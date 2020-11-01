AMD vs NVIDIA vs Intel для локальной LLM: какую GPU выбрать

Локальный ИИ · GPU · CUDA / ROCm / SYCL
AMD vs NVIDIA vs Intel для локальной LLM: какую видеокарту выбрать в 2026 году
Для локальной LLM важны не игровые FPS, а объём VRAM, пропускная способность памяти и поддержка нужного backend. NVIDIA остаётся самым простым вариантом благодаря CUDA-экосистеме, но для GGUF/Ollama/llama.cpp AMD и Intel в 2026 году уже нельзя автоматически списывать: ROCm, Vulkan и SYCL заметно расширили выбор.
Главное правило: для LLM сначала смотрят на VRAM
Локальная модель должна где-то хранить веса и KV-cache. Если всё помещается в видеопамять, inference может идти полностью на GPU. Если нет — часть данных уходит в системную RAM, и PCIe становится узким местом.
Поэтому 16-ГБ видеокарта среднего класса иногда полезнее для LLM, чем более быстрая игровая карта с 8–12 ГБ.
Подробно по памяти: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.
Сначала решите: только inference или ещё обучение
Это принципиально меняет выбор.
CUDA, ROCm, Vulkan и SYCL — что это значит
|Backend
|Главный vendor
|Где используется
|Практический смысл
|CUDA
|NVIDIA
|Ollama, llama.cpp, PyTorch и огромная AI-экосистема
|Самый совместимый вариант.
|ROCm / HIP
|AMD
|Ollama, llama.cpp, PyTorch на поддерживаемых Radeon/Instinct
|Высокопроизводительный native AMD backend.
|Vulkan
|Cross-vendor
|AMD, Intel и другие GPU в Ollama/llama.cpp
|Универсальный fallback и способ поддержать больше карт.
|SYCL / oneAPI
|Intel
|llama.cpp на Arc, iGPU и data-center Intel GPU
|Native Intel-путь с Level Zero/oneAPI.
NVIDIA: самый предсказуемый вариант
В Ollama NVIDIA официально поддерживается через CUDA. Текущая документация перечисляет RTX 50xx, 40xx, 30xx и значительно более старые поколения при достаточной compute capability и подходящем драйвере.
Плюсы NVIDIA
- CUDA — основной backend большинства AI-проектов;
- простая установка Ollama;
- широкая поддержка llama.cpp;
- PyTorch, Unsloth, bitsandbytes и fine-tuning обычно проще;
- много готовых Docker images;
- лучше документированы нестандартные workflows;
- multi-GPU обычно проще.
Минусы
- VRAM часто стоит дорого;
- многие новые массовые карты ограничены 8–16 ГБ;
- для большой local LLM приходится смотреть на 24/32 ГБ или несколько GPU.
AMD Radeon: уже не «экзотика», но backend нужно проверить заранее
Ollama официально поддерживает Radeon через ROCm, а дополнительный охват даёт Vulkan.
В актуальном списке Ollama для Linux ROCm есть RX 9000 и RX 7000 серии, включая RX 9070 XT и RX 9060 XT. Windows ROCm-список уже, поэтому часть карт на Windows практичнее использовать через Vulkan.
Плюсы AMD
- часто больше VRAM за те же деньги;
- ROCm на поддерживаемом Linux-железе уже вполне рабочий;
- Ollama имеет официальный AMD backend;
- llama.cpp поддерживает ROCm и Vulkan;
- RX 7900 XTX даёт 24 ГБ VRAM;
- новые 16-ГБ Radeon интересны для среднего класса.
Минусы AMD
- матрица ROCm поддержки зависит от OS и конкретного поколения GPU;
- некоторые Python/CUDA-first проекты требуют обходных путей;
- Windows support обычно менее универсален, чем NVIDIA CUDA;
- инструкции в интернете быстро устаревают из-за изменений ROCm/Vulkan.
Intel Arc: интересная цена за VRAM, но software stack другой
Intel Arc имеет два практических пути для local LLM:
- Vulkan — в Ollama;
- SYCL / oneAPI — напрямую в llama.cpp.
В llama.cpp SYCL backend специально ориентирован на Intel GPU и сейчас поддерживает:
- Arc A-Series;
- Arc B-Series;
- встроенную Arc graphics;
- Intel iGPU начиная с поддерживаемых поколений Core;
- Flex и Data Center Max.
В документации llama.cpp среди проверенных устройств есть Arc B580.
Arc B580 как пример
Intel Arc B580 имеет официально 12 ГБ GDDR6 и пропускную способность 456 ГБ/с. Для local LLM это делает карту интереснее, чем обычная игровая классификация «средний класс» может подсказать.
Windows: что проще всего
Минимум сюрпризов в Ollama и большинстве AI-приложений.
Проверяйте текущий support list конкретной Radeon.
Ollama через Vulkan; llama.cpp можно запускать отдельной SYCL-сборкой.
Ollama для Windows сейчас прямо заявляет native NVIDIA и AMD Radeon support. Для AMD нужен HIP7-capable ROCm stack либо Vulkan-capable Radeon driver.
Linux: где AMD и Intel раскрываются лучше
Linux остаётся самой гибкой платформой, если пользователь готов работать с драйверами.
- NVIDIA — CUDA;
- AMD — ROCm v7 и Vulkan;
- Intel — Vulkan в Ollama, SYCL/Level Zero в llama.cpp;
- Docker проще интегрировать в headless AI-server.
Для AMD Ollama на Linux сейчас официально требует ROCm v7 для native ROCm acceleration; при этом Vulkan расширяет список поддерживаемого железа.
Примеры актуальных GPU-классов
Это не рейтинг производительности, а ориентиры по VRAM и backend.
|GPU
|VRAM
|Backend для local LLM
|Комментарий
|RTX 5060 Ti 16GB
|16 ГБ GDDR7
|CUDA
|Современный простой 16-ГБ вариант.
|RX 9060 XT 16GB
|16 ГБ GDDR6
|ROCm Linux / Vulkan
|Интересна ценой за 16 ГБ; Windows backend проверять особенно внимательно.
|Arc B580
|12 ГБ GDDR6
|SYCL / Vulkan
|Необычный, но технически вполне реальный local-LLM вариант.
|RTX 3090
|24 ГБ GDDR6X
|CUDA
|До сих пор популярна из-за 24 ГБ и зрелого CUDA stack.
|RX 7900 XTX
|24 ГБ GDDR6
|ROCm / Vulkan
|AMD-альтернатива для 24-ГБ класса.
Почему не стоит сравнивать только MSRP
На local AI рынке особенно важен вторичный рынок. Старая 24-ГБ карта может быть полезнее новой 16-ГБ, если ваша модель физически не помещается в 16 ГБ.
8, 12, 16 или 24 ГБ VRAM
7–8B Q4, небольшие VLM и умеренный context.
8–14B и больше пространства под KV-cache.
14B и часть 20B-класса, coding и RAG.
20–32B Q4 и больше свободы по context.
Детально по моделям: какие LLM выбирать для 8, 12, 16 и 24 ГБ VRAM.
Почему кроме VRAM важна пропускная способность памяти
При autoregressive generation веса модели постоянно читаются из памяти. Поэтому memory bandwidth сильно влияет на generation throughput.
Но превращать bandwidth в прямую формулу «эта карта в 1,5 раза быстрее» нельзя: backend, quantization, architecture, batch, prompt processing и kernels тоже влияют на результат.
Vulkan — компромисс или нормальный backend?
В 2026 году Vulkan уже нельзя считать только аварийным fallback.
Feature matrix llama.cpp показывает поддержку через Vulkan:
- K-quants;
- I-quants;
- KV-cache quantization;
- MoE;
- Flash Attention;
- нескольких GPU в sequential mode.
При этом документация llama.cpp отмечает, что CUDA/ROCm в общем случае быстрее Vulkan, хотя есть workloads, где Vulkan text generation может выглядеть конкурентоспособно.
Multi-GPU: где начинается сложность
llama.cpp умеет использовать несколько GPU. Но «2 × 16 ГБ = одна идеальная 32-ГБ карта» — слишком упрощённо.
Нужно учитывать:
- PCIe bandwidth;
- split mode;
- backend;
- одинаковые или разные GPU;
- размещение KV-cache;
- потребление и охлаждение.
В feature matrix llama.cpp parallel multi-GPU отдельно заявлен для CUDA и ROCm. SYCL и Vulkan используют sequential multi-device path.
Что реально поддерживает Ollama сейчас
Проверить, что модель реально сидит на GPU
ollama ps
Смотрите
PROCESSOR. Если видите CPU/GPU split, значит weights/KV-cache не поместились либо backend не смог полностью разместить модель.
Выбрать конкретную NVIDIA GPU
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0
Выбрать Vulkan GPU
GGML_VK_VISIBLE_DEVICES=1
llama.cpp: самая гибкая матрица GPU
llama.cpp — лучший инструмент, если вы хотите напрямую управлять backend и проверить необычное железо.
cmake -B build -DGGML_CUDA=ON
cmake -B build -DGGML_HIP=ON
cmake -B build -DGGML_VULKAN=ON
cmake -B build -DGGML_SYCL=ON
Конкретные flags меняются, поэтому перед сборкой проверяйте текущий
docs/build.md и backend-specific documentation.
Почему RTX 3090 всё ещё постоянно всплывает в local AI
Причина не ностальгия, а 24 ГБ GDDR6X. Для многих 20–32B quantized моделей это принципиально другой класс вместимости, чем 12–16 ГБ.
Но у б/у карты есть риски:
- состояние GDDR6X;
- высокие температуры;
- изношенные вентиляторы;
- майнинг в прошлом;
- высокое энергопотребление;
- требования к PSU и airflow.
Поэтому 3090 — не «лучший выбор для всех», а понятный путь получить 24 ГБ CUDA VRAM на вторичном рынке.
Как выбрать GPU за пять минут
8B, 14B, 20B, 32B — это сразу задаёт VRAM-класс.
Только Ollama/llama.cpp или ещё PyTorch/training/ComfyUI?
Windows уменьшает желание экспериментировать с ROCm/SYCL.
Не FPS, а сколько памяти реально получите.
Есть ли конкретная карта в официальном support list?
Сравнивайте одну модель, quant, context и runtime.
Если вы новичок на Windows
Если нужен максимум VRAM за бюджет и только local inference
Если Intel Arc уже есть или стоит заметно дешевле
Главные ошибки при покупке GPU для LLM
1. Смотреть только игровой FPS
Для LLM более медленная карта с 24 ГБ может решать задачи, которые быстрая 12-ГБ карта физически не помещает.
2. Считать все AMD одинаково поддерживаемыми
ROCm support list отличается между Windows и Linux и меняется со временем.
3. Покупать Intel, рассчитывая на CUDA-инструкции
Arc требует Vulkan/SYCL/OpenVINO-ориентированного workflow.
4. Оценивать только размер weights
Нужны ещё KV-cache, buffers и context.
5. Не проверять конкретный runtime
«GPU поддерживает AI» ничего не говорит о нужном вам приложении.
6. Собирать multi-GPU первым проектом
Одна большая GPU проще драйверами, охлаждением и scheduling.
7. Покупать дорогую карту до теста задачи
Сначала запустите меньшую модель на имеющемся железе и поймите, действительно ли нужен следующий VRAM-класс.
Частые вопросы
AMD подходит для Ollama?
Да. Ollama официально поддерживает AMD через ROCm и дополнительно через Vulkan. Но список native ROCm GPU различается для Linux и Windows, поэтому конкретную карту нужно проверять перед покупкой.
Intel Arc работает с Ollama?
Да, практический путь сейчас — Vulkan. llama.cpp дополнительно имеет отдельный SYCL/oneAPI backend для Arc. Native SYCL integration в Ollama обсуждается, но это пока не основной официальный backend.
Что лучше для локальной LLM: RTX 5060 Ti 16GB или RX 9060 XT 16GB?
По вместимости обе дают 16 ГБ. NVIDIA проще по CUDA ecosystem. AMD может быть интереснее по цене, но проверьте backend и ОС. Итоговую скорость сравнивайте на одинаковой модели/runtime.
RTX 3090 24GB лучше новой 16-ГБ карты?
Не вообще «лучше», но 24 ГБ позволяют полностью размещать более крупные модели. Новая карта может быть эффективнее и удобнее по другим параметрам.
AMD медленнее NVIDIA?
Универсального ответа нет. Скорость зависит от конкретных GPU, backend, quant, модели и context. Для многих пользователей более важным ограничением сначала становится VRAM.
Стоит ли брать Arc B580 под LLM?
Если цена привлекательна и вы готовы использовать llama.cpp SYCL или Vulkan, 12 ГБ Arc B580 — вполне рабочий вариант. Для максимальной совместимости AI-софта NVIDIA проще.
Vulkan сильно медленнее CUDA?
Часто CUDA/ROCm быстрее, и llama.cpp это прямо отмечает, но разница зависит от workload. Для некоторых GGUF text-generation сценариев Vulkan вполне пригоден.
Что лучше для fine-tuning?
Если приоритет — широкая совместимость PyTorch/LoRA/QLoRA, NVIDIA остаётся наиболее предсказуемым выбором. AMD и Intel могут работать, но требования конкретного training framework нужно проверять отдельно.
Можно ли смешать AMD и NVIDIA ради общей VRAM?
Отдельные cross-vendor Vulkan-сценарии возможны, но это намного сложнее однородной multi-GPU системы и не стоит считать общей стандартной конфигурацией. Для первой сборки лучше одна GPU или одинаковые карты.
Живой спрос
Почему этот выбор меняется буквально по месяцам
20 сентября 2026 года в LocalLLM снова появилась отдельная дискуссия «AMD vs NVIDIA in September 2026». Автор прямо отмечает, что вопрос быстро меняется: цены, драйверы, ROCm и Vulkan делают старые советы устаревающими.
В июне пользователи отдельно сравнивали дешёвые 16-ГБ Radeon с NVIDIA для coding/LLM, а весной обсуждали Intel Arc как альтернативу при большой VRAM. Поэтому для покупки карты сегодня важнее текущая документация runtime, чем статья двухлетней давности.
Первичные источники
Документация
Подбор GPU для локального ИИ