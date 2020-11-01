Qwen Glasses N1 и N1 Pro: характеристики и отличия

Qwen Glasses N1 и N1 Pro — новое поколение AI-очков Alibaba, представленное в Китае в сентябре 2026 года. Обе модели получили 50-мегапиксельный сенсор для съёмки от первого лица, а версия N1 Pro дополнительно получила отслеживание взгляда. Именно с eye tracking Alibaba связывает распознавание объектов, на которые смотрит пользователь, и сценарий оплаты с подтверждением по радужной оболочке глаза.

Статус на 30 сентября 2026 года: предзаказы открыты с 22 сентября, официальное начало продаж в Китае назначено на 13 октября 2026 года. Полные технические спецификации, цена и международная доступность N1/N1 Pro пока раскрыты не полностью.

Что представила Alibaba

В рамках Apsara Conference 2026 Alibaba показала новую линейку носимых устройств на базе Qwen. В неё вошли Qwen Glasses N1, более функциональная версия Qwen Glasses N1 Pro и открытые AI-наушники Qwen Clip.

Для серии N1 производитель официально подтвердил 50-мегапиксельный сенсор и съёмку от первого лица. Для версии N1 Pro дополнительно заявлен eye tracking — отслеживание направления взгляда пользователя.

Главная идея N1 Pro заключается не просто в том, чтобы добавить ещё один датчик. Взгляд становится дополнительным каналом управления: система может учитывать, на какой объект смотрит человек, и использовать эту информацию вместе с камерой и AI.

Важно: на момент подготовки материала Alibaba ещё не опубликовала полный международный паспорт характеристик N1 и N1 Pro. Поэтому в этой статье отдельно разделены официально подтверждённые данные и параметры, которые пока нельзя считать установленными.

Qwen Glasses N1 и N1 Pro: в чём разница

Характеристика Qwen Glasses N1 Qwen Glasses N1 Pro 50-Мп сенсор Да Да Съёмка от первого лица Да Да Eye tracking Официально не заявлен Да Визуальное взаимодействие по направлению взгляда Не заявлено Да Распознавание объекта с учётом взгляда Не заявлено для N1 Заявлено Оплата с использованием радужки Не заявлена Заявлена Дата начала продаж 13 октября 2026 года, Китай 13 октября 2026 года, Китай

То есть на сегодняшний день главное подтверждённое отличие N1 Pro от базовой N1 — система отслеживания взгляда и связанные с ней визуальные сценарии.

При этом было бы неправильно дописывать разницу по процессору, аккумулятору, экрану, степени защиты или времени работы до появления полноценной спецификации именно этих двух моделей.

Что даёт 50-мегапиксельная камера

Alibaba заявляет для серии N1 50-мегапиксельный сенсор и HD-съёмку от первого лица. Для AI-очков камера нужна не только ради фото и видео.

Она становится сенсором визуального контекста. Система может использовать изображение, чтобы понять, что находится перед пользователем, распознать объект или текст и передать эту информацию AI-модели.

Фото и видео от первого лица. Очки видят сцену примерно с той же точки, что и пользователь.

Очки видят сцену примерно с той же точки, что и пользователь. Распознавание объектов. Камера предоставляет визуальные данные AI.

Камера предоставляет визуальные данные AI. Работа с текстом. Возможны сценарии распознавания надписей и перевода.

Возможны сценарии распознавания надписей и перевода. Контекст для ассистента. Пользователь может задавать вопросы о том, что находится перед ним.

50 Мп не равны автоматически высокому качеству изображения. Итоговое фото и видео зависят от размера сенсора, оптики, стабилизации, обработки изображения, доступного разрешения записи и ограничений по нагреву. Эти параметры для N1/N1 Pro на 30 сентября раскрыты не полностью.

Как работает eye tracking в Qwen Glasses N1 Pro

Eye tracking определяет направление взгляда пользователя. Для носимого AI это важное изменение: человеку не обязательно каждый раз уточнять голосом, о каком именно предмете идёт речь.

Упрощённый сценарий может выглядеть так:

пользователь смотрит на объект; система отслеживания взгляда определяет направление внимания; камера получает изображение сцены; AI связывает визуальную область с объектом; система выполняет распознавание или предлагает связанное действие.

По официальному описанию Alibaba, N1 Pro использует eye tracking для visual interaction, включая распознавание объектов.

Это отличается от обычных AI-очков, где камера может видеть всю сцену, но системе приходится определять нужный объект только по изображению и голосовому запросу.

Подробно разница между AI-очками, HUD, AR, MR, VR и XR разобрана в материале «AI-очки, AR, MR, VR и XR: в чём разница».

Что означает «оплата по радужке»

Одна из самых заметных функций Qwen Glasses N1 Pro — заявленный сценарий iris-based payment.

Радужная оболочка глаза имеет индивидуальные признаки и может использоваться в биометрической системе для подтверждения личности пользователя.

Однако формулировку «очки платят взглядом» важно понимать правильно.

1 Взгляд помогает выбрать объект или сценарий.

Eye tracking определяет направление внимания. 2 Радужка используется как биометрический фактор.

Система должна подтвердить пользователя. 3 Сам платёж выполняется платёжной инфраструктурой.

Нужны поддерживаемый сервис, учётная запись и разрешённый сценарий оплаты.

На 30 сентября Alibaba не раскрыла в международном анонсе подробную схему хранения биометрических шаблонов, полный перечень совместимых платёжных сервисов и географию работы этой функции.

Поэтому утверждать, что N1 Pro позволит оплачивать покупки радужкой в любой стране или в любом терминале, нельзя.

Какую роль играет Qwen

Qwen Glasses — часть более широкой аппаратной экосистемы Alibaba. В 2026 году компания развивает Qwen не только как чат-бот или семейство моделей, но и как интеллектуальный слой для устройств.

Предыдущие Qwen Glasses уже получили функции:

перевода в реальном времени;

съёмки;

транскрибации встреч;

визуального распознавания;

голосового взаимодействия;

работы с сервисами экосистемы Alibaba.

Компания также развивает агентные сценарии: вызов такси, заказ еды, планирование поездок и другие действия, которые AI должен выполнять через связанные сервисы вместо простого текстового ответа.

Поэтому N1 Pro интересна не только своей камерой или eye tracking. Основной вопрос — насколько глубоко Alibaba сможет связать зрение + взгляд + голос + Qwen + реальные сервисы в одном устройстве.

О мультимодальных возможностях экосистемы Qwen отдельно рассказано в материале о Qwen3.8-Omni-Flash.

Чем N1/N1 Pro отличаются от прежних Qwen Glasses

Серия N1 появилась не с нуля. В марте 2026 года Alibaba вывела на рынок Qwen Glasses серий S1 и G1. S1 позиционировалась как более продвинутая линейка, G1 — как более доступный вариант для повседневного использования.

В мае Alibaba объявила для Qwen Glasses обновление с проактивным AI и пространственным 3D-дисплеем на базе двух оптических модулей и бинокулярного стереоскопического изображения.

Но переносить эти характеристики на N1/N1 Pro автоматически нельзя. В официальном сентябрьском анонсе Alibaba отдельно описывает серию N1, но не утверждает, что она получила тот же spatial 3D display, что и ранее обновлённые Qwen Glasses. До публикации спецификаций N1 это нужно считать неизвестным.

Линейка Когда появилась Что официально известно Qwen Glasses S1 Начало 2026 года Премиальная серия Qwen Glasses, AI-функции, интеграция с Qwen Qwen Glasses G1 Начало 2026 года Более доступная повседневная серия; Alibaba заявляла цену от 1997 юаней с учётом субсидий в Китае Qwen Glasses N1 Сентябрь 2026 года 50-Мп сенсор, съёмка от первого лица Qwen Glasses N1 Pro Сентябрь 2026 года 50-Мп сенсор, eye tracking, распознавание объектов с визуальным взаимодействием, iris-based payment

Что подтверждено, а что пока не раскрыто

С новыми устройствами особенно легко получить ложную «таблицу характеристик», собранную из слухов, выставочных образцов и данных предыдущих поколений. Для N1/N1 Pro на дату публикации разумнее разделить сведения так:

Подтверждено Alibaba модели N1 и N1 Pro;

50-Мп сенсор серии N1;

съёмка от первого лица;

eye tracking у N1 Pro;

визуальное взаимодействие и распознавание объектов у N1 Pro;

iris-based payment у N1 Pro;

предзаказ с 22 сентября;

продажи с 13 октября 2026 года в Китае. Пока не стоит считать подтверждённым точную цену N1 и N1 Pro;

массу каждой версии;

точное время автономной работы;

тип и параметры дисплея именно N1/N1 Pro;

процессоры и объём памяти;

режимы и разрешение видеозаписи;

степень влагозащиты;

глобальную дату продаж N1/N1 Pro;

полный перечень стран и языков;

детали хранения и обработки биометрии.

Часть этих параметров встречается во вторичных публикациях, однако до появления официальной спецификации конкретных моделей N1/N1 Pro использовать их как твёрдые характеристики преждевременно.

Что важно пользователю из России

На момент публикации серия N1 представлена прежде всего для китайского рынка. Это принципиально важно при оценке устройства.

Даже если очки появятся у российских продавцов через параллельный импорт, физическая покупка устройства ещё не гарантирует работу всех функций.

Учётная запись. Может потребоваться китайский аккаунт или привязка к сервисам Alibaba.

Может потребоваться китайский аккаунт или привязка к сервисам Alibaba. Приложение. Нужно проверить доступность и совместимость приложения со смартфоном пользователя.

Нужно проверить доступность и совместимость приложения со смартфоном пользователя. Язык. Необходимо отдельно проверять поддержку русского языка именно в функциях очков, а не только в моделях Qwen вообще.

Необходимо отдельно проверять поддержку русского языка именно в функциях очков, а не только в моделях Qwen вообще. Платежи. Iris-based payment может быть связан с китайской платёжной инфраструктурой и не работать в России.

Iris-based payment может быть связан с китайской платёжной инфраструктурой и не работать в России. Навигация и сервисы. Заказ еды, такси и другие агентные функции завязаны на региональные сервисы.

Заказ еды, такси и другие агентные функции завязаны на региональные сервисы. Гарантия. При неофициальном импорте сервисное обслуживание может быть затруднено.

При неофициальном импорте сервисное обслуживание может быть затруднено. Облачные функции. Их доступность зависит от региона, учётной записи и интернет-соединения.

Для покупки из России я бы не ориентировался только на аппаратные характеристики. До появления глобальной версии или реальных тестов китайской модели важнее проверить работоспособность приложения, Qwen-сервисов, русского языка, обновлений и платежных функций именно вне Китая.

Приватность: камера, направление взгляда и радужка

N1 Pro потенциально обрабатывает более чувствительный набор данных, чем обычные очки с камерой.

Данные Для чего могут использоваться Почему это важно Изображение с камеры Фото, видео, распознавание объектов, AI-контекст В кадр могут попадать люди, документы, экраны и частная информация Голос Команды, запросы к AI, транскрибация Может содержать персональную или коммерческую информацию Направление взгляда Выбор объекта и управление Позволяет системе определять, на что обращает внимание пользователь Радужная оболочка Биометрическое подтверждение Биометрические данные требуют особенно аккуратной защиты и прозрачной политики хранения

До покупки N1 Pro стоит дождаться документации, которая даст ответы как минимум на следующие вопросы:

создаётся ли биометрический шаблон радужки;

где он хранится: локально или в облаке;

можно ли его удалить;

передаются ли изображения глаз на сервер;

какие данные используются для улучшения AI;

как работает индикатор съёмки;

можно ли аппаратно или программно отключить камеру и микрофон.

Qwen Glasses для электрика, монтажника и инженера

Практическая ценность AI-очков в работе может оказаться выше, чем эффектная функция оплаты по радужке.

Для специалиста потенциально полезны:

фото- и видеофиксация от первого лица;

голосовые заметки без телефона в руках;

удалённая консультация с демонстрацией объекта;

распознавание маркировки и текста;

поиск инструкций и справочной информации;

перевод иностранной маркировки;

создание отчётов по осмотру;

фиксация последовательности выполненных работ.

Eye tracking теоретически делает такой сценарий удобнее: специалист смотрит на конкретный элемент оборудования, а система получает дополнительный сигнал, какой именно объект его интересует.

Но AI-очки не являются измерительным прибором и средством индивидуальной защиты. Нельзя использовать распознавание изображения для подтверждения отсутствия напряжения, проверки защитного проводника, измерения сопротивления изоляции или других электрических параметров. При электромонтажных работах применяются предназначенные для этого приборы, средства защиты и безопасная технология выполнения работ.

Съёмку на объекте также следует согласовывать с заказчиком: в кадр могут попасть люди, документы, системы безопасности, коды доступа и другая непубличная информация.

Стоит ли покупать Qwen Glasses N1/N1 Pro или лучше ждать

На 30 сентября 2026 года давать окончательную рекомендацию по покупке рано. Продажи ещё не начались, а Alibaba не опубликовала полный набор характеристик и международные условия использования N1/N1 Pro.

Есть смысл следить за N1 Pro, если интересен именно интерфейс на базе направления взгляда;

нужно распознавание окружающих объектов через AI;

вы используете китайскую экосистему Alibaba/Qwen;

готовы к устройству первого этапа продаж и возможным региональным ограничениям. Лучше дождаться тестов, если покупаете очки для использования в России;

важна гарантированная поддержка русского языка;

нужно знать реальную автономность и качество камеры;

критичны рецептурные линзы, влагозащита или масса;

нужны рабочие платежи и сервисы вне Китая;

важно понимать политику обработки биометрии.

Что нужно проверить после начала продаж 13 октября

Когда серийные N1 и N1 Pro поступят в продажу, важнее всего проверить не рекламные демонстрации, а следующие параметры:

реальную автономность при камере, AI и eye tracking; массу и баланс оправы при длительном ношении; качество фото и видео вечером и в помещении; скорость распознавания объектов; ошибки eye tracking при движении и разных условиях освещения; работу с обычными и рецептурными линзами; нагрев; какие AI-функции работают без облака; поддерживаемые языки; работу за пределами Китая; условия хранения биометрических данных; реальную схему iris-based payment.

Только после этого можно будет корректно сравнивать N1/N1 Pro с Ray-Ban Meta, Xiaomi AI Glasses и другими современными AI-очками.

Частые вопросы