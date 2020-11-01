Hermes Agent: самообучающийся AI-ассистент с памятью, Telegram и локальными LLM

Hermes Agent от Nous Research — один из самых заметных open-source personal-agent проектов 2026 года. Его ключевая идея не просто в постоянной памяти: Hermes умеет превращать найденный в работе способ решения задачи в reusable skill, улучшать этот skill после новых запусков, поддерживать небольшой набор важных фактов в постоянной памяти и искать детали по всем прошлым разговорам. Тот же agent можно использовать в CLI, Desktop, Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, IDE и по расписанию.

prompt + tools

Новая задача prompt + tools

Настройка skills.write_approval по умолчанию выключена, как и heuristic skills.guard_agent_created . Для серьёзной рабочей среды разумно включить approval, чтобы новые/изменённые skills сначала попадали в pending review.

После turn отдельный review fork может пересмотреть conversation, сохранить compact memory entry или обновить skill. По умолчанию пользователь видит короткое уведомление вроде Memory updated . Review можно вынести на более дешёвую auxiliary model и ограничить token budget.

Agent имеет tool skill_manage . Когда в ходе задачи обнаруживается повторяемый многошаговый workflow, ошибка с рабочим обходным путём или пользователь исправляет метод, Hermes может сохранить результат как skill для будущих sessions.

Для более сложных сценариев Hermes поддерживает внешние memory providers. Current docs перечисляют восемь plugin backends, включая Mem0; одновременно активен только один внешний provider, а встроенные MEMORY.md / USER.md продолжают работать.

Если agent постоянно создаёт skills, через несколько месяцев можно получить дубли, устаревшие инструкции и противоречащие процедуры. Поэтому Hermes имеет отдельный Curator .

Hermes на VPS + Telegram = always-on assistant

Изоляция состояния Разным агентам нужны разные Hermes home directories

Profile хранит собственные: config.yaml , .env , SOUL.md , memory, sessions, skills, cron jobs и state database.

hermes profile create work hermes profile create home hermes profile create coder hermes -p work hermes -p coder

Не запускайте два independent agent process на одном Hermes home. Official memory docs прямо предупреждают: оба процесса автоматически пишут memory, и два writer'а начнут смешивать state, которого ни один из агентов целиком не формировал.

При clone profile messaging tokens/allowlists по умолчанию специально не копируются. Это предотвращает ситуацию, когда два gateway process одновременно пытаются использовать одного Telegram/Discord bot token.