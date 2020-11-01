DeepSeek Harness: open-source AI-agent с плагинами, subagents, Code Mode и Web UI
DeepSeek Harness — официальный open-source agent harness от DeepSeek. Его главная идея сформулирована предельно жёстко: «everything is a plugin». Модель, tools, skills, sessions, sandbox, storage, scheduling, subagents и даже UI собираются как заменяемые компоненты поверх Cordis. В результате это не просто очередной coding-agent, а конструктор agent runtime, который можно перекомпоновывать под конкретную задачу.
DeepSeek отделяет интеллект модели от среды, в которой агент реально работает
LLM сама по себе генерирует tokens. Чтобы превратить её в agent, нужен слой, который даёт ей filesystem, shell, web, session state, approvals, planning, subagents, skills и доступ к внешним системам. Именно этот слой DeepSeek называет Harness.
DeepSeek — default provider, но runtime поддерживает другие model families и custom endpoints.
UI — один из plugins/bundles поверх той же runtime architecture.
Даже loop и model adapter являются заменяемыми частями композиции.
Creator mode и plugin system — не декоративные возможности, а центральная идея проекта.
Почему «everything is a plugin» здесь действительно архитектура, а не маркетинговый слоган
Под Harness находится Cordis. Plugins регистрируют services, typed events и reversible effects в общем context. Если plugin выгружается, его registrations могут быть сняты. Поэтому capability добавляется рядом с другими, а не требует постоянно модифицировать «главное ядро».
Как отправляется request и читается response конкретного provider.
Read/edit/bash/web/todo и сторонние tools.
История, projection, storage и resume.
Как subprocess ограничивается на конкретной платформе.
Spawn/fork/ACP/Codex/Claude Code/DSH SDK.
Web, CLI и другие clients поверх той же runtime.
Например, оставить session/tooling architecture, но поменять model adapter, sandbox backend или subagent provider.
Standard, Code, Minimal и Creator mode решают разные задачи
Files, shell, web search, skills, planning, goals, subagents и workflows.
Multi-step tool operations собираются в TypeScript program через Code Mode SDK.
Shell-first profile; полезен для benchmarks и проверки возможностей самой модели.
Runtime inspection, plugin experiments и создание собственной композиции.
Вместо бесконечного «добавим ещё один tool в одного монолитного агента» DeepSeek предлагает разные runtime compositions под разные режимы работы.
GitHub latest prerelease и npm latest — сейчас разные версии
Выпущена 17 сентября. Это prerelease и alpha-tagged линия.
Именно её получает обычный
npx @deepseek-ai/dsh web.
Нужно явно запросить alpha tag/version.
Корневой current
package.json указывает
Node.js
^22.19.0 || >=24.0.0
и pnpm 11.7.0 для source workspace.
Весь проект официально находится в developer preview, а current GitHub release помечен как pre-release. Разработчики прямо предупреждают о compatibility-breaking changes.
Самый простой запуск — npx и Web UI на localhost
node --version
npx @deepseek-ai/dsh web
По умолчанию Web UI стартует на
http://127.0.0.1:3080
и локально открывается в browser.
Для headless/SSH можно использовать
--no-open.
npx @deepseek-ai/dsh web --no-open
Запуск из source
git clone https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness.git
cd deepseek-harness
pnpm install
pnpm run build
pnpm dsh web
В свежих GitHub Discussions есть несколько воспроизводимых сообщений,
что именно source launch на 0.1.6-alpha.2 ломает tool dispatch ошибкой
Cannot read properties of undefined (reading 'prepare').
При этом built launch на том же commit в одном из подробных reports не воспроизводил проблему.
Это community bug report, а не официальный security advisory.
После запуска сначала выбирается model, затем workspace
Добавить DeepSeek key или другого provider.
Разрешить конкретный project directory.
Например попросить проанализировать package architecture.
Workspace Write, Auto или более широкий mode — только осознанно.
Shell/file operations видны в conversation.
Свежая alpha-линия показывает per-file changes после turn.
В 0.1.6-alpha.2 появился отдельный plugin management page: install/configure, enable/disable и runtime unload. Там же улучшен diff review после agent turn и добавлен preview Word/Excel/PowerPoint.
Model route можно менять без перезапуска Web server
Official provider guide показывает built-in providers,
включая
deepseek,
anthropic,
openai,
moonshotai для Kimi
и
zai для GLM.
Есть custom-provider path.
API key сохраняется как credential reference.
Отдельный model adapter/provider config.
Можно использовать Claude models через API provider.
moonshotai и zai providers.
Для совместимых или собственных API routes.
Отдельный механизм delegation, не просто обычный LLM provider.
Current docs говорят, что literal secret хранится в
$DSH_HOME/.credentials.yaml,
а UI получает redacted descriptor и settings содержат credential reference.
Standard mode — это уже полноценная рабочая среда для coding-agent
Работа внутри выбранного workspace и policy boundary.
Команды, tests, builds и development tools.
Внешний context и документация.
Планирование и состояние многошаговой работы.
Инструкции и специализированные workflows.
Параллельная или специализированная дочерняя работа.
Поэтому при написании собственного plugin лучше опираться на current package docs, а не на скриншот/гайд недельной давности.
Harness разделяет техническое ограничение и решение «спросить ли пользователя»
Approval policy: ask. Типовой интерактивный рабочий baseline.
Approval policy: never. Очень широкий режим, который нельзя включать автоматически.
Отдельный механизм оценивает поддерживаемые actions; это не магическая абсолютная защита.
Подходит для исследования codebase до выдачи write authority.
Current approval seam устроен fail-closed: если action требует approval, но некому его обработать, request не должен бесшумно становиться разрешённым.
Официальные architecture notes отдельно объясняют: subprocess confinement и in-process tools — разные capability families. Нельзя считать любой sandbox mode универсальной VM-границей вокруг всего Harness.
Harness умеет делегировать работу собственным children, Codex и Claude Code
Current subagent registry допускает несколько providers одновременно. Среди официальных implementation paths в source:
Получает отдельный session/context без полного наследования parent conversation.
Полезен, когда нужно продолжить reasoning из parent context.
Delegation через Agent Client Protocol path.
Специализированный coding subagent provider.
Claude Code как отдельный delegated product.
Delegation через собственный SDK path.
В 0.1.6-alpha.2 continuable subagent chains по умолчанию ограничены максимум восемью live children и depth 1; параметры можно изменить.
Current implementation специально не даёт дочернему agent расширить собственные полномочия простым model/tool request.
Вместо десятка отдельных tool calls модель может сгенерировать программу-оркестратор
В Standard mode model вызывает tools по одному. В Code Mode tools дополнительно доступны через Code Mode SDK, поэтому модель способна составить многошаговую TypeScript-программу, которая делает несколько операций внутри одного orchestration step.
Зачем это вообще нужно
Много простых операций не требуют отдельного LLM turn между каждой.
Программа может фильтровать результаты и повторять операции.
Несколько capabilities объединяются в один generated program.
У проекта были публичные community security reports именно вокруг границ Code Mode
и sandbox; официальный
SAFETY.md в целом рекомендует
не считать Harness secure/production-ready и запускать с минимальными правами.
Поэтому для чувствительных данных Code Mode разумнее тестировать в disposable VM/container.
Один configured MCP server = один instance официального MCP client plugin
Source package group содержит официальный
@deepseek-ai/dsh-mcp-client,
который подключает внешний MCP server,
регистрирует его tools и предоставляет resource operations.
- insert:
- id: mcp-docs
name: '@deepseek-ai/dsh-mcp-client'
config:
serverName: 'docs'
transport: streamable-http
url: 'https://mcp.example.com'
headers:
Authorization: !!js process.env.MY_MCP_TOKEN
Для stdio вместо URL указываются command/args. Public names tools квалифицируются server namespace, чтобы несколько MCP servers могли сосуществовать.
В Discussions пользователи отдельно отмечали,
что npm dist-tags sibling packages иногда отстают.
При ручной установке MCP/plugin package безопаснее
сверять версию host
dsh и pin совместимую package version,
а не ставить bare package name вслепую.
Плагин может добавить практически любой новый capability layer
Official extension cookbook показывает plugin seams для: sandbox, permissions, plan mode, subagents, MCP, skills, memory, scheduled tasks, UI, model adapters и session telemetry.
Section provider + tool вместо fork всей программы.
Plugin регистрирует scheduling tools и follow-up events.
Добавляется через LLM adapter registry.
Отдельный provider в subagent registry.
Web frontend тоже расширяемая часть system.
В свежей alpha изменения можно применять runtime.
Official safety notice отдельно предупреждает о риске third-party plugins. Plugin может получить доступ к тем services/resources, которые композиция делает доступными.
Поддержка активно дорабатывается, но именно Windows сейчас особенно чувствителен к prerelease regressions
В 0.1.6-alpha.2 отдельно исправлялось мигание console windows
при PTC/shell subprocess launch.
Но на 18–21 сентября появилось несколько свежих community reports,
что source launch alpha.2 на Windows ломает tool calls ошибкой
reading 'prepare'.
Сначала использовать documented packaged launcher, а не source checkout.
Current root engines; для разработки лучше совпасть с primary CI Node 24.
Current workspace packageManager.
Сначала сверить exact dsh version, launch path и свежие Discussions.
В одном из подробных alpha.2 bug reports проблема воспроизводилась на
pnpm dsh, но built
node apps/cli/lib/bin.js
на том же commit работал.
Developer preview не прошёл security audit и не должен считаться production-ready
В repository есть отдельный
SAFETY.md.
В нём DeepSeek прямо пишет:
Harness может выполнять model-generated code/commands,
загружать third-party plugins и работать с network, processes,
credentials и files, которые ему предоставлены.
Давать только нужный workspace и минимальный permission preset.
Для экспериментов предпочтительнее VM/container/dedicated machine.
Agent может изменить или удалить доступные ему файлы.
Не expose credentials, если agent/plugin не обязан их видеть.
Third-party plugin — такой же supply-chain dependency, как npm package.
Approval prompt имеет смысл только если человек реально читает действие.
Это не наша интерпретация — именно так сформулирован официальный safety notice. Даже корректная изоляция не защищает resources, которые вы сами разрешили agent использовать.
На момент проверки GitHub Security page не показывает published security advisories и не предоставляет нормальный private-vulnerability-reporting flow. При этом в Discussions уже есть несколько публичных community security reviews. Поэтому absence of CVE/advisory здесь нельзя трактовать как доказательство зрелой безопасности.
Проект очень быстро растёт, но rough edges сейчас реальны
Большое количество commits, plugin discussions и быстрый release cadence.
Plugin composition, Code Mode, creator mode и multiple subagent providers — не косметика.
Official README прямо предупреждает о compatibility-breaking changes.
На npm одновременно живут rc и alpha lines, а sibling package tags не всегда совпадают.
Alpha.2 source launch сейчас имеет серию reports о tool dispatch failure.
Сам проект рекомендует не считать текущий preview secure/production-ready.
Практический вывод на сегодня
Лучший сценарий сейчас: отдельная test machine/VM, копия repository, минимальные permissions и несколько controlled experiments с Standard/Code/Creator modes.
DeepSeek Harness — скорее «конструктор agent runtime», чем ещё один готовый coding assistant
Популярность проекта не отменяет его текущий developer-preview статус
Current public line — alpha/rc.
Plugin APIs и session format менялись уже внутри сентября.
Официальный safety notice прямо это говорит.
Host и вручную добавляемые dsh-* packages лучше pin к совместимой линии.
Свежий alpha.2 требует осторожности.
Каждый сторонний plugin может быть исполняемым privileged code.
Cordis/profiles/bundles удобны разработчику harness, но избыточны для простого пользователя.
Гибкий harness не делает слабую LLM автоматически сильным agent.
DeepSeek Harness: current releases, architecture, providers, permissions и safety
GitHub latest prerelease —
0.1.6-alpha.2 от 17 сентября.
npm
latest/
next —
0.1.5-rc.2;
alpha —
0.1.6-alpha.2.
Проект официально остаётся developer preview.
DeepSeek Harness интересен не потому, что это «ещё один DeepSeek-чат», а потому что он делает сам agent runtime объектом программирования
Его сильная идея — composability: модель, tools, subagents, sandbox, session storage, scheduling и UI можно заменять и сочетать как plugins. Code Mode идёт ещё дальше и позволяет модели программно оркестрировать несколько tool calls.
Но сейчас это именно developer preview. Если нужен надёжный production coding-agent сегодня, Harness рано воспринимать как беспроблемную замену зрелым инструментам. Если же хочется понять, куда движется архитектура agent harnesses и экспериментировать с собственными modes/plugins — проект очень интересен.
Частые вопросы про DeepSeek Harness
Что такое DeepSeek Harness простыми словами?
Open-source agent runtime от DeepSeek, в котором model, tools, sessions, sandbox, subagents, skills и UI собираются как заменяемые plugins.
Он работает только с DeepSeek?
Нет. Есть built-in providers для DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Kimi, GLM и custom provider path.
Что такое Code Mode?
Режим, где model получает tools через SDK и может написать TypeScript-программу, которая оркестрирует несколько tool operations внутри одного шага.
Что такое Creator mode?
Режим для разработки собственных agent presets/plugins: inspection runtime, plugin experiments и composition guidance.
Есть ли subagents?
Да. Current source поддерживает in-process spawn/fork, ACP, Codex, Claude Code и DSH SDK provider paths.
Есть ли MCP?
Да. Официальный
@deepseek-ai/dsh-mcp-client подключает stdio/HTTP MCP servers как plugins. В preview важно pin'ить совместимую package version.
Работает ли на Windows?
Да, Windows поддерживается и получает platform-specific fixes. Но current alpha.2 source launch имеет свежие community reports о tool-call regression, поэтому лучше начинать с packaged official route.
Безопасен ли DeepSeek Harness для production?
Сами разработчики отвечают отрицательно: текущий developer preview не прошёл security audit и не должен считаться secure или production-ready.
Какая версия актуальна?
На 21 сентября 2026 GitHub latest prerelease — 0.1.6-alpha.2, а npm latest/next — 0.1.5-rc.2.
Стоит ли ставить alpha.2?
Только если нужны её новые возможности и вы готовы к regression/debugging. Для первого знакомства лучше внимательно сверять npm/GitHub release notes и свежие Discussions перед pin конкретной prerelease.
Интересно не просто пользоваться агентом, а собирать собственный runtime из моделей, tools, subagents и policies?
DeepSeek Harness сейчас особенно интересен как экспериментальная лаборатория: начать с Standard mode, затем сравнить Code Mode и только после этого пробовать Creator/plugins.