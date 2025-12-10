Инструкция для однотарифного счётчика Меркурий 201: как снять показания и какие цифры передавать Меркурий 201 является однотарифным счётчиком, поэтому передаётся одно показание. На механических моделях 201.5, 201.6 и 201.7 обычно записывают пять целых разрядов, а последний, часто выделенный цветом, показывает десятые доли кВт·ч. На моделях с ЖК-дисплеем целая и дробная части разделены точкой или запятой. Меркурий 201.5 Меркурий 201.6 Меркурий 201.7 Меркурий 201.8 красная цифра механический барабан ЖК-дисплей МЕРКУРИЙ 201.5 0 1 2 4 5 6 целые кВт·ч 0,1 кВт·ч импульсный индикатор кВт·ч

Короткий ответ Какие цифры передавать с Меркурий 201 201.5, 201.6, 201.7 Механический счётный механизм Запишите пять старших цифр как целые кВт·ч. Шестая цифра показывает десятые доли. Если форма принимает только целое число, её обычно не вводят. 0 1 2 4 5 6 Для целочисленного поля: 1245 кВт·ч 201.2, 201.4, 201.8 ЖК-дисплей На дисплее отображается восемь разрядов: шесть целых и два дробных. Передавайте цифры до точки, если форма принимает только целые кВт·ч. 001245.67 Для целочисленного поля: 1245 кВт·ч

На Меркурий 201 не нужно искать T1 и T2. Серия относится к однотарифным приборам. Обозначения T1 и T2 характерны для многотарифных счётчиков, например Меркурий 200. Если в личном кабинете появились два тарифных поля, сначала сверяйте модель и заводской номер прибора.

Сначала определите модификацию Какие модели Меркурий 201 существуют и чем они отличаются Название модификации нанесено на лицевую панель. Цифры после точки имеют значение: они определяют номинальный ток, тип отсчётного устройства и наличие интерфейса связи. Модификация Отсчётное устройство Номинальный и максимальный ток Как читать показание Меркурий 201.2 ЖК-дисплей 5(60) А Шесть целых и два дробных разряда Меркурий 201.4 ЖК-дисплей 10(80) А Шесть целых и два дробных разряда Меркурий 201.5 Механическое 5(60) А Пять целых разрядов и один десятичный Меркурий 201.6 Механическое 10(80) А Пять целых разрядов и один десятичный Меркурий 201.7 Механическое 5(60) А Пять целых разрядов и один десятичный Меркурий 201.8 ЖК-дисплей 5(80) А Шесть целых и два дробных разряда Меркурий 201.22 Зависит от исполнения серии 5(60) А Дополнительно предусмотрен интерфейс PLC I для системы сбора данных По состоянию на 2026 год производитель продолжает указывать в каталоге модели 201.2, 201.4, 201.5, 201.6 и 201.22. Модели 201.7 и 201.8 представлены отдельными позициями. Все перечисленные приборы являются однофазными и однотарифными. Не определяйте модель только по внешнему виду Корпуса похожи, а правила чтения механического барабана и ЖК-дисплея различаются. Смотрите полную надпись рядом со словом «Меркурий».

Меркурий 201.5, 201.6 и 201.7 Как снять показания с механического счётчика Меркурий 201 На механическом отсчётном устройстве видно шесть барабанов. Пять старших разрядов показывают целые киловатт-часы, шестой разряд справа показывает десятые доли киловатт-часа. Пример на счётчике 0 1 2 4 5 6 001245 - целая часть, равная 1245 кВт·ч. 6 - десятая доля, равная 0,6 кВт·ч. Полное показание: 1245,6 кВт·ч. Для формы, принимающей только целые значения: 1245. Пошаговый порядок Сверьте заводской номер счётчика с личным кабинетом или квитанцией. Перепишите пять старших цифр слева направо. Посмотрите, принимает ли форма дробную часть. Если требуется только целое число, не вводите крайний правый десятичный барабан. Не округляйте показание вверх. Сделайте фотографию до отправки данных. Барабан находится между двумя цифрами Записывайте меньшую уже пройденную цифру. Например, если барабан находится между 4 и 5 и ещё не дошёл до 5, учитывайте 4. Исключение возможно при механическом дефекте, когда соседние барабаны не согласованы. В таком случае лучше приложить фото к обращению.

Меркурий 201.2, 201.4 и 201.8 Как снять показания с Меркурий 201 с ЖК-дисплеем На электронном дисплее серии отображается восемь разрядов. Шесть первых показывают целые кВт·ч, два последних после фиксированной точки или запятой показывают сотые доли. кВт·ч 001245.67 001245 - целая часть. 67 - дробная часть, 0,67 кВт·ч. Полное значение: 1245,67 кВт·ч. Показание на однотарифном Меркурий 201 обычно отображается постоянно. Нажимать кнопки и искать отдельный тарифный экран не требуется. Если дисплей показывает дополнительные символы, ориентируйтесь на число накопленной энергии и обозначение кВт·ч. Форма принимает целые 1245 Передаются цифры до точки или запятой. Форма принимает дробные 1245,67 Передаётся полное значение в требуемом формате.

Популярный поисковый вопрос Что означает красная цифра на Меркурий 201.5 Крайний правый барабан механического счётчика показывает десятые доли киловатт-часа. На части приборов он выделен красным цветом или отделён рамкой, чтобы пользователь не перепутал дробную часть с целыми кВт·ч. 01245 6 01245 целых + 0,6 кВт·ч = 1245,6 кВт·ч Нужно ли передавать красную цифру Это зависит от формы поставщика. Если поле принимает только целые киловатт-часы, передают пять старших цифр. Если форма допускает один знак после запятой, можно передать полное значение. Главный ориентир - формат поля и правила вашего лицевого счёта. Не приписывайте красную цифру к целым без разделителя.

Не превращайте 01245 и 6 в число 12456 кВт·ч.

Не округляйте 1245,6 до 1246, если этого не требует поставщик.

При первой передаче после замены сверяйте начальное показание в акте.

Передача показаний Как понять, сколько цифр нужно вводить Только целое поле Введите цифры до разделителя Для показания 001245.67 вводится 1245. Для механического 012456, где последний барабан десятичный, также вводится 1245. Разрешена дробная часть Введите полное показание Для ЖКИ это 1245,67, для механического устройства - 1245,6. Используйте запятую или точку, которую принимает форма. Поле требует 6 или 8 знаков Проверьте подсказку формы Некоторые системы требуют начальные нули или отдельную дробную часть. Не угадывайте формат по количеству ячеек. После замены счётчика Сверьте акт допуска Начальное показание нового прибора может быть не нулевым. В расчёте должна использоваться цифра, зафиксированная при установке. Лучший способ избежать спора Перед отправкой делайте фото, где одновременно видны показание и заводской номер. Сохраняйте подтверждение приёма данных в личном кабинете или приложении.

Проверка расхода Как рассчитать потребление электроэнергии за месяц Меркурий 201 показывает накопление с момента ввода прибора в работу. Месячный расход определяется вычитанием предыдущего показания из текущего. Текущее 1245 кВт·ч − Предыдущее 1110 кВт·ч = Расход 135 кВт·ч Для ориентировочного расчёта стоимости умножьте месячный расход на применяемый тариф. При дифференциации цены по диапазонам потребления итог может рассчитываться по нескольким ставкам, поэтому сверяйте действующий тариф для своей категории и региона.

Индикатор работы Почему на Меркурий 201 мигает красный светодиод Красный светодиод является оптическим импульсным выходом. При потреблении электроэнергии он формирует импульсы, частота которых связана с мощностью подключённой нагрузки. Чем больше одновременно включено приборов, тем чаще может мигать индикатор. Редкие вспышки Нагрузка небольшая: работают устройства ожидания, холодильник или маломощное оборудование. Частые вспышки Одновременно включена заметная нагрузка, например чайник, бойлер, обогреватель или электроплита. Есть сомнения Сравните работу индикатора при включении и отключении известных нагрузок, не открывая щит и клеммную крышку. Само мигание не является признаком неисправности. Поводом для проверки служат запах гари, треск, нагрев, повреждение корпуса, погасший ЖКИ или подтверждённое несоответствие расхода фактическим нагрузкам.

Не перепутайте данные Какие цифры нельзя передавать вместо показаний 12345678 Заводской номер Идентифицирует прибор, но не показывает потребление. 5(60) A Номинальный ток Это характеристика счётчика, а не показание. 230 V Номинальное напряжение Параметр сети и конструкции прибора. 3200 imp/kWh Передаточное число Количество импульсов на один кВт·ч, используется для проверки. 2024 Год выпуска Может находиться рядом с маркировкой и серийным номером. 1.0 Класс точности Характеризует допустимую метрологическую погрешность.

Частые ситуации Почему показания не принимаются или не совпадают с квитанцией Введена дробная цифра как целая Показание 1245,6 ошибочно отправлено как 12456. Сразу подайте обращение поставщику и приложите фотографию прибора. Перепутан заводской номер Особенно часто это происходит в общем этажном щите. Сверяйте номер с актом и личным кабинетом. После замены показывается долг Проверьте конечное показание старого счётчика и начальное показание нового в акте замены. Механический барабан застрял Не стучите по корпусу и не пытайтесь прокрутить механизм. Сделайте видео при включённой нагрузке и направьте заявку. ЖК-дисплей не показывает цифры При наличии напряжения это может указывать на неисправность дисплея или электроники. Не вскрывайте прибор. Показание меньше предыдущего Проверьте заводской номер, замену прибора, начальные нули и положение дробного разряда. Исправный накопитель самопроизвольно назад не уменьшается. Личный кабинет просит T1 и T2 Меркурий 201 однотарифный. Возможно, в системе остались параметры старого прибора или к лицевому счёту привязан другой номер. Счётчик считает при выключенной технике Часть приборов остаётся в режиме ожидания. Также возможны постоянно подключённые нагрузки или неисправность внутренней сети. Показания не передавались несколько месяцев В расчёте могли применяться среднемесячное потребление или норматив. Передайте актуальное значение и запросите сверку. Что приложить к обращению фотографию всего счётчика;

крупный план показаний;

заводской номер;

дату фотографии;

предыдущее принятое показание;

акт замены или допуска, если прибор менялся;

скриншот ошибки личного кабинета.

Если расход кажется завышенным Как проверить, действительно ли Меркурий 201 много считает Сначала исключите ошибку чтения: сравните текущее и предыдущее значения с одинаковым количеством разрядов. Затем составьте список постоянно работающих нагрузок и оцените их потребление. Сфотографируйте текущее показание и запишите время. Отключите из розеток доступные бытовые приборы, не вмешиваясь в электрощит. Проверьте холодильник, бойлер, тёплый пол, насосы, обогреватели, серверы и оборудование в режиме ожидания. Через установленный период повторно сфотографируйте счётчик. Если расход сохраняется без понятной нагрузки, закажите проверку линий и электрощита. Не снимайте клеммную крышку и не отключайте ввод самостоятельно Проверка токов по линиям, соединений, изоляции и возможных посторонних подключений должна выполняться специалистом. Работы под напряжением опасны.

Эксплуатация прибора Межповерочный интервал, замена и ответственность В актуальном каталоге производителя для серии Меркурий 201 указан межповерочный интервал 16 лет, гарантийный срок эксплуатации 3 года и наработка на отказ не менее 220 000 часов. Конкретные даты определяются паспортом именно вашего прибора и сведениями Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Поверка Смотрите дату предыдущей поверки и срок следующей в электронном реестре, а не только на бумажной наклейке. Неисправность Погасший дисплей, повреждение корпуса или остановка механизма фиксируются фотографиями и заявкой. Замена Для бытовых потребителей вопрос организации замены зависит от места установки, принадлежности прибора и действующих правил учёта. Самостоятельная покупка и физическая установка прибора не означают его автоматический допуск к расчётам. Нужны установленная процедура, фиксация начальных показаний, пломбирование и привязка к лицевому счёту.

Нормативная основа Что можно делать самостоятельно, а что должен выполнять специалист Пользователь может читать открытое отсчётное устройство;

фотографировать показание и номер;

передавать данные установленным способом;

сравнивать расход с предыдущими месяцами;

подавать заявление о расхождении или неисправности. Нельзя самостоятельно снимать или повреждать пломбы;

открывать клеммную крышку;

подтягивать зажимы под напряжением;

менять схему подключения;

останавливать или воздействовать на счётный механизм;

демонтировать прибор без установленной процедуры. Документы, использованные при подготовке АВЛГ.411152.023 ПС, изменение 12 от 10.12.2025 - актуальный паспорт серии Меркурий 201.

- актуальный паспорт серии Меркурий 201. Описание типа средств измерений к свидетельству № 69482 - разрядность отсчётных устройств и метрологические характеристики.

- разрядность отсчётных устройств и метрологические характеристики. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре для измерения электрической энергии.

- общие требования к аппаратуре для измерения электрической энергии. ГОСТ 31819.21-2012 - требования к статическим счётчикам активной энергии классов точности 1 и 2.

- требования к статическим счётчикам активной энергии классов точности 1 и 2. Постановление Правительства РФ № 354 - порядок предоставления коммунальных услуг и использования показаний приборов учёта.

- порядок предоставления коммунальных услуг и использования показаний приборов учёта. Постановление Правительства РФ № 442 - правила коммерческого учёта на розничных рынках электроэнергии. Нормативные акты и правила поставщика могут изменяться. При споре учитывайте редакцию документов на дату события, акт допуска, сведения о собственнике прибора и условия конкретного лицевого счёта.

FAQ Частые вопросы о счётчике Меркурий 201 Как снять показания Меркурий 201.5? Перепишите пять старших цифр механического барабана. Крайняя правая цифра показывает десятые доли кВт·ч. Если форма принимает только целые значения, её не вводят. Какие цифры передавать, если на счётчике 012456? Если последний барабан является десятичным, полное показание равно 1245,6 кВт·ч. Для целочисленного поля передают 1245, а не 12456. Нужно ли передавать красную цифру? Только если форма принимает дробную часть. Для поля в целых кВт·ч передают пять старших разрядов без крайнего правого десятичного барабана. Сколько цифр передавать с Меркурий 201.5? Обычно пять целых цифр. Шестая справа показывает 0,1 кВт·ч. Однако окончательно ориентируйтесь на формат личного кабинета. Как снять показания Меркурий 201.8? С ЖК-дисплея перепишите число до точки или запятой, если поставщик принимает целые кВт·ч. Два последних разряда после разделителя являются дробной частью. Есть ли у Меркурий 201 тарифы T1 и T2? Нет. Меркурий 201 является однотарифной серией. Для расчёта используется одно накопленное показание. Почему мигает красная лампочка? Это импульсный индикатор учёта. Частота импульсов связана с мощностью подключённой нагрузки. Само мигание обычно не означает неисправность. Почему барабан стоит между двумя цифрами? Записывают меньшую уже пройденную цифру, пока барабан полностью не перешёл к следующей. Сделайте фото, если положение вызывает сомнения. Почему счётчик показывает меньше предыдущего значения? Проверьте заводской номер, замену прибора, начальные нули и дробный разряд. Сам накопитель исправного счётчика назад не уменьшается. Можно ли передавать показания с цифрами после запятой? Да, когда форма поддерживает дробные значения. Если поле принимает только целые числа, передавайте часть до запятой без округления вверх. Меркурий 201 передаёт данные автоматически? Большинство распространённых механических исполнений предназначено для визуального снятия. Наличие интерфейса у отдельной модификации не гарантирует, что прибор подключён к системе поставщика. Что делать, если случайно передано 12456 вместо 1245? Немедленно направьте поставщику обращение об ошибочном показании, приложите фото счётчика и укажите правильное значение. Не ждите формирования следующей квитанции. Можно ли самостоятельно заменить Меркурий 201? Физический монтаж должен выполнять специалист, а допуск к расчётам, фиксация показаний и пломбирование проводятся в установленном порядке через организацию, отвечающую за учёт.