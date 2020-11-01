Инструкция по трёхфазному электросчётчику Меркурий 230 ART: как снять показания T1, T2 и сумму Коротко нажимайте кнопку «ВВОД», пока слева не появится нужный тариф T1, T2, T3 или T4. Для общего накопления найдите кадр с надписью «Сумма». Передавайте крупное значение в кВт·ч, а не номер тарифа, мощность, реактивную энергию или архив прошлого месяца. Меркурий 230 ART T1 и T2 Сумма тарифов кнопка ВВОД фаза 1-3 ошибка E-01 коэффициент трансформации МЕРКУРИЙ 230 ART A+ T1 001284.36 kW·h фаза 1 фаза 2 фаза 3 ↻ ВВОД активная энергия 3×230/400 В

Короткий ответ Как снять показания за одну минуту 1 Коротко нажмите кнопку «ВВОД». 2 Найдите активную энергию A+ и единицу кВт·ч. 3 Запишите значение с обозначением T1. 4 Следующим нажатием найдите и запишите T2. 5 Для общего значения найдите надпись «Сумма».

Надпись «Сумма» и действующий тариф T1/T2 - разные указатели. «Сумма» означает накопление по всем тарифным регистрам. Обозначение T1, T2, T3 или T4 указывает, какой отдельный регистр сейчас открыт.

Семейство приборов Какие модификации Меркурий 230 встречаются Серия включает однотарифные и многотарифные счётчики для прямого и трансформаторного подключения. Полная маркировка определяет учитываемые виды энергии, максимальный ток, интерфейсы и дополнительные функции. Обозначение Основная функция Что учитывать при снятии показаний 230 A Активная энергия Нет части экранов реактивной энергии 230 AR Активная и реактивная энергия Проверяйте A+ и единицу кВт·ч 230 ART Многотарифный учёт Доступны T1-T4, сумма и архивы 230 ART2 Прямое и обратное направления Не путайте A+ с A- 01 / 02 Прямое включение Обычно 5(60) или 10(100) А 00 / 03 Трансформаторное включение Нужно проверить расчётный коэффициент Индексы R, C, I, L, G, N, B и другие обозначают интерфейсы и дополнительные функции. Для обычного считывания важнее всего наличие тарификатора, направление энергии и способ подключения.

Расшифровка ЖКИ Что показывает дисплей Меркурий 230 A+ / A- Направление активной энергии A+ обычно соответствует потреблению из сети. T1-T4 Номер регистра Показывает, к какому тарифу относится крупное число. СУММА Общее накопление Энергия по всем задействованным тарифам. кВт·ч Единица измерения Именно активная энергия используется для обычного расчёта. D M Y P Период Сутки, месяц, год или предыдущий период. фаза 1-3 Состояние фаз При основных показаниях указывает наличие фазного напряжения. На ЖКИ помещается до восьми цифр выбранного параметра. Состав автоматического цикла программируется, поэтому у разных счётчиков последовательность экранов может отличаться.

Два органа управления Для чего нужны кнопки «ВВОД» и с круговой стрелкой ВВОД · КОРОТКО Тарифы и сумма Переключает накопленную энергию T1, T2, T3, T4 и сумму тарифов. ВВОД · БОЛЕЕ 3 С Архивные периоды Переводит к суткам, месяцу, году и предыдущим периодам. ↻ · КОРОТКО Мощность Показывает активную мощность по фазам и суммарно. ↻ · БОЛЕЕ 3 С Параметры сети Открывает мощность, напряжение, ток, cos φ, частоту, время и дату. Через 30 секунд счётчик возвращается к автоматическому циклу Это штатное поведение. Чтобы продолжить просмотр, снова нажмите нужную кнопку.

Основные показания Как найти T1, T2 и сумму тарифов A+ · T1 001284.36 кВт·ч → A+ · T2 000701.06 кВт·ч → A+ · Сумма 001985.42 кВт·ч Нажмите «ВВОД» и найдите активную энергию A+. Запишите крупное значение рядом с T1. Следующим коротким нажатием найдите T2. Продолжайте нажимать до надписи «Сумма». Сверьте единицу кВт·ч и отсутствие символа P предыдущего периода. Что передавать поставщику Одно поле: значение «Сумма» по активной энергии A+.

значение «Сумма» по активной энергии A+. Два поля: T1 и T2 раздельно.

T1 и T2 раздельно. Три поля: T1, T2 и T3 по назначению формы.

T1, T2 и T3 по назначению формы. Не передавать: реактивную энергию, мощность и архив без запроса.

Два знака после точки Какие цифры передавать A+ · T1 · кВт·ч 001284.36 001284 - 1284 целых кВт·ч. 36 - 0,36 кВт·ч. Для целочисленного поля вводится 1284. Не превращайте 1284,36 в 128436.

Не округляйте вверх без требования.

Начальные нули обычно не вводятся.

Не перепутайте кВт·ч и квар·ч.

Сделайте фото каждого тарифного кадра.

Вид и направление энергии Что означают A+, A-, R+ и R- A+ Активная энергия из сети Основной бытовой расчётный показатель. A- Активная энергия в сеть Обратное направление, например при собственной генерации. R+ Реактивная энергия прямого направления Измеряется в квар·ч и обычно не передаётся бытовым абонентом. R- Реактивная энергия обратного направления Служебный или расчётный параметр отдельных объектов. Одинаковое число тарифов не означает одинаковый вид энергии После T2 может появиться не сумма, а реактивный регистр. Проверяйте верхний указатель A+ и единицу кВт·ч.

Два похожих понятия Действующий тариф и открытый регистр Счётчик знает, какой тариф действует по времени, но пользователь может вручную открыть любой накопитель. Ночью можно посмотреть T1, а днём T2. Открытие экрана не изменяет тарифное расписание. Действующий тариф Определяет, в какой регистр сейчас записывается потребление. Просматриваемый тариф Определяет, значение какого накопителя показано крупными цифрами.

Сутки, месяц и год Что означают D, M, Y и P D Текущие сутки Энергия за текущий день. D + P Предыдущие сутки Расход за завершённый день. M Текущий месяц Расход с начала текущего месяца. M + P Предыдущий месяц Расход за завершённый месяц. Y Текущий год Расход с начала года. Y + P Предыдущий год Расход за прошлый год. Архивный расход не равен обычному нарастающему показанию Для стандартной передачи используйте текущий накопитель без подчёркнутых D, M, Y и P, если поставщик не запросил данные за конкретный период.

Трёхфазный ввод Что означают «фаза 1», «фаза 2» и «фаза 3» ФАЗА 1 Первый канал При основных показаниях подтверждает наличие напряжения первой фазы. ФАЗА 2 Второй канал Показывает состояние второй фазы. ФАЗА 3 Третий канал Показывает состояние третьей фазы. При отображении основных параметров мигание индикатора фазы свидетельствует о снижении напряжения соответствующей фазы ниже 10% номинального значения. При просмотре вспомогательных параметров этот же индикатор показывает, к какой фазе относится значение. Не вскрывайте клеммную крышку для проверки фазы Сфотографируйте дисплей и доступные значения напряжения. Проверку вводной части должен выполнять специалист или ответственная организация.

Вспомогательные группы Как посмотреть мощность, ток, напряжение и частоту P Активная мощность Текущая нагрузка по каждой фазе и суммарно. Q Реактивная мощность Параметр реактивной составляющей нагрузки. S Полная мощность Полная электрическая нагрузка. U1-U3 Напряжение Фазные значения напряжения. I1-I3 Ток Текущие токи по фазам. cos φ Коэффициент мощности Пофазно и суммарно. Hz Частота Частота электрической сети. ° Углы между фазами Служебная диагностика трёхфазной системы. Эти параметры не передаются вместо энергии. Для расчёта нужны кВт·ч, а не кВт, В или А.

Контроль начислений Как рассчитать расход за месяц T1 1380 - 1245 = 135 кВт·ч Расход по тарифу 1 T2 742 - 677 = 65 кВт·ч Расход по тарифу 2 ИТОГО 135 + 65 = 200 кВт·ч Общий расход Вычитайте только одинаковые регистры за разные даты. Нельзя вычитать прошлую «Сумму» из текущего T1.

Косвенное включение Нужно ли умножать показания на коэффициент трансформации Для моделей прямого включения 5(60) и 10(100) А дополнительное умножение обычно не требуется. Для счётчиков 5(7,5) А через трансформаторы тока порядок зависит от настроек и расчётной схемы. Коэффициент записан в счётчик На дисплее может отображаться уже приведённое значение. Коэффициент применяет система Дисплей показывает вторичную энергию, а расчёт выполняется программно. Порядок неизвестен Проверьте акт допуска, коэффициенты трансформаторов и договор. Не умножайте показания «на всякий случай» Повторное применение коэффициента способно завысить расход в десятки раз.

АСКУЭ и интерфейсы Передаёт ли Меркурий 230 показания автоматически Серия может иметь CAN, RS-485, IrDA, PLC или GSM/GPRS. Но счётчик является ведомым устройством и передаёт данные только в ответ на запрос компьютера или УСПД. Передача работает В системе есть свежая дата опроса, правильный номер и актуальные тарифы. Данные устарели Нужно проверить интерфейс, УСПД, пароль и настройки системы. Счётчик считает автономно При отсутствии опроса накопление энергии продолжается в памяти. Сверьте заводской номер.

Проверьте дату последнего успешного опроса.

Сравните T1, T2 и «Сумму» с дисплеем.

При отсутствии обновления передайте показания вручную.

Не меняйте конфигурацию прибора поставщика самостоятельно.

Самодиагностика Что означают ошибки E-01 - E-48 Коды E-xx относятся к самодиагностике. Часть ошибок указывает на питание часов, память, тарификатор, коэффициенты трансформации, журналы событий и настройки индикации. Код Значение Действие пользователя E-01 Напряжение основной батареи ниже 2,2 В Зафиксировать ошибку и обратиться в обслуживающую организацию E-06 Нарушение работы часов реального времени Проверить время и обратиться для настройки E-11 Ошибка регистров накопленной энергии Не передавать сомнительные данные, обратиться в техподдержку E-16 Ошибка тарификатора Проверить T1/T2 и сообщить владельцу прибора E-21 / E-22 Ошибка параметров индикации Требуется сервисная запись настроек E-30 Ошибка массива коэффициентов трансформации Не применять коэффициент самостоятельно E-34 / E-35 Ошибка журнала событий Обратиться в техподдержку или обслуживающую организацию E-38 / E-39 Ошибка регистров потерь или пофазного учёта Не вскрывать счётчик, требуется диагностика E-48 Напряжение батареи ниже 2,65 В При устойчивой ошибке требуется сервисная замена батареи Не пытайтесь самостоятельно сбрасывать регистры и переписывать коэффициенты Такие действия требуют сервисного доступа, могут изменить расчётные данные и фиксируются в журналах.

Распространённая неисправность Что делать при ошибке E-01 E-01 означает снижение напряжения основной батареи ниже установленного порога. Батарея поддерживает часы и часть функций при отсутствии сетевого питания. Сфотографируйте ошибку и заводской номер. Сверьте дату и время счётчика. Проверьте, правильно ли переключаются тарифы по часам. Сообщите о неисправности владельцу прибора учёта. Не вскрывайте корпус для самостоятельной пайки батареи. После ремонта счётчик подлежит поверке. Официальное руководство предусматривает проверку батареи при техническом обслуживании и запрещает пользователю самостоятельно вскрывать прибор.

Поисковые запросы и форумы Частые проблемы пользователей Не находят «Сумму» Кадр мог быть исключён из автоматического цикла. Листайте кнопкой «ВВОД». После T2 появляется реактивная энергия Проверяйте A+ и кВт·ч, а не только номер тарифа. Путают архив M+P с текущим накоплением Для обычной передачи нужен экран без обозначения предыдущего периода. Мигает одна фаза При основных показаниях это может указывать на сильное снижение напряжения. Расход меньше в несколько раз Проверьте пофазные напряжения, схему и коэффициент трансформации. Расход больше в десятки раз Возможен повторно применённый коэффициент или ошибка десятичной точки. Ошибка E-01 после отключения Вероятно, снизилось напряжение внутренней батареи. На экране несколько ошибок Сфотографируйте все коды и обратитесь в техподдержку. Кнопки не реагируют При зависшей индикации или полном тесте сегментов требуется сервисная проверка. АСКУЭ не получает данные Проверьте интерфейс, пароль, адрес и дату последнего опроса. T1 растёт ночью Проверьте часы, тарифное расписание и не путайте открытый регистр с текущей зоной. Красный светодиод мигает быстро Частота импульсов увеличивается вместе с нагрузкой. Что приложить к обращению полную фотографию лицевой панели;

модификацию и заводской номер;

кадры T1, T2 и «Сумма»;

индикаторы трёх фаз;

все коды E-xx;

дату и время на счётчике;

акт допуска и коэффициенты трансформации.

Эксплуатационные характеристики Поверка и срок службы 10 лет Интервал между поверками Указан в актуальной документации для эксплуатации в России. 30 лет Средний срок службы Заявлен изготовителем для серии. 210 000 ч Наработка на отказ Минимальное среднее значение по руководству. 40 лет Хранение измерительных данных Срок хранения данных в энергонезависимой памяти. После ремонта требуется поверка. Фактический статус конкретного прибора проверяют по заводскому номеру и сведениям Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Безопасность и коммерческий учёт Что можно делать пользователю Можно читать открытый дисплей;

нажимать кнопки на лицевой панели;

фотографировать показания;

сверять тарифы, время и номер;

проверять данные личного кабинета;

обращаться при ошибках. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

менять внутреннюю батарею;

переписывать коэффициенты и тарифы;

сбрасывать регистры энергии;

работать с вводными цепями под напряжением. Техническая и нормативная основа АВЛГ.411152.021 РЭ - руководство по эксплуатации Меркурий 230.

- руководство по эксплуатации Меркурий 230. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре учёта.

- общие требования к аппаратуре учёта. ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.22-2012 - статические счётчики активной энергии.

и - статические счётчики активной энергии. ГОСТ 31819.23-2012 - счётчики реактивной энергии.

- счётчики реактивной энергии. Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты и коммерческий учёт.

FAQ Частые вопросы о Меркурий 230 ART Как посмотреть T1? Коротко нажимайте «ВВОД» до появления T1 и активной энергии A+ в кВт·ч. Как посмотреть T2? Следующим коротким нажатием «ВВОД» найдите T2. Как посмотреть общую сумму? Продолжайте листать до кадра с надписью «Сумма». Какие цифры вводить при 001284.36? Для целочисленного поля вводите 1284. Что означает A+? Активная энергия прямого направления, обычно потребление из сети. Что означает R+? Реактивная энергия прямого направления в квар·ч. Что означает M и P? M относится к месяцу, P показывает предыдущий период. Что делает кнопка с круговой стрелкой? Открывает мощность и другие параметры сети. Почему мигает «фаза 2»? При основных показаниях это может означать снижение напряжения второй фазы ниже 10% номинала. Что означает E-01? Напряжение основной батареи ниже 2,2 В. Можно ли заменить батарею самостоятельно? Нет. Прибор опломбирован, после ремонта требуется поверка. Передаёт ли счётчик данные автоматически? Только при настроенной системе, рабочем интерфейсе и регулярном опросе. Нужно ли умножать показания? Для прямого включения обычно нет. При трансформаторах проверьте расчётные документы. Почему T1 растёт ночью? Проверьте время и тарифное расписание, а также не путайте просмотр регистра с действующей зоной. Что делать при нескольких ошибках E-xx? Сфотографируйте все коды и обратитесь в обслуживающую организацию. Какой межповерочный интервал? Для эксплуатации в России руководство указывает 10 лет.