gpt-oss-20b локально: Ollama, требования и запуск на 16 ГБ

Это отдельная open-weight модель. Она не является локальной копией текущего ChatGPT.

Не «локальный ChatGPT» Это отдельная open-weight модель. Она не является локальной копией текущего ChatGPT.

OpenAI рекомендует около 16 ГБ VRAM или unified memory для 20b.

Память OpenAI рекомендует около 16 ГБ VRAM или unified memory для 20b.

gpt-oss-20b — open-weight reasoning-модель OpenAI, рассчитанная на локальные и специализированные сценарии. Она содержит около 21 млрд параметров, но благодаря Mixture-of-Experts активирует примерно 3,6 млрд параметров на токен и поставляется с нативной MXFP4-квантизацией. В результате модель можно запускать на системах примерно с 16 ГБ памяти — но длинный контекст и tools всё равно требуют запаса.

Короткий ответ. Если у вас около 16 ГБ VRAM или unified memory, gpt-oss-20b — один из самых простых способов попробовать локальную reasoning-модель OpenAI. В Ollama достаточно выполнить ollama run gpt-oss:20b . Текущий пакет занимает около 14 ГБ, поддерживает 128K context, tools и reasoning. Но на 16 ГБ не стоит рассчитывать на максимальный 128K-контекст: KV-cache тоже занимает память.

Что такое gpt-oss-20b

gpt-oss-20b — open-weight модель OpenAI для локальных, low-latency и специализированных сценариев. В отличие от закрытых моделей ChatGPT, её веса доступны для скачивания и запуска на собственной инфраструктуре.

OpenAI выпускает две основные версии:

Локальный / consumer gpt-oss-20b ≈21B параметров, ≈3,6B активных на токен, около 16 ГБ памяти. Workstation / server gpt-oss-120b ≈117B параметров, ≈5,1B активных на токен, рассчитан на значительно больший объём памяти.

Обе модели распространяются под Apache 2.0 и предназначены в том числе для reasoning, tool calling, structured output и fine-tuning.

gpt-oss — это не «ChatGPT без интернета»

Название OpenAI часто создаёт неправильное ожидание: будто gpt-oss — это загружаемая версия текущего ChatGPT. Это не так.

gpt-oss — отдельное семейство open-weight моделей;

оно не является тем же модельным стеком, который сейчас обслуживает ChatGPT;

gpt-oss не вызывается через стандартный OpenAI API как облачная модель;

интерфейс, память диалогов, web search и tools зависят от вашего runtime;

качество на конкретной задаче может быть выше или ниже других локальных моделей.

Правильнее говорить «локальная open-weight модель OpenAI», а не «локальный ChatGPT».

Почему 20B не означает 20 миллиардов активных параметров на каждом токене

gpt-oss-20b использует архитектуру Mixture-of-Experts (MoE). В модели есть набор experts, но для конкретного токена активируется только часть из них.

20.9B Общее число параметров модели в текущем Ollama metadata. 32 experts Число experts в MoE-слоях. 4 active experts Для токена используется лишь часть experts. ≈3.6B active Ориентир OpenAI по числу активных параметров на токен.

Именно поэтому нельзя сравнивать gpt-oss-20b с dense 20B только по числу в названии. MoE влияет на вычислительную нагрузку, но веса всех experts всё равно нужно хранить в памяти.

MoE уменьшает вычисления на токен, но не превращает 20B-модель в 3,6B по требованиям к памяти. Все веса должны где-то находиться — VRAM, unified memory или RAM.

Что такое MXFP4 и почему модель помещается примерно в 16 ГБ

gpt-oss поставляется с нативной квантизацией MoE-весов в формате MXFP4. Ollama указывает примерно 4,25 bits per parameter для этих весов.

Более 90% общего числа параметров приходится на MoE weights, поэтому их MXFP4-представление резко уменьшает memory footprint.

В актуальном Ollama registry локальный gpt-oss:20b занимает около 14 ГБ.

14 ГБ файл модели ≠ 14 ГБ итогового расхода VRAM

Сверх весов нужны:

KV-cache;

runtime buffers;

CUDA/ROCm/Metal overhead;

контекст;

память ОС и других GPU-приложений.

Поэтому 16 ГБ — минимально интересный уровень, а не обещание, что при любой настройке модель займёт ровно 16 ГБ.

Какое железо нужно для gpt-oss-20b

Конфигурация Практика 16 ГБ VRAM Официально рекомендуемый класс для локального запуска. Контекст придётся выбирать разумно. 24 ГБ VRAM Комфортнее: больше запас под KV-cache, tools и длинные сессии. 16–32 ГБ unified memory Подходит на поддерживаемых Apple Silicon системах; фактическая скорость зависит от SoC и memory bandwidth. CPU + RAM Запуск возможен с offload/CPU, но интерактивная скорость может заметно снизиться.

Если у вас 8–12 ГБ VRAM, gpt-oss-20b всё ещё можно экспериментально запускать с системной RAM, но как полностью GPU-resident модель он уже не помещается.

Подробнее о расчётах: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.

Как запустить gpt-oss-20b через Ollama

Это самый простой официальный способ для домашнего ПК.

Шаг 1. Установите Ollama

Для Windows есть отдельный пошаговый материал: Ollama на Windows.

Шаг 2. Скачайте и запустите модель

Ollama ollama run gpt-oss:20b

На первом запуске будет скачан пакет около 14 ГБ.

Только скачать

Без запуска чата ollama pull gpt-oss:20b

Как проверить, где реально работает модель

После запуска в другом терминале:

Проверка размещения ollama ps

Если модель полностью помещается на GPU, Ollama покажет GPU-resident размещение. Если часть ушла в CPU/RAM, это отразится в PROCESSOR.

На 16-ГБ карте сначала тестируйте умеренный context. Если сразу требовать десятки тысяч токенов, KV-cache может вытеснить часть модели в RAM и резко снизить скорость.

128K context: почему это не означает «128K на любой 16-ГБ GPU»

В текущем Ollama metadata у gpt-oss-20b указан context length 131072 токена.

Это архитектурный максимум модели, а не бесплатный ресурс. Чем больше активный контекст, тем больше KV-cache.

VRAM = веса + KV-cache + buffers + runtime + другие процессы

Поэтому практичный старт на 16 ГБ:

8K–16K для обычного чата;

16K–32K для документов и coding, если память позволяет;

64K–128K — только после проверки реального расхода и offload.

Большой context может быть хуже большей модели. Если из-за 64K контекста inference начинает частично идти через CPU, меньший context нередко даёт намного более приятную систему.

Reasoning effort: low, medium и high

gpt-oss поддерживает настраиваемый reasoning effort. Идея проста: пользователь может выбирать компромисс между задержкой и глубиной рассуждения.

LOW Быстрее Короткие вопросы, классификация, простые преобразования. MEDIUM Баланс Обычные reasoning и coding-задачи. HIGH Больше reasoning Сложные задачи, где дополнительная задержка оправдана.

Конкретный способ управления reasoning зависит от runtime и клиента. Не все GUI показывают этот параметр одинаково.

Одна из сильных сторон gpt-oss — ориентация на agentic use cases. Модель рассчитана на:

function/tool calling;

structured outputs;

Python tools;

web tools при наличии внешнего инструмента;

многошаговые agent workflows.

Важно: сама модель не получает интернет, shell или Python автоматически. Runtime/agent должен предоставить соответствующие tools.

Локальная модель + web tool уже не является полностью офлайн-системой. Inference может оставаться локальным, но инструмент способен отправлять запросы наружу.

Как обращаться к gpt-oss через локальный API Ollama

После загрузки Ollama предоставляет API по адресу:

http://localhost:11434

PowerShell $body = @{ model = "gpt-oss:20b" messages = @( @{ role = "user" content = "Объясни разницу между RAM и VRAM кратко." } ) stream = $false } | ConvertTo-Json -Depth 5 Invoke-RestMethod ` -Method Post ` -Uri "http://localhost:11434/api/chat" ` -ContentType "application/json" ` -Body $body

Это позволяет использовать gpt-oss как backend для Open WebUI, IDE, собственных программ и automation.

gpt-oss-20b как модель для Codex и coding-agent

gpt-oss-20b используется в официальных локальных сценариях Codex CLI через Ollama и LM Studio.

Codex через локальный backend codex --oss

Для coding-agent особенно важен большой context, потому что туда попадают файлы, tool schemas, diff, вывод тестов и история действий.

Полный материал: локальный ИИ для программирования: Codex, Ollama и LM Studio.

Можно ли использовать gpt-oss-20b полностью без интернета

Да — после того как модель и runtime уже скачаны. Для базового inference интернет не нужен.

Но проверяйте дополнительные компоненты:

cloud fallback;

web search;

MCP servers;

remote tools;

облачные embeddings;

telemetry конкретного интерфейса.

Самый простой тест — отключить сеть после скачивания модели и начать новый чат.

gpt-oss-20b или gpt-oss-120b

gpt-oss-20b gpt-oss-120b Общие параметры ≈21B ≈117B Активные параметры ≈3.6B ≈5.1B Ollama package ≈14 ГБ ≈65 ГБ Context 128K 128K Практическая память ≈16 ГБ+ ≈60–80 ГБ класса системы Домашний ПК Реалистично Требовательная workstation/multi-GPU/unified-memory система

Для обычной потребительской GPU версия 20b намного практичнее. 120b стоит рассматривать только при действительно большом объёме памяти.

Стоит ли выбирать gpt-oss-20b в 2026 году

Модель уже не новая, и local AI развивается очень быстро. Свежие модели Qwen и Gemma могут оказаться лучше на отдельных задачах или эффективнее по качеству на гигабайт.

Но gpt-oss-20b всё ещё интересна благодаря:

официальной поддержке OpenAI;

Apache 2.0;

native MXFP4;

reasoning effort;

tool calling;

Codex/agentic use cases;

хорошо документированному локальному запуску.

Отзывы сообщества противоречивы — и это нормально. В свежих обсуждениях 2026 года одни пользователи считают Qwen/Gemma более сильными, другие продолжают получать лучший результат от gpt-oss-20b на реальных аналитических и reasoning-задачах. Это хороший пример того, почему модель нужно тестировать на собственном workflow, а не выбирать по одному leaderboard.

Когда я бы начал именно с gpt-oss-20b

есть 16–24 ГБ памяти под модель;

нужны tools и structured output;

интересен локальный Codex;

нужна permissive Apache 2.0 license;

важна официальная документация локального запуска.

Когда сначала сравнил бы с другой моделью

только 8–12 ГБ VRAM;

нужен vision;

главная задача — русский язык;

нужен максимальный coding quality на 24 ГБ;

важна максимальная скорость tokens/s.

Типичные проблемы

Модель занимает больше ожидаемого

14 ГБ — размер package, а не весь runtime footprint. Уменьшите context и закройте другие GPU-приложения.

На 16 ГБ часть модели уходит в RAM

Проверьте ollama ps . Причиной может быть KV-cache, desktop VRAM usage или другой процесс.

128K работает очень медленно

Большой context резко увеличивает память и prompt processing. Начните с меньшего окна.

Tool calling не выполняется

Проверьте не только модель, но и клиент. Обычный чат не исполняет tools сам по себе.

Ответы хуже, чем ожидалось

Сравните reasoning effort и другую локальную модель на одинаковом наборе ваших запросов.

Частые вопросы

Сколько VRAM нужно для gpt-oss-20b? OpenAI и Ollama ориентируют модель примерно на 16 ГБ VRAM или unified memory. Для длинного контекста 24 ГБ комфортнее. Почему модель 20B занимает только около 14 ГБ? Основная причина — Mixture-of-Experts и нативная MXFP4-квантизация MoE-весов. Это не означает, что runtime целиком требует только 14 ГБ. Можно ли запускать gpt-oss-20b на 12 ГБ? С CPU/RAM offload — можно экспериментировать, но полностью в 12 ГБ VRAM текущий 14-ГБ пакет не помещается. Можно ли запустить gpt-oss-20b без видеокарты? Технически да через CPU/RAM, но скорость будет зависеть от процессора и пропускной способности памяти. Для CPU-only обычно практичнее начать с меньшей модели. Поддерживает ли gpt-oss-20b изображения? Текущий Ollama gpt-oss:20b обозначен как text model. Для vision-задач лучше выбирать multimodal-модель. Можно ли использовать gpt-oss коммерчески? Веса распространяются по Apache 2.0; при этом нужно соблюдать применимые условия использования и лицензии других компонентов системы. Это open source? Корректнее называть gpt-oss open-weight моделью. Веса доступны и лицензированы под Apache 2.0, но термин open source для моделей имеет отдельные критерии и не всегда тождественен open weights. Что лучше: gpt-oss-20b или Qwen? Зависит от версии Qwen и задачи. Для tool calling, reasoning, русского языка, кода и скорости результаты могут различаться. Сравнивайте на своих запросах.