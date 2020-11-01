Embeddings и reranker для локального RAG: что выбрать в 2026

Локальный ИИ · RAG · embeddings
Embeddings и reranker для локального RAG: как выбрать модели и не испортить поиск
В RAG качество ответа часто ломается ещё до генеративной LLM: система просто достаёт не тот фрагмент документа. Embedding-модель отвечает за быстрый семантический поиск кандидатов, а reranker повторно сортирует небольшую выборку более дорогим способом. Правильная связка retrieval → reranking часто важнее перехода на более крупную чат-модель.
Что такое embedding-модель
Embedding-модель не пишет обычный текстовый ответ. Она превращает текст в числовой вектор — набор координат, описывающий его семантическое содержание.
Вектор документа и вектор пользовательского вопроса сравниваются математически. Если они близки, система считает тексты семантически похожими.
Embedding используется не только для RAG:
- semantic search;
- поиск похожих документов;
- кластеризация;
- дедупликация;
- classification;
- memory для AI-агентов;
- поиск по коду;
- translation memory.
Где embeddings находятся в RAG pipeline
Когда приходит вопрос, система строит embedding уже для запроса и ищет ближайшие vectors в базе.
Именно поэтому слабый retrieval невозможно полностью исправить хорошей LLM. Если нужный fragment вообще не попал в контекст, генеративной модели нечего анализировать.
Что делает reranker
Vector search должен быстро просмотреть тысячи или миллионы chunks. Поэтому embedding retrieval — компромисс между скоростью и точностью.
Reranker работает позже: получает один query и уже небольшой список кандидатов, после чего оценивает каждую пару query + document более дорогой моделью.
Что выбрать для локального RAG в 2026 году
|Модель
|Размер / класс
|Для чего
|Комментарий
|EmbeddingGemma
|≈300M
|Лёгкий локальный semantic search
|100+ языков, on-device фокус.
|Qwen3-Embedding 0.6B
|0.6B / Ollama ≈639 МБ
|Универсальный multilingual RAG
|32K, до 1024 dimensions, instruction-aware.
|Qwen3-Embedding 4B
|4B / Ollama ≈2.5 ГБ
|Более тяжёлый retrieval
|До 2560 dimensions.
|Qwen3-Embedding 8B
|8B / Ollama ≈4.7 ГБ
|Когда retrieval quality важнее ресурсов
|До 4096 dimensions.
|Qwen3-Reranker 0.6B
|0.6B
|Второй этап Top K
|Лёгкий старт для local reranking.
Qwen3 Embedding: почему серия удобна для локального RAG
Официальная серия Qwen3 Embedding включает embedding и reranking models размером 0.6B, 4B и 8B.
32K context, 100+ языков, MRL, instruction-aware.
Более тяжёлая embedding-модель для quality-first retrieval.
Самая крупная версия серии, выше вычислительная цена.
Серия поддерживает Matryoshka Representation Learning (MRL): можно использовать меньшую выходную размерность вместо максимальной. Это позволяет балансировать качество, размер vector index и скорость.
Qwen также указывает поддержку 100+ языков и рекомендует task-specific instructions. По данным собственной оценки Qwen, использование инструкции в большинстве downstream tasks давало улучшение порядка 1–5%, но это результат разработчика модели, а не универсальная гарантия для любого corpus.
Запуск 0.6B через Ollama
ollama pull qwen3-embedding:0.6b
curl http://localhost:11434/api/embed -d '{
"model": "qwen3-embedding:0.6b",
"input": "Почему срабатывает УЗО?"
}'
EmbeddingGemma: маленькая embedding-модель Google
Google описывает EmbeddingGemma как открытую embedding-модель примерно 300M параметров, ориентированную на on-device сценарии: мобильные устройства, ноутбуки и desktops.
Она обучена для 100+ разговорных языков и предназначена для:
- semantic search;
- retrieval;
- classification;
- clustering;
- semantic similarity.
В текущей документации Ollama
embeddinggemma входит в список рекомендованных embedding models наряду с
qwen3-embedding и
all-minilm.
ollama pull embeddinggemma
ollama run embeddinggemma "Проверка семантического поиска"
Qwen3 Reranker: второй этап поиска
В той же серии Qwen доступны rerankers 0.6B, 4B и 8B с context до 32K. Они instruction-aware и предназначены для text ranking.
Для домашнего RAG разумно начинать с 0.6B: reranker обрабатывает только несколько десятков candidates, но делает это для каждого пользовательского запроса.
reranker: 30 candidates → 5 лучших
Увеличивать reranker до 4B/8B стоит только после измерений: дополнительная latency должна давать реальный прирост Recall/MRR/NDCG на вашей базе.
Embeddings через Ollama: актуальный API
В текущем Ollama используется endpoint
POST /api/embed. Старый
/api/embeddings считается устаревшим.
Одна строка
curl http://localhost:11434/api/embed -d '{
"model": "embeddinggemma",
"input": "Как выбрать автоматический выключатель?"
}'
Batch embeddings
curl http://localhost:11434/api/embed -d '{
"model": "embeddinggemma",
"input": [
"УЗО реагирует на ток утечки.",
"Автомат защищает линию от перегрузки и короткого замыкания.",
"УЗИП ограничивает импульсное перенапряжение."
]
}'
Текущий API также поддерживает параметр
dimensions для моделей, которые допускают изменение размерности.
1024, 2560 или 4096 dimensions: больше не всегда лучше
Размерность embedding — количество чисел в векторе. Чем больше dimensions, тем больше:
- объём vector database;
- RAM для индекса;
- network/storage traffic;
- стоимость similarity search.
При миллионах chunks разница становится существенной.
Например, 1 000 000 vectors × 1024 float32 — уже примерно 3.8 ГиБ только сырого массива координат, до индекса и metadata.
Поэтому MRL интересен именно practically: если модель поддерживает сокращённую размерность, можно подобрать баланс retrieval quality ↔ index size.
Почему документы и запросы нужно кодировать одной моделью
Ollama прямо рекомендует использовать одну и ту же embedding model и для индексирования, и для пользовательских запросов.
Векторы разных моделей живут в разных representation spaces. Даже одинаковая размерность не делает их совместимыми.
Когда нужно полностью переиндексировать RAG-базу
Переиндексация нужна, если вы меняете:
- embedding model;
- embedding dimension;
- существенно меняете preprocessing;
- chunking strategy;
- нормализацию/формат входа, если он влияет на embeddings;
- instruction scheme у instruction-aware модели.
Cosine similarity: что именно сравнивает vector DB
Cosine similarity сравнивает направление векторов, а не их абсолютную длину. Для L2-normalized embeddings cosine особенно удобен.
Чем ближе значение к максимальному similarity вашей системы, тем семантически ближе embeddings. Но не используйте один фиксированный threshold из чужой статьи: распределение scores зависит от модели, domain и corpus.
Хорошая embedding-модель не спасёт плохой chunking
Если chunk содержит три несвязанные темы или обрывает важное определение пополам, embedding честно представляет этот плохой фрагмент.
Проверяйте:
- размер chunks;
- semantic boundaries;
- заголовки;
- metadata;
- overlap;
- таблицы и списки;
- OCR-ошибки;
- дубли страниц.
Для технических документов полезно хранить вместе с chunk название документа, раздел, дату, страницу и тип материала — потом это можно использовать для filters/reranking.
Dense retrieval + BM25: зачем гибридный поиск
Embeddings хорошо находят смысл. Но точные идентификаторы, артикулы, номера нормативов и редкие обозначения иногда лучше ищутся keyword/BM25 методом.
Для технической базы hybrid retrieval часто разумнее чистого vector search. Reranker затем может объединить кандидатов и выбрать лучший контекст.
Как запустить локальный reranker
Qwen3-Reranker-0.6B поддерживается через Sentence Transformers как
CrossEncoder.
pip install -U sentence-transformers
from sentence_transformers import CrossEncoder
model = CrossEncoder("Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B")
query = "Почему отключается УЗО?"
documents = [
"УЗО отключает цепь при обнаружении дифференциального тока.",
"Автоматический выключатель защищает проводку от перегрузки.",
"Wi-Fi 5 ГГц обычно быстрее, но имеет меньшую дальность."
]
ranking = model.rank(query, documents)
for item in ranking:
print(item)
Логика production pipeline:
Какие embeddings использовать для русского языка
Не выбирайте модель по одному англоязычному MTEB score. Для русскоязычного RAG нужен собственный retrieval test.
Qwen3 Embedding официально заявляет поддержку 100+ языков и cross-lingual retrieval. EmbeddingGemma также обучена на 100+ spoken languages. Это делает обе семьи логичными кандидатами для теста на русской базе.
У Qwen3 Embedding query может получать instruction. Разработчики рекомендуют формулировать instruction по-английски даже для multilingual retrieval, потому что training instructions преимущественно были английскими.
Как проверить retrieval quality до запуска всей базы
Сделайте небольшой golden set.
Не искусственные benchmark prompts, а ваши будущие запросы.
Для каждого вопроса разметьте, где действительно лежит ответ.
Попал ли правильный fragment в Top 5 / 10 / 20?
Сравните MRR/NDCG или хотя бы позицию правильного результата.
Простая метрика:
Если Recall@20 низкий — проблема в embedding/chunking/index. Если Recall@20 высокий, а правильный документ часто стоит на позиции 12–18 — reranker особенно полезен.
Нужно ли embedding-модели GPU
Не обязательно. Компактные embedding models часто нормально работают на CPU. GPU становится полезной при массовой первичной индексации большого corpus или при высоком числе запросов.
Это отдельный плюс локального RAG: генеративная LLM может работать на GPU, а лёгкая embedding model — на CPU или другой машине.
Где хранить vectors
Embedding model не является vector database. Векторы нужно хранить и искать отдельно.
Популярные классы решений:
- Chroma — простой локальный старт;
- Qdrant — полноценная vector database и filters;
- PostgreSQL + pgvector — если инфраструктура уже на PostgreSQL;
- FAISS — локальная библиотека индекса, не полноценная DB.
Выбор базы — отдельная задача. При небольшом corpus разница между vector stores обычно менее важна, чем chunking и embedding quality.
Главные ошибки
1. Использовать чат-модель вместо embedding model
LLM и embedding model обучаются для разных задач. Нужен специализированный embedding endpoint/model.
2. Менять model после индексирования
Нужно пересчитать embeddings всех документов.
3. Выбирать самую большую embedding model
Индексирование, RAM и latency могут вырасти сильнее реального выигрыша retrieval.
4. Увеличивать Top K вместо reranking
Передача 30 похожих chunks в LLM может ухудшить ответ и раздуть context.
5. Не тестировать русский corpus
Общий multilingual benchmark не заменяет ваши запросы и терминологию.
6. Игнорировать exact terms
Для моделей устройств, ГОСТов и кодов ошибок добавляйте BM25/keyword или metadata filters.
7. Считать reranker генеративной LLM
Он не отвечает на вопрос — он выдаёт relevance score/ranking.
Частые вопросы
Какая embedding-модель лучше для Ollama?
В текущей документации Ollama рекомендуются embeddinggemma, qwen3-embedding и all-minilm. Для русскоязычного/мультиязычного RAG разумно сначала сравнить EmbeddingGemma и Qwen3-Embedding 0.6B.
Нужна ли большая LLM для embeddings?
Нет. Embedding model — отдельная специализированная модель. Даже 300M–600M embedding models могут быть очень полезны для retrieval.
Что лучше: Qwen3-Embedding 0.6B или 8B?
8B значительно тяжелее. Она имеет смысл только если измерения на вашей базе показывают достаточный прирост качества. Для первого локального RAG начните с 0.6B.
Можно ли индексировать одной моделью, а искать другой?
Нет. Документы и queries должны быть представлены совместимым embedding space. При смене модели базу нужно переиндексировать.
Нужен ли reranker всегда?
Нет. Если правильный результат уже стабильно находится в Top 3–5, reranker только добавит latency. Он особенно полезен, когда retriever находит правильный chunk, но ранжирует его слишком низко.
Что лучше: vector search или BM25?
Они решают разные слабые места. Dense search хорошо ловит смысл, BM25 — точные термины. Для технического RAG часто полезен hybrid retrieval.
Какую размерность embeddings выбрать?
Если модель поддерживает MRL, меньшая dimension уменьшает индекс. Но качество нужно проверять на golden set. Максимальная размерность не автоматически оптимальна.
Можно ли embeddings считать полностью локально?
Да. Ollama, Sentence Transformers и другие runtimes позволяют считать embeddings без облачного API после скачивания модели.
Живой спрос
Почему embeddings и rerankers стали отдельной темой
В 2026 году локальный RAG перестал сводиться к вопросу «какую LLM запустить». В свежих обсуждениях пользователи отдельно сравнивают local embedding + reranking models, а при больших библиотеках в десятки тысяч PDF выбор embedding model делают до массовой индексации, потому что последующая замена означает полный re-index.
Отдельный интерес появился к локальным embeddings как к самостоятельной инфраструктуре: даже пользователи облачной генеративной модели запускают embeddings и rerankers дома ради приватной памяти, поиска и снижения API-зависимости.
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