отделки и без нескольких часов поиска того, что уже было известно при монтаже.

Когда он особенно полезен