Docling · PDF · OCR · RAG · MCP · локальный ИИ Docling: как локально превратить PDF, DOCX и таблицы в Markdown для LLM и RAG Перед тем как отдавать документы локальной или облачной LLM, их нужно нормально разобрать: сохранить заголовки, таблицы, порядок блоков, формулы и структуру страниц. Docling — open-source toolkit, который конвертирует PDF, Word, PowerPoint, Excel, HTML, изображения и другие форматы в единое структурированное представление, а затем экспортирует его в Markdown, JSON, chunks и другие форматы для AI-пайплайнов. 2.129.0 актуальный Docling release на момент проверки Python 3.10–3.14 Windows, Linux и macOS, x86_64 и arm64 MIT open-source SDK и CLI, отдельный MCP server тоже MIT Docling на GitHub Установка Для RAG Что умеет Docling PDF → Markdown/JSON;

DOCX/PPTX/XLSX → единый document model;

OCR сканов и изображений;

выделение структуры таблиц;

экспорт таблиц в CSV/DataFrame;

формулы, code blocks и картинки;

готовые chunks для RAG;

MCP-tools для AI-агентов.

Document understanding Docling не просто вытаскивает текст — он строит структурированное представление документа Если просто прогнать PDF через обычный text extractor, можно потерять порядок колонок, заголовки, таблицы, подписи и связь между элементами страницы. Docling сначала строит внутренний DoclingDocument, в котором сохраняются hierarchy и layout, а уже потом экспортирует результат. Документ PDF · DOCX · XLSX · PPTX → Docling pipeline layout · OCR · tables · structure → DoclingDocument единое представление → Markdown / JSON / chunks для человека и AI 01 Иерархия документа Заголовки, списки, paragraphs и другие blocks сохраняются как структура, а не плоский текст. 02 Layout-aware Для PDF учитывается расположение объектов на странице и reading order. 03 Table structure Таблица распознаётся как таблица и может быть экспортирована отдельно. 04 AI-ready output Markdown и chunks можно сразу отдавать в LLM/RAG без самодельного PDF parser.

Поддерживаемые входы и выходы Docling давно вышел за пределы одного PDF Office DOCX · XLSX · PPTX Современные Microsoft Office документы. Legacy Office DOC · XLS · PPT · RTF Поддерживаются через LibreOffice backend. Documents PDF · EPUB · HTML · Markdown · LaTeX Плюс AsciiDoc, MHTML/MHT и ряд XML-форматов. OpenDocument ODT · ODS · ODP Текст, таблицы и презентации OpenDocument. Images Сканы и изображения Могут обрабатываться через OCR или VLM pipeline. Specialized XBRL · JATS · USPTO · EBCDIC Есть backends для специализированных enterprise/scientific форматов. Основные output formats md Markdown Удобный формат для LLM и ручного просмотра. json Docling JSON Lossless serialization структуры документа. chunks JSONL chunks Готовый выход для RAG ingestion. html HTML Структурированный визуальный export. text Plain text Если структура Markdown не нужна. latex LaTeX Для scientific/document workflows.

Windows · Linux · macOS Установка Docling 2.129.0 Официальный пакет работает на Windows, Linux и macOS. Python requirement текущей версии — 3.10–3.14. python -m venv .venv # Windows PowerShell .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install docling==2.129.0 Если используете uv: uv add docling==2.129.0 Docling использует PyTorch для части моделей. На CPU-only сервере может быть выгоднее заранее установить CPU-сборку PyTorch. На GPU-системе — подходящую CUDA/accelerator сборку под ваше железо.

Без программирования Один PDF можно превратить в Markdown одной командой docling convert document.pdf --to md В актуальном CLI Markdown — output по умолчанию. Markdown + JSON docling convert document.pdf \ --to md \ --to json \ --output ./result Папка документов docling convert ./documents \ --from pdf \ --from docx \ --to md \ --output ./converted Без OCR docling convert document.pdf --no-ocr Не включайте тяжёлые режимы без причины. Если PDF уже содержит хороший text layer, принудительный OCR только увеличит время и может ухудшить текст.

Python SDK Конвертация документа из Python from docling.document_converter import DocumentConverter converter = DocumentConverter() result = converter.convert("document.pdf") markdown = result.document.export_to_markdown() print(markdown) В отличие от CLI здесь у вас остаётся сам DoclingDocument . Можно отдельно обходить tables, pictures, headings и другие элементы, а не работать только с финальным Markdown. export_to_markdown() Markdown для LLM и человека. export_to_dict() Структура документа в Python/JSON. tables Доступ к распознанным таблицам отдельно от текста. pictures Работа с картинками, captions и enrichment.

Одна из сильных сторон Таблицу из PDF можно получить как DataFrame, CSV или HTML Для технических паспортов, прайс-листов, отчётов и документации это важнее обычного «вытащить весь текст». from docling.document_converter import DocumentConverter result = DocumentConverter().convert("report.pdf") for index, table in enumerate(result.document.tables): df = table.export_to_dataframe() df.to_csv( f"table_{index}.csv", index=False ) fast Быстрее Когда качество table structure менее критично. accurate Точнее Default CLI mode для table structure recognition. Сложные таблицы всё равно нужно проверять. Merged cells, многоуровневые headers, повернутый текст и плохой scan способны привести к ошибкам даже у хорошего parser.

Сканированные документы Docling поддерживает несколько OCR engines OCR включён в стандартном PDF pipeline и применяется к bitmap content. В зависимости от системы можно использовать разные engines. RapidOCR ONNX-based вариант, устанавливается отдельным extra. Tesseract / Tesserocr Классический OCR с явным выбором языковых моделей. EasyOCR Отдельный optional backend. OcrMac Вариант для macOS. Пример с RapidOCR pip install "docling[rapidocr]" docling convert scan.pdf \ --ocr \ --ocr-engine rapidocr \ --ocr-lang "iso:ru,iso:en" \ --to md Для OCR языки нужно подбирать под конкретный backend. CLI поддерживает как native engine tags, так и canonical BCP-47 через префикс iso: .

Vision-Language pipeline Для сложных страниц можно использовать VLM вместо классического pipeline pip install "docling[vlm]" docling convert document.pdf \ --pipeline vlm \ --to md VLM pipeline анализирует страницу с помощью vision-language model. Это полезно для сложного layout и визуального понимания, но заметно тяжелее обычного parsing и требует model weights. Standard pipeline Первый выбор Быстрее и детерминированнее для большинства обычных PDF. VLM pipeline Сложный visual layout Полезен, если conventional parsing/OCR недостаточно.

Документ → chunks → vector DB Docling может сразу подготовить chunks для RAG Вместо собственного splitter можно попросить CLI вернуть JSONL chunks. Поддерживаются hierarchical и hybrid chunking. docling convert manual.pdf \ --to chunks \ --chunks-type hybrid \ --chunks-max-tokens 512 \ --output ./rag-data PDF/DOCX исходные документы → Docling layout + tables + chunking → Embeddings локальные или облачные → Vector DB Qdrant · Milvus · pgvector → LLM ответ по найденным chunks В официальных examples есть интеграции с LangChain, LlamaIndex и Haystack, а также vector stores вроде Qdrant, Milvus и Weaviate. AnythingLLM + Ollama Как использовать документы уже внутри локального RAG → Firecrawl Как получать Markdown не из файлов, а из сайтов →

Docling MCP 3.2.0 Claude и другие MCP-клиенты могут конвертировать документы как tool У проекта есть отдельный официальный docling-mcp. Актуальная версия на PyPI — 3.2.0, Python 3.10+, MIT. { "mcpServers": { "docling": { "command": "uvx", "args": [ "--from=docling-mcp", "docling-mcp-server" ] } } } После подключения agent получает document conversion tools и может, например, по инструкции превратить PDF в DoclingDocument, затем читать или обрабатывать его дальше. Local conversion Обработка документов непосредственно на машине MCP server. Remote mode Можно направить MCP на отдельный Docling Serve endpoint. LlamaIndex RAG У MCP package есть optional tools для RAG workflow. Image handling Можно управлять сохранением и представлением картинок в Markdown. Начиная с docling-mcp 3.x используется MCP Python SDK v2. Для очень старого custom MCP client на SDK v1 документация рекомендует ветку docling-mcp<3 .

Приватные документы Базовый Docling может обрабатывать локальные файлы локально Local file Не требуется отправлять PDF в внешний OCR API Standard parsing, OCR и локальные model pipelines могут выполняться на своей машине. Первый запуск Модели и dependencies могут скачиваться Полностью offline environment нужно подготовить заранее. Remote models Могут отправлять данные наружу Если вы специально включили remote enrichment/model backend, его privacy зависит от provider. Remote URL input Docling сам скачивает документ Для server deployment ограничивайте, какие внешние URL разрешено передавать. «Open source» не означает «любой pipeline всегда offline». Проверяйте extras и настройки конкретного enrichment/VLM backend. Для чувствительных документов используйте только явно локальные components.

Выбираем правильный инструмент Docling, Firecrawl и AnythingLLM находятся на разных этапах pipeline ЗадачаЛучший слойПочему PDF/DOCX → Markdown DoclingDocument structure, OCR и tables Сайт → Markdown FirecrawlWeb rendering, Map и Crawl Хранить embeddings и задавать вопросы AnythingLLM / RAG stackRetrieval и chat layer Кликать по веб-интерфейсу Browser UseAction-first browser agent Дать AI tool для обработки PDF Docling MCPAgent вызывает conversion по требованию Эти инструменты не обязательно конкурируют. Например: Firecrawl собирает веб, Docling обрабатывает локальные PDF, Qdrant хранит chunks, а Open WebUI или AnythingLLM становятся пользовательским интерфейсом.

Недоверенные документы — это входные данные В 2026 году у Docling были security advisories: используйте актуальную версию Документ parser обрабатывает архивы, XML, HTML, LaTeX, URL и изображения, поэтому его attack surface больше, чем кажется. В 2026 году Docling опубликовал несколько advisories, включая unsafe HTML rendering, path traversal и XML/archive parsing issues. HTML rendering Исправлено в 2.91.0 Старый Playwright rendering мог выполнять JavaScript и делать unrestricted network requests. LaTeX path traversal Исправлено в 2.91.0 \input и \includegraphics раньше могли выйти за base directory. EasyOCR Zip Slip Исправлено в 2.91.0 Model archive extraction теперь проверяет traversal. USPTO XML XXE Исправлено в 2.74.0 Старый parser мог читать локальные файлы или делать SSRF через external entities. Текущая 2.129.0 существенно новее перечисленных patched versions. Но на сервере, который принимает файлы от пользователей, всё равно нужны resource limits, отдельный user/container и регулярное обновление dependencies. Не запускайте parser недоверенных документов с широкими правами к файловой системе. Даже исправленный parser лучше изолировать: отдельный container/user, read-only mounts и отсутствие ненужных credentials уменьшают последствия будущей неизвестной уязвимости.

Ограничения Даже хороший document understanding не гарантирует идеальную конвертацию 01 Плохой scan Низкое разрешение и артефакты снижают OCR quality. 02 Очень сложный layout Газетные колонки, callouts и дизайнерские отчёты могут нарушать reading order. 03 Таблицы бывают неоднозначны Merged cells и visual grouping не всегда восстанавливаются идеально. 04 Формулы и картинки требуют enrichment Дополнительные models увеличивают время и resource usage. 05 VLM дороже standard pipeline Не стоит включать vision model для обычного цифрового PDF без причины. 06 Chunking не универсален 512 tokens может быть отлично для одного corpus и плохо для другого. Всегда проверяйте несколько реальных документов из своего corpus. Один красивый demo PDF ничего не говорит о том, как pipeline справится с вашими сканами, техническими таблицами или бухгалтерскими формами.

Практические сценарии Где Docling особенно полезен 01 Технические паспорта → RAG Сохранить headings и tables вместо плоского PDF text. 02 Прайс-листы и отчёты Вытащить таблицы отдельно в CSV/DataFrame. 03 Корпоративная база знаний Пакетно конвертировать DOCX/PDF/PPTX в единый формат. 04 AI-agent + MCP Дать Claude/Codex tool «прочитай и структурируй этот документ». 05 Scientific documents Формулы, таблицы, hierarchy и специализированные XML formats. 06 Локальная обработка закрытых PDF Не отправлять документы в сторонний SaaS parser.

Вывод Docling нужен тогда, когда качество входного документа важнее самого чата с LLM Если в RAG загрузить плохо разобранный PDF, большая модель не восстановит потерянную таблицу, неправильный reading order или отсутствующий OCR-текст. Docling решает проблему раньше — на этапе подготовки документа. Особенно полезен он для локальных AI-систем: можно держать parser рядом с Ollama/Qdrant, конвертировать закрытые документы внутри своей инфраструктуры и отдавать LLM уже нормализованные Markdown/chunks. Открыть Docling на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы о Docling Что такое Docling простыми словами? Open-source parser документов, который превращает PDF, Word, Excel, PowerPoint, изображения и другие форматы в структурированный document model, Markdown, JSON или RAG chunks. Docling работает на Windows? Да. Актуальный пакет официально поддерживает Windows, Linux и macOS. Нужна ли видеокарта? Нет для базового использования. GPU может ускорить model-based pipeline и нужен для тяжёлых VLM/enrichment сценариев. Можно ли использовать Docling полностью локально? Да для standard parsing/OCR/local models. Dependencies и model weights нужно заранее скачать, если среда полностью без интернета. Docling умеет OCR? Да. Поддерживаются несколько OCR backends, включая RapidOCR, Tesseract/Tesserocr, EasyOCR и OcrMac. Можно ли извлекать таблицы? Да. Таблицы становятся структурированными объектами и могут экспортироваться в DataFrame, CSV, HTML и Markdown. Подходит ли Docling для RAG? Да. CLI умеет напрямую экспортировать hierarchical или hybrid chunks в JSONL, а официальные examples покрывают LangChain, LlamaIndex, Haystack и разные vector databases. Есть ли MCP? Да. Официальный docling-mcp позволяет AI-клиентам вызывать document conversion и связанные tools. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года актуальный Docling — 2.129.0, а docling-mcp — 3.2.0.