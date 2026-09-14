Atlas: source control для AI-агентов — Git-коммит, prompt, session и память Claude/Codex
Atlas · source control for agents · Claude Code · Codex · ACP

Atlas: source control для AI-агентов — Git-коммит, prompt, session и общая память Claude/Codex

Git отлично хранит что изменилось, но почти ничего не знает о том, почему AI-agent сделал именно это. Atlas добавляет недостающий слой: связывает commit с agent session, prompts, tool calls и изменениями файлов, хранит историю локально и даёт Claude Code, Codex и другим ACP-агентам общую память проекта. В результате спустя месяц можно открыть commit и восстановить не только diff, но и контекст, который к нему привёл.

alpha-0.3.1 последний public release от 6 сентября 2026 года
Apache-2.0 Tauri/Rust desktop app, pre-1.0
Windows 10+ · macOS 13+ x64 Windows; Linux собирается из source, но официально не тестируется
Atlas на GitHub Как работают checkpoints Privacy и telemetry
Не новый Git и не новый coding-agent

Atlas — слой provenance поверх Git и agent sessions

Сам проект называет себя source control for coding agents. Идея не в том, чтобы заменить Git: repository, branches, commits и обычный workflow остаются. Atlas дописывает к commit контекст того, какой agent работал над изменением и что происходило в его session.

Promptчто попросили сделать
Agent sessionClaude · Codex · Atlas Agent
Checkpointsession + tool calls + file changes
Git commitчто осталось в истории проекта
01Commit получает происхождение

Можно увидеть session, из которой появился конкретный change.

02Agent history не исчезает в scrollback

Session capture остаётся локально и queryable.

03Несколько agents видят общую memory

Решение Claude можно передать Codex без ручного пересказа.

04Обычный Git workflow сохраняется

Commit может быть сделан из terminal/editor — Atlas наблюдает, а не перехватывает его.

Проблема становится заметнее с ростом agent-written code

Обычный commit message плохо отвечает на вопрос «почему агент так сделал?»

Обычный Git Commit → diff → сообщение
  • не видно исходного prompt;
  • не видно промежуточных tool calls;
  • не видно неудачной первой попытки;
  • не видно, какие файлы agent читал перед решением;
  • session Claude и Codex живут отдельно.
Atlas Commit → checkpoint → session context
  • можно открыть связанную agent session;
  • видны prompts/messages/tool activity;
  • можно восстановить историю решения;
  • контекст становится доступен другим agents;
  • checkpoint остаётся рядом с Git history.
Это особенно полезно не в момент написания кода, а спустя недели.

Когда новый agent спрашивает, почему архитектура устроена именно так, обычный commit часто слишком краток. Checkpoint даёт фактический provenance конкретного изменения.

Главная функция Atlas

Checkpoint связывает Git commit с agent session

Atlas записывает agent sessions локально в .atlas/sessions.db. Когда появляется Git commit, checkpoint связывает commit с session, которая произвела изменение.

PromptЧто попросил пользователь

Исходная постановка задачи и дальнейшие turns.

AgentКто выполнял

Claude Code, Codex, Atlas Agent или другой ACP agent.

ToolsКак выполнялась работа

Tool calls и действия, которые попали в recorded session.

FilesЧто agent трогал

Файлы и patches связываются с session activity.

GitЧто было зафиксировано

Checkpoint привязывается к реальному commit.

QueryЧто было раньше

К checkpoint можно вернуться и работать с его контекстом позже.

Commit не обязан создаваться из Atlas.

README подчёркивает: commit из terminal, другого editor или даже сделанный при закрытом Atlas всё равно может быть сопоставлен с recorded session. Atlas наблюдает за Git history, а не подменяет Git.

Одна память для нескольких agents

Claude Code и Codex больше не обязаны начинать каждую смену инструмента с нуля

Atlas строит локальный memory/index layer поверх нескольких источников: планы, решения, file changes, failures, architecture notes, knowledge notes, CLAUDE.md, AGENTS.md, agent memory files и прошлые sessions.

Claude Codeрешил перейти на новый API
Shared agent memorylocal embeddings + HNSW retrieval
Codexполучает релевантное решение в следующем prompt

Semantic matching выполняется на устройстве. README проекта указывает local embeddings и HNSW search; retrieval не требует отправлять memory index в внешний search service.

.atlas/knowledge/Ваши Markdown notes

Архитектурные решения, правила и project knowledge.

CLAUDE.mdИнструкции Claude

Atlas включает уже существующий project context в общий индекс.

AGENTS.mdAgent instructions

Не нужно заводить отдельную копию правил только для Atlas.

Session handoffКонтекст предыдущей работы

На первый message новой session подаётся curated fact pack и tail прошлого session.

Shared memory не означает, что все agents становятся одинаковыми.

Atlas может дать им общий context, но tool behavior, model quality, permissions и agent runtime всё равно различаются.

ACP как общий agent seam

Claude Code и Codex — наиболее проверенный путь, но архитектура не ограничена двумя agents

Claude Code и Codex запускаются как external subprocesses через Agent Client Protocol (ACP). Atlas Agent работает in-process на форке Codex engine. Дополнительно Atlas способен устанавливать agents из ACP registry.

Claude CodeExternal ACP agent

Нужен установленный Claude CLI и соответствующая авторизация.

CodexExternal ACP agent

Работает через общий AgentConnection/ACP path.

Atlas AgentNative in-process

Основан на port/hard fork Codex engine и не требует отдельного CLI.

ACP RegistryOpenCode, Kilo, Cursor и другие

Long-tail support ещё проходит QA; capability определяется протоколом, а не именем agent.

В architecture есть важный принцип: не делать special-case по имени agent.

Client спрашивает advertised capabilities, а не проверяет if agent == "claude". Это делает интеграцию новых ACP agents менее хрупкой.

Контекст не обязательно вставлять целиком

@-mentions разрешают локально сослаться на файл, symbol, commit, note или прошлую session

@ fileФайл или folder

Большая папка может передаваться как pointer/path вместо гигантской вставки.

@ symbolКласс / функция

Точечный code context.

@ commitGit history

Можно сослаться на конкретное изменение.

@ noteKnowledge base

Архитектурная заметка становится частью prompt context.

@ sessionПрошлая agent session

Повторное использование уже проделанной работы.

@ paperResearch

Atlas умеет подтягивать papers из встроенного research workflow.

Resolve выполняется локально до отправки prompt. Это особенно важно для folders: README отдельно указывает, что большая папка может быть передана agent как path, чтобы один mention не занимал context window целиком на всю session.

Desktop app

Windows и macOS имеют готовые installers; Linux пока только экспериментальный source-build path

Windows Windows 10+ x64

Официальный release asset — MSI installer.

macOS macOS 13+

Готовые DMG для Apple Silicon и Intel.

Linux Build from source

Tauri codebase собирается, но README прямо говорит, что Linux build официально не тестируется.

На 21 сентября latest public release в GitHub Releases — alpha-0.3.1 от 6 сентября 2026 года. Atlas остаётся pre-1.0, поэтому article не называет его mature/stable production release.

Build from source

git clone https://github.com/pacifio/atlas.git
cd atlas

bun install
bun run dev:app

Нужны Bun и stable Rust. На Windows для Tauri/Rust build требуются Visual Studio Build Tools с C++ workload. На Linux дополнительно нужны GTK/WebKit2GTK development packages.

Для Claude Code нужен claude CLI в PATH.

Native Atlas Agent отдельного agent CLI не требует. На macOS GUI PATH отдельно восстанавливается через login shell, потому что обычный app launch не наследует terminal PATH полностью.

Практический сценарий

Claude исследует задачу, Codex продолжает, Git сохраняет результат, Atlas сохраняет происхождение

1Открыть существующий Git repository

Atlas не требует собственного формата проекта.

2Запустить Claude Code session

Попросить провести research/архитектурный анализ.

3Зафиксировать decisions

Shared memory и knowledge notes получают важный context.

4Переключиться на Codex

Новая session получает handoff и semantic matches из общей памяти.

5Сделать commit

Через Atlas, terminal или другой editor.

6Получить checkpoint

Commit связывается с recorded agent session.

7Через месяц открыть commit

Посмотреть не только diff, но и контекст agent work.

8Передать прошлый checkpoint новому agent

Продолжить решение вместо пересказа истории вручную.

Обычная боль provenance-систем

Что происходит с checkpoint после amend, rebase и squash

Atlas не хранит простой «commit SHA → session» mapping, который разрушился бы после первого history rewrite. README описывает reconciliation через patch-id.

amendСвязь перепривязывается

Новый SHA может быть сопоставлен по содержанию patch.

rebaseCheckpoint следует за изменением

Переписанный commit не обязан потерять agent provenance.

squashНе всегда однозначно

Если mapping становится действительно неоднозначным, Atlas orphan'ит связь вместо угадывания.

«Лучше orphan, чем ложная история» — правильное свойство provenance-системы.

Неправильно привязать чужую session к commit хуже, чем честно показать, что после squash связь нельзя определить надёжно.

Local-first storage

Большая часть проектных данных остаётся в обычных локальных форматах

.atlas/sessions.dbAgent session capture / checkpoints

SQLite; директория .atlas/ gitignored.

.atlas/knowledge/Knowledge notes

Markdown рядом с проектом.

SessionsJSONL / app-owned stores

История в локальном application layer; Atlas старается не lock-in'ить данные.

CanvasesJSON

Открытый local format.

AGENTS.mdExisting instructions

Не нужно переносить в proprietary memory format.

CLAUDE.mdExisting Claude context

Индексируется вместе с другими project notes.

.atlas/ по умолчанию gitignored.

Это хорошо для приватности, но означает: checkpoint database не входит автоматически в обычный Git backup repository. Если provenance действительно важен как исторический record, продумайте отдельное резервное копирование.

Local by default, но telemetry включена по умолчанию

Код и prompts не отправляются как analytics, однако telemetry policy нужно понимать

Проект публикует довольно подробный TELEMETRY.md. Usage telemetry работает через PostHog и в official builds включена по умолчанию. Отключается в Settings → General → Share usage data.

Не отправляется Prompts / responses / code / diffs

Документ прямо перечисляет эти данные в Never collected.

Не отправляется Paths / terminal input-output / browser URLs

Также исключены из telemetry payload.

Отправляется при opt-in Coarse usage metadata

OS/arch/version, tool categories/counts, token/usage shapes, duration и error summary после redaction.

При sign-in Analytics может быть связана с account

Начиная с 0.2.4 signed-in identity может объединить прежнюю anonymous device history с аккаунтом.

Изменение telemetry policy в 0.2.4 важно.

До 0.2.4 документация обещала постоянную анонимность. Current policy говорит, что после sign-in PostHog может merge device identity с Atlas account identity ретроактивно. Отдельный toggle позволяет не связывать новые usage events с account, но уже выполненный merge обратно не «разъединяется».

Два сетевых действия не зависят от общего telemetry toggle

Current documentation отдельно выделяет: auto-update check и feedback, который вы сами отправили. Auto-update можно выключить отдельной настройкой Settings → Updates → Automatic updates.

Source build без PostHog key может быть полностью inert по telemetry path.

TELEMETRY.md описывает отдельную схему self-hosting PostHog или сборку без ключа, при которой analytics client вообще не делает network calls.

Coding-agent остаётся coding-agent

Atlas не превращает Claude/Codex в sandbox — он лишь добавляет provenance и permission flow

Официальная security policy формулирует boundary предельно ясно: coding agents читают файлы и выполняют команды. Если agent сделал это после вашего approval — это штатная работа продукта. Vulnerability — если approval был обойдён или agent смог выйти за project boundary, который ему выдали.

1Не открывать чувствительный repo без необходимости

Agent permission остаётся реальной властью над файлами/commands.

2Review approvals

Подтверждение полезно только если пользователь читает действие.

3Не хранить secrets в project notes

Knowledge/memory попадает в agent context.

4Обновлять pre-1.0 app

Security policy поддерживает только latest release.

5Backup checkpoint DB

Local-only SQLite не заменяет резервное копирование.

6Отдельно контролировать external agent

Claude/Codex CLI имеют собственные auth/tool boundaries и обновления.

Atlas pre-1.0: только latest release считается supported.

SECURITY.md просит сначала обновиться и проверить, воспроизводится ли проблема на последней версии. Формального SLA для security reports нет.

Не дублирует Repomix, Graphify или Letta

У Atlas другой primary intent: provenance и continuity между Git и agents

ПроектГлавная задачаКлючевое отличие
AtlasSource control / provenance для agentsСвязать commit с prompt/session/tool activity
RepomixУпаковать repository в LLM-friendly contextНе ведёт provenance Git commit ↔ agent session
GraphifyГраф codebaseСтруктура кода, а не история agent decisions
Letta CodePersistent agent memory/identityMemory-first architecture, не Git checkpoint provenance
Spec KitSpec-driven workflowПроцесс постановки/реализации, а не запись фактической session history
Repomix Как дать LLM snapshot repository → Graphify Как построить code graph для agent → Letta Code Persistent memory между sessions →
Что пока мешает считать Atlas системой записи уровня enterprise

Проект быстро растёт, но остаётся молодым alpha-продуктом

01Pre-1.0 / alpha

Latest public release всё ещё называется alpha-0.3.1.

02Linux не является tested platform

Build path есть, но официальный support фокусируется на Windows/macOS.

03Checkpoint DB gitignored

Без отдельного backup provenance остаётся только на одной машине.

04Telemetry opt-out, не opt-in

Official build начинает с включённого usage sharing.

05Long-tail ACP agents ещё проходят QA

Claude Code/Codex path заметно более проверен.

06Agent permissions никуда не исчезают

Atlas не является security sandbox для любого external coding-agent.

07History rewrite не всегда разрешим

Ambiguous squash может orphan'ить checkpoint.

08Shared memory тоже может устареть

Накопленный context нужно периодически проверять, а не принимать как вечную истину.

Сейчас Atlas логично пробовать как локальный pilot, а не сразу объявлять системой record для всей команды.

Один repository и несколько недель работы быстро покажут, действительно ли checkpoint provenance и cross-agent memory экономят вам время.

Почему проект сейчас набирает внимание

Он попал точно в новую проблему: код пишут agents, а Git хранит только конечный результат

14 сентября Atlas занял первое место в одном из публичных GitHub daily-ranking snapshots: там зафиксировано около +1099 stars за сутки. Current GitHub page показывает примерно 4,7 тыс. stars. Это не показатель качества сам по себе, но хороший сигнал резкого интереса к категории «source control / provenance для coding agents».

Git раньшеhuman-written code

Commit message часто был достаточной краткой историей намерения.

Git сейчасagent-written code

Один commit может скрывать длинную автономную session с десятками tool calls.

Следующий слойagent provenance

Связать решение, session и commit становится самостоятельной задачей.

Первоисточники

Atlas 0.3.1: checkpoints, memory, architecture, telemetry и security

Atlas GitHub Основной repository, features, install и Apache-2.0. Releases alpha-0.3.1 от 6 сентября 2026 года. README Checkpoints, shared memory, ACP agents и local-first design. Architecture AgentConnection, ACP, native agent, memory/index и app stores. Context model Thread/session/history terminology и ownership boundaries. Telemetry Полный event catalogue, opt-out, account linking и never-collected data. Security Policy Agent permission boundary и latest-only support. Contributing / Versioning Release branching и pre-1.0 version model. GitHub trend snapshot 14 сентября: Atlas #1 и около +1099 stars за сутки.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Latest public Atlas release — alpha-0.3.1 от 6 сентября. Проект pre-1.0; security policy поддерживает только latest release.

Вывод

Atlas закрывает проблему, которой почти не существовало до массового появления coding agents

Когда код пишет человек, Git commit и issue часто дают достаточно контекста. Когда одну задачу по очереди продолжают Claude, Codex и другие agents, история решения распадается на несколько независимых chat/session stores. Atlas пытается собрать её обратно вокруг Git commit.

Самая ценная идея проекта — commit должен хранить не только diff, но и provenance agent-work. Если Atlas сохранит этот фокус и переживёт pre-1.0 период, такой слой может стать естественной частью AI-assisted development.

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FAQ

Частые вопросы про Atlas

Что такое Atlas простыми словами?

Desktop-приложение для coding agents, которое связывает Git commits с agent sessions и хранит общую проектную память для Claude Code, Codex и других ACP agents.

Atlas заменяет Git?

Нет. Он использует обычный Git repository и добавляет agent provenance, session capture, memory и UI вокруг него.

Что такое checkpoint?

Связь между Git commit и session, которая его произвела: prompts, messages, tool activity, files/patches и другой записанный context.

Можно ли переключиться с Claude Code на Codex и сохранить контекст?

Да. Shared memory и session handoff именно для этого и предназначены: релевантные decisions/history доступны следующему agent.

Память отправляется в облако Atlas?

Local mode работает без аккаунта; code, notes и sessions остаются локально. Если пользователь включает organisation sync, это уже отдельный opt-in cloud path.

Есть ли telemetry?

Да. В official build usage telemetry включена по умолчанию и отключается в Settings. По документации prompts, code, diffs, paths и terminal/browser content в telemetry не отправляются.

Работает ли Atlas на Windows?

Да. Официально поддерживается Windows 10+ x64 и публикуется MSI installer.

Работает ли на Linux?

Codebase собирается под Linux, но current README прямо помечает Linux как untested platform; готовый основной support ориентирован на Windows и macOS.

Что происходит после git rebase?

Atlas использует patch-id reconciliation и пытается перепривязать checkpoint к переписанному commit. При неоднозначном squash связь orphan'ится вместо угадывания.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 года latest public release — alpha-0.3.1 от 6 сентября.

Git + AI provenance

Используете Claude Code и Codex в одном проекте и уже не помните, какой агент почему изменил конкретный файл?

Atlas можно протестировать на одном repository: несколько недель вести реальные sessions, затем проверить, насколько checkpoints и shared memory действительно помогают при code review и возврате к старым решениям.

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