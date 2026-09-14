Atlas: source control для AI-агентов — Git-коммит, prompt, session и память Claude/Codex

Atlas · source control for agents · Claude Code · Codex · ACP Atlas: source control для AI-агентов — Git-коммит, prompt, session и общая память Claude/Codex Git отлично хранит что изменилось, но почти ничего не знает о том, почему AI-agent сделал именно это. Atlas добавляет недостающий слой: связывает commit с agent session, prompts, tool calls и изменениями файлов, хранит историю локально и даёт Claude Code, Codex и другим ACP-агентам общую память проекта. В результате спустя месяц можно открыть commit и восстановить не только diff, но и контекст, который к нему привёл. alpha-0.3.1 последний public release от 6 сентября 2026 года Apache-2.0 Tauri/Rust desktop app, pre-1.0 Windows 10+ · macOS 13+ x64 Windows; Linux собирается из source, но официально не тестируется Atlas на GitHub Как работают checkpoints Privacy и telemetry Что делает Atlas связывает commit и agent session;

сохраняет prompts и tool calls локально;

даёт Claude Code и Codex общую память;

понимает AGENTS.md и CLAUDE.md;

делает local semantic retrieval;

поддерживает ACP agents;

имеет editor, terminal, Git graph и browser;

работает без аккаунта и sync.

Не новый Git и не новый coding-agent Atlas — слой provenance поверх Git и agent sessions Сам проект называет себя source control for coding agents. Идея не в том, чтобы заменить Git: repository, branches, commits и обычный workflow остаются. Atlas дописывает к commit контекст того, какой agent работал над изменением и что происходило в его session. Prompt что попросили сделать → Agent session Claude · Codex · Atlas Agent → Checkpoint session + tool calls + file changes → Git commit что осталось в истории проекта 01 Commit получает происхождение Можно увидеть session, из которой появился конкретный change. 02 Agent history не исчезает в scrollback Session capture остаётся локально и queryable. 03 Несколько agents видят общую memory Решение Claude можно передать Codex без ручного пересказа. 04 Обычный Git workflow сохраняется Commit может быть сделан из terminal/editor — Atlas наблюдает, а не перехватывает его.

Проблема становится заметнее с ростом agent-written code Обычный commit message плохо отвечает на вопрос «почему агент так сделал?» Обычный Git Commit → diff → сообщение не видно исходного prompt;

не видно промежуточных tool calls;

не видно неудачной первой попытки;

не видно, какие файлы agent читал перед решением;

session Claude и Codex живут отдельно. Atlas Commit → checkpoint → session context можно открыть связанную agent session;

видны prompts/messages/tool activity;

можно восстановить историю решения;

контекст становится доступен другим agents;

checkpoint остаётся рядом с Git history. Это особенно полезно не в момент написания кода, а спустя недели. Когда новый agent спрашивает, почему архитектура устроена именно так, обычный commit часто слишком краток. Checkpoint даёт фактический provenance конкретного изменения.

Главная функция Atlas Checkpoint связывает Git commit с agent session Atlas записывает agent sessions локально в .atlas/sessions.db . Когда появляется Git commit, checkpoint связывает commit с session, которая произвела изменение. Prompt Что попросил пользователь Исходная постановка задачи и дальнейшие turns. Agent Кто выполнял Claude Code, Codex, Atlas Agent или другой ACP agent. Tools Как выполнялась работа Tool calls и действия, которые попали в recorded session. Files Что agent трогал Файлы и patches связываются с session activity. Git Что было зафиксировано Checkpoint привязывается к реальному commit. Query Что было раньше К checkpoint можно вернуться и работать с его контекстом позже. Commit не обязан создаваться из Atlas. README подчёркивает: commit из terminal, другого editor или даже сделанный при закрытом Atlas всё равно может быть сопоставлен с recorded session. Atlas наблюдает за Git history, а не подменяет Git.

Одна память для нескольких agents Claude Code и Codex больше не обязаны начинать каждую смену инструмента с нуля Atlas строит локальный memory/index layer поверх нескольких источников: планы, решения, file changes, failures, architecture notes, knowledge notes, CLAUDE.md , AGENTS.md , agent memory files и прошлые sessions. Claude Code решил перейти на новый API → Shared agent memory local embeddings + HNSW retrieval → Codex получает релевантное решение в следующем prompt Semantic matching выполняется на устройстве. README проекта указывает local embeddings и HNSW search; retrieval не требует отправлять memory index в внешний search service. .atlas/knowledge/ Ваши Markdown notes Архитектурные решения, правила и project knowledge. CLAUDE.md Инструкции Claude Atlas включает уже существующий project context в общий индекс. AGENTS.md Agent instructions Не нужно заводить отдельную копию правил только для Atlas. Session handoff Контекст предыдущей работы На первый message новой session подаётся curated fact pack и tail прошлого session. Shared memory не означает, что все agents становятся одинаковыми. Atlas может дать им общий context, но tool behavior, model quality, permissions и agent runtime всё равно различаются.

ACP как общий agent seam Claude Code и Codex — наиболее проверенный путь, но архитектура не ограничена двумя agents Claude Code и Codex запускаются как external subprocesses через Agent Client Protocol (ACP). Atlas Agent работает in-process на форке Codex engine. Дополнительно Atlas способен устанавливать agents из ACP registry. Claude Code External ACP agent Нужен установленный Claude CLI и соответствующая авторизация. Codex External ACP agent Работает через общий AgentConnection/ACP path. Atlas Agent Native in-process Основан на port/hard fork Codex engine и не требует отдельного CLI. ACP Registry OpenCode, Kilo, Cursor и другие Long-tail support ещё проходит QA; capability определяется протоколом, а не именем agent. В architecture есть важный принцип: не делать special-case по имени agent. Client спрашивает advertised capabilities, а не проверяет if agent == "claude" . Это делает интеграцию новых ACP agents менее хрупкой.

Контекст не обязательно вставлять целиком @ -mentions разрешают локально сослаться на файл, symbol, commit, note или прошлую session @ file Файл или folder Большая папка может передаваться как pointer/path вместо гигантской вставки. @ symbol Класс / функция Точечный code context. @ commit Git history Можно сослаться на конкретное изменение. @ note Knowledge base Архитектурная заметка становится частью prompt context. @ session Прошлая agent session Повторное использование уже проделанной работы. @ paper Research Atlas умеет подтягивать papers из встроенного research workflow. Resolve выполняется локально до отправки prompt. Это особенно важно для folders: README отдельно указывает, что большая папка может быть передана agent как path, чтобы один mention не занимал context window целиком на всю session.

Desktop app Windows и macOS имеют готовые installers; Linux пока только экспериментальный source-build path Windows Windows 10+ x64 Официальный release asset — MSI installer. macOS macOS 13+ Готовые DMG для Apple Silicon и Intel. Linux Build from source Tauri codebase собирается, но README прямо говорит, что Linux build официально не тестируется. На 21 сентября latest public release в GitHub Releases — alpha-0.3.1 от 6 сентября 2026 года. Atlas остаётся pre-1.0, поэтому article не называет его mature/stable production release. Build from source git clone https://github.com/pacifio/atlas.git cd atlas bun install bun run dev:app Нужны Bun и stable Rust. На Windows для Tauri/Rust build требуются Visual Studio Build Tools с C++ workload. На Linux дополнительно нужны GTK/WebKit2GTK development packages. Для Claude Code нужен claude CLI в PATH. Native Atlas Agent отдельного agent CLI не требует. На macOS GUI PATH отдельно восстанавливается через login shell, потому что обычный app launch не наследует terminal PATH полностью.

Практический сценарий Claude исследует задачу, Codex продолжает, Git сохраняет результат, Atlas сохраняет происхождение 1 Открыть существующий Git repository Atlas не требует собственного формата проекта. 2 Запустить Claude Code session Попросить провести research/архитектурный анализ. 3 Зафиксировать decisions Shared memory и knowledge notes получают важный context. 4 Переключиться на Codex Новая session получает handoff и semantic matches из общей памяти. 5 Сделать commit Через Atlas, terminal или другой editor. 6 Получить checkpoint Commit связывается с recorded agent session. 7 Через месяц открыть commit Посмотреть не только diff, но и контекст agent work. 8 Передать прошлый checkpoint новому agent Продолжить решение вместо пересказа истории вручную.

Обычная боль provenance-систем Что происходит с checkpoint после amend, rebase и squash Atlas не хранит простой «commit SHA → session» mapping, который разрушился бы после первого history rewrite. README описывает reconciliation через patch-id. amend Связь перепривязывается Новый SHA может быть сопоставлен по содержанию patch. rebase Checkpoint следует за изменением Переписанный commit не обязан потерять agent provenance. squash Не всегда однозначно Если mapping становится действительно неоднозначным, Atlas orphan'ит связь вместо угадывания. «Лучше orphan, чем ложная история» — правильное свойство provenance-системы. Неправильно привязать чужую session к commit хуже, чем честно показать, что после squash связь нельзя определить надёжно.

Local-first storage Большая часть проектных данных остаётся в обычных локальных форматах .atlas/sessions.db Agent session capture / checkpoints SQLite; директория .atlas/ gitignored. .atlas/knowledge/ Knowledge notes Markdown рядом с проектом. Sessions JSONL / app-owned stores История в локальном application layer; Atlas старается не lock-in'ить данные. Canvases JSON Открытый local format. AGENTS.md Existing instructions Не нужно переносить в proprietary memory format. CLAUDE.md Existing Claude context Индексируется вместе с другими project notes. .atlas/ по умолчанию gitignored. Это хорошо для приватности, но означает: checkpoint database не входит автоматически в обычный Git backup repository. Если provenance действительно важен как исторический record, продумайте отдельное резервное копирование.

Local by default, но telemetry включена по умолчанию Код и prompts не отправляются как analytics, однако telemetry policy нужно понимать Проект публикует довольно подробный TELEMETRY.md . Usage telemetry работает через PostHog и в official builds включена по умолчанию. Отключается в Settings → General → Share usage data. Не отправляется Prompts / responses / code / diffs Документ прямо перечисляет эти данные в Never collected. Не отправляется Paths / terminal input-output / browser URLs Также исключены из telemetry payload. Отправляется при opt-in Coarse usage metadata OS/arch/version, tool categories/counts, token/usage shapes, duration и error summary после redaction. При sign-in Analytics может быть связана с account Начиная с 0.2.4 signed-in identity может объединить прежнюю anonymous device history с аккаунтом. Изменение telemetry policy в 0.2.4 важно. До 0.2.4 документация обещала постоянную анонимность. Current policy говорит, что после sign-in PostHog может merge device identity с Atlas account identity ретроактивно. Отдельный toggle позволяет не связывать новые usage events с account, но уже выполненный merge обратно не «разъединяется». Два сетевых действия не зависят от общего telemetry toggle Current documentation отдельно выделяет: auto-update check и feedback, который вы сами отправили. Auto-update можно выключить отдельной настройкой Settings → Updates → Automatic updates. Source build без PostHog key может быть полностью inert по telemetry path. TELEMETRY.md описывает отдельную схему self-hosting PostHog или сборку без ключа, при которой analytics client вообще не делает network calls.

Coding-agent остаётся coding-agent Atlas не превращает Claude/Codex в sandbox — он лишь добавляет provenance и permission flow Официальная security policy формулирует boundary предельно ясно: coding agents читают файлы и выполняют команды. Если agent сделал это после вашего approval — это штатная работа продукта. Vulnerability — если approval был обойдён или agent смог выйти за project boundary, который ему выдали. 1 Не открывать чувствительный repo без необходимости Agent permission остаётся реальной властью над файлами/commands. 2 Review approvals Подтверждение полезно только если пользователь читает действие. 3 Не хранить secrets в project notes Knowledge/memory попадает в agent context. 4 Обновлять pre-1.0 app Security policy поддерживает только latest release. 5 Backup checkpoint DB Local-only SQLite не заменяет резервное копирование. 6 Отдельно контролировать external agent Claude/Codex CLI имеют собственные auth/tool boundaries и обновления. Atlas pre-1.0: только latest release считается supported. SECURITY.md просит сначала обновиться и проверить, воспроизводится ли проблема на последней версии. Формального SLA для security reports нет.

Не дублирует Repomix, Graphify или Letta У Atlas другой primary intent: provenance и continuity между Git и agents ПроектГлавная задачаКлючевое отличие Atlas Source control / provenance для agentsСвязать commit с prompt/session/tool activity Repomix Упаковать repository в LLM-friendly contextНе ведёт provenance Git commit ↔ agent session Graphify Граф codebaseСтруктура кода, а не история agent decisions Letta Code Persistent agent memory/identityMemory-first architecture, не Git checkpoint provenance Spec Kit Spec-driven workflowПроцесс постановки/реализации, а не запись фактической session history Repomix Как дать LLM snapshot repository → Graphify Как построить code graph для agent → Letta Code Persistent memory между sessions →

Что пока мешает считать Atlas системой записи уровня enterprise Проект быстро растёт, но остаётся молодым alpha-продуктом 01 Pre-1.0 / alpha Latest public release всё ещё называется alpha-0.3.1. 02 Linux не является tested platform Build path есть, но официальный support фокусируется на Windows/macOS. 03 Checkpoint DB gitignored Без отдельного backup provenance остаётся только на одной машине. 04 Telemetry opt-out, не opt-in Official build начинает с включённого usage sharing. 05 Long-tail ACP agents ещё проходят QA Claude Code/Codex path заметно более проверен. 06 Agent permissions никуда не исчезают Atlas не является security sandbox для любого external coding-agent. 07 History rewrite не всегда разрешим Ambiguous squash может orphan'ить checkpoint. 08 Shared memory тоже может устареть Накопленный context нужно периодически проверять, а не принимать как вечную истину. Сейчас Atlas логично пробовать как локальный pilot, а не сразу объявлять системой record для всей команды. Один repository и несколько недель работы быстро покажут, действительно ли checkpoint provenance и cross-agent memory экономят вам время.

Почему проект сейчас набирает внимание Он попал точно в новую проблему: код пишут agents, а Git хранит только конечный результат 14 сентября Atlas занял первое место в одном из публичных GitHub daily-ranking snapshots: там зафиксировано около +1099 stars за сутки. Current GitHub page показывает примерно 4,7 тыс. stars. Это не показатель качества сам по себе, но хороший сигнал резкого интереса к категории «source control / provenance для coding agents». Git раньше human-written code Commit message часто был достаточной краткой историей намерения. Git сейчас agent-written code Один commit может скрывать длинную автономную session с десятками tool calls. Следующий слой agent provenance Связать решение, session и commit становится самостоятельной задачей.

Вывод Atlas закрывает проблему, которой почти не существовало до массового появления coding agents Когда код пишет человек, Git commit и issue часто дают достаточно контекста. Когда одну задачу по очереди продолжают Claude, Codex и другие agents, история решения распадается на несколько независимых chat/session stores. Atlas пытается собрать её обратно вокруг Git commit. Самая ценная идея проекта — commit должен хранить не только diff, но и provenance agent-work. Если Atlas сохранит этот фокус и переживёт pre-1.0 период, такой слой может стать естественной частью AI-assisted development. Открыть Atlas на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про Atlas Что такое Atlas простыми словами? Desktop-приложение для coding agents, которое связывает Git commits с agent sessions и хранит общую проектную память для Claude Code, Codex и других ACP agents. Atlas заменяет Git? Нет. Он использует обычный Git repository и добавляет agent provenance, session capture, memory и UI вокруг него. Что такое checkpoint? Связь между Git commit и session, которая его произвела: prompts, messages, tool activity, files/patches и другой записанный context. Можно ли переключиться с Claude Code на Codex и сохранить контекст? Да. Shared memory и session handoff именно для этого и предназначены: релевантные decisions/history доступны следующему agent. Память отправляется в облако Atlas? Local mode работает без аккаунта; code, notes и sessions остаются локально. Если пользователь включает organisation sync, это уже отдельный opt-in cloud path. Есть ли telemetry? Да. В official build usage telemetry включена по умолчанию и отключается в Settings. По документации prompts, code, diffs, paths и terminal/browser content в telemetry не отправляются. Работает ли Atlas на Windows? Да. Официально поддерживается Windows 10+ x64 и публикуется MSI installer. Работает ли на Linux? Codebase собирается под Linux, но current README прямо помечает Linux как untested platform; готовый основной support ориентирован на Windows и macOS. Что происходит после git rebase? Atlas использует patch-id reconciliation и пытается перепривязать checkpoint к переписанному commit. При неоднозначном squash связь orphan'ится вместо угадывания. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года latest public release — alpha-0.3.1 от 6 сентября.