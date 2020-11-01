DeepSeek Harness: open-source AI-agent с плагинами, subagents, Code Mode и Web UI
DeepSeek Harness · agent harness · plugins · subagents · Code Mode

DeepSeek Harness: open-source AI-agent с плагинами, subagents, Code Mode и Web UI

DeepSeek Harness — официальный open-source agent harness от DeepSeek. Его главная идея сформулирована предельно жёстко: «everything is a plugin». Модель, tools, skills, sessions, sandbox, storage, scheduling, subagents и даже UI собираются как заменяемые компоненты поверх Cordis. В результате это не просто очередной coding-agent, а конструктор agent runtime, который можно перекомпоновывать под конкретную задачу.

0.1.6-alpha.2 latest GitHub prerelease от 17 сентября 2026 года
0.1.5-rc.2 current npm latest/next на дату проверки
MIT официальный проект DeepSeek AI, developer preview
DeepSeek Harness на GitHub Установка Что сейчас сыро
Agent = Model + Harness

DeepSeek отделяет интеллект модели от среды, в которой агент реально работает

LLM сама по себе генерирует tokens. Чтобы превратить её в agent, нужен слой, который даёт ей filesystem, shell, web, session state, approvals, planning, subagents, skills и доступ к внешним системам. Именно этот слой DeepSeek называет Harness.

ModelDeepSeek · OpenAI · Claude · Kimi · GLM
+
DeepSeek Harnessloop · tools · sessions · permissions · plugins
Environmentrepo · shell · web · MCP · subagents
Agentдействует, а не только отвечает
01Harness не привязан к DeepSeek model

DeepSeek — default provider, но runtime поддерживает другие model families и custom endpoints.

02Это не просто Web UI

UI — один из plugins/bundles поверх той же runtime architecture.

03Это не одна фиксированная agent loop

Даже loop и model adapter являются заменяемыми частями композиции.

04Проект ориентирован на разработчиков harnesses

Creator mode и plugin system — не декоративные возможности, а центральная идея проекта.

Cordis kernel

Почему «everything is a plugin» здесь действительно архитектура, а не маркетинговый слоган

Под Harness находится Cordis. Plugins регистрируют services, typed events и reversible effects в общем context. Если plugin выгружается, его registrations могут быть сняты. Поэтому capability добавляется рядом с другими, а не требует постоянно модифицировать «главное ядро».

ModelLLM adapter

Как отправляется request и читается response конкретного provider.

ToolsCapability surface

Read/edit/bash/web/todo и сторонние tools.

SessionState + persistence

История, projection, storage и resume.

SandboxConfinement backend

Как subprocess ограничивается на конкретной платформе.

SubagentsDelegation provider

Spawn/fork/ACP/Codex/Claude Code/DSH SDK.

UIPresentation layer

Web, CLI и другие clients поверх той же runtime.

Практический плюс — можно заменить один слой, не переписывая всю agent system.

Например, оставить session/tooling architecture, но поменять model adapter, sandbox backend или subagent provider.

Четыре разных способа использовать один Harness

Standard, Code, Minimal и Creator mode решают разные задачи

Standard Полный coding/agent toolset

Files, shell, web search, skills, planning, goals, subagents и workflows.

Code Mode Модель пишет код, который оркестрирует tools

Multi-step tool operations собираются в TypeScript program через Code Mode SDK.

Minimal Минимальная среда для модели

Shell-first profile; полезен для benchmarks и проверки возможностей самой модели.

Creator Конструктор agent presets/plugins

Runtime inspection, plugin experiments и создание собственной композиции.

Это один из самых интересных аспектов проекта.

Вместо бесконечного «добавим ещё один tool в одного монолитного агента» DeepSeek предлагает разные runtime compositions под разные режимы работы.

Очень важно на 21 сентября 2026

GitHub latest prerelease и npm latest — сейчас разные версии

GitHub Releases 0.1.6-alpha.2

Выпущена 17 сентября. Это prerelease и alpha-tagged линия.

npm latest / next 0.1.5-rc.2

Именно её получает обычный npx @deepseek-ai/dsh web.

npm alpha 0.1.6-alpha.2

Нужно явно запросить alpha tag/version.

Корневой current package.json указывает Node.js ^22.19.0 || >=24.0.0 и pnpm 11.7.0 для source workspace.

Не называйте 0.1.6-alpha.2 «стабильной последней версией».

Весь проект официально находится в developer preview, а current GitHub release помечен как pre-release. Разработчики прямо предупреждают о compatibility-breaking changes.

Официальный quick start

Самый простой запуск — npx и Web UI на localhost

node --version

npx @deepseek-ai/dsh web

По умолчанию Web UI стартует на http://127.0.0.1:3080 и локально открывается в browser. Для headless/SSH можно использовать --no-open. 

npx @deepseek-ai/dsh web --no-open

Запуск из source

git clone https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness.git
cd deepseek-harness

pnpm install
pnpm run build
pnpm dsh web
Source-launch 0.1.6-alpha.2 сейчас нельзя рекомендовать как беспроблемный путь.

В свежих GitHub Discussions есть несколько воспроизводимых сообщений, что именно source launch на 0.1.6-alpha.2 ломает tool dispatch ошибкой Cannot read properties of undefined (reading 'prepare'). При этом built launch на том же commit в одном из подробных reports не воспроизводил проблему. Это community bug report, а не официальный security advisory.

Web UI

После запуска сначала выбирается model, затем workspace

1Settings → Models

Добавить DeepSeek key или другого provider.

2Choose workspace

Разрешить конкретный project directory.

3Создать session

Например попросить проанализировать package architecture.

4Выбрать permissions

Workspace Write, Auto или более широкий mode — только осознанно.

5Review tool activity

Shell/file operations видны в conversation.

6Review file diff

Свежая alpha-линия показывает per-file changes после turn.

В 0.1.6-alpha.2 появился отдельный plugin management page: install/configure, enable/disable и runtime unload. Там же улучшен diff review после agent turn и добавлен preview Word/Excel/PowerPoint.

DeepSeek не единственный provider

Model route можно менять без перезапуска Web server

Official provider guide показывает built-in providers, включая deepseek, anthropic, openai, moonshotai для Kimi и zai для GLM. Есть custom-provider path.

DeepSeekNative card

API key сохраняется как credential reference.

OpenAIBuilt-in provider

Отдельный model adapter/provider config.

AnthropicBuilt-in provider

Можно использовать Claude models через API provider.

Kimi / GLMBuilt-in catalog

moonshotai и zai providers.

CustomCustom endpoint/provider

Для совместимых или собственных API routes.

Subagent productCodex / Claude Code

Отдельный механизм delegation, не просто обычный LLM provider.

Keys в Web UI write-only.

Current docs говорят, что literal secret хранится в $DSH_HOME/.credentials.yaml, а UI получает redacted descriptor и settings содержат credential reference.

Tools

Standard mode — это уже полноценная рабочая среда для coding-agent

FilesystemRead / write / edit

Работа внутри выбранного workspace и policy boundary.

ShellPersistent bash/terminal

Команды, tests, builds и development tools.

WebSearch/fetch capabilities

Внешний context и документация.

Plan / GoalsLonger workflows

Планирование и состояние многошаговой работы.

SkillsProcedural capability

Инструкции и специализированные workflows.

SubagentDelegation

Параллельная или специализированная дочерняя работа.

Tool catalog в developer preview меняется.

Поэтому при написании собственного plugin лучше опираться на current package docs, а не на скриншот/гайд недельной давности.

Permissions = sandbox mode + approval policy

Harness разделяет техническое ограничение и решение «спросить ли пользователя»

workspace-write Sandbox: workspace-write

Approval policy: ask. Типовой интерактивный рабочий baseline.

danger-full-access Sandbox: danger-full-access

Approval policy: never. Очень широкий режим, который нельзя включать автоматически.

Auto Review integration

Отдельный механизм оценивает поддерживаемые actions; это не магическая абсолютная защита.

Read-only Ограничение modifications

Подходит для исследования codebase до выдачи write authority.

Current approval seam устроен fail-closed: если action требует approval, но некому его обработать, request не должен бесшумно становиться разрешённым.

Важный нюанс: sandbox покрывает не автоматически «всё, что умеет agent».

Официальные architecture notes отдельно объясняют: subprocess confinement и in-process tools — разные capability families. Нельзя считать любой sandbox mode универсальной VM-границей вокруг всего Harness.

Subagents как отдельный capability seam

Harness умеет делегировать работу собственным children, Codex и Claude Code

Current subagent registry допускает несколько providers одновременно. Среди официальных implementation paths в source:

spawnНовый in-process child

Получает отдельный session/context без полного наследования parent conversation.

forkChild с conversation seed

Полезен, когда нужно продолжить reasoning из parent context.

ACPExternal agent transport

Delegation через Agent Client Protocol path.

CodexCodex app-server

Специализированный coding subagent provider.

Claude CodeAgent SDK

Claude Code как отдельный delegated product.

DSH SDKДругой Harness agent

Delegation через собственный SDK path.

В 0.1.6-alpha.2 continuable subagent chains по умолчанию ограничены максимум восемью live children и depth 1; параметры можно изменить.

Permission scope child-agent фиксируется при старте.

Current implementation специально не даёт дочернему agent расширить собственные полномочия простым model/tool request.

Code Mode

Вместо десятка отдельных tool calls модель может сгенерировать программу-оркестратор

В Standard mode model вызывает tools по одному. В Code Mode tools дополнительно доступны через Code Mode SDK, поэтому модель способна составить многошаговую TypeScript-программу, которая делает несколько операций внутри одного orchestration step.

Standardtool A → model → tool B → model → tool C
Code Modemodel → TypeScript orchestration → A/B/C

Зачем это вообще нужно

Меньше round tripsИногда быстрее

Много простых операций не требуют отдельного LLM turn между каждой.

Условия и циклыЛогика в коде

Программа может фильтровать результаты и повторять операции.

Tool compositionБолее сложные workflows

Несколько capabilities объединяются в один generated program.

Code Mode увеличивает security significance model-generated code.

У проекта были публичные community security reports именно вокруг границ Code Mode и sandbox; официальный SAFETY.md в целом рекомендует не считать Harness secure/production-ready и запускать с минимальными правами. Поэтому для чувствительных данных Code Mode разумнее тестировать в disposable VM/container.

MCP тоже реализован как plugin capability

Один configured MCP server = один instance официального MCP client plugin

Source package group содержит официальный @deepseek-ai/dsh-mcp-client, который подключает внешний MCP server, регистрирует его tools и предоставляет resource operations. 

- insert:
    - id: mcp-docs
      name: '@deepseek-ai/dsh-mcp-client'
      config:
        serverName: 'docs'
        transport: streamable-http
        url: 'https://mcp.example.com'
        headers:
          Authorization: !!js process.env.MY_MCP_TOKEN

Для stdio вместо URL указываются command/args. Public names tools квалифицируются server namespace, чтобы несколько MCP servers могли сосуществовать.

Здесь сейчас есть versioning trap.

В Discussions пользователи отдельно отмечали, что npm dist-tags sibling packages иногда отстают. При ручной установке MCP/plugin package безопаснее сверять версию host dsh и pin совместимую package version, а не ставить bare package name вслепую.

Context7 Готовый documentation MCP → ToolHive Изоляция и управление MCP servers →
Plugin ecosystem

Плагин может добавить практически любой новый capability layer

Official extension cookbook показывает plugin seams для: sandbox, permissions, plan mode, subagents, MCP, skills, memory, scheduled tasks, UI, model adapters и session telemetry.

MemoryСобственная memory system

Section provider + tool вместо fork всей программы.

CronScheduled agent tasks

Plugin регистрирует scheduling tools и follow-up events.

ModelНовый provider/adapter

Добавляется через LLM adapter registry.

SubagentНовый delegated agent

Отдельный provider в subagent registry.

UIНовая панель/визуализация

Web frontend тоже расширяемая часть system.

Plugin ManagerInstall/enable/disable

В свежей alpha изменения можно применять runtime.

Plugin — исполняемый trusted code.

Official safety notice отдельно предупреждает о риске third-party plugins. Plugin может получить доступ к тем services/resources, которые композиция делает доступными.

Windows 11

Поддержка активно дорабатывается, но именно Windows сейчас особенно чувствителен к prerelease regressions

В 0.1.6-alpha.2 отдельно исправлялось мигание console windows при PTC/shell subprocess launch. Но на 18–21 сентября появилось несколько свежих community reports, что source launch alpha.2 на Windows ломает tool calls ошибкой reading 'prepare'.

Нормальный стартОфициальный npx route

Сначала использовать documented packaged launcher, а не source checkout.

Node22.19+ или 24+

Current root engines; для разработки лучше совпасть с primary CI Node 24.

Source buildpnpm 11.7.0

Current workspace packageManager.

При regressionНе «чинить всё подряд»

Сначала сверить exact dsh version, launch path и свежие Discussions.

Самая полезная диагностика — разделять packaged и source launch.

В одном из подробных alpha.2 bug reports проблема воспроизводилась на pnpm dsh, но built node apps/cli/lib/bin.js на том же commit работал.

Официальная позиция проекта однозначна

Developer preview не прошёл security audit и не должен считаться production-ready

В repository есть отдельный SAFETY.md. В нём DeepSeek прямо пишет: Harness может выполнять model-generated code/commands, загружать third-party plugins и работать с network, processes, credentials и files, которые ему предоставлены.

1Least privilege

Давать только нужный workspace и минимальный permission preset.

2Disposable environment

Для экспериментов предпочтительнее VM/container/dedicated machine.

3Backups

Agent может изменить или удалить доступные ему файлы.

4Secrets отдельно

Не expose credentials, если agent/plugin не обязан их видеть.

5Review plugin code

Third-party plugin — такой же supply-chain dependency, как npm package.

6Review proposed commands

Approval prompt имеет смысл только если человек реально читает действие.

Sandbox и approval prompts не являются абсолютной гарантией.

Это не наша интерпретация — именно так сформулирован официальный safety notice. Даже корректная изоляция не защищает resources, которые вы сами разрешили agent использовать.

На момент проверки GitHub Security page не показывает published security advisories и не предоставляет нормальный private-vulnerability-reporting flow. При этом в Discussions уже есть несколько публичных community security reviews. Поэтому absence of CVE/advisory здесь нельзя трактовать как доказательство зрелой безопасности.

Что видно по живому сообществу

Проект очень быстро растёт, но rough edges сейчас реальны

Плюс Очень высокая активность

Большое количество commits, plugin discussions и быстрый release cadence.

Плюс Архитектура действительно необычная

Plugin composition, Code Mode, creator mode и multiple subagent providers — не косметика.

Минус Breaking changes

Official README прямо предупреждает о compatibility-breaking changes.

Минус Package/dist-tag churn

На npm одновременно живут rc и alpha lines, а sibling package tags не всегда совпадают.

Минус Свежие regression reports

Alpha.2 source launch сейчас имеет серию reports о tool dispatch failure.

Минус Security model ещё формируется

Сам проект рекомендует не считать текущий preview secure/production-ready.

Практический вывод на сегодня

DeepSeek Harness стоит пробовать как исследовательскую/разработческую платформу, а не как готовый production agent server.

Лучший сценарий сейчас: отдельная test machine/VM, копия repository, минимальные permissions и несколько controlled experiments с Standard/Code/Creator modes.

Где он находится среди уже разобранных проектов

DeepSeek Harness — скорее «конструктор agent runtime», чем ещё один готовый coding assistant

ПроектГлавный акцентКогда интереснее
DeepSeek HarnessComposable agent harnessЭкспериментировать с runtime, plugins, modes и subagents
OpenHandsAgent control plane / workspaceНужен более готовый software-engineering environment
OpenClawAlways-on multi-channel assistantTelegram/WhatsApp/automation 24/7
SuperpowersWorkflow skillsУлучшить дисциплину уже существующего coding-agent
FastMCPMCP server frameworkДобавить собственные Python tools любому MCP client
OpenHands Готовый Agent Canvas/control plane → OpenClaw Always-on assistant и channels → FastMCP Собственные MCP tools →
Ограничения

Популярность проекта не отменяет его текущий developer-preview статус

01Нет stable 1.0

Current public line — alpha/rc.

02Breaking changes ожидаемы

Plugin APIs и session format менялись уже внутри сентября.

03Security audit не завершён

Официальный safety notice прямо это говорит.

04Version matching важен

Host и вручную добавляемые dsh-* packages лучше pin к совместимой линии.

05Windows/source regressions

Свежий alpha.2 требует осторожности.

06Plugin ecosystem расширяет trust boundary

Каждый сторонний plugin может быть исполняемым privileged code.

07Сложность выше обычного coding-agent

Cordis/profiles/bundles удобны разработчику harness, но избыточны для простого пользователя.

08Не заменяет model quality

Гибкий harness не делает слабую LLM автоматически сильным agent.

Первоисточники

DeepSeek Harness: current releases, architecture, providers, permissions и safety

GitHub Repository Source, README, MIT license и developer-preview notice. GitHub Releases 0.1.6-alpha.2 и release notes. npm @deepseek-ai/dsh Current latest/next/alpha dist-tags. Official Harness page Standard, Code, Minimal, Creator и plugin architecture. Web UI Quickstart Workspace, model и первый agent task. Model Providers DeepSeek, Anthropic, OpenAI, Kimi, GLM и custom provider. Architecture Cordis, profiles, bundles и plugin composition. Permission Presets workspace-write, danger-full-access и policy semantics. Subagents Spawn, fork, ACP, Codex, Claude Code и DSH SDK. MCP packages Official MCP client/resource architecture. Official Safety Notice Experimental status, sandbox limits и recommended precautions. Fresh Windows alpha.2 report Community report о tool-call regression 21 сентября.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

GitHub latest prerelease — 0.1.6-alpha.2 от 17 сентября. npm latest/next0.1.5-rc.2; alpha0.1.6-alpha.2. Проект официально остаётся developer preview.

Вывод

DeepSeek Harness интересен не потому, что это «ещё один DeepSeek-чат», а потому что он делает сам agent runtime объектом программирования

Его сильная идея — composability: модель, tools, subagents, sandbox, session storage, scheduling и UI можно заменять и сочетать как plugins. Code Mode идёт ещё дальше и позволяет модели программно оркестрировать несколько tool calls.

Но сейчас это именно developer preview. Если нужен надёжный production coding-agent сегодня, Harness рано воспринимать как беспроблемную замену зрелым инструментам. Если же хочется понять, куда движется архитектура agent harnesses и экспериментировать с собственными modes/plugins — проект очень интересен.

Открыть DeepSeek Harness на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы про DeepSeek Harness

Что такое DeepSeek Harness простыми словами?

Open-source agent runtime от DeepSeek, в котором model, tools, sessions, sandbox, subagents, skills и UI собираются как заменяемые plugins.

Он работает только с DeepSeek?

Нет. Есть built-in providers для DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Kimi, GLM и custom provider path.

Что такое Code Mode?

Режим, где model получает tools через SDK и может написать TypeScript-программу, которая оркестрирует несколько tool operations внутри одного шага.

Что такое Creator mode?

Режим для разработки собственных agent presets/plugins: inspection runtime, plugin experiments и composition guidance.

Есть ли subagents?

Да. Current source поддерживает in-process spawn/fork, ACP, Codex, Claude Code и DSH SDK provider paths.

Есть ли MCP?

Да. Официальный @deepseek-ai/dsh-mcp-client подключает stdio/HTTP MCP servers как plugins. В preview важно pin'ить совместимую package version.

Работает ли на Windows?

Да, Windows поддерживается и получает platform-specific fixes. Но current alpha.2 source launch имеет свежие community reports о tool-call regression, поэтому лучше начинать с packaged official route.

Безопасен ли DeepSeek Harness для production?

Сами разработчики отвечают отрицательно: текущий developer preview не прошёл security audit и не должен считаться secure или production-ready.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 GitHub latest prerelease — 0.1.6-alpha.2, а npm latest/next — 0.1.5-rc.2.

Стоит ли ставить alpha.2?

Только если нужны её новые возможности и вы готовы к regression/debugging. Для первого знакомства лучше внимательно сверять npm/GitHub release notes и свежие Discussions перед pin конкретной prerelease.

Agent harness engineering

Интересно не просто пользоваться агентом, а собирать собственный runtime из моделей, tools, subagents и policies?

DeepSeek Harness сейчас особенно интересен как экспериментальная лаборатория: начать с Standard mode, затем сравнить Code Mode и только после этого пробовать Creator/plugins.

Написать в MAX Telegram
  • Интересное по теме