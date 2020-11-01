Тёплый пол не греет: терморегулятор показывает нагрев — что проверить

Терморегулятор показывает нагрев, но тёплый пол холодный: что проверить и где искать неисправность
Значок нагрева на экране ещё не означает, что мощность действительно поступает на нагревательный кабель или мат. Причина может быть в настройках терморегулятора, неисправном реле, неподходящем датчике пола, обрыве нагревательной секции, плохом соединении или слишком медленном прогреве конструкции пола. Проверять систему лучше по симптомам и без попыток работать под напряжением самостоятельно.
Что именно делает терморегулятор
Без снятия регулятора и измерений под напряжением
Не включён ли режим «Away», «Eco», «Frost protection» или расписание с низкой температурой.
Какая температура показана: воздух, пол или комбинированный режим.
Не установлен ли слишком низкий максимальный лимит температуры пола.
Есть ли на дисплее код ошибки датчика.
Греет ли другая зона тёплого пола с похожим регулятором.
Была ли недавно замена регулятора, ремонт, сверление пола или протечка.
Не отключён ли автомат/дифавтомат линии в щите.
Достаточно ли времени прошло для прогрева именно вашей конструкции пола.
Проверка входного и выходного напряжения, реле, соединений, сопротивления нагревательной секции и изоляции относится к электромонтажным работам и выполняется специалистом на обесточенной/контролируемой системе.
Почему экран пишет «греет», а тепла нет
У большинства электронных терморегуляторов значок пламени, волны или надпись Heating означает: логика контроллера решила включить нагрузку.
Но между этой командой и нагревательным кабелем ещё есть:
Любое из этих звеньев может быть неисправно. Поэтому фраза «на дисплее значок есть» не исключает неисправность самого терморегулятора.
Частые варианты
- силовые контакты реле подгорели и не замыкают нагрузку;
- клемма ослабла или соединение перегрелось;
- повреждён нагревательный кабель;
- разорвана холодная часть/муфта;
- нагрузка управляется через внешний контактор, и проблема уже после терморегулятора.
Щелчок не доказывает, что на тёплый пол реально подано питание
Механический щелчок говорит только о движении релейного механизма. Контакты внутри могут быть подгоревшими, иметь высокое переходное сопротивление или не проводить ток вообще.
На форумах встречается типичный сценарий: терморегулятор показывает нагрев, реле щёлкает, датчик работает, но на выходе нет нормального питания. После замены неисправного реле система снова начинает греть.
Так можно потерять температурное ограничение и перегреть покрытие. Кратковременные электрические проверки выполняет специалист по безопасной схеме.
Неисправный или неподходящий датчик может заставить исправный пол «не греть»
Терморегулятор принимает решение о нагреве на основании температуры, которую он получает от датчика. Если датчик показывает завышенную температуру, контроллер может считать пол уже прогретым и ограничивать нагрузку.
Типичные проблемы
- обрыв датчика;
- короткое замыкание датчика;
- нестабильное сопротивление;
- неверно выбран тип NTC в меню;
- датчик установлен слишком близко к нагревательному кабелю;
- после ремонта поставлен терморегулятор с другой характеристикой датчика.
Например, современные терморегуляторы DEVI встречаются как с базовым датчиком NTC 15 кОм при 25 °C, так и с поддержкой нескольких типов NTC: 2, 6,8, 10, 12, 15, 33 и 47 кОм при 25 °C. Это хороший пример того, почему тип датчика нужно выбирать осознанно, а не «по двум проводам».
Новый регулятор может неправильно читать старый датчик
Это особенно частая ситуация в готовом ремонте, когда датчик замурован в стяжке, а терморегулятор меняют на другую марку.
В результате дисплей может показывать правдоподобную, но неправильную температуру. Контроллер будет включать и выключать нагрев не тогда, когда нужно.
Что выяснить перед заменой
- марку и модель старого терморегулятора;
- тип штатного датчика по документации;
- поддерживаемые датчики нового регулятора;
- можно ли выбрать тип NTC вручную;
- заложен ли датчик в сменной гофре.
Тогда проверяют нагревательный кабель или мат
У исправной нагревательной секции есть паспортное электрическое сопротивление и требуемое состояние изоляции. После монтажа эти параметры желательно фиксировать до укладки, после укладки и после отделки.
Если система раньше работала, а затем перестала, возможны:
- обрыв нагревательной жилы;
- повреждение соединительной муфты;
- механическое повреждение при сверлении пола;
- повреждение после ремонта или установки мебели/порогов;
- локальное повреждение изоляции;
- неисправность холодного конца или соединения возле регулятора.
Специалист сопоставляет фактическое сопротивление с паспортным, проверяет изоляцию подходящим измерительным прибором и оценивает систему целиком. Один мультиметр не всегда выявляет дефект изоляции.
Если есть монтажный протокол с исходным сопротивлением, диагностика становится значительно проще: можно сравнить значения до и после появления неисправности.
Почему электрический тёплый пол может греться очень медленно
Скорость прогрева сильно зависит от конструкции пола. Нагревательный мат в тонком слое плиточного клея и кабель глубоко в массивной стяжке работают по-разному.
Толстая стяжка
Большая тепловая масса сначала прогревает конструкцию, а уже потом поверхность.
Холодное основание
Часть мощности уходит вниз, если теплоизоляция слабая или помещение долго не отапливалось.
Покрытие
Ламинат, кварцвинил и другие покрытия имеют свои ограничения и тепловое сопротивление.
PWM-регулирование
Современный терморегулятор может подавать нагрузку импульсами, а не держать реле непрерывно включённым.
Поэтому оценивать пол только по ощущению «через 15 минут плитка холодная» неправильно. Сравнивают реальную температуру, режим управления, мощность системы и поведение за достаточный для конкретной конструкции период.
Локальный дефект можно искать без вскрытия всего пола
Если часть площади прогревается, а часть остаётся холодной, полезна тепловизионная диагностика после контролируемого периода нагрева.
По тепловой картине можно увидеть:
- маршрут нагревательного кабеля;
- зону, где нагрев обрывается;
- аномально холодный участок;
- локальный перегрев;
- разницу между зонами одного помещения.
Тепловизор не заменяет электрические измерения, но помогает сузить область поиска до вскрытия покрытия.
Тёплый пол выбивает УЗО или дифавтомат
Это другой тип неисправности. Здесь нельзя просто включать защиту снова и снова или убирать дифференциальную защиту.
Возможные причины:
- повреждение изоляции нагревательного кабеля;
- влага;
- ошибка подключения терморегулятора;
- смешанные нейтрали после УЗО;
- неисправность самого регулятора или линии;
- суммарная утечка нескольких нагрузок.
Срабатывание защиты требует измерений и поиска причины специалистом.
Правильная проверка без вскрытия плитки первым действием
Тип датчика, limits, расписание, floor/room control.
Проверка линии и защитных аппаратов.
Работает ли силовое реле/контактор под командой нагрева.
Сопротивление и соответствие характеристике конкретного терморегулятора.
Сопротивление сравнивается с паспортом или монтажным протоколом.
Проверяется специализированным измерительным прибором.
При необходимости ищется локальный участок дефекта.
Замена регулятора/датчика, ремонт соединения или локализация повреждения пола.
Сначала проверяют всё доступное в подрозетнике, щите и по электрическим параметрам. До скрытого нагревательного элемента доходят только после подтверждения проблемы.
На какие документы можно опираться
ГОСТ IEC 60800-2024
Действующий с 1 сентября 2025 года стандарт для резистивных нагревательных кабелей и комплектов, в том числе систем обогрева помещений. Он заменил отменённый ГОСТ Р МЭК 60800-2012.
ГОСТ IEC 60335-2-96-2012
Действующий стандарт по безопасности гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений. Он особенно уместен для соответствующих плёночных систем.
Для конкретного тёплого пола дополнительно обязательна документация производителя: допустимое покрытие, датчик, температурные пределы, способ монтажа и электрические параметры нагревательной секции.
Что ещё прочитать
Регулятор показывает нагрев, а пол остаётся холодным?
Пришлите модель терморегулятора, фото его экрана, тип тёплого пола, когда система перестала греть и есть ли монтажный паспорт с сопротивлением секции. Если регулятор недавно меняли, укажите старую и новую модель. Минимальный выезд и диагностика по Туле — от 5000 ₽.
Частые вопросы, когда электрический тёплый пол не греет
Почему терморегулятор показывает нагрев, а пол холодный?
Значок нагрева означает команду логики регулятора. Неисправным может быть его силовой выход, соединение или сама нагревательная секция.
Если реле щёлкает, терморегулятор точно исправен?
Нет. Механизм может щёлкать, но силовые контакты не проводить нагрузку. Это проверяется измерением специалистом.
Можно ли поставить любой новый терморегулятор на старый датчик?
Нет. Нужно проверить тип NTC и его характеристику. Разные датчики могут иметь 10, 15, 33 кОм и другие номиналы, а некоторые регуляторы позволяют выбирать тип в меню.
Почему новый терморегулятор показывает неправильную температуру пола?
Одна из частых причин — неверно выбранный тип датчика. Также возможны повреждение датчика, неправильное место установки или некорректная настройка режима.
Можно ли проверить тёплый пол обычным мультиметром?
Часть параметров специалист действительно может проверить мультиметром, но состояние изоляции требует соответствующего измерительного прибора. Самостоятельные измерения на подключённой сети 230 В небезопасны.
Почему тёплый пол очень долго нагревается?
Причина может быть в толстой стяжке, холодном основании, покрытии, слабой теплоизоляции или алгоритме PWM. Если система всегда работала так, это не обязательно неисправность.
Что делать, если тёплый пол выбивает УЗО?
Не обходить защиту. Нужна проверка изоляции нагревательной секции, линии, регулятора, влажности и схемы подключения.
Обязательно ли вскрывать плитку при обрыве?
Нет. Сначала подтверждают электрический дефект и по возможности локализуют повреждение измерениями и тепловизионной диагностикой. Вскрытие делают только в найденной зоне.