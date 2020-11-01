Тёплый пол не греет: терморегулятор показывает нагрев — что проверить

Электрический тёплый пол · терморегулятор · датчик · нагревательный кабель

Значок нагрева на экране ещё не означает, что мощность действительно поступает на нагревательный кабель или мат. Причина может быть в настройках терморегулятора, неисправном реле, неподходящем датчике пола, обрыве нагревательной секции, плохом соединении или слишком медленном прогреве конструкции пола. Проверять систему лучше по симптомам и без попыток работать под напряжением самостоятельно.

Есть значок нагрева ≠ есть напряжение на нагрузке Дисплей показывает команду регулятора, а не гарантирует исправность его выходного реле

Датчики пола бывают разными NTC 10 кОм, 15 кОм, 33 кОм и другие типы нельзя считать взаимозаменяемыми без проверки документации