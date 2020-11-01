Synology занято больше места, чем файлов: куда пропало пространство

Synology · DSM · Storage Manager · Synology Drive · snapshots Synology показывает занято больше места, чем видно файлов: куда пропало пространство В File Station может быть 3 ТБ файлов, а Storage Manager показывает занятыми 5, 8 или даже 15 ТБ. Это не обязательно ошибка DSM. Дополнительное место могут занимать версии Synology Drive, snapshots, корзины, резервные копии, данные пакетов, файловые клоны и ещё не завершённое освобождение блоков Btrfs. Главное - не удалять системные каталоги вручную, а сначала понять, какой сервис реально держит место. File Station показывает не всё История версий, snapshots и package data могут не выглядеть как обычные пользовательские файлы Synology Drive может занимать терабайты Версионирование хранит предыдущие состояния файлов и использует отдельную базу После удаления место освобождается не всегда сразу Btrfs reclamation и фоновые задачи могут возвращать пространство с задержкой

Сначала локализуем источник Не начинайте с SSH и системных папок 01 Откройте Storage Manager Посмотрите фактическую занятость volume и какой именно том заканчивается. 02 Откройте Usage Details DSM умеет раскладывать занятое место по Shared Folder, Synology Drive database, Snapshot, LUN и Other. 03 Сравните с File Station Если пользовательские папки занимают заметно меньше, чем весь volume, ищите сервис, который держит разницу. 04 Проверяйте сервисы по одному Synology Drive, Snapshot Replication, Active Backup, Hyper Backup, корзины и пакеты. 05 Удаляйте данные через их приложение Версии - через Drive, snapshots - через Snapshot Replication, backup - через соответствующий пакет. Не удаляйте вручную каталоги вида @synologydrive, @tmp, @appdata или backup-репозитории, если не понимаете их назначение. Ручное удаление через SSH или File Station может повредить базу пакета, версии файлов или резервные копии и при этом не вернуть ожидаемое место.

Самая полезная точка старта Storage Manager → Usage Details показывает, кто реально занимает volume В DSM 7 для поддерживаемых конфигураций есть подробная разбивка использования volume. Она намного полезнее, чем сумма папок в File Station. Shared Folder Обычные пользовательские файлы и папки Synology Drive database Версии и служебные данные Synology Drive Snapshot Блоки, удерживаемые снимками Btrfs LUN iSCSI и связанные виртуальные диски Other Системные и package data, пользовательские данные приложений и другие категории Synology отдельно предупреждает, что разные сервисы считают объём разными методами. Storage Manager ориентируется на фактически занятые блоки на диске, тогда как отдельное приложение может показывать логический размер файлов. Поэтому цифры не всегда обязаны совпадать байт в байт. Если доступна функция Usage Details, начинайте именно с неё. Она сразу показывает, нужно ли идти в Synology Drive, Snapshot Replication или искать проблему в другом пакете.

Очень частая причина Synology Drive versioning может занимать намного больше, чем текущие файлы Synology Drive умеет хранить предыдущие версии файлов. Если документ, база, виртуальный диск, фотоархив или большой рабочий файл часто меняется, версия за версией может удерживать значительный объём. По официальной документации Synology, при включённом versioning дополнительное место действительно используется. На Btrfs сохраняются изменившиеся блоки между версиями, а в некоторых сценариях с encrypted Team Folder начальная версия может потребовать отдельную копию. Что проверить Synology Drive Admin Console → Team Folder;

на каких папках включено versioning;

Maximum Versions;

включена ли регулярная ротация версий;

нужны ли версии вообще для этой конкретной папки;

нет ли в Team Folder больших часто изменяемых файлов. Обычная папка 1 ТБ статичных фото почти не меняется ≠ Активная Team Folder 1 ТБ файлов постоянно изменяется и создаёт историю версий Synology в актуальной инструкции при нехватке места рекомендует уменьшить число версий. В самой инструкции приведена рекомендация держать Maximum Versions ниже 5, если большая история не нужна. Не удаляйте @synologydrive вручную. Версии должны очищаться средствами Synology Drive Admin Console. Если пакет больше вообще не нужен, сначала оценивают последствия его штатного отключения или удаления.

Почему Drive особенно быстро растёт Какие файлы создают тяжёлую историю версий Виртуальные диски и образы Большой файл меняется блоками постоянно. История может расти гораздо быстрее, чем кажется по размеру текущего файла. Базы данных Частые изменения создают много новых версий и churn. Рабочие проекты Видео, CAD, архивы, большие документы и контейнеры могут регулярно переписываться. Sync-папки нескольких ПК Чем больше клиентов и изменений, тем активнее растёт история. Для обычного удалённого доступа к файлам далеко не всегда нужно хранить десятки версий каждой папки. Политику versioning лучше задавать по смыслу данных, а не одинаково для всего NAS.

Вторая массовая причина Snapshots удерживают старые блоки даже после удаления файлов Snapshot Replication не хранит полную отдельную копию каждой папки. Снимок сохраняет ссылки на блоки данных. Но когда исходный файл изменяется или удаляется, старые блоки должны оставаться, пока на них ссылается хотя бы один snapshot. Файл 100 ГБ → Создан snapshot → Файл удалён → старые блоки остаются заняты snapshot Поэтому можно удалить огромную папку из File Station и почти не увидеть изменения свободного пространства. Что смотреть Snapshot Replication → Snapshots;

какие shared folders защищены;

частоту снимков;

retention policy;

locked snapshots;

Calculate Size для оценки расхода снимками. В 2026 Synology отдельно обновила документацию по освобождению snapshot space: фактический объём зависит от того, сколько данных изменялось после создания снимков.

Самая простая причина Файлы удалены, но лежат в #recycle Если для shared folder включена корзина, удалённые файлы переходят в папку #recycle и продолжают занимать место. Проверить нужно две разные корзины DSM Shared Folder Recycle Bin Корзина самой общей папки, управляется через Control Panel. Synology Drive Recycle Bin Служебная очистка внутри Synology Drive Admin Console. Для Team Folder может быть актуальна и корзина shared folder, и собственная история/служебные данные Synology Drive. Очистили одну корзину - это ещё не означает, что очищены все версии и snapshots. Каждый механизм хранения проверяется отдельно.

Backup часто считают неправильно Active Backup и другие репозитории могут выглядеть меньше или больше ожидаемого Системы резервного копирования используют deduplication, версии, snapshots и собственные базы. Поэтому обычная сумма файлов в File Station не всегда отражает реальное использование блоков. Active Backup for Business ABB использует дедупликацию. Несколько backup versions могут ссылаться на одни и те же блоки. Поэтому удаление одной версии не обязано освободить её «логический размер» на диске. Synology прямо предупреждает: не удаляйте данные ABB вручную из File Station. Это может создать несогласованность данных и не решить проблему свободного места. Hyper Backup Если backup repository хранится на этом же NAS, проверьте destination, retention и реальный размер задания. Multi-version backup также не нужно чистить удалением отдельных внутренних файлов. Surveillance Station Архив камер способен занимать терабайты. Особенно если увеличились bitrate, число камер, время хранения или запись перешла с событий на постоянную.

Категория Other Что может скрываться в «Other» В Usage Details категория Other включает системные данные, package configuration files и пользовательские данные приложений, которые не попали в отдельную категорию. Container Manager images, volumes, databases, logs Synology Photos индексы, thumbnails и служебные данные Plex / Jellyfin metadata, preview thumbnails, transcoding cache Virtual Machine Manager виртуальные диски и LUN Packages данные установленных приложений Temporary data служебные файлы, которые должны управляться самим пакетом Большой Other - это повод определить конкретный пакет, а не удалять всё, что начинается с символа @.

Удалили данные, но цифра не изменилась Почему место может освобождаться с задержкой На Btrfs удаление файла и возврат свободных блоков в доступное пространство не всегда происходят мгновенно. Synology в актуальной инструкции рекомендует проверить Space Reclamation Schedule. Освобождение блоков выполняется фоновой задачей и может занять время. Удалили версии / snapshots / данные → приложение освободило ссылки → Btrfs reclamation → свободное место появилось в Storage Manager В Active Backup for Business в 2026 Synology отдельно пояснила, что процесс финального reclaim может продолжаться уже после сообщения об успешном освобождении storage. Прерывать его без причины не нужно. Если место не вернулось подождать завершения фоновых задач;

проверить Space Reclamation Schedule;

убедиться, что данные не удерживаются snapshots;

проверить корзины;

посмотреть Usage Details ещё раз;

только после этого искать зависший package или нетипичную ситуацию.

Когда volume почти заполнен Не доводите том до 99-100% Synology предупреждает, что полностью заполненный volume может вызывать проблемы с производительностью и неожиданные ошибки. В актуальной документации компания рекомендует держать использование volume ниже 80%. Это не означает, что на 81% NAS автоматически ломается. Это рекомендация по запасу, особенно полезная для систем с snapshots, versioning, базами и backup. Если осталось несколько гигабайт на многотерабайтном volume, не запускайте тяжёлую миграцию или новую большую backup-задачу. Сначала освободите безопасный запас и убедитесь, что Storage Manager стабильно видит свободное пространство.

Чего делать не нужно Опасные способы «быстро очистить Synology» Удалять @synologydrive через SSH Можно повредить Drive database и историю версий. Используйте штатную очистку Synology Drive. Удалять @tmp наугад Имя каталога не доказывает, что его содержимое безопасно удалить прямо сейчас. Удалять ABB repository из File Station Synology отдельно запрещает такой способ очистки из-за риска несогласованности. Стирать все snapshots Сначала посмотрите Calculate Size и retention. Snapshots могут быть важной частью восстановления. Отключать Drive без понимания sync-задач Отключение Team Folder влияет на version history и существующие sync tasks. Покупать новые диски первым шагом Если 3-10 ТБ заняты ненужными версиями или snapshots, сначала стоит разобраться с политикой хранения.

Правильный порядок Как безопасно найти и освободить место 01 Storage Manager Запишите total, used, free и процент заполнения. 02 Usage Details Shared Folder / Drive / Snapshot / LUN / Other. 03 Storage Analyzer Сформируйте отчёт по большим папкам и файлам. 04 Recycle Bins Проверьте DSM и Synology Drive. 05 Synology Drive Versioning, retention, Team Folders и database usage. 06 Snapshots Calculate Size и retention policy. 07 Backup packages ABB, Hyper Backup, камеры, другие repositories. 08 Btrfs reclaim Дайте системе завершить освобождение блоков. После каждого крупного изменения полезно подождать фоновые задачи и снова посмотреть Storage Manager. Тогда понятно, какое действие реально освободило пространство.

Если проблема повторяется Настройте хранение так, чтобы volume снова не заполнился уменьшите versioning там, где длинная история не нужна;

настройте Rotate version regularly;

проверьте Smart Retention для snapshots;

настройте автоматическую очистку корзин;

ограничьте retention backup по реальной задаче;

не храните временные рабочие файлы в versioned Team Folder без причины;

запускайте Storage Analyzer по расписанию;

следите за трендом заполнения, а не только за аварийным уведомлением.

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Удалённый разбор Synology DSM показывает 90-99% занято, а файлов столько нет? Пришлите модель NAS, версию DSM и скрин Storage Manager → Usage Details. Дополнительно полезны скрины Synology Drive Team Folder, Snapshot Replication и Storage Analyzer. Не присылайте пароль DSM, SSH-ключи и QuickConnect credentials. Показать Usage Details в MAX Telegram Гайды по NAS