AMD vs NVIDIA vs Intel для локальной LLM: какую GPU выбрать

Для llama.cpp SYCL уже зрелый вариант; в Ollama Intel обычно идёт через Vulkan.

Нашёл выгодный Intel Arc Для llama.cpp SYCL уже зрелый вариант; в Ollama Intel обычно идёт через Vulkan.

AMD: особенно интересна для GGUF inference через ROCm или Vulkan.

Нужна VRAM за разумные деньги AMD: особенно интересна для GGUF inference через ROCm или Vulkan.

Для локальной LLM важны не игровые FPS, а объём VRAM, пропускная способность памяти и поддержка нужного backend. NVIDIA остаётся самым простым вариантом благодаря CUDA-экосистеме, но для GGUF/Ollama/llama.cpp AMD и Intel в 2026 году уже нельзя автоматически списывать: ROCm, Vulkan и SYCL заметно расширили выбор.

Короткий вывод. Если нужна максимальная совместимость — выбирайте NVIDIA. Если главная задача — GGUF inference и AMD даёт заметно больше VRAM за те же деньги, Radeon уже вполне реальный вариант. Intel Arc тоже способен хорошо работать с llama.cpp через SYCL и с Ollama через Vulkan, но требует больше внимания к backend и драйверам. При одинаковом бюджете сначала сравнивайте VRAM, затем software stack, и только потом игровую производительность.

Главное правило: для LLM сначала смотрят на VRAM

Локальная модель должна где-то хранить веса и KV-cache. Если всё помещается в видеопамять, inference может идти полностью на GPU. Если нет — часть данных уходит в системную RAM, и PCIe становится узким местом.

задача → размер модели → нужная VRAM → backend → конкретная видеокарта

Поэтому 16-ГБ видеокарта среднего класса иногда полезнее для LLM, чем более быстрая игровая карта с 8–12 ГБ.

Подробно по памяти: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.

Сначала решите: только inference или ещё обучение

Это принципиально меняет выбор.

GGUF / Ollama / llama.cpp inference AMD и Intel сегодня намного привлекательнее, потому что ROCm, Vulkan и SYCL поддерживают основные inference-функции. PyTorch / fine-tuning / широкая AI-экосистема NVIDIA остаётся наиболее беспроблемным вариантом из-за CUDA-first библиотек, готовых wheels и документации.

Не переносите вывод «AMD нормально для llama.cpp» на весь AI-софт. Stable Diffusion, training frameworks, CUDA extensions и отдельные Python-пакеты могут иметь совсем другую матрицу совместимости.

CUDA, ROCm, Vulkan и SYCL — что это значит

Backend Главный vendor Где используется Практический смысл CUDA NVIDIA Ollama, llama.cpp, PyTorch и огромная AI-экосистема Самый совместимый вариант. ROCm / HIP AMD Ollama, llama.cpp, PyTorch на поддерживаемых Radeon/Instinct Высокопроизводительный native AMD backend. Vulkan Cross-vendor AMD, Intel и другие GPU в Ollama/llama.cpp Универсальный fallback и способ поддержать больше карт. SYCL / oneAPI Intel llama.cpp на Arc, iGPU и data-center Intel GPU Native Intel-путь с Level Zero/oneAPI.

NVIDIA: самый предсказуемый вариант

В Ollama NVIDIA официально поддерживается через CUDA. Текущая документация перечисляет RTX 50xx, 40xx, 30xx и значительно более старые поколения при достаточной compute capability и подходящем драйвере.

Плюсы NVIDIA

CUDA — основной backend большинства AI-проектов;

простая установка Ollama;

широкая поддержка llama.cpp;

PyTorch, Unsloth, bitsandbytes и fine-tuning обычно проще;

много готовых Docker images;

лучше документированы нестандартные workflows;

multi-GPU обычно проще.

Минусы

VRAM часто стоит дорого;

многие новые массовые карты ограничены 8–16 ГБ;

для большой local LLM приходится смотреть на 24/32 ГБ или несколько GPU.

NVIDIA имеет смысл переплачивать не только за скорость. Часто пользователь платит за меньшее количество проблем с совместимостью.

AMD Radeon: уже не «экзотика», но backend нужно проверить заранее

Ollama официально поддерживает Radeon через ROCm, а дополнительный охват даёт Vulkan.

В актуальном списке Ollama для Linux ROCm есть RX 9000 и RX 7000 серии, включая RX 9070 XT и RX 9060 XT. Windows ROCm-список уже, поэтому часть карт на Windows практичнее использовать через Vulkan.

Плюсы AMD

часто больше VRAM за те же деньги;

ROCm на поддерживаемом Linux-железе уже вполне рабочий;

Ollama имеет официальный AMD backend;

llama.cpp поддерживает ROCm и Vulkan;

RX 7900 XTX даёт 24 ГБ VRAM;

новые 16-ГБ Radeon интересны для среднего класса.

Минусы AMD

матрица ROCm поддержки зависит от OS и конкретного поколения GPU;

некоторые Python/CUDA-first проекты требуют обходных путей;

Windows support обычно менее универсален, чем NVIDIA CUDA;

инструкции в интернете быстро устаревают из-за изменений ROCm/Vulkan.

Для чистого GGUF inference AMD в 2026 году уже нужно оценивать по цене/VRAM, а не отбрасывать заранее.

Intel Arc: интересная цена за VRAM, но software stack другой

Intel Arc имеет два практических пути для local LLM:

Vulkan — в Ollama; SYCL / oneAPI — напрямую в llama.cpp.

В llama.cpp SYCL backend специально ориентирован на Intel GPU и сейчас поддерживает:

Arc A-Series;

Arc B-Series;

встроенную Arc graphics;

Intel iGPU начиная с поддерживаемых поколений Core;

Flex и Data Center Max.

В документации llama.cpp среди проверенных устройств есть Arc B580.

В Ollama native SYCL backend для Intel пока не является основным официальным backend. В сентябре 2026 есть открытое предложение интегрировать его; текущий практический путь Ollama для Intel — Vulkan.

Arc B580 как пример

Intel Arc B580 имеет официально 12 ГБ GDDR6 и пропускную способность 456 ГБ/с. Для local LLM это делает карту интереснее, чем обычная игровая классификация «средний класс» может подсказать.

Windows: что проще всего

Проще всего NVIDIA + CUDA Минимум сюрпризов в Ollama и большинстве AI-приложений. Рабочий вариант AMD + ROCm/Vulkan Проверяйте текущий support list конкретной Radeon. Для энтузиаста Intel + Vulkan/SYCL Ollama через Vulkan; llama.cpp можно запускать отдельной SYCL-сборкой.

Ollama для Windows сейчас прямо заявляет native NVIDIA и AMD Radeon support. Для AMD нужен HIP7-capable ROCm stack либо Vulkan-capable Radeon driver.

Linux: где AMD и Intel раскрываются лучше

Linux остаётся самой гибкой платформой, если пользователь готов работать с драйверами.

NVIDIA — CUDA;

AMD — ROCm v7 и Vulkan;

Intel — Vulkan в Ollama, SYCL/Level Zero в llama.cpp;

Docker проще интегрировать в headless AI-server.

Для AMD Ollama на Linux сейчас официально требует ROCm v7 для native ROCm acceleration; при этом Vulkan расширяет список поддерживаемого железа.

Примеры актуальных GPU-классов

Это не рейтинг производительности, а ориентиры по VRAM и backend.

GPU VRAM Backend для local LLM Комментарий RTX 5060 Ti 16GB 16 ГБ GDDR7 CUDA Современный простой 16-ГБ вариант. RX 9060 XT 16GB 16 ГБ GDDR6 ROCm Linux / Vulkan Интересна ценой за 16 ГБ; Windows backend проверять особенно внимательно. Arc B580 12 ГБ GDDR6 SYCL / Vulkan Необычный, но технически вполне реальный local-LLM вариант. RTX 3090 24 ГБ GDDR6X CUDA До сих пор популярна из-за 24 ГБ и зрелого CUDA stack. RX 7900 XTX 24 ГБ GDDR6 ROCm / Vulkan AMD-альтернатива для 24-ГБ класса.

Почему не стоит сравнивать только MSRP

На local AI рынке особенно важен вторичный рынок. Старая 24-ГБ карта может быть полезнее новой 16-ГБ, если ваша модель физически не помещается в 16 ГБ.

8, 12, 16 или 24 ГБ VRAM

8 ГБ Минимальный современный уровень 7–8B Q4, небольшие VLM и умеренный context. 12 ГБ Заметно удобнее 8–14B и больше пространства под KV-cache. 16 ГБ Средний sweet spot 14B и часть 20B-класса, coding и RAG. 24 ГБ Сильный домашний уровень 20–32B Q4 и больше свободы по context.

Детально по моделям: какие LLM выбирать для 8, 12, 16 и 24 ГБ VRAM.

Почему кроме VRAM важна пропускная способность памяти

При autoregressive generation веса модели постоянно читаются из памяти. Поэтому memory bandwidth сильно влияет на generation throughput.

Но превращать bandwidth в прямую формулу «эта карта в 1,5 раза быстрее» нельзя: backend, quantization, architecture, batch, prompt processing и kernels тоже влияют на результат.

VRAM отвечает в первую очередь на вопрос «поместится ли модель», bandwidth — «насколько быстро GPU сможет её обслуживать».

Vulkan — компромисс или нормальный backend?

В 2026 году Vulkan уже нельзя считать только аварийным fallback.

Feature matrix llama.cpp показывает поддержку через Vulkan:

K-quants;

I-quants;

KV-cache quantization;

MoE;

Flash Attention;

нескольких GPU в sequential mode.

При этом документация llama.cpp отмечает, что CUDA/ROCm в общем случае быстрее Vulkan, хотя есть workloads, где Vulkan text generation может выглядеть конкурентоспособно.

Если Vulkan даёт вам нужную модель полностью в VRAM и приемлемую скорость — этого достаточно. Не нужно отказываться от дешёвой GPU только потому, что backend называется не CUDA.

Multi-GPU: где начинается сложность

llama.cpp умеет использовать несколько GPU. Но «2 × 16 ГБ = одна идеальная 32-ГБ карта» — слишком упрощённо.

Нужно учитывать:

PCIe bandwidth;

split mode;

backend;

одинаковые или разные GPU;

размещение KV-cache;

потребление и охлаждение.

В feature matrix llama.cpp parallel multi-GPU отдельно заявлен для CUDA и ROCm. SYCL и Vulkan используют sequential multi-device path.

Для первой local-LLM машины одна GPU с большой VRAM почти всегда проще двух разных карт.

Что реально поддерживает Ollama сейчас

NVIDIA CUDA. Официально поддерживаются современные RTX и множество старых CUDA GPU. AMD ROCm на перечисленных GPU + дополнительная поддержка через Vulkan. Intel Vulkan. Native SYCL обсуждается, но не является текущим основным официальным path Ollama. Apple Metal на Apple GPU — отдельная архитектура unified memory.

Проверить, что модель реально сидит на GPU

Ollama ollama ps

Смотрите PROCESSOR . Если видите CPU/GPU split, значит weights/KV-cache не поместились либо backend не смог полностью разместить модель.

Выбрать конкретную NVIDIA GPU

CUDA CUDA_VISIBLE_DEVICES=0

Выбрать Vulkan GPU

Vulkan GGML_VK_VISIBLE_DEVICES=1

llama.cpp: самая гибкая матрица GPU

llama.cpp — лучший инструмент, если вы хотите напрямую управлять backend и проверить необычное железо.

CUDA cmake -B build -DGGML_CUDA=ON ROCm / HIP cmake -B build -DGGML_HIP=ON Vulkan cmake -B build -DGGML_VULKAN=ON Intel SYCL cmake -B build -DGGML_SYCL=ON

Конкретные flags меняются, поэтому перед сборкой проверяйте текущий docs/build.md и backend-specific documentation.

Почему RTX 3090 всё ещё постоянно всплывает в local AI

Причина не ностальгия, а 24 ГБ GDDR6X. Для многих 20–32B quantized моделей это принципиально другой класс вместимости, чем 12–16 ГБ.

Но у б/у карты есть риски:

состояние GDDR6X;

высокие температуры;

изношенные вентиляторы;

майнинг в прошлом;

высокое энергопотребление;

требования к PSU и airflow.

Поэтому 3090 — не «лучший выбор для всех», а понятный путь получить 24 ГБ CUDA VRAM на вторичном рынке.

Как выбрать GPU за пять минут

Шаг 1 Определите размер модели 8B, 14B, 20B, 32B — это сразу задаёт VRAM-класс. Шаг 2 Определите software stack Только Ollama/llama.cpp или ещё PyTorch/training/ComfyUI? Шаг 3 Выберите OS Windows уменьшает желание экспериментировать с ROCm/SYCL. Шаг 4 Сравните VRAM за деньги Не FPS, а сколько памяти реально получите. Шаг 5 Проверьте backend Есть ли конкретная карта в официальном support list? Шаг 6 Только потом смотрите benchmarks Сравнивайте одну модель, quant, context и runtime.

Если вы новичок на Windows

NVIDIA остаётся самым простым выбором. Особенно если кроме GGUF планируются fine-tuning, image generation или разные Python AI-проекты.

Если нужен максимум VRAM за бюджет и только local inference

AMD нужно сравнивать всерьёз. Проверьте конкретную карту в ROCm/Vulkan support и нужный вам runtime до покупки.

Если Intel Arc уже есть или стоит заметно дешевле

llama.cpp + SYCL делает Arc реальным вариантом. Но это пока не такой plug-and-play ecosystem, как CUDA.

Главные ошибки при покупке GPU для LLM

1. Смотреть только игровой FPS

Для LLM более медленная карта с 24 ГБ может решать задачи, которые быстрая 12-ГБ карта физически не помещает.

2. Считать все AMD одинаково поддерживаемыми

ROCm support list отличается между Windows и Linux и меняется со временем.

3. Покупать Intel, рассчитывая на CUDA-инструкции

Arc требует Vulkan/SYCL/OpenVINO-ориентированного workflow.

4. Оценивать только размер weights

Нужны ещё KV-cache, buffers и context.

5. Не проверять конкретный runtime

«GPU поддерживает AI» ничего не говорит о нужном вам приложении.

6. Собирать multi-GPU первым проектом

Одна большая GPU проще драйверами, охлаждением и scheduling.

7. Покупать дорогую карту до теста задачи

Сначала запустите меньшую модель на имеющемся железе и поймите, действительно ли нужен следующий VRAM-класс.

Частые вопросы

AMD подходит для Ollama? Да. Ollama официально поддерживает AMD через ROCm и дополнительно через Vulkan. Но список native ROCm GPU различается для Linux и Windows, поэтому конкретную карту нужно проверять перед покупкой. Intel Arc работает с Ollama? Да, практический путь сейчас — Vulkan. llama.cpp дополнительно имеет отдельный SYCL/oneAPI backend для Arc. Native SYCL integration в Ollama обсуждается, но это пока не основной официальный backend. Что лучше для локальной LLM: RTX 5060 Ti 16GB или RX 9060 XT 16GB? По вместимости обе дают 16 ГБ. NVIDIA проще по CUDA ecosystem. AMD может быть интереснее по цене, но проверьте backend и ОС. Итоговую скорость сравнивайте на одинаковой модели/runtime. RTX 3090 24GB лучше новой 16-ГБ карты? Не вообще «лучше», но 24 ГБ позволяют полностью размещать более крупные модели. Новая карта может быть эффективнее и удобнее по другим параметрам. AMD медленнее NVIDIA? Универсального ответа нет. Скорость зависит от конкретных GPU, backend, quant, модели и context. Для многих пользователей более важным ограничением сначала становится VRAM. Стоит ли брать Arc B580 под LLM? Если цена привлекательна и вы готовы использовать llama.cpp SYCL или Vulkan, 12 ГБ Arc B580 — вполне рабочий вариант. Для максимальной совместимости AI-софта NVIDIA проще. Vulkan сильно медленнее CUDA? Часто CUDA/ROCm быстрее, и llama.cpp это прямо отмечает, но разница зависит от workload. Для некоторых GGUF text-generation сценариев Vulkan вполне пригоден. Что лучше для fine-tuning? Если приоритет — широкая совместимость PyTorch/LoRA/QLoRA, NVIDIA остаётся наиболее предсказуемым выбором. AMD и Intel могут работать, но требования конкретного training framework нужно проверять отдельно. Можно ли смешать AMD и NVIDIA ради общей VRAM? Отдельные cross-vendor Vulkan-сценарии возможны, но это намного сложнее однородной multi-GPU системы и не стоит считать общей стандартной конфигурацией. Для первой сборки лучше одна GPU или одинаковые карты.

Живой спрос Почему этот выбор меняется буквально по месяцам 20 сентября 2026 года в LocalLLM снова появилась отдельная дискуссия «AMD vs NVIDIA in September 2026». Автор прямо отмечает, что вопрос быстро меняется: цены, драйверы, ROCm и Vulkan делают старые советы устаревающими. В июне пользователи отдельно сравнивали дешёвые 16-ГБ Radeon с NVIDIA для coding/LLM, а весной обсуждали Intel Arc как альтернативу при большой VRAM. Поэтому для покупки карты сегодня важнее текущая документация runtime, чем статья двухлетней давности.