Atlas: source control для AI-агентов — Git-коммит, prompt, session и память Claude/Codex

Atlas: source control для AI-агентов — Git-коммит, prompt, session и общая память Claude/Codex
Git отлично хранит что изменилось, но почти ничего не знает о том, почему AI-agent сделал именно это. Atlas добавляет недостающий слой: связывает commit с agent session, prompts, tool calls и изменениями файлов, хранит историю локально и даёт Claude Code, Codex и другим ACP-агентам общую память проекта. В результате спустя месяц можно открыть commit и восстановить не только diff, но и контекст, который к нему привёл.
Atlas — слой provenance поверх Git и agent sessions
Сам проект называет себя source control for coding agents. Идея не в том, чтобы заменить Git: repository, branches, commits и обычный workflow остаются. Atlas дописывает к commit контекст того, какой agent работал над изменением и что происходило в его session.
Можно увидеть session, из которой появился конкретный change.
Session capture остаётся локально и queryable.
Решение Claude можно передать Codex без ручного пересказа.
Commit может быть сделан из terminal/editor — Atlas наблюдает, а не перехватывает его.
Обычный commit message плохо отвечает на вопрос «почему агент так сделал?»
- не видно исходного prompt;
- не видно промежуточных tool calls;
- не видно неудачной первой попытки;
- не видно, какие файлы agent читал перед решением;
- session Claude и Codex живут отдельно.
- можно открыть связанную agent session;
- видны prompts/messages/tool activity;
- можно восстановить историю решения;
- контекст становится доступен другим agents;
- checkpoint остаётся рядом с Git history.
Когда новый agent спрашивает, почему архитектура устроена именно так, обычный commit часто слишком краток. Checkpoint даёт фактический provenance конкретного изменения.
Checkpoint связывает Git commit с agent session
Atlas записывает agent sessions локально в
.atlas/sessions.db.
Когда появляется Git commit, checkpoint связывает commit с session,
которая произвела изменение.
Исходная постановка задачи и дальнейшие turns.
Claude Code, Codex, Atlas Agent или другой ACP agent.
Tool calls и действия, которые попали в recorded session.
Файлы и patches связываются с session activity.
Checkpoint привязывается к реальному commit.
К checkpoint можно вернуться и работать с его контекстом позже.
README подчёркивает: commit из terminal, другого editor или даже сделанный при закрытом Atlas всё равно может быть сопоставлен с recorded session. Atlas наблюдает за Git history, а не подменяет Git.
Claude Code и Codex больше не обязаны начинать каждую смену инструмента с нуля
Atlas строит локальный memory/index layer поверх нескольких источников:
планы, решения, file changes, failures, architecture notes,
knowledge notes,
CLAUDE.md,
AGENTS.md,
agent memory files и прошлые sessions.
Semantic matching выполняется на устройстве. README проекта указывает local embeddings и HNSW search; retrieval не требует отправлять memory index в внешний search service.
.atlas/knowledge/Ваши Markdown notes
Архитектурные решения, правила и project knowledge.
CLAUDE.mdИнструкции Claude
Atlas включает уже существующий project context в общий индекс.
AGENTS.mdAgent instructions
Не нужно заводить отдельную копию правил только для Atlas.
На первый message новой session подаётся curated fact pack и tail прошлого session.
Atlas может дать им общий context, но tool behavior, model quality, permissions и agent runtime всё равно различаются.
Claude Code и Codex — наиболее проверенный путь, но архитектура не ограничена двумя agents
Claude Code и Codex запускаются как external subprocesses через Agent Client Protocol (ACP). Atlas Agent работает in-process на форке Codex engine. Дополнительно Atlas способен устанавливать agents из ACP registry.
Нужен установленный Claude CLI и соответствующая авторизация.
Работает через общий AgentConnection/ACP path.
Основан на port/hard fork Codex engine и не требует отдельного CLI.
Long-tail support ещё проходит QA; capability определяется протоколом, а не именем agent.
Client спрашивает advertised capabilities,
а не проверяет
if agent == "claude".
Это делает интеграцию новых ACP agents менее хрупкой.
@-mentions разрешают локально сослаться на файл, symbol, commit, note или прошлую session
Большая папка может передаваться как pointer/path вместо гигантской вставки.
Точечный code context.
Можно сослаться на конкретное изменение.
Архитектурная заметка становится частью prompt context.
Повторное использование уже проделанной работы.
Atlas умеет подтягивать papers из встроенного research workflow.
Resolve выполняется локально до отправки prompt. Это особенно важно для folders: README отдельно указывает, что большая папка может быть передана agent как path, чтобы один mention не занимал context window целиком на всю session.
Windows и macOS имеют готовые installers; Linux пока только экспериментальный source-build path
Официальный release asset — MSI installer.
Готовые DMG для Apple Silicon и Intel.
Tauri codebase собирается, но README прямо говорит, что Linux build официально не тестируется.
На 21 сентября latest public release в GitHub Releases —
alpha-0.3.1 от 6 сентября 2026 года.
Atlas остаётся pre-1.0, поэтому article не называет его mature/stable production release.
Build from source
git clone https://github.com/pacifio/atlas.git
cd atlas
bun install
bun run dev:app
Нужны Bun и stable Rust. На Windows для Tauri/Rust build требуются Visual Studio Build Tools с C++ workload. На Linux дополнительно нужны GTK/WebKit2GTK development packages.
claude CLI в PATH.
Native Atlas Agent отдельного agent CLI не требует. На macOS GUI PATH отдельно восстанавливается через login shell, потому что обычный app launch не наследует terminal PATH полностью.
Claude исследует задачу, Codex продолжает, Git сохраняет результат, Atlas сохраняет происхождение
Atlas не требует собственного формата проекта.
Попросить провести research/архитектурный анализ.
Shared memory и knowledge notes получают важный context.
Новая session получает handoff и semantic matches из общей памяти.
Через Atlas, terminal или другой editor.
Commit связывается с recorded agent session.
Посмотреть не только diff, но и контекст agent work.
Продолжить решение вместо пересказа истории вручную.
Что происходит с checkpoint после amend, rebase и squash
Atlas не хранит простой «commit SHA → session» mapping, который разрушился бы после первого history rewrite. README описывает reconciliation через patch-id.
Новый SHA может быть сопоставлен по содержанию patch.
Переписанный commit не обязан потерять agent provenance.
Если mapping становится действительно неоднозначным, Atlas orphan'ит связь вместо угадывания.
Неправильно привязать чужую session к commit хуже, чем честно показать, что после squash связь нельзя определить надёжно.
Большая часть проектных данных остаётся в обычных локальных форматах
.atlas/sessions.dbAgent session capture / checkpoints
SQLite; директория
.atlas/ gitignored.
.atlas/knowledge/Knowledge notes
Markdown рядом с проектом.
История в локальном application layer; Atlas старается не lock-in'ить данные.
Открытый local format.
AGENTS.mdExisting instructions
Не нужно переносить в proprietary memory format.
CLAUDE.mdExisting Claude context
Индексируется вместе с другими project notes.
.atlas/ по умолчанию gitignored.
Это хорошо для приватности, но означает: checkpoint database не входит автоматически в обычный Git backup repository. Если provenance действительно важен как исторический record, продумайте отдельное резервное копирование.
Код и prompts не отправляются как analytics, однако telemetry policy нужно понимать
Проект публикует довольно подробный
TELEMETRY.md.
Usage telemetry работает через PostHog и
в official builds включена по умолчанию.
Отключается в Settings → General → Share usage data.
Документ прямо перечисляет эти данные в Never collected.
Также исключены из telemetry payload.
OS/arch/version, tool categories/counts, token/usage shapes, duration и error summary после redaction.
Начиная с 0.2.4 signed-in identity может объединить прежнюю anonymous device history с аккаунтом.
До 0.2.4 документация обещала постоянную анонимность. Current policy говорит, что после sign-in PostHog может merge device identity с Atlas account identity ретроактивно. Отдельный toggle позволяет не связывать новые usage events с account, но уже выполненный merge обратно не «разъединяется».
Два сетевых действия не зависят от общего telemetry toggle
Current documentation отдельно выделяет: auto-update check и feedback, который вы сами отправили. Auto-update можно выключить отдельной настройкой Settings → Updates → Automatic updates.
TELEMETRY.md описывает отдельную схему self-hosting PostHog или сборку без ключа, при которой analytics client вообще не делает network calls.
Atlas не превращает Claude/Codex в sandbox — он лишь добавляет provenance и permission flow
Официальная security policy формулирует boundary предельно ясно: coding agents читают файлы и выполняют команды. Если agent сделал это после вашего approval — это штатная работа продукта. Vulnerability — если approval был обойдён или agent смог выйти за project boundary, который ему выдали.
Agent permission остаётся реальной властью над файлами/commands.
Подтверждение полезно только если пользователь читает действие.
Knowledge/memory попадает в agent context.
Security policy поддерживает только latest release.
Local-only SQLite не заменяет резервное копирование.
Claude/Codex CLI имеют собственные auth/tool boundaries и обновления.
SECURITY.md просит сначала обновиться и проверить, воспроизводится ли проблема на последней версии. Формального SLA для security reports нет.
У Atlas другой primary intent: provenance и continuity между Git и agents
Проект быстро растёт, но остаётся молодым alpha-продуктом
Latest public release всё ещё называется alpha-0.3.1.
Build path есть, но официальный support фокусируется на Windows/macOS.
Без отдельного backup provenance остаётся только на одной машине.
Official build начинает с включённого usage sharing.
Claude Code/Codex path заметно более проверен.
Atlas не является security sandbox для любого external coding-agent.
Ambiguous squash может orphan'ить checkpoint.
Накопленный context нужно периодически проверять, а не принимать как вечную истину.
Один repository и несколько недель работы быстро покажут, действительно ли checkpoint provenance и cross-agent memory экономят вам время.
Он попал точно в новую проблему: код пишут agents, а Git хранит только конечный результат
14 сентября Atlas занял первое место в одном из публичных GitHub daily-ranking snapshots: там зафиксировано около +1099 stars за сутки. Current GitHub page показывает примерно 4,7 тыс. stars. Это не показатель качества сам по себе, но хороший сигнал резкого интереса к категории «source control / provenance для coding agents».
Commit message часто был достаточной краткой историей намерения.
Один commit может скрывать длинную автономную session с десятками tool calls.
Связать решение, session и commit становится самостоятельной задачей.
Atlas 0.3.1: checkpoints, memory, architecture, telemetry и security
Latest public Atlas release —
alpha-0.3.1 от 6 сентября.
Проект pre-1.0; security policy поддерживает только latest release.
Atlas закрывает проблему, которой почти не существовало до массового появления coding agents
Когда код пишет человек, Git commit и issue часто дают достаточно контекста. Когда одну задачу по очереди продолжают Claude, Codex и другие agents, история решения распадается на несколько независимых chat/session stores. Atlas пытается собрать её обратно вокруг Git commit.
Самая ценная идея проекта — commit должен хранить не только diff, но и provenance agent-work. Если Atlas сохранит этот фокус и переживёт pre-1.0 период, такой слой может стать естественной частью AI-assisted development.
Частые вопросы про Atlas
Что такое Atlas простыми словами?
Desktop-приложение для coding agents, которое связывает Git commits с agent sessions и хранит общую проектную память для Claude Code, Codex и других ACP agents.
Atlas заменяет Git?
Нет. Он использует обычный Git repository и добавляет agent provenance, session capture, memory и UI вокруг него.
Что такое checkpoint?
Связь между Git commit и session, которая его произвела: prompts, messages, tool activity, files/patches и другой записанный context.
Можно ли переключиться с Claude Code на Codex и сохранить контекст?
Да. Shared memory и session handoff именно для этого и предназначены: релевантные decisions/history доступны следующему agent.
Память отправляется в облако Atlas?
Local mode работает без аккаунта; code, notes и sessions остаются локально. Если пользователь включает organisation sync, это уже отдельный opt-in cloud path.
Есть ли telemetry?
Да. В official build usage telemetry включена по умолчанию и отключается в Settings. По документации prompts, code, diffs, paths и terminal/browser content в telemetry не отправляются.
Работает ли Atlas на Windows?
Да. Официально поддерживается Windows 10+ x64 и публикуется MSI installer.
Работает ли на Linux?
Codebase собирается под Linux, но current README прямо помечает Linux как untested platform; готовый основной support ориентирован на Windows и macOS.
Что происходит после git rebase?
Atlas использует patch-id reconciliation и пытается перепривязать checkpoint к переписанному commit. При неоднозначном squash связь orphan'ится вместо угадывания.
Какая версия актуальна?
На 21 сентября 2026 года latest public release — alpha-0.3.1 от 6 сентября.
Используете Claude Code и Codex в одном проекте и уже не помните, какой агент почему изменил конкретный файл?
Atlas можно протестировать на одном repository: несколько недель вести реальные sessions, затем проверить, насколько checkpoints и shared memory действительно помогают при code review и возврате к старым решениям.