Chatterbox · local TTS · voice cloning · Russian · AI assistant Chatterbox TTS: локальный голос и клонирование голоса для AI-ассистента Chatterbox от Resemble AI — семейство open-source TTS-моделей, которое можно запускать локально и использовать для озвучки AI-ассистента, игр, видео, подкастов и voice interfaces. Проект умеет zero-shot voice cloning по короткому reference audio, поддерживает русский язык через Multilingual V3, а семейство теперь разделено на несколько вариантов: быстрый Turbo 350M, лёгкий Nano 110M и Multilingual V3 500M для 23+ языков. 0.1.7 актуальный PyPI package, опубликован 26 марта 2026 года Multilingual V3 current recommended multilingual checkpoint; 23 языка, включая русский MIT · Python ≥3.10 официально разработан и протестирован на Python 3.11 / Debian 11 Chatterbox на GitHub Установка Клонирование голоса Семейство Chatterbox Multilingual V3 — 500M, 23+ языков;

Turbo — 350M, English, emotion tags;

Nano — 110M, CPU/on-device;

Classic Chatterbox — 500M, English;

Single Language Pack — отдельные finetunes;

zero-shot voice cloning;

voice conversion;

встроенный PerTh watermark.

TTS — отдельный слой от LLM Chatterbox не «думает» — он превращает готовый текст в речь В голосовом AI-ассистенте обычно есть минимум три независимых блока: распознавание речи, LLM и синтез речи. Chatterbox закрывает последний слой: получает текст и генерирует audio waveform. Голос пользователя микрофон → STT Whisper / другой ASR → LLM Hermes · OpenClaw · собственный agent → Chatterbox text → speech 01 Local inference Audio можно генерировать без отправки текста в облачный TTS API. 02 Voice cloning Reference audio задаёт голос без отдельного training run. 03 Multilingual V3 поддерживает 23 языка, включая русский. 04 Разные latency/quality profiles Turbo, Nano и Multilingual решают разные задачи.

Не одна модель, а model zoo Выбор Chatterbox зависит от языка, задержки и железа МодельРазмерЯзыкиДля чего Chatterbox Multilingual V3 500M23+Русский, localization, cross-language cloning Chatterbox Turbo 350MEnglishVoice agents, lower latency, paralinguistic tags Chatterbox Nano 110MEnglishCPU/on-device и минимальный memory/latency budget Classic Chatterbox 500MEnglishCFG + exaggeration control Single Language Pack 500M each6 finetunesЯзыковые/региональные специализированные модели Для русского языка основной выбор — Multilingual V3. Turbo и Nano ориентированы прежде всего на English voice-agent use case. Не стоит выбирать Turbo только из-за меньшего размера, если нужен русский output.

Russian = ru Русский язык официально входит в список Multilingual V3 Current README и Hugging Face model card перечисляют Russian ( ru ) среди 23 поддерживаемых языков. Для генерации нужно явно передать language_id="ru" . import torchaudio as ta from chatterbox.mtl_tts import ChatterboxMultilingualTTS model = ChatterboxMultilingualTTS.from_pretrained( device="cuda", t3_model="v3", ) text = """ Добрый день. Это локальный синтез речи Chatterbox. Модель работает на вашем компьютере. """ wav = model.generate( text, language_id="ru", ) ta.save("russian.wav", wav, model.sr) Reference voice и language tag желательно согласовывать. Официальные tips предупреждают: если reference clip записан на другом языке, итоговая речь может унаследовать его accent. Для таких cross-language сценариев иногда помогает уменьшение cfg_weight вплоть до 0.

Рекомендуемый baseline — Python 3.11 Установка Chatterbox PyPI package требует Python 3.10+, но сами разработчики указывают Python 3.11 / Debian 11 как tested environment. Для первого запуска именно 3.11 остаётся наиболее консервативным выбором. python -m venv .venv # Windows PowerShell .\.venv\Scripts\Activate.ps1 python -m pip install --upgrade pip pip install chatterbox-tts==0.1.7 Установка из текущего source git clone https://github.com/resemble-ai/chatterbox.git cd chatterbox pip install -e . PyPI package version и GitHub Release tag сейчас не совпадают. PyPI current package — 0.1.7 . В GitHub Releases latest tagged release всё ещё v0.1.2 , тогда как master/model cards уже содержат Turbo, Nano и Multilingual V3. Поэтому для актуальных возможностей нельзя ориентироваться только на вкладку Releases.

Минимальный Python example Обычная генерация без клонирования голоса import torchaudio as ta from chatterbox.tts import ChatterboxTTS model = ChatterboxTTS.from_pretrained( device="cuda", ) text = "Hello from a local text to speech model." wav = model.generate(text) ta.save( "output.wav", wav, model.sr, ) При первом запуске weights будут загружены из model repository. После этого inference выполняется локально, если сама программа не использует дополнительные облачные сервисы.

Zero-shot voice cloning Чтобы изменить голос, достаточно передать reference audio AUDIO_PROMPT_PATH = "voice-reference.wav" wav = model.generate( text, audio_prompt_path=AUDIO_PROMPT_PATH, ) ta.save( "cloned-voice.wav", wav, model.sr, ) Отдельный fine-tuning для каждого нового голоса здесь не нужен. Reference clip используется как acoustic conditioning. Для практики лучше брать короткую чистую запись без музыки, reverberation и одновременной речи нескольких людей. Лучше Чистая речь Минимум background noise и room echo. Лучше Один speaker Без второго голоса или музыки поверх речи. Лучше Естественная подача Reference должен быть близок к желаемой манере речи. Осторожно Cross-language clone Accent reference language способен переноситься в target language. Клонируйте только голоса, на использование которых у вас есть разрешение. Технически модель может воспроизводить характеристики голоса по короткому образцу, поэтому использовать её для выдачи синтетической речи за реального человека без его согласия не следует.

350M · English · low-latency focus Chatterbox Turbo добавляет paralinguistic tags: смех, кашель и другие вокальные события import torchaudio as ta from chatterbox.tts_turbo import ChatterboxTurboTTS model = ChatterboxTurboTTS.from_pretrained( device="cuda", ) text = """ Hi, I found the problem [chuckle]. The service was using the old configuration. """ wav = model.generate( text, audio_prompt_path="voice-reference.wav", ) ta.save("turbo.wav", wav, model.sr) Official README называет Turbo streamlined 350M architecture. Он использует single-step speech-token-to-mel decoder вместо прежних 10 steps и позиционируется как основной вариант для low-latency English voice agents. Paralinguistic tags пока не одинаково надёжны. В открытом issue от 6 сентября 2026 пользователь сообщает, что часть заявленных tags tokenized корректно, но не производит слышимого эффекта. Поэтому конкретные [laugh] / [cough] и другие tags нужно проверять на текущем checkpoint, а не считать гарантированными.

110M · English · on-device Nano нужен там, где важнее CPU и latency, чем максимальная универсальность from chatterbox.tts_turbo import ChatterboxTurboTTS model = ChatterboxTurboTTS.from_pretrained( device="cpu", nano=True, ) Nano использует ту же архитектурную линию, что Turbo, но сокращён до 110M parameters. Проект заявляет производительность примерно 3× real-time на 8 CPU cores. Это авторское измерение/позиционирование проекта, а не универсальный benchmark для любого процессора. Для домашнего always-on assistant Nano интересен именно отсутствием обязательного GPU. Если нужна English speech output на небольшом сервере, NAS-adjacent PC или CPU-only VM, Nano логичнее тяжёлой multilingual model.

Latest multilingual generation Multilingual V3 — основной Chatterbox для русского и cross-language voice cloning V3 сохраняет размер около 500M, а Resemble AI заявляет улучшенную speaker similarity, меньше unwanted continuation/repetition и более естественную разговорную речь по сравнению с предыдущим multilingual checkpoint. from chatterbox.mtl_tts import ChatterboxMultilingualTTS model = ChatterboxMultilingualTTS.from_pretrained( device="cuda", t3_model="v3", ) wav = model.generate( "Теперь этот голос говорит по-русски.", language_id="ru", audio_prompt_path="reference.wav", ) Если t3_model не указывать, current README объясняет, что используется legacy V2 path; V3 нужно запросить явно. V3 не обязательно лучше V2 для каждого языка и каждого голоса. В августе появился открытый issue, где пользователь показывает заметную регрессию датского произношения V3 относительно V2. Это не доказывает системную проблему всех языков, но означает: перед миграцией длинного production workflow сравните V2 и V3 именно на своём языке/reference voice.

CFG и exaggeration Качество можно подстраивать, но параметры связаны между собой Для classic/multilingual Chatterbox официальный README предлагает начинать примерно с: exaggeration=0.5 и cfg_weight=0.5 . Нейтрально 0.5 / 0.5 Default starting point. Больше экспрессии exaggeration ≈ 0.7+ Речь становится драматичнее, но часто ускоряется. Замедлить/стабилизировать cfg_weight ≈ 0.3 Может помочь при слишком быстрой reference voice. Cross-language cfg_weight → 0 Может уменьшить перенос accent из reference языка. Не существует одного «лучшего» набора параметров. Настройки нужно сравнивать на одинаковых текстах и reference clip, потому что speaker, punctuation, язык и длина фразы заметно влияют на результат. Длинный текст лучше дробить Для audiobook/podcast pipeline практичнее генерировать предложения/абзацы отдельно, затем нормализовать громкость, pauses и склеить audio. Это позволяет повторно сгенерировать только неудачный кусок, а не весь часовой файл.

Windows работает, но official tested environment — Linux На Windows главная сложность обычно не модель, а PyTorch/CUDA dependency stack Current package metadata поддерживает Python 3.10+, но официальный README говорит, что development/testing выполнялись на Python 3.11 и Debian 11. В GitHub issues есть многочисленные Windows/CUDA reports, особенно у старых package combinations. 1 Создать чистый Python 3.11 environment Не ставить в общий global Python с десятками AI packages. 2 Проверить NVIDIA driver nvidia-smi должен видеть GPU до установки Chatterbox. 3 Проверить PyTorch CUDA build torch.cuda.is_available() должен вернуть True. 4 Только затем ставить Chatterbox Так проще локализовать dependency/CUDA issue. python -c "import torch; print(torch.__version__); print(torch.cuda.is_available())" Не копируйте старую CUDA-команду из issue как универсальную. PyTorch wheel index зависит от вашей текущей версии PyTorch/CUDA. Используйте current installer selector PyTorch для своей системы, а GitHub issue рассматривайте только как диагностику класса проблемы.

Практический сценарий для нашей рубрики Chatterbox можно поставить как голосовой выход поверх Hermes, OpenClaw или собственного LLM-agent Telegram / microphone input → Hermes / OpenClaw agent + LLM → Chatterbox service local TTS → Voice note / speaker audio response Сам Chatterbox не обязан жить внутри процесса agent. На практике удобнее поднять его как отдельный local service/API: agent отправляет текст, TTS service возвращает WAV/OGG, а channel adapter отправляет audio пользователю. Hermes Voice assistant Telegram/cron/agent logic остаются в Hermes, Chatterbox отвечает только за speech synthesis. OpenClaw Multi-channel voice output TTS можно сделать отдельным tool/service рядом с Gateway. Home Assistant Local announcements Синтезировать сообщения и отдавать их media player. Свой Python agent Прямой вызов model.generate() Самый простой вариант без сетевого API. Hermes Agent Personal agent с Telegram и local LLM → OpenClaw Always-on AI gateway → Local AI в Home Assistant Локальный умный дом и LLM →

Responsible AI feature Каждый официальный Chatterbox output получает PerTh audio watermark Repository прямо указывает, что generated audio содержит PerTh (Perceptual Threshold) neural watermark. Resemble AI заявляет, что он imperceptible, переживает MP3 compression и типичные audio manipulations, сохраняя почти 100% detection accuracy. Последняя цифра — утверждение самого разработчика проекта. import perth import librosa audio, sr = librosa.load( "generated.wav", sr=None, ) watermarker = perth.PerthImplicitWatermarker() value = watermarker.get_watermark( audio, sample_rate=sr, ) print(value) Для обычного пользователя watermark практически не меняет workflow. Но для архивов, broadcast pipeline и последующего анализа важно знать, что official generation path intentionally маркирует synthetic audio.

Локальный TTS действительно может быть локальным После загрузки weights текст и reference voice не обязаны уходить к TTS-провайдеру Local inference Text остаётся на машине При прямом Python inference без cloud API. Voice sample Reference остаётся local Если weights уже загружены и используется local filesystem. First download Weights скачиваются извне Нужен доступ к model hosting при первом запуске. Agent pipeline Другие слои могут быть облачными Telegram/OpenAI/Anthropic не становятся локальными из-за local TTS. Reference voice — биометрически чувствительный материал. Даже при локальном inference храните voice samples так же аккуратно, как другие персональные исходные данные: без public web directory, случайного Git commit и общей сетевой папки без необходимости.

Что видно по current issues Качество высокое, но проект всё ещё имеет реальные edge cases 01 V3 может регрессировать на конкретном языке Есть свежий open report по Danish V3 vs V2. 02 Не все Turbo tags работают одинаково Open issue сообщает о tags без слышимого эффекта. 03 Code-switching ограничен Multilingual API требует один language_id на generation. 04 Очень короткий text имеет open bug reports Есть issue про AlignmentStreamAnalyzer / GPU crash на short input. 05 Vocoder artifact Community report описывает постоянный ~4.9 kHz tone/noise floor в части generated audio. 06 Windows/CUDA setup менее гладкий Official tested environment остаётся Debian/Python 3.11. 07 Нет native text-only voice design Для cloning нужен reference audio. 08 GitHub security process минимален На repository security page сейчас нет SECURITY.md и published advisories. Хорошая стратегия — тестировать конкретный голос на наборе реальных фраз. Numbers и демо не заменяют вашу собственную выборку: короткие ответы, числа, аббревиатуры, адреса, технические термины, длинные предложения и русский текст с ударениями/именами.

Почему статья имеет смысл именно сейчас В LocalLLaMA TTS снова становится заметной частью local-agent стека В свежих обсуждениях сентября 2026 пользователи снова спрашивают, чем локально озвучивать модели и AI-ассистентов. Chatterbox регулярно появляется среди практических вариантов именно благодаря voice cloning и multilingual support. 12 сентября Best local TTS model В обсуждении Chatterbox отдельно отмечают за voice cloning по короткому reference sample. 9 сентября Narration / audiobook Пользователь применяет Chatterbox Audiobook fork и обсуждает ограничения эмоций/consistency. 10 сентября TTS для Hermes LocalLLaMA обсуждает lightweight local speech именно как часть personal-agent pipeline. 17 сентября «Как дать моей LLM голос?» Спрос смещается от isolated TTS demo к реальным voice-agent связкам. Форумные рекомендации — это пользовательский опыт, не benchmark. Hardware, language, reference voice и требования к latency у всех разные, поэтому community consensus используем как сигнал интереса, а не как доказательство «лучшей модели».

Вывод Chatterbox интересен тем, что закрывает сразу три сценария: local TTS, клонирование голоса и голосовой интерфейс для AI-agent Для русского personal assistant сейчас логичнее смотреть на Multilingual V3. Для English realtime-agent — на Turbo. Для небольшого CPU-only устройства — на Nano. Главное преимущество перед облачным TTS — возможность держать text и voice reference локально, а главное ограничение — необходимость самостоятельно управлять железом, зависимостями, качеством конкретного голоса и длинными audio workflows. Для нашего стека особенно интересна связка: Hermes/OpenClaw + local LLM + Chatterbox. Тогда агент не только думает локально, но и отвечает собственным локальным голосом. Открыть Chatterbox на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про Chatterbox TTS Что такое Chatterbox простыми словами? Open-source семейство text-to-speech моделей Resemble AI: генерирует речь локально, умеет voice cloning и имеет multilingual вариант. Поддерживает ли Chatterbox русский язык? Да. Current Chatterbox Multilingual V3 официально включает Russian с language_id="ru" . Можно ли клонировать голос? Да. В generate() передаётся audio_prompt_path с reference recording. Отдельный fine-tuning для одного нового голоса не обязателен. Какая модель подходит для русского? Multilingual V3 500M. Turbo и Nano в current model zoo ориентированы на English. Можно ли запускать без видеокарты? Да. Nano специально ориентирован на CPU/on-device inference; другие варианты также технически могут работать на CPU, но будут тяжелее и медленнее. Что выбрать для голосового ассистента? Для English и минимальной latency — Turbo; для русского — Multilingual V3; для слабого CPU — Nano, если English достаточно. Есть ли управление эмоциями? Classic/multilingual дают exaggeration/CFG controls. Turbo имеет paralinguistic tags вроде [laugh] / [cough] , но current issue reports показывают, что не все tags одинаково надёжны. Отправляет ли Chatterbox текст в облако? При прямом local inference — нет. Но weights при первом запуске скачиваются, а другие части вашего AI pipeline могут пользоваться внешними сервисами. Есть ли watermark? Да. Official generation path добавляет встроенный PerTh neural audio watermark. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 current PyPI package — chatterbox-tts 0.1.7; latest multilingual model line в repository/model card — Multilingual V3.