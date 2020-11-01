gpt-oss-20b локально: Ollama, требования и запуск на 16 ГБ

Локальный ИИ · OpenAI · gpt-oss

gpt-oss-20b локально: запуск через Ollama, требования и возможности

gpt-oss-20b — open-weight reasoning-модель OpenAI, рассчитанная на локальные и специализированные сценарии. Она содержит около 21 млрд параметров, но благодаря Mixture-of-Experts активирует примерно 3,6 млрд параметров на токен и поставляется с нативной MXFP4-квантизацией. В результате модель можно запускать на системах примерно с 16 ГБ памяти — но длинный контекст и tools всё равно требуют запаса.

Актуально: сентябрь 2026 Ollama · Windows · Linux · macOS MXFP4 · MoE · 128K context
20.9B 3.6B active MXFP4 16 ГБ+ Tools Reasoning
Короткий ответ. Если у вас около 16 ГБ VRAM или unified memory, gpt-oss-20b — один из самых простых способов попробовать локальную reasoning-модель OpenAI. В Ollama достаточно выполнить ollama run gpt-oss:20b. Текущий пакет занимает около 14 ГБ, поддерживает 128K context, tools и reasoning. Но на 16 ГБ не стоит рассчитывать на максимальный 128K-контекст: KV-cache тоже занимает память.

Что такое gpt-oss-20b

gpt-oss-20b — open-weight модель OpenAI для локальных, low-latency и специализированных сценариев. В отличие от закрытых моделей ChatGPT, её веса доступны для скачивания и запуска на собственной инфраструктуре.

OpenAI выпускает две основные версии:

Локальный / consumer gpt-oss-20b

≈21B параметров, ≈3,6B активных на токен, около 16 ГБ памяти.

Workstation / server gpt-oss-120b

≈117B параметров, ≈5,1B активных на токен, рассчитан на значительно больший объём памяти.

Обе модели распространяются под Apache 2.0 и предназначены в том числе для reasoning, tool calling, structured output и fine-tuning.

gpt-oss — это не «ChatGPT без интернета»

Название OpenAI часто создаёт неправильное ожидание: будто gpt-oss — это загружаемая версия текущего ChatGPT. Это не так.

  • gpt-oss — отдельное семейство open-weight моделей;
  • оно не является тем же модельным стеком, который сейчас обслуживает ChatGPT;
  • gpt-oss не вызывается через стандартный OpenAI API как облачная модель;
  • интерфейс, память диалогов, web search и tools зависят от вашего runtime;
  • качество на конкретной задаче может быть выше или ниже других локальных моделей.
Правильнее говорить «локальная open-weight модель OpenAI», а не «локальный ChatGPT».

Почему 20B не означает 20 миллиардов активных параметров на каждом токене

gpt-oss-20b использует архитектуру Mixture-of-Experts (MoE). В модели есть набор experts, но для конкретного токена активируется только часть из них.

20.9B Общее число параметров модели в текущем Ollama metadata.
32 experts Число experts в MoE-слоях.
4 active experts Для токена используется лишь часть experts.
≈3.6B active Ориентир OpenAI по числу активных параметров на токен.

Именно поэтому нельзя сравнивать gpt-oss-20b с dense 20B только по числу в названии. MoE влияет на вычислительную нагрузку, но веса всех experts всё равно нужно хранить в памяти.

MoE уменьшает вычисления на токен, но не превращает 20B-модель в 3,6B по требованиям к памяти. Все веса должны где-то находиться — VRAM, unified memory или RAM.

Что такое MXFP4 и почему модель помещается примерно в 16 ГБ

gpt-oss поставляется с нативной квантизацией MoE-весов в формате MXFP4. Ollama указывает примерно 4,25 bits per parameter для этих весов.

Более 90% общего числа параметров приходится на MoE weights, поэтому их MXFP4-представление резко уменьшает memory footprint.

В актуальном Ollama registry локальный gpt-oss:20b занимает около 14 ГБ.

14 ГБ файл модели ≠ 14 ГБ итогового расхода VRAM

Сверх весов нужны:

  • KV-cache;
  • runtime buffers;
  • CUDA/ROCm/Metal overhead;
  • контекст;
  • память ОС и других GPU-приложений.

Поэтому 16 ГБ — минимально интересный уровень, а не обещание, что при любой настройке модель займёт ровно 16 ГБ.

Какое железо нужно для gpt-oss-20b

Конфигурация Практика
16 ГБ VRAM Официально рекомендуемый класс для локального запуска. Контекст придётся выбирать разумно.
24 ГБ VRAM Комфортнее: больше запас под KV-cache, tools и длинные сессии.
16–32 ГБ unified memory Подходит на поддерживаемых Apple Silicon системах; фактическая скорость зависит от SoC и memory bandwidth.
CPU + RAM Запуск возможен с offload/CPU, но интерактивная скорость может заметно снизиться.

Если у вас 8–12 ГБ VRAM, gpt-oss-20b всё ещё можно экспериментально запускать с системной RAM, но как полностью GPU-resident модель он уже не помещается.

Подробнее о расчётах: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.

Как запустить gpt-oss-20b через Ollama

Это самый простой официальный способ для домашнего ПК.

Шаг 1. Установите Ollama

Для Windows есть отдельный пошаговый материал: Ollama на Windows.

Шаг 2. Скачайте и запустите модель

Ollama
ollama run gpt-oss:20b

На первом запуске будет скачан пакет около 14 ГБ.

Только скачать

Без запуска чата
ollama pull gpt-oss:20b

Как проверить, где реально работает модель

После запуска в другом терминале:

Проверка размещения
ollama ps

Если модель полностью помещается на GPU, Ollama покажет GPU-resident размещение. Если часть ушла в CPU/RAM, это отразится в PROCESSOR.

На 16-ГБ карте сначала тестируйте умеренный context. Если сразу требовать десятки тысяч токенов, KV-cache может вытеснить часть модели в RAM и резко снизить скорость.

128K context: почему это не означает «128K на любой 16-ГБ GPU»

В текущем Ollama metadata у gpt-oss-20b указан context length 131072 токена.

Это архитектурный максимум модели, а не бесплатный ресурс. Чем больше активный контекст, тем больше KV-cache.

VRAM = веса + KV-cache + buffers + runtime + другие процессы

Поэтому практичный старт на 16 ГБ:

  • 8K–16K для обычного чата;
  • 16K–32K для документов и coding, если память позволяет;
  • 64K–128K — только после проверки реального расхода и offload.
Большой context может быть хуже большей модели. Если из-за 64K контекста inference начинает частично идти через CPU, меньший context нередко даёт намного более приятную систему.

Reasoning effort: low, medium и high

gpt-oss поддерживает настраиваемый reasoning effort. Идея проста: пользователь может выбирать компромисс между задержкой и глубиной рассуждения.

LOW Быстрее

Короткие вопросы, классификация, простые преобразования.

MEDIUM Баланс

Обычные reasoning и coding-задачи.

HIGH Больше reasoning

Сложные задачи, где дополнительная задержка оправдана.

Конкретный способ управления reasoning зависит от runtime и клиента. Не все GUI показывают этот параметр одинаково.

Tools, function calling и structured output

Одна из сильных сторон gpt-oss — ориентация на agentic use cases. Модель рассчитана на:

  • function/tool calling;
  • structured outputs;
  • Python tools;
  • web tools при наличии внешнего инструмента;
  • многошаговые agent workflows.

Важно: сама модель не получает интернет, shell или Python автоматически. Runtime/agent должен предоставить соответствующие tools.

Локальная модель + web tool уже не является полностью офлайн-системой. Inference может оставаться локальным, но инструмент способен отправлять запросы наружу.

Как обращаться к gpt-oss через локальный API Ollama

После загрузки Ollama предоставляет API по адресу:

http://localhost:11434
PowerShell
$body = @{
  model = "gpt-oss:20b"
  messages = @(
    @{
      role = "user"
      content = "Объясни разницу между RAM и VRAM кратко."
    }
  )
  stream = $false
} | ConvertTo-Json -Depth 5

Invoke-RestMethod `
  -Method Post `
  -Uri "http://localhost:11434/api/chat" `
  -ContentType "application/json" `
  -Body $body

Это позволяет использовать gpt-oss как backend для Open WebUI, IDE, собственных программ и automation.

gpt-oss-20b как модель для Codex и coding-agent

gpt-oss-20b используется в официальных локальных сценариях Codex CLI через Ollama и LM Studio.

Codex через локальный backend
codex --oss

Для coding-agent особенно важен большой context, потому что туда попадают файлы, tool schemas, diff, вывод тестов и история действий.

Полный материал: локальный ИИ для программирования: Codex, Ollama и LM Studio.

Можно ли использовать gpt-oss-20b полностью без интернета

Да — после того как модель и runtime уже скачаны. Для базового inference интернет не нужен.

Но проверяйте дополнительные компоненты:

  • cloud fallback;
  • web search;
  • MCP servers;
  • remote tools;
  • облачные embeddings;
  • telemetry конкретного интерфейса.

Самый простой тест — отключить сеть после скачивания модели и начать новый чат.

gpt-oss-20b или gpt-oss-120b

gpt-oss-20b gpt-oss-120b
Общие параметры ≈21B ≈117B
Активные параметры ≈3.6B ≈5.1B
Ollama package ≈14 ГБ ≈65 ГБ
Context 128K 128K
Практическая память ≈16 ГБ+ ≈60–80 ГБ класса системы
Домашний ПК Реалистично Требовательная workstation/multi-GPU/unified-memory система

Для обычной потребительской GPU версия 20b намного практичнее. 120b стоит рассматривать только при действительно большом объёме памяти.

Стоит ли выбирать gpt-oss-20b в 2026 году

Модель уже не новая, и local AI развивается очень быстро. Свежие модели Qwen и Gemma могут оказаться лучше на отдельных задачах или эффективнее по качеству на гигабайт.

Но gpt-oss-20b всё ещё интересна благодаря:

  • официальной поддержке OpenAI;
  • Apache 2.0;
  • native MXFP4;
  • reasoning effort;
  • tool calling;
  • Codex/agentic use cases;
  • хорошо документированному локальному запуску.
Отзывы сообщества противоречивы — и это нормально. В свежих обсуждениях 2026 года одни пользователи считают Qwen/Gemma более сильными, другие продолжают получать лучший результат от gpt-oss-20b на реальных аналитических и reasoning-задачах. Это хороший пример того, почему модель нужно тестировать на собственном workflow, а не выбирать по одному leaderboard.

Когда я бы начал именно с gpt-oss-20b

  • есть 16–24 ГБ памяти под модель;
  • нужны tools и structured output;
  • интересен локальный Codex;
  • нужна permissive Apache 2.0 license;
  • важна официальная документация локального запуска.

Когда сначала сравнил бы с другой моделью

  • только 8–12 ГБ VRAM;
  • нужен vision;
  • главная задача — русский язык;
  • нужен максимальный coding quality на 24 ГБ;
  • важна максимальная скорость tokens/s.

Типичные проблемы

Модель занимает больше ожидаемого

14 ГБ — размер package, а не весь runtime footprint. Уменьшите context и закройте другие GPU-приложения.

На 16 ГБ часть модели уходит в RAM

Проверьте ollama ps. Причиной может быть KV-cache, desktop VRAM usage или другой процесс.

128K работает очень медленно

Большой context резко увеличивает память и prompt processing. Начните с меньшего окна.

Tool calling не выполняется

Проверьте не только модель, но и клиент. Обычный чат не исполняет tools сам по себе.

Ответы хуже, чем ожидалось

Сравните reasoning effort и другую локальную модель на одинаковом наборе ваших запросов.

Частые вопросы

Сколько VRAM нужно для gpt-oss-20b?

OpenAI и Ollama ориентируют модель примерно на 16 ГБ VRAM или unified memory. Для длинного контекста 24 ГБ комфортнее.

Почему модель 20B занимает только около 14 ГБ?

Основная причина — Mixture-of-Experts и нативная MXFP4-квантизация MoE-весов. Это не означает, что runtime целиком требует только 14 ГБ.

Можно ли запускать gpt-oss-20b на 12 ГБ?

С CPU/RAM offload — можно экспериментировать, но полностью в 12 ГБ VRAM текущий 14-ГБ пакет не помещается.

Можно ли запустить gpt-oss-20b без видеокарты?

Технически да через CPU/RAM, но скорость будет зависеть от процессора и пропускной способности памяти. Для CPU-only обычно практичнее начать с меньшей модели.

Поддерживает ли gpt-oss-20b изображения?

Текущий Ollama gpt-oss:20b обозначен как text model. Для vision-задач лучше выбирать multimodal-модель.

Можно ли использовать gpt-oss коммерчески?

Веса распространяются по Apache 2.0; при этом нужно соблюдать применимые условия использования и лицензии других компонентов системы.

Это open source?

Корректнее называть gpt-oss open-weight моделью. Веса доступны и лицензированы под Apache 2.0, но термин open source для моделей имеет отдельные критерии и не всегда тождественен open weights.

Что лучше: gpt-oss-20b или Qwen?

Зависит от версии Qwen и задачи. Для tool calling, reasoning, русского языка, кода и скорости результаты могут различаться. Сравнивайте на своих запросах.

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Что читать дальше

Ollama на Windows Установка, GPU, API, контекст и каталог моделей. RAM и VRAM Почему 14 ГБ весов не равны 14 ГБ итоговой памяти. Локальный Codex gpt-oss-20b как backend для coding-agent.

Первичные источники

Документация

Локальный gpt-oss

Не уверены, поместится ли gpt-oss-20b на вашем ПК?

Можно удалённо проверить GPU, RAM и доступную VRAM, установить Ollama, настроить context и API, а затем сравнить gpt-oss-20b с другими локальными моделями на ваших реальных задачах.
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