Hermes Agent: самообучающийся AI-ассистент с памятью, Telegram и локальными LLM
Hermes Agent · Nous Research · self-improving agent · Telegram · local LLM

Hermes Agent: самообучающийся AI-ассистент с памятью, Telegram и локальными LLM

Hermes Agent от Nous Research — один из самых заметных open-source personal-agent проектов 2026 года. Его ключевая идея не просто в постоянной памяти: Hermes умеет превращать найденный в работе способ решения задачи в reusable skill, улучшать этот skill после новых запусков, поддерживать небольшой набор важных фактов в постоянной памяти и искать детали по всем прошлым разговорам. Тот же agent можно использовать в CLI, Desktop, Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, IDE и по расписанию.

v0.21.4 release v2026.9.21 опубликован 21 сентября 2026 года
≈247 тыс. stars сильный GitHub momentum; значение меняется ежедневно
MIT · Python 3.11–3.13 Windows, Linux, macOS, WSL2 и Termux
Hermes Agent на GitHub Установка Безопасность
«The agent that grows with you»

Hermes пытается накапливать не только историю разговоров, но и рабочие навыки

Большинство LLM-агентов после сложной задачи остаются почти такими же, какими были до неё. Максимум сохраняется chat history. Hermes строит более явный learning loop: краткие устойчивые факты кладутся в memory, длинные повторяемые процедуры — в skills, а прошлые sessions остаются доступными для полнотекстового поиска.

Новая задачаprompt + tools
Опытчто сработало и где были ошибки
Learning loopmemory · skill · background review
Будущая sessionиспользует накопленное
01General-purpose agent

Код, research, shell, web, файлы, automation и messaging.

02Provider-agnostic

Nous, OpenAI, Anthropic, OpenRouter, local endpoints и многие другие.

03Persistent

Memory, sessions, skills, cron и profiles переживают перезапуск.

04Self-improving — в инженерном смысле

Он редактирует свои инструкции/skills и память; веса LLM сами по себе не обучаются.

Важно: «самообучающийся» здесь не означает fine-tuning модели.

Hermes не переписывает веса GPT/Claude/Qwen. Он улучшает внешний agent layer: memory, procedural skills, routing и накопленный опыт.

Главное отличие от обычного personal assistant

Процедурная память: если Hermes нашёл рабочий способ, он может превратить его в skill

Agent имеет tool skill_manage. Когда в ходе задачи обнаруживается повторяемый многошаговый workflow, ошибка с рабочим обходным путём или пользователь исправляет метод, Hermes может сохранить результат как skill для будущих sessions.

Факт «Проект использует pnpm»

Короткий durable fact логичнее сохранить в memory.

Skill «Как выпускать релиз этого проекта»

Много шагов, команды, проверки и pitfalls — procedural memory.

Session search «Что мы обсуждали две недели назад?»

Детали можно найти в полном архиве прошлых conversations.

Background review

После turn отдельный review fork может пересмотреть conversation, сохранить compact memory entry или обновить skill. По умолчанию пользователь видит короткое уведомление вроде Memory updated. Review можно вынести на более дешёвую auxiliary model и ограничить token budget.

По умолчанию agent skill writes не требуют human approval.

Настройка skills.write_approval по умолчанию выключена, как и heuristic skills.guard_agent_created. Для серьёзной рабочей среды разумно включить approval, чтобы новые/изменённые skills сначала попадали в pending review. 

skills:
  write_approval: true
  guard_agent_created: true
Память специально ограничена

Hermes не пытается держать всю жизнь пользователя в system prompt

MEMORY.md 2 200 символов

Environment facts, conventions и основные learned lessons.

USER.md 1 375 символов

Предпочтения пользователя, стиль взаимодействия и ожидания.

state.db Полные sessions + FTS5

История сообщений и tool calls хранится отдельно и ищется по запросу.

Оба memory-файла лежат в ~/.hermes/memories/ и загружаются как frozen snapshot при старте новой session. Если лимит исчерпан, запись не обрезается молча: tool возвращает ошибку, после чего agent должен сам консолидировать старое.

СлойДля чегоСтоимость в prompt
Persistent memoryСамые важные фактыВсегда присутствует
Session searchКонкретные детали прошлых conversationsТолько по запросу
SkillПовторяемая процедураЗагружается, когда релевантна

Для более сложных сценариев Hermes поддерживает внешние memory providers. Current docs перечисляют восемь plugin backends, включая Mem0; одновременно активен только один внешний provider, а встроенные MEMORY.md/USER.md продолжают работать.

Mem0 Отдельная memory layer для AI-agents → Letta Code Memory-first architecture и MemFS →
Проблема self-improvement: skills начинают копиться

Curator обслуживает навыки, которые Hermes создал сам

Если agent постоянно создаёт skills, через несколько месяцев можно получить дубли, устаревшие инструкции и противоречащие процедуры. Поэтому Hermes имеет отдельный Curator.

ReviewОценивает agent-created skills

Ищет overlap, устаревание и слабые procedures.

ConsolidateОбъединяет близкие навыки

Снижает duplication.

ArchiveНе удаляет безвозвратно

Obsolete skill уходит в recoverable archive.

PinЗащитить важный skill

Pinned skill Curator не архивирует.

SnapshotBackup перед mutation

Перед реальным run создаётся snapshot skills directory.

LedgerКто и что изменил

Append-only JSONL audit ledger с before/after hashes.

hermes curator status
hermes curator run --dry-run
hermes curator run
hermes curator backup
hermes curator rollback --list
hermes curator pin release-workflow
Curator специально не трогает ваши hand-written и hub-installed skills.

Автоматическое обслуживание ориентировано на навыки, созданные background learning path самого агента.

Native Windows теперь поддерживается официально

Установка Hermes Agent

Windows PowerShell

iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)

Linux / macOS / WSL2 / Termux

curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash

Installer сам ставит/настраивает uv, Python 3.11, Node.js, ripgrep и ffmpeg. На native Windows при отсутствии Git он может установить изолированный portable MinGit и использовать его Git Bash для shell commands.

Python3.11 ≤ Python < 3.14

Current pyproject.toml намеренно запрещает Python 3.14.

Node26 ставится installer'ом

Существующие 22.22+, 24.11+ или 26+ могут использоваться как есть.

WindowsNative или WSL2

CLI, gateway, TUI и tools работают без обязательного WSL.

DesktopWindows/macOS

Графическая оболочка поверх тех же config, sessions и skills.

После установки

hermes --version
hermes doctor
hermes model
hermes
На дату проверки появился Hermes Agent v0.21.4 / v2026.9.21.

Release опубликован 21 сентября. Из-за совсем свежего тега отдельные поисковые кэши GitHub ещё могут показывать v0.21.3 от 14 сентября.

Provider-agnostic

Один Hermes profile можно переключать между облачными и локальными моделями

hermes model
NousNous Portal

OAuth/subscription path и bundled tool gateway.

OpenAIAPI или Codex/ChatGPT subscription path

Current providers поддерживают несколько вариантов auth.

AnthropicClaude

API и поддерживаемые OAuth paths.

OpenRouterБольшой каталог моделей

Удобен для provider switching/fallback.

CustomvLLM / SGLang / Ollama

OpenAI-compatible endpoint.

Local runtimeManaged llama.cpp

Desktop умеет установить engine и подобрать модель.

Hermes требует минимум 64K context window.

Current quickstart прямо отклоняет модели с меньшим окном: многошаговый tool-calling workflow не помещается в слишком короткий context. Для local model это нужно учитывать ещё до загрузки quant.

Local AI без обязательного API key

Два нормальных пути: managed llama.cpp или собственный Ollama server

Managed local models

В Hermes Desktop можно открыть Settings → Providers → Local Models, установить официальный llama.cpp runtime, скачать model и сделать её основной. Runtime запускается/останавливается вместе с Hermes.

Current hardware guide указывает: Windows/Linux — NVIDIA CUDA или CPU; macOS — Apple Silicon/Metal; есть Vulkan builds для AMD. 8 GB VRAM подходят небольшим catalog models, а 16 GB+ дают больше пространства для 27–35B class. Это ориентиры проекта, а не гарантия одинаковой скорости на всех GPU.

Ollama

ollama pull qwen2.5-coder:32b
ollama serve

hermes model

Для manual config:

model:
  default: qwen2.5-coder:32b
  provider: custom
  base_url: http://localhost:11434/v1
  context_length: 64000
«Локальная модель» не означает «Hermes вообще не пользуется сетью».

Inference может быть полностью local, но web search, Telegram, MCP и другие integrations по своей природе могут обращаться во внешнюю сеть.

LM Studio vs Ollama Выбор local inference runtime →
Hermes на VPS + Telegram = always-on assistant

Telegram можно настроить через Desktop/QR или вручную через BotFather

Самый простой CLI setup

hermes gateway setup

Wizard предлагает Telegram, просит bot token и numeric user ID. Для manual setup: 

# ~/.hermes/.env

TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:YOUR_BOT_TOKEN
TELEGRAM_ALLOWED_USERS=123456789
hermes gateway

Telegram integration поддерживает text, voice, images и file attachments. Voice memo можно автоматически транскрибировать, а cron results отправлять обратно в тот же channel.

Pairing вместо заранее известного ID

hermes pairing list
hermes pairing approve telegram <CODE>
hermes pairing revoke telegram <USER_ID>
Default gateway policy fail-closed.

Если allowlist/pairing не настроены и allow-all не включён, неизвестные пользователи не получают доступ к агенту. GATEWAY_ALLOW_ALL_USERS=true и platform allow-all flags для personal assistant включать без необходимости не стоит.

Автоматизация без отдельного cron-фреймворка

Hermes может сам создавать recurring jobs через обычную беседу

/cron add "every 2h" "Check server status"
/cron add "every 1h" "Summarize new feed items" --skill blogwatcher

Или из standalone CLI:

hermes cron create "every 2h" "Check server status"
Agent jobНовая agent session

Использует обычный tool list и выбранные skills.

No-agentПросто script по расписанию

stdout доставляется без LLM call и token cost.

WebhookЗапустить job событием

Например PR feedback или внешний alert.

DeliveryВернуть результат туда, где нужен

Origin chat, configured platform или local file.

В актуальной линии cron jobs могут иметь собственную persistent memory и per-job reasoning effort. Это позволяет дешёвую routine выполнять на минимальном reasoning, а тяжёлый ежедневный анализ — на более высоком.

Cron jobs не могут рекурсивно создавать новые cron jobs.

Hermes специально выключает cron-management tools внутри scheduled execution, чтобы ошибка модели не породила саморастущий цикл расписаний.

v0.21.x: один agent превращается в команду

Bot Mode — это несколько долговечных specialist agents с собственными ролями и памятью

Bot Mode встроен в Desktop и включён по умолчанию. Каждый Bot — не новая сущность, а обычный Hermes profile: отдельные model, memory, skills, credentials и chat history.

ResearcherПоиск и источники

Своя model и research skills.

CoderRepository / tests

Отдельные credentials и terminal policy.

OperatorMonitoring / cron

Recurring routines и infrastructure context.

WriterКонтент

Собственный style/context, не смешанный с coding memory.

Bots могут разговаривать друг с другом в group chats, обращаться друг к другу через @mentions и иметь собственные recurring Routines, которые в backend остаются обычными Hermes cron jobs.

Bot Mode полезен именно потому, что profile isolation уже существовал.

UI не создаёт скрытую вторую систему: hermes -p <bot> работает с тем же agent, что виден в Desktop Bot Mode.

Изоляция состояния

Разным агентам нужны разные Hermes home directories

Profile хранит собственные: config.yaml, .env, SOUL.md, memory, sessions, skills, cron jobs и state database. 

hermes profile create work
hermes profile create home
hermes profile create coder

hermes -p work
hermes -p coder
Не запускайте два independent agent process на одном Hermes home.

Official memory docs прямо предупреждают: оба процесса автоматически пишут memory, и два writer'а начнут смешивать state, которого ни один из агентов целиком не формировал.

При clone profile messaging tokens/allowlists по умолчанию специально не копируются. Это предотвращает ситуацию, когда два gateway process одновременно пытаются использовать одного Telegram/Discord bot token.

Tools · Skills · MCP · ACP

Hermes можно расширять без превращения каждого workflow в новый Python tool

ToolТочная programmatic capability

Browser, terminal, file operations, media и другие runtime functions.

SkillИнструкция + scripts/references

Лучше для процедур, которые можно построить из уже существующих tools.

MCPВнешний tool server

Credential-filtered subprocess/config path.

ACPHermes внутри IDE

hermes acp позволяет использовать agent через совместимые editors.

hermes skills browse
hermes skills search kubernetes
hermes skills inspect openai/skills/k8s
hermes skills install openai/skills/k8s
hermes skills audit

Hub-installed skills проходят built-in security scanner: он ищет exfiltration patterns, prompt injection, destructive commands и shell injection. Дополнительно можно включить NVIDIA SkillEvaluator Tier 1 как advisory second opinion.

Security scanner не делает community skill безопасным автоматически.

Официальная security policy подчёркивает: skill/plugin code выполняется внутри agent process и должен считаться trusted after human review.

FastMCP Как написать собственный MCP server → ToolHive Как изолировать сторонние MCP servers →
Ключевой факт из официальной SECURITY.md

Единственная настоящая граница против враждебной LLM — изоляция на уровне ОС

Это важнее любых маркетинговых описаний. Current security policy Hermes прямо говорит: approval gate, output redaction, pattern scanners и tool allowlists — полезные heuristics, но не security containment boundary.

Approval gateЛовит часть опасных команд

Помогает против ошибок cooperative model, но shell Turing-complete и denylist неполон.

File guardЗапрещает sensitive paths

Полезно для write_file/patch, но local shell может обойти этот слой.

Credential filteringСокращает accidental leakage

Не containment для plugin, который уже работает внутри agent process.

Skill scannerReview aid

Не заменяет чтение scripts/Python code стороннего skill.

Default local terminal backend запускает commands на host.

Для личной разработки с доверенным input это допустимый convenience mode. Для открытого web, email, multi-user channels или untrusted MCP официальный security policy рекомендует whole-process isolation.

Есть два разных уровня sandbox — их нельзя путать

Docker terminal backend защищает shell/files, но не весь Hermes process

РежимЧто изолируетЧто остаётся снаружи
localНичегоВсе действия идут от OS user
terminal.backend=dockerShell и file tools через backendAgent Python process, code execution, MCP, plugins/hooks
SSHShell/file work переносится на отдельную машинуAgent process остаётся local
Whole-process Docker/OpenShellВсё дерево agent processТолько явно предоставленные resources

Terminal-backend Docker

hermes config set terminal.backend docker

Есть также SSH, Singularity, Modal, Daytona и Vercel Sandbox backends. Но только terminal backend нельзя принимать за containment всего agent runtime.

Когда нужен whole-process wrapper

Официальная policy рекомендует его, когда Hermes получает adversarial/untrusted content: открытый web, входящие email, multi-user channels или untrusted MCP servers. Для этого проект поддерживает собственный Docker/Compose path и NVIDIA OpenShell.

Это существенно сильнее типичного совета «просто включите approvals».

Hermes сам документирует, что approval — UX/safety heuristic, а реальная граница должна находиться ниже agent process.

Исторические уязвимости и security hygiene

Текущая 0.21.x значительно новее известных patched ranges, но обновления обязательны

CVE-2026-9353 Skills Guard injection

GitHub Advisory Database: affected <0.15.0, patched in 0.15.0, moderate severity.

CVE-2026-10222 Environment-line sanitization injection

Affected <0.18.0, patched in 0.18.0, low severity.

Repository security page на дату проверки не показывает опубликованных project-native GitHub Security Advisories, хотя в общей GitHub Advisory Database есть перечисленные CVE. Поэтому проверять только вкладку repository advisories недостаточно.

В июне также публиковался community Trivy scan старого v2026.5.16 Docker image с большим числом OS/dependency findings. Это относится к старому image, а не к current 0.21.x, но хорошо показывает, почему long-running agent image нужно регулярно rebuild/update.

Current dependency policy стала заметно строже.

В pyproject.toml direct dependencies exact-pinned; комментарий проекта прямо связывает это решение с supply-chain инцидентом вокруг вредоносной/скомпрометированной Python package release в мае 2026 года.

Hermes пересекается с OpenClaw и Letta, но не дублирует их полностью

Главный акцент Hermes — замкнутый learning loop вокруг skills + memory

ПроектГлавный акцентХарактерная особенность
Hermes AgentSelf-improving personal agentAgent-created skills + background review + Curator
OpenClawAlways-on multi-channel gatewayБольшая channel/plugin/node ecosystem
Letta CodePersistent memory-first agentMemFS и identity, живущая между conversations
DeepSeek HarnessComposable agent runtimeEverything-is-a-plugin и Code Mode

В реальности выбор зависит не от «кто умнее», а от primary workflow. Если интереснее накопление procedural experience — Hermes особенно любопытен. Если нужен multi-channel control plane — OpenClaw. Если в центре именно memory architecture — Letta.

OpenClaw Always-on assistant, channels и automation → Letta Code Persistent memory и MemFS → DeepSeek Harness Composable agent runtime →
Ограничения

Self-improvement добавляет возможности, но также создаёт новый класс ошибок

01Agent может выучить плохую процедуру

Skill не становится правильным только потому, что его сохранили автоматически.

02Background review расходует tokens

Особенно заметно на длинной session или дорогой main model.

03Continuous messaging session мешает learning boundary

Если Telegram-chat не reset'ить неделями, memory/session-learning loop срабатывает реже.

0464K context — высокий порог для local LLM

Не каждая маленькая модель работает комфортно в таком режиме.

05Default local execution — host-level

Без реального OS isolation agent получает права пользователя.

06Skills/plugins расширяют supply chain

Каждая сторонняя capability требует trust review.

07Очень быстрый development pace

0.21.4 содержит тысячи изменений между близкими релизами; старые гайды быстро устаревают.

08Сложность выше простого chat UI

Profiles, cron, gateway, skills, memory и sandbox требуют администрирования.

Лучший старт — не включать всё сразу.

Official quickstart рекомендует сначала добиться одной нормальной chat session, затем добавлять gateway, cron, skills, voice и routing.

Практический безопасный baseline

Как я бы запускал Hermes как личного Telegram-ассистента

1Отдельный profile

Не смешивать home/work/coding memory и credentials.

2Numeric Telegram allowlist

Не включать allow-all.

3Сначала одна model

Без fallback/routing до стабильного basic chat.

4Skill write approval ON

Новые learned procedures сначала review человеком.

5Container/whole-process isolation

Если agent читает недоверенный web/email/MCP content.

6Scoped credentials

Отдельный GitHub/API token только с нужными permissions.

7Cron после ручной проверки

Сначала workflow должен отработать интерактивно.

8Backup + update

hermes backup и регулярное обновление current release.

Первоисточники

Hermes Agent 0.21.x: release, memory, learning, Telegram, local models и security

Hermes Agent GitHub Основной repository, README, MIT license и source. GitHub Releases История stable tags и release notes. v2026.9.21 release feed Свежий v0.21.4 от 21 сентября, пока поисковые кэши GitHub обновляются. Installation Native Windows, Linux/macOS/WSL2/Termux и runtime requirements. Persistent Memory MEMORY.md, USER.md, session search и background review. Skills System skill_manage, agent-created skills и security scanning. Curator Skill review, consolidation, archive, ledger и rollback. Telegram BotFather, allowlist, gateway и file/voice support. Scheduled Tasks Cron, skills, delivery, webhooks и no-agent mode. Local Models Managed llama.cpp, hardware paths и privacy. Security Guide Allowlists, write guards, terminal backends и credential filtering. Security Policy OS-level isolation как единственная настоящая containment boundary.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Свежий release feed уже показывает v0.21.4 / v2026.9.21. Hermes развивается очень быстро, поэтому перед установкой нужно снова сверить current release notes и security docs.

Вывод

Главная идея Hermes — agent должен становиться удобнее именно для вас после реальной работы

Open-source agents уже умеют shell, browser, MCP и Telegram. Hermes выделяется попыткой закрыть следующий вопрос: что должно остаться после успешно выполненной сложной задачи?

Его ответ — короткие факты в memory, повторяемые процессы в skills, полный архив в sessions, background review для накопления опыта и Curator для обслуживания того, что agent выучил.

Именно поэтому Hermes интереснее тестировать не 15 минут, а несколько недель на реальных повторяющихся задачах: только тогда становится видно, действительно ли learning loop снижает число повторных объяснений или просто накапливает лишнюю сложность.

Открыть Hermes Agent на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы про Hermes Agent

Что такое Hermes Agent простыми словами?

Open-source personal AI-agent от Nous Research с tools, памятью, skills, Telegram/другими channels, cron и поддержкой cloud/local LLM.

Почему Hermes называют самообучающимся?

Он может сохранять learned facts в memory, создавать/улучшать reusable skills и проводить background review. Веса LLM при этом автоматически не fine-tune'ятся.

Можно ли использовать Hermes через Telegram?

Да. Есть официальный gateway, BotFather setup, allowlists и DM pairing. Telegram поддерживает text, voice, images и files.

Можно ли использовать полностью локальную LLM?

Да. Hermes Desktop управляет локальным llama.cpp runtime, также можно подключить Ollama или другой OpenAI-compatible server.

Сколько контекста нужно локальной модели?

Current quickstart требует минимум 64K context window для multi-step tool workflows.

Где хранится память?

Базовая curated memory — ~/.hermes/memories/MEMORY.md и USER.md; полные sessions хранятся в ~/.hermes/state.db с FTS5 search.

Что такое Curator?

Фоновая система обслуживания agent-created skills: review, consolidation, stale/archive transitions, snapshots, ledger и rollback.

Безопасен ли обычный Docker terminal backend?

Он изолирует shell/file operations, но не весь Hermes Python process. Для adversarial input official policy рекомендует whole-process isolation, например Docker/Compose или OpenShell.

Работает ли на native Windows?

Да. Current installer поддерживает native Windows PowerShell без обязательного WSL2; WSL2 остаётся альтернативой.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 года свежий release feed показывает Hermes Agent v0.21.4 / tag v2026.9.21.

AI-agent, который накапливает опыт

Хотите проверить, может ли один Telegram-ассистент действительно учиться на ваших повторяющихся задачах?

Для теста достаточно одного profile, одной модели, Telegram allowlist и нескольких реальных workflows. Skills/cron/Curator стоит добавлять постепенно, а сторонний web/MCP content запускать только с продуманной изоляцией.

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