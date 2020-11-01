gpt-oss-20b локально: Ollama, требования и запуск на 16 ГБ

Локальный ИИ · OpenAI · gpt-oss
gpt-oss-20b локально: запуск через Ollama, требования и возможности
gpt-oss-20b — open-weight reasoning-модель OpenAI, рассчитанная на локальные и специализированные сценарии. Она содержит около 21 млрд параметров, но благодаря Mixture-of-Experts активирует примерно 3,6 млрд параметров на токен и поставляется с нативной MXFP4-квантизацией. В результате модель можно запускать на системах примерно с 16 ГБ памяти — но длинный контекст и tools всё равно требуют запаса.
ollama run gpt-oss:20b. Текущий пакет занимает около 14 ГБ, поддерживает 128K context, tools и reasoning. Но на 16 ГБ не стоит рассчитывать на максимальный 128K-контекст: KV-cache тоже занимает память.
Что такое gpt-oss-20b
gpt-oss-20b — open-weight модель OpenAI для локальных, low-latency и специализированных сценариев. В отличие от закрытых моделей ChatGPT, её веса доступны для скачивания и запуска на собственной инфраструктуре.
OpenAI выпускает две основные версии:
≈21B параметров, ≈3,6B активных на токен, около 16 ГБ памяти.
≈117B параметров, ≈5,1B активных на токен, рассчитан на значительно больший объём памяти.
Обе модели распространяются под Apache 2.0 и предназначены в том числе для reasoning, tool calling, structured output и fine-tuning.
gpt-oss — это не «ChatGPT без интернета»
Название OpenAI часто создаёт неправильное ожидание: будто gpt-oss — это загружаемая версия текущего ChatGPT. Это не так.
- gpt-oss — отдельное семейство open-weight моделей;
- оно не является тем же модельным стеком, который сейчас обслуживает ChatGPT;
- gpt-oss не вызывается через стандартный OpenAI API как облачная модель;
- интерфейс, память диалогов, web search и tools зависят от вашего runtime;
- качество на конкретной задаче может быть выше или ниже других локальных моделей.
Почему 20B не означает 20 миллиардов активных параметров на каждом токене
gpt-oss-20b использует архитектуру Mixture-of-Experts (MoE). В модели есть набор experts, но для конкретного токена активируется только часть из них.
Именно поэтому нельзя сравнивать gpt-oss-20b с dense 20B только по числу в названии. MoE влияет на вычислительную нагрузку, но веса всех experts всё равно нужно хранить в памяти.
Что такое MXFP4 и почему модель помещается примерно в 16 ГБ
gpt-oss поставляется с нативной квантизацией MoE-весов в формате MXFP4. Ollama указывает примерно 4,25 bits per parameter для этих весов.
Более 90% общего числа параметров приходится на MoE weights, поэтому их MXFP4-представление резко уменьшает memory footprint.
В актуальном Ollama registry локальный
gpt-oss:20b занимает около 14 ГБ.
Сверх весов нужны:
- KV-cache;
- runtime buffers;
- CUDA/ROCm/Metal overhead;
- контекст;
- память ОС и других GPU-приложений.
Поэтому 16 ГБ — минимально интересный уровень, а не обещание, что при любой настройке модель займёт ровно 16 ГБ.
Какое железо нужно для gpt-oss-20b
|Конфигурация
|Практика
|16 ГБ VRAM
|Официально рекомендуемый класс для локального запуска. Контекст придётся выбирать разумно.
|24 ГБ VRAM
|Комфортнее: больше запас под KV-cache, tools и длинные сессии.
|16–32 ГБ unified memory
|Подходит на поддерживаемых Apple Silicon системах; фактическая скорость зависит от SoC и memory bandwidth.
|CPU + RAM
|Запуск возможен с offload/CPU, но интерактивная скорость может заметно снизиться.
Если у вас 8–12 ГБ VRAM, gpt-oss-20b всё ещё можно экспериментально запускать с системной RAM, но как полностью GPU-resident модель он уже не помещается.
Подробнее о расчётах: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.
Как запустить gpt-oss-20b через Ollama
Это самый простой официальный способ для домашнего ПК.
Шаг 1. Установите Ollama
Для Windows есть отдельный пошаговый материал: Ollama на Windows.
Шаг 2. Скачайте и запустите модель
ollama run gpt-oss:20b
На первом запуске будет скачан пакет около 14 ГБ.
Только скачать
ollama pull gpt-oss:20b
Как проверить, где реально работает модель
После запуска в другом терминале:
ollama ps
Если модель полностью помещается на GPU, Ollama покажет GPU-resident размещение. Если часть ушла в CPU/RAM, это отразится в PROCESSOR.
128K context: почему это не означает «128K на любой 16-ГБ GPU»
В текущем Ollama metadata у gpt-oss-20b указан context length 131072 токена.
Это архитектурный максимум модели, а не бесплатный ресурс. Чем больше активный контекст, тем больше KV-cache.
Поэтому практичный старт на 16 ГБ:
- 8K–16K для обычного чата;
- 16K–32K для документов и coding, если память позволяет;
- 64K–128K — только после проверки реального расхода и offload.
Reasoning effort: low, medium и high
gpt-oss поддерживает настраиваемый reasoning effort. Идея проста: пользователь может выбирать компромисс между задержкой и глубиной рассуждения.
Короткие вопросы, классификация, простые преобразования.
Обычные reasoning и coding-задачи.
Сложные задачи, где дополнительная задержка оправдана.
Конкретный способ управления reasoning зависит от runtime и клиента. Не все GUI показывают этот параметр одинаково.
Tools, function calling и structured output
Одна из сильных сторон gpt-oss — ориентация на agentic use cases. Модель рассчитана на:
- function/tool calling;
- structured outputs;
- Python tools;
- web tools при наличии внешнего инструмента;
- многошаговые agent workflows.
Важно: сама модель не получает интернет, shell или Python автоматически. Runtime/agent должен предоставить соответствующие tools.
Как обращаться к gpt-oss через локальный API Ollama
После загрузки Ollama предоставляет API по адресу:
$body = @{
model = "gpt-oss:20b"
messages = @(
@{
role = "user"
content = "Объясни разницу между RAM и VRAM кратко."
}
)
stream = $false
} | ConvertTo-Json -Depth 5
Invoke-RestMethod `
-Method Post `
-Uri "http://localhost:11434/api/chat" `
-ContentType "application/json" `
-Body $body
Это позволяет использовать gpt-oss как backend для Open WebUI, IDE, собственных программ и automation.
gpt-oss-20b как модель для Codex и coding-agent
gpt-oss-20b используется в официальных локальных сценариях Codex CLI через Ollama и LM Studio.
codex --oss
Для coding-agent особенно важен большой context, потому что туда попадают файлы, tool schemas, diff, вывод тестов и история действий.
Полный материал: локальный ИИ для программирования: Codex, Ollama и LM Studio.
Можно ли использовать gpt-oss-20b полностью без интернета
Да — после того как модель и runtime уже скачаны. Для базового inference интернет не нужен.
Но проверяйте дополнительные компоненты:
- cloud fallback;
- web search;
- MCP servers;
- remote tools;
- облачные embeddings;
- telemetry конкретного интерфейса.
Самый простой тест — отключить сеть после скачивания модели и начать новый чат.
gpt-oss-20b или gpt-oss-120b
|gpt-oss-20b
|gpt-oss-120b
|Общие параметры
|≈21B
|≈117B
|Активные параметры
|≈3.6B
|≈5.1B
|Ollama package
|≈14 ГБ
|≈65 ГБ
|Context
|128K
|128K
|Практическая память
|≈16 ГБ+
|≈60–80 ГБ класса системы
|Домашний ПК
|Реалистично
|Требовательная workstation/multi-GPU/unified-memory система
Для обычной потребительской GPU версия 20b намного практичнее. 120b стоит рассматривать только при действительно большом объёме памяти.
Стоит ли выбирать gpt-oss-20b в 2026 году
Модель уже не новая, и local AI развивается очень быстро. Свежие модели Qwen и Gemma могут оказаться лучше на отдельных задачах или эффективнее по качеству на гигабайт.
Но gpt-oss-20b всё ещё интересна благодаря:
- официальной поддержке OpenAI;
- Apache 2.0;
- native MXFP4;
- reasoning effort;
- tool calling;
- Codex/agentic use cases;
- хорошо документированному локальному запуску.
Когда я бы начал именно с gpt-oss-20b
- есть 16–24 ГБ памяти под модель;
- нужны tools и structured output;
- интересен локальный Codex;
- нужна permissive Apache 2.0 license;
- важна официальная документация локального запуска.
Когда сначала сравнил бы с другой моделью
- только 8–12 ГБ VRAM;
- нужен vision;
- главная задача — русский язык;
- нужен максимальный coding quality на 24 ГБ;
- важна максимальная скорость tokens/s.
Типичные проблемы
Модель занимает больше ожидаемого
14 ГБ — размер package, а не весь runtime footprint. Уменьшите context и закройте другие GPU-приложения.
На 16 ГБ часть модели уходит в RAM
Проверьте
ollama ps. Причиной может быть KV-cache, desktop VRAM usage или другой процесс.
128K работает очень медленно
Большой context резко увеличивает память и prompt processing. Начните с меньшего окна.
Tool calling не выполняется
Проверьте не только модель, но и клиент. Обычный чат не исполняет tools сам по себе.
Ответы хуже, чем ожидалось
Сравните reasoning effort и другую локальную модель на одинаковом наборе ваших запросов.
Частые вопросы
Сколько VRAM нужно для gpt-oss-20b?
OpenAI и Ollama ориентируют модель примерно на 16 ГБ VRAM или unified memory. Для длинного контекста 24 ГБ комфортнее.
Почему модель 20B занимает только около 14 ГБ?
Основная причина — Mixture-of-Experts и нативная MXFP4-квантизация MoE-весов. Это не означает, что runtime целиком требует только 14 ГБ.
Можно ли запускать gpt-oss-20b на 12 ГБ?
С CPU/RAM offload — можно экспериментировать, но полностью в 12 ГБ VRAM текущий 14-ГБ пакет не помещается.
Можно ли запустить gpt-oss-20b без видеокарты?
Технически да через CPU/RAM, но скорость будет зависеть от процессора и пропускной способности памяти. Для CPU-only обычно практичнее начать с меньшей модели.
Поддерживает ли gpt-oss-20b изображения?
Текущий Ollama gpt-oss:20b обозначен как text model. Для vision-задач лучше выбирать multimodal-модель.
Можно ли использовать gpt-oss коммерчески?
Веса распространяются по Apache 2.0; при этом нужно соблюдать применимые условия использования и лицензии других компонентов системы.
Это open source?
Корректнее называть gpt-oss open-weight моделью. Веса доступны и лицензированы под Apache 2.0, но термин open source для моделей имеет отдельные критерии и не всегда тождественен open weights.
Что лучше: gpt-oss-20b или Qwen?
Зависит от версии Qwen и задачи. Для tool calling, reasoning, русского языка, кода и скорости результаты могут различаться. Сравнивайте на своих запросах.
Первичные источники
Документация
Локальный gpt-oss