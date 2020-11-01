Как подключить AR/XR-очки: USB-C, DP Alt Mode и HDMI

Разъём USB-C ещё не означает, что к нему можно подключить AR/XR-очки. Для прямого вывода изображения обычно нужен DisplayPort Alt Mode, DisplayPort через Thunderbolt/USB4 или другой явно заявленный видеовыход. Если у компьютера есть только HDMI или DisplayPort, понадобится адаптер правильного направления, который преобразует видеосигнал в формат, понятный очкам, и отдельно подаст им питание.

Коротко: если очки подключаются одним USB-C кабелем и должны сразу показать экран, порт источника должен уметь выводить видео. Надписи USB 3.2, 5 Гбит/с, 10 Гбит/с или 20 Гбит/с говорят о скорости передачи данных, но сами по себе не подтверждают DisplayPort Alt Mode. Для HDMI → USB-C нужен активный адаптер именно этого направления, часто с отдельным USB-питанием.

Как вообще подключаются AR/XR-очки

Большинство современных очков типа XREAL, Rokid или VITURE в базовом режиме ведут себя примерно как внешний монитор. Они получают цифровой видеосигнал от телефона, ноутбука, ПК или игровой системы и выводят его на собственные дисплеи.

Типичная прямая цепочка выглядит так:

Телефон / ноутбук → USB-C с DP Alt Mode → Полнофункциональный USB-C кабель → AR/XR-очки

У XREAL One Series производитель прямо указывает два базовых требования: источник должен выдавать DisplayPort-видео и обеспечивать питание около 5 В / 1 А. Сами очки не имеют отдельного аккумулятора и получают питание от подключённого устройства.

Если источник не умеет выводить DisplayPort через USB-C, схема становится сложнее:

ПК / консоль → HDMI или DisplayPort → Активный HDMI/DP → USB-C адаптер → AR/XR-очки

Именно второй вариант вызывает больше всего ошибок, потому что внешне похожие переходники могут работать в противоположном направлении.

Почему наличие USB-C не означает поддержку AR/XR-очков

USB Type-C описывает прежде всего форму разъёма. За одним и тем же Type-C могут скрываться очень разные возможности:

только USB 2.0;

USB 3.x только для данных;

зарядка;

USB Power Delivery;

DisplayPort Alt Mode;

Thunderbolt;

USB4;

комбинация нескольких функций.

Поэтому порт с маркировкой USB 3.2 Gen 2, 10 Гбит/с может отлично передавать файлы и при этом вообще не выводить изображение.

ASUS в документации для внешних USB-C дисплеев отдельно различает обычный USB-C и USB-C с DisplayPort Alternate Mode. Для plug-and-play видеовыхода требуется именно поддержка видео через Type-C.

Самая частая ошибка: пользователь видит быстрый USB-C на характеристиках ноутбука или материнской платы и считает его видеовыходом. Скорость USB и DisplayPort Alt Mode - разные характеристики.

Как проверить свой порт

Найдите точную модель телефона, ноутбука или материнской платы. Откройте официальный раздел спецификаций или руководство. Ищите формулировки: DisplayPort, DP Alt Mode, DisplayPort over USB-C, USB-C DisplayPort, Thunderbolt 3/4, USB4 with display support. Не делайте вывод только по логотипу рядом с разъёмом: маркировка есть не у всех производителей и не всегда однозначна.

Что такое DisplayPort Alt Mode

DisplayPort Alternate Mode позволяет использовать высокоскоростные линии USB-C для передачи сигнала DisplayPort. VESA и USB-IF официально описывают DisplayPort Alt Mode как способ передавать DisplayPort через разъём USB Type-C.

USB-C + DP Alt Mode = возможность прямого видеовыхода через совместимый USB-C кабель

При прямом подключении очки обычно определяются операционной системой как внешний дисплей.

Нужен ли драйвер

Для обычного DisplayPort Alt Mode отдельный драйвер «для передачи картинки по USB-C» обычно не нужен: видеосигнал идёт от графической подсистемы устройства. Но фирменные приложения могут быть нужны для 3DoF/6DoF, виртуальных рабочих пространств, обновления прошивки и дополнительных режимов.

Thunderbolt и USB4: всегда ли через них работает видео

Thunderbolt 3/4 и многие реализации USB4 поддерживают передачу DisplayPort-сигнала через USB-C. На ноутбуках это один из наиболее надёжных признаков, что порт рассчитан на внешний дисплей.

Но при покупке всё равно следует читать спецификацию конкретного устройства. Особенно это важно для стационарных материнских плат, добавочных Thunderbolt-карт, док-станций и USB4-хабов.

Причина в том, что для вывода изображения видеосигнал должен физически попасть от GPU в контроллер USB-C/Thunderbolt.

Какой USB-C кабель нужен для AR/XR-очков

Даже правильные порты не помогут, если между ними установлен кабель только для зарядки или USB 2.0.

XREAL рекомендует использовать комплектный кабель и при замене прямо требует полнофункциональный USB-C кабель с поддержкой DP video transmission.

Кабель Зарядка Данные Видео DP Для прямого подключения Charging-only Да Нет или минимум Нет Нет USB 2.0 Type-C Да Да Обычно нет Нет Полнофункциональный USB-C Да Да Да, если заявлена поддержка DP Да Thunderbolt 3/4 Да Да Поддерживает видеотранспорт при совместимых портах Обычно да

Если очки включаются, но показывают No video signal, кабель остаётся одним из первых подозреваемых: питание может проходить, а высокоскоростные линии видео - нет.

Как подключить AR/XR-очки к телефону

Смартфон с USB-C видеовыходом → Комплектный USB-C кабель → Очки

Если телефон поддерживает DisplayPort через USB-C, базовый режим обычно запускается автоматически: экран зеркалируется или устройство открывает собственный desktop mode.

Если USB-C телефона работает только для зарядки и данных, пассивный переходник не добавит DisplayPort Alt Mode.

Что может работать на телефоне

обычное зеркалирование экрана;

внешний дисплей;

desktop mode, если он есть;

фирменное приложение производителя очков;

3DoF/виртуальный рабочий стол, если это поддерживается конкретной связкой.

iPhone и iPad

Apple официально указывает для iPhone 15 нативный DisplayPort-видеовыход через USB-C, включая зеркалирование и вывод до 4K HDR на совместимые внешние дисплеи. Это позволяет совместимым AR/XR-очкам работать через прямое USB-C соединение.

У актуальных iPad с USB-C DisplayPort также является штатным способом подключения внешних экранов. Apple указывает поддержку внешних USB-C дисплеев для широкого перечня iPad Pro, iPad Air, iPad mini и базовых iPad с USB-C.

iPhone с USB-C DisplayPort / совместимый iPad → USB-C кабель с видео → AR/XR-очки

Дополнительные пространственные функции могут требовать фирменное приложение и поддерживаться не на всех поколениях iPhone одинаково.

Android: почему один USB-C телефон работает, а другой нет

У Android нет универсального правила «USB-C = DisplayPort».

Флагманские модели чаще имеют видеовыход, но даже внутри одного бренда поддержка может существенно отличаться между сериями.

XREAL в официальной документации приводит среди примеров совместимых устройств Galaxy S и отдельные модели Xiaomi, OPPO, vivo и Huawei, но только если конкретное устройство поддерживает DP output.

Что проверить перед покупкой очков

точное название модели телефона;

есть ли в спецификации DP Alt Mode или внешний дисплей;

поддерживается ли desktop mode;

есть ли модель в официальном compatibility list производителя очков;

достаточно ли телефон отдаёт питания через USB-C;

можно ли одновременно заряжать смартфон и использовать очки через фирменный hub.

Если DP Alt Mode нет: существуют USB-графические решения, которые передают изображение через обычный USB с помощью приложения и собственного кодирования. Но это уже не нативный DisplayPort: возможны задержка, ограничения DRM, качество и несовместимость с фирменными XR-функциями.

Как подключить AR/XR-очки к ноутбуку

USB-C с DP Alt Mode Лучший вариант. Комплектный USB-C кабель напрямую. Thunderbolt / USB4 с видео Также обычно позволяет прямое подключение как внешнего дисплея. Только HDMI Понадобится активный HDMI → USB-C адаптер с питанием, рассчитанный на AR/XR-очки.

Как читать характеристики ноутбука

Недостаточно увидеть:

USB 3.2 Gen 2 Type-C, 10 Gbit/s

Нужно подтверждение вроде:

USB-C 3.2 Gen 2 with DisplayPort 1.4 and Power Delivery

или:

Thunderbolt 4 / USB4 with DisplayPort

Стационарный ПК: почему здесь больше всего проблем

На игровом ПК часто есть DisplayPort и HDMI на видеокарте, USB-C на задней панели материнской платы и ещё один USB-C на корпусе. Интуитивно кажется, что очки можно вставить в любой Type-C, но это часто не работает.

Причина: USB-C разъём материнской платы может вообще не быть связан с видеовыходом дискретной видеокарты.

Видеокарта формирует изображение на собственных HDMI/DisplayPort. Чтобы картинка появилась в USB-C материнской платы, система должна иметь специально предусмотренный путь передачи видеосигнала.

Видеокарта, материнская плата и USB-C: куда подключать очки

У видеокарты есть USB-C с видеовыходом

Это самый простой desktop-вариант, но такие видеокарты встречаются редко. Если производитель GPU прямо заявляет DisplayPort over USB-C, очки можно подключать туда.

На видеокарте только DisplayPort и HDMI

GPU DisplayPort / HDMI → Активный адаптер с питанием → USB-C → очки

USB-C материнской платы умеет DisplayPort от встроенной графики

В этом случае картинка может идти от iGPU процессора, а не от дискретной видеокарты. Для рабочего стола это может быть нормально, но для игр нужно понимать, какая графика реально рендерит вывод.

USB-C на корпусе только USB

Передний Type-C часто подключён к внутреннему USB header и не получает видеосигнал вообще. Такой порт не превращается в видеовыход установкой драйвера.

Для игрового ПК безопаснее исходить из видеовыходов самой дискретной GPU. Если на ней только HDMI/DP, заранее подберите проверенный HDMI/DP → USB-C адаптер для вашей модели очков.

Thunderbolt-плата в стационарном ПК: важный нюанс DP IN

Добавочная Thunderbolt-карта может вывести видео через USB-C, но на многих платах видеосигнал нужно сначала подать в неё отдельным кабелем от видеокарты.

ASUS ThunderboltEX 4, MSI ThunderboltM4 8K и GIGABYTE GC-MAPLE RIDGE официально используют DisplayPort IN.

Например, ASUS требует соединить DisplayPort дискретной GPU с Mini DisplayPort IN платы ThunderboltEX 4. MSI прямо указывает, что для видеовыхода нужно соединить DisplayPort материнской платы или дискретной видеокарты с DP Input Thunderbolt-карты; без этого Type-C может работать только как USB для данных.

GPU DisplayPort → DP IN Thunderbolt-карты → Thunderbolt USB-C → AR/XR-очки

Поэтому установка Thunderbolt-карты только ради очков не всегда проще активного DisplayPort → USB-C адаптера.

HDMI → USB-C: когда нужен такой адаптер

HDMI остаётся основным видеовыходом игровых приставок, медиаплееров и многих ПК. Но у очков вход обычно USB-C с DisplayPort-видео. Поэтому нужен активный преобразователь HDMI source → USB-C display.

Rokid официально продаёт HDMI → USB-C Adapter именно для подключения очков к HDMI-устройствам и отдельно указывает, что адаптеру требуется дополнительное USB-питание. XREAL для компьютеров, PlayStation и Xbox с HDMI также предусматривает HDMI-C адаптер или dock.

Что должно быть у правильного адаптера

вход HDMI;

выход USB-C с видеосигналом к очкам;

отдельный USB-разъём или кабель питания;

поддержка нужной частоты и разрешения;

желательно подтверждённая совместимость с вашей моделью очков.

DisplayPort → USB-C: часто лучший вариант для игрового ПК

Если на видеокарте есть свободный DisplayPort, преобразование в USB-C для очков часто логичнее, чем HDMI.

Но нужен именно адаптер от DisplayPort-источника к USB-C-дисплею, а не обычный USB-C → DisplayPort для подключения ноутбука к монитору.

Для некоторых активных DP → USB-C решений также требуется отдельное USB-питание и/или USB-соединение для передачи данных датчиков очков.

Почему направление переходника критично

Нужно HDMI source → USB-C display Например: PlayStation / GPU → адаптер → AR-очки. Не то же самое USB-C source → HDMI display Обычный переходник для ноутбука → телевизора работает в обратном направлении.

Большинство дешёвых USB-C → HDMI хабов рассчитаны на сценарий:

Ноутбук USB-C → HDMI монитор

Они не умеют развернуть поток наоборот:

HDMI видеокарты → USB-C очки

Питание: почему HDMI-адаптеру нужен отдельный USB

При прямом USB-C подключении источник одновременно передаёт видео и питает очки. При HDMI-соединении такой схемы нет, поэтому активный HDMI → USB-C адаптер обычно получает дополнительное USB-питание.

HDMI: видео + USB: питание / иногда данные → Активный адаптер → Очки

XREAL One Series официально требует от источника около 5 В / 1 А. Rokid отдельно пишет, что их HDMI → USB-C адаптер должен получать дополнительное питание по USB.

Как настроить AR/XR-очки в Windows

После успешного физического подключения Windows обычно видит очки как внешний монитор.

Режимы дисплея

Параметры → Система → Дисплей.

Дублировать - одинаковое изображение на мониторе и в очках;

- одинаковое изображение на мониторе и в очках; Расширить - очки становятся вторым рабочим столом;

- очки становятся вторым рабочим столом; Показывать только на 2 - изображение только в очках.

Разрешение и частота

Начинайте с нативного или рекомендуемого разрешения модели. Если очки поддерживают 120 Гц, а Windows предлагает только 60 Гц, причиной может быть порт, кабель, адаптер, режим очков или драйвер GPU.

Подключение к Mac

MacBook с USB-C/Thunderbolt обычно подключается к совместимым AR/XR-очкам напрямую как к внешнему дисплею.

Настройки доступны в Системные настройки → Дисплеи. Дополнительные виртуальные мониторы или spatial-функции зависят уже от фирменного приложения производителя очков и версии macOS.

Linux: что обычно работает

Для базового режима Linux не обязан знать, что перед ним именно AR-очки. При корректном DisplayPort соединении устройство может определяться как обычный внешний монитор.

Но нужно разделять:

обычный дисплей - часто работает без фирменного XR-ПО;

- часто работает без фирменного XR-ПО; 3DoF, сенсоры и виртуальные экраны - зависят от драйверов и официального или стороннего ПО.

Разрешение, 60/120/240 Гц и ограничения адаптеров

GPU → порт → кабель → адаптер → режим очков

Сам факт, что очки поддерживают 120 или 240 Гц, не означает, что такую частоту выдаст любой телефон или HDMI-адаптер.

Для первой проверки через адаптер начните с:

1920×1080;

60 Гц;

SDR;

обычного 2D-режима.

Когда базовый сигнал стабильно заработал, повышайте частоту и включайте дополнительные режимы.

Есть изображение, но нет звука

DisplayPort и HDMI умеют передавать аудио вместе с видео, но операционная система может продолжать выводить звук на встроенные динамики.

В Windows выберите устройство вывода через значок громкости. Если аудиоустройство очков отсутствует, проверьте драйвер видеокарты, адаптер и режим самих очков.

Некоторые активные HDMI → USB-C адаптеры могут корректно передавать видео, но иметь ограничения по аудио, USB-данным датчиков или фирменным spatial-функциям.

Нет изображения: пошаговая диагностика

01 Проверьте очки на другом устройстве.

Отделяем неисправность очков от источника. 02 Используйте комплектный кабель.

Исключаем charging-only кабель. 03 Проверьте DP Alt Mode.

Не скорость USB, а именно видеовыход. 04 Попробуйте другой USB-C порт.

Функции портов ноутбука могут отличаться. 05 На ПК используйте выход GPU.

Материнский Type-C может не получать видео. 06 Проверьте направление адаптера.

HDMI → USB-C, а не USB-C → HDMI. 07 Подайте питание на активный адаптер.

Без него конвертер или очки могут не запуститься. 08 Поставьте 1080p 60 Гц.

Исключаем несовместимый режим. 09 Проверьте Windows Displays.

Появился ли второй экран. 10 Обновите драйвер GPU и прошивку очков.

Особенно если сигнал появляется и пропадает. 11 Уберите промежуточный hub.

Тестируйте минимальную цепочку. 12 Сравните с проверенным адаптером.

Если остальное исключено, виноват конвертер или кабель.

Симптом Вероятная причина Что проверить Очки вообще не включаются Нет питания, кабель, порт Комплектный кабель, питание, другой источник Логотип появляется, затем No Signal Питание есть, устойчивого видео нет DP Alt Mode, кабель, разрешение, handshake Windows не видит второй экран Порт не выводит видео или неверный адаптер Спецификацию порта, GPU output, направление конвертера 120 Гц недоступны Ограничение цепочки Порт, адаптер, кабель, режим очков Есть видео, нет звука Выбрано другое аудиоустройство или ограничение адаптера Windows Audio Output, режим HDMI/DP Работает напрямую, но не через hub Hub не пропускает DP Alt Mode или мало питания Спецификацию hub, отдельное питание Работает на MacBook, не работает на ПК USB-C ПК только data Подключение через DP/HDMI самой GPU Пропадает при движении кабеля Кабель или разъём Другой полнофункциональный кабель

Что проверить до покупки очков или адаптера

1. Источник сигнала Телефон, ноутбук, GPU, консоль. 2. Точный порт DP Alt Mode, Thunderbolt, HDMI или DisplayPort. 3. Направление преобразования Особенно HDMI/DP → USB-C. 4. Питание Кто питает очки и активный адаптер. 5. Кабель Полнофункциональный USB-C с видео. 6. Разрешение Поддерживает ли конвертер нужный режим. 7. Звук Проходит ли аудио через выбранную схему. 8. USB-данные Нужны ли они для 3DoF/фирменного приложения. 9. Зарядка источника Нужен ли hub с passthrough power. 10. Точная совместимость Проверить exact model, а не только разъём.

Не покупайте переходник только по внешнему виду

HDMI input → USB-C display output

USB-C input → HDMI monitor output

Готовые схемы подключения

Совместимый Android Телефон USB-C DP Alt Mode → комплектный USB-C → очки. iPhone с USB-C DisplayPort iPhone → совместимый USB-C → очки. Ноутбук USB-C DP Ноутбук → полнофункциональный USB-C → очки. MacBook Thunderbolt/USB-C → комплектный USB-C → очки. Игровой ПК через DisplayPort GPU DP → активный DP → USB-C адаптер + питание → очки. Игровой ПК через HDMI GPU HDMI → активный HDMI → USB-C адаптер + питание → очки. ПК с Thunderbolt add-in card GPU DP → DP IN карты → Thunderbolt USB-C → очки. Телефон без DP Alt Mode Прямое подключение не работает. Нужен другой источник либо отдельное USB-графическое решение с ограничениями.

Главное

USB-C - это разъём, а не гарантия видео. Для прямого подключения ищите DP Alt Mode, Thunderbolt или явно заявленный DisplayPort. На настольном ПК ориентируйтесь прежде всего на видеовыходы GPU. HDMI → USB-C и USB-C → HDMI - разные устройства. Активному HDMI/DP-конвертеру обычно нужно отдельное питание. Кабель должен поддерживать видео, а не только зарядку и данные.

Частые вопросы

Если на ноутбуке есть USB-C, AR-очки будут работать? Не обязательно. Порт должен поддерживать видеовыход, обычно DisplayPort Alt Mode, Thunderbolt или совместимую реализацию USB4. USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с означает DP Alt Mode? Нет. Это характеристика скорости USB. Поддержка DisplayPort указывается отдельно. Можно ли подключить очки к USB-C на передней панели ПК? Только если этот конкретный порт конструктивно получает видеосигнал. Большинство обычных фронтальных USB-C корпуса предназначены для USB-данных и питания. Почему очки работают с MacBook, но не работают с игровым ПК? MacBook штатно выводит видео через USB-C/Thunderbolt. USB-C на desktop-материнской плате может быть только USB-портом и не получать сигнал дискретной видеокарты. Как подключить очки к HDMI видеокарты? Нужен активный HDMI → USB-C адаптер, предназначенный для подключения USB-C дисплея или AR-очков. Часто ему дополнительно требуется USB-питание. Подойдёт обычный USB-C → HDMI переходник? Нет, если источник HDMI, а очки USB-C. Такой переходник рассчитан на обратное направление сигнала. Можно ли использовать DisplayPort видеокарты? Да, с активным DisplayPort → USB-C адаптером, поддерживающим нужное направление и питание очков. Почему адаптеру нужен отдельный USB-кабель? Он используется для питания электроники конвертера и очков, а в некоторых схемах ещё и для передачи USB-данных сенсоров. Почему очки показывают логотип, а потом No video signal? Питание до очков доходит, но устойчивый видеосигнал не устанавливается. Проверяйте DP Alt Mode источника, кабель, адаптер и режим разрешения. Можно ли одновременно заряжать телефон и использовать очки? Да, если использовать совместимый hub или charging adapter с passthrough power, рассчитанный на конкретную модель очков и телефона. Нужен ли Thunderbolt для AR-очков? Нет. Для базового подключения достаточно USB-C с DisplayPort Alt Mode. Thunderbolt - один из вариантов порта, способного передавать видео. Можно ли добавить DP Alt Mode программой? Нет. Нативный DisplayPort Alt Mode зависит от аппаратной реализации порта и разводки устройства. Можно ли подключить телефон без DP Alt Mode через специальный адаптер? Существуют USB-графические решения с программным кодированием изображения, но это не нативный DP Alt Mode. Они добавляют задержку и могут иметь ограничения по DRM, качеству и XR-функциям.