DeepSeek Harness: open-source AI-agent с плагинами, subagents, Code Mode и Web UI

DeepSeek Harness — официальный open-source agent harness от DeepSeek. Его главная идея сформулирована предельно жёстко: «everything is a plugin» . Модель, tools, skills, sessions, sandbox, storage, scheduling, subagents и даже UI собираются как заменяемые компоненты поверх Cordis. В результате это не просто очередной coding-agent, а конструктор agent runtime, который можно перекомпоновывать под конкретную задачу.

LLM сама по себе генерирует tokens. Чтобы превратить её в agent, нужен слой, который даёт ей filesystem, shell, web, session state, approvals, planning, subagents, skills и доступ к внешним системам. Именно этот слой DeepSeek называет Harness .

Agent = Model + Harness

Под Harness находится Cordis . Plugins регистрируют services, typed events и reversible effects в общем context. Если plugin выгружается, его registrations могут быть сняты. Поэтому capability добавляется рядом с другими, а не требует постоянно модифицировать «главное ядро».

Корневой current package.json указывает Node.js ^22.19.0 || >=24.0.0 и pnpm 11.7.0 для source workspace.

Именно её получает обычный npx @deepseek-ai/dsh web .

npm latest / next

В свежих GitHub Discussions есть несколько воспроизводимых сообщений, что именно source launch на 0.1.6-alpha.2 ломает tool dispatch ошибкой Cannot read properties of undefined (reading 'prepare') . При этом built launch на том же commit в одном из подробных reports не воспроизводил проблему. Это community bug report, а не официальный security advisory.

По умолчанию Web UI стартует на http://127.0.0.1:3080 и локально открывается в browser. Для headless/SSH можно использовать --no-open .

DeepSeek не единственный provider Model route можно менять без перезапуска Web server

Official provider guide показывает built-in providers, включая deepseek , anthropic , openai , moonshotai для Kimi и zai для GLM. Есть custom-provider path.

DeepSeek Native card API key сохраняется как credential reference. OpenAI Built-in provider Отдельный model adapter/provider config. Anthropic Built-in provider Можно использовать Claude models через API provider. Kimi / GLM Built-in catalog moonshotai и zai providers. Custom Custom endpoint/provider Для совместимых или собственных API routes. Subagent product Codex / Claude Code Отдельный механизм delegation, не просто обычный LLM provider.