Просверлили проводку в стене: что делать и как проверить кабель

Скрытая проводка · сверление · саморез · повреждение кабеля

Если при сверлении стены выбило автомат, появилась искра, пропал свет или вы просто почувствовали, что бур попал во что-то мягкое рядом с предполагаемой трассой кабеля, повреждение нельзя считать безобидным только потому, что «после включения всё снова работает». Сверло или саморез могут надрезать изоляцию, повредить одну жилу, PE или несколько проводников сразу.

Автомат выбил Возможен контакт между жилами или жилой и защитным проводником

Ничего не выбило Это не доказывает, что кабель цел: можно повредить только оболочку или часть жилы