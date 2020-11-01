Synology занято больше места, чем файлов: куда пропало пространство

Synology показывает занято больше места, чем видно файлов: куда пропало пространство
В File Station может быть 3 ТБ файлов, а Storage Manager показывает занятыми 5, 8 или даже 15 ТБ. Это не обязательно ошибка DSM. Дополнительное место могут занимать версии Synology Drive, snapshots, корзины, резервные копии, данные пакетов, файловые клоны и ещё не завершённое освобождение блоков Btrfs. Главное - не удалять системные каталоги вручную, а сначала понять, какой сервис реально держит место.
Не начинайте с SSH и системных папок
Откройте Storage Manager
Посмотрите фактическую занятость volume и какой именно том заканчивается.
Откройте Usage Details
DSM умеет раскладывать занятое место по Shared Folder, Synology Drive database, Snapshot, LUN и Other.
Сравните с File Station
Если пользовательские папки занимают заметно меньше, чем весь volume, ищите сервис, который держит разницу.
Проверяйте сервисы по одному
Synology Drive, Snapshot Replication, Active Backup, Hyper Backup, корзины и пакеты.
Удаляйте данные через их приложение
Версии - через Drive, snapshots - через Snapshot Replication, backup - через соответствующий пакет.
Ручное удаление через SSH или File Station может повредить базу пакета, версии файлов или резервные копии и при этом не вернуть ожидаемое место.
Storage Manager → Usage Details показывает, кто реально занимает volume
В DSM 7 для поддерживаемых конфигураций есть подробная разбивка использования volume. Она намного полезнее, чем сумма папок в File Station.
Synology отдельно предупреждает, что разные сервисы считают объём разными методами. Storage Manager ориентируется на фактически занятые блоки на диске, тогда как отдельное приложение может показывать логический размер файлов. Поэтому цифры не всегда обязаны совпадать байт в байт.
Она сразу показывает, нужно ли идти в Synology Drive, Snapshot Replication или искать проблему в другом пакете.
Synology Drive versioning может занимать намного больше, чем текущие файлы
Synology Drive умеет хранить предыдущие версии файлов. Если документ, база, виртуальный диск, фотоархив или большой рабочий файл часто меняется, версия за версией может удерживать значительный объём.
По официальной документации Synology, при включённом versioning дополнительное место действительно используется. На Btrfs сохраняются изменившиеся блоки между версиями, а в некоторых сценариях с encrypted Team Folder начальная версия может потребовать отдельную копию.
Что проверить
- Synology Drive Admin Console → Team Folder;
- на каких папках включено versioning;
- Maximum Versions;
- включена ли регулярная ротация версий;
- нужны ли версии вообще для этой конкретной папки;
- нет ли в Team Folder больших часто изменяемых файлов.
Synology в актуальной инструкции при нехватке места рекомендует уменьшить число версий. В самой инструкции приведена рекомендация держать Maximum Versions ниже 5, если большая история не нужна.
Версии должны очищаться средствами Synology Drive Admin Console. Если пакет больше вообще не нужен, сначала оценивают последствия его штатного отключения или удаления.
Какие файлы создают тяжёлую историю версий
Виртуальные диски и образы
Большой файл меняется блоками постоянно. История может расти гораздо быстрее, чем кажется по размеру текущего файла.
Базы данных
Частые изменения создают много новых версий и churn.
Рабочие проекты
Видео, CAD, архивы, большие документы и контейнеры могут регулярно переписываться.
Sync-папки нескольких ПК
Чем больше клиентов и изменений, тем активнее растёт история.
Для обычного удалённого доступа к файлам далеко не всегда нужно хранить десятки версий каждой папки. Политику versioning лучше задавать по смыслу данных, а не одинаково для всего NAS.
Snapshots удерживают старые блоки даже после удаления файлов
Snapshot Replication не хранит полную отдельную копию каждой папки. Снимок сохраняет ссылки на блоки данных. Но когда исходный файл изменяется или удаляется, старые блоки должны оставаться, пока на них ссылается хотя бы один snapshot.
Поэтому можно удалить огромную папку из File Station и почти не увидеть изменения свободного пространства.
Что смотреть
- Snapshot Replication → Snapshots;
- какие shared folders защищены;
- частоту снимков;
- retention policy;
- locked snapshots;
- Calculate Size для оценки расхода снимками.
В 2026 Synology отдельно обновила документацию по освобождению snapshot space: фактический объём зависит от того, сколько данных изменялось после создания снимков.
Файлы удалены, но лежат в #recycle
Если для shared folder включена корзина, удалённые файлы переходят в папку #recycle и продолжают занимать место.
Проверить нужно две разные корзины
Для Team Folder может быть актуальна и корзина shared folder, и собственная история/служебные данные Synology Drive.
Каждый механизм хранения проверяется отдельно.
Active Backup и другие репозитории могут выглядеть меньше или больше ожидаемого
Системы резервного копирования используют deduplication, версии, snapshots и собственные базы. Поэтому обычная сумма файлов в File Station не всегда отражает реальное использование блоков.
Active Backup for Business
ABB использует дедупликацию. Несколько backup versions могут ссылаться на одни и те же блоки. Поэтому удаление одной версии не обязано освободить её «логический размер» на диске.
Synology прямо предупреждает: не удаляйте данные ABB вручную из File Station. Это может создать несогласованность данных и не решить проблему свободного места.
Hyper Backup
Если backup repository хранится на этом же NAS, проверьте destination, retention и реальный размер задания. Multi-version backup также не нужно чистить удалением отдельных внутренних файлов.
Surveillance Station
Архив камер способен занимать терабайты. Особенно если увеличились bitrate, число камер, время хранения или запись перешла с событий на постоянную.
Что может скрываться в «Other»
В Usage Details категория Other включает системные данные, package configuration files и пользовательские данные приложений, которые не попали в отдельную категорию.
Большой Other - это повод определить конкретный пакет, а не удалять всё, что начинается с символа @.
Почему место может освобождаться с задержкой
На Btrfs удаление файла и возврат свободных блоков в доступное пространство не всегда происходят мгновенно.
Synology в актуальной инструкции рекомендует проверить Space Reclamation Schedule. Освобождение блоков выполняется фоновой задачей и может занять время.
В Active Backup for Business в 2026 Synology отдельно пояснила, что процесс финального reclaim может продолжаться уже после сообщения об успешном освобождении storage. Прерывать его без причины не нужно.
Если место не вернулось
- подождать завершения фоновых задач;
- проверить Space Reclamation Schedule;
- убедиться, что данные не удерживаются snapshots;
- проверить корзины;
- посмотреть Usage Details ещё раз;
- только после этого искать зависший package или нетипичную ситуацию.
Не доводите том до 99-100%
Synology предупреждает, что полностью заполненный volume может вызывать проблемы с производительностью и неожиданные ошибки. В актуальной документации компания рекомендует держать использование volume ниже 80%.
Это не означает, что на 81% NAS автоматически ломается. Это рекомендация по запасу, особенно полезная для систем с snapshots, versioning, базами и backup.
Сначала освободите безопасный запас и убедитесь, что Storage Manager стабильно видит свободное пространство.
Опасные способы «быстро очистить Synology»
Удалять @synologydrive через SSH
Можно повредить Drive database и историю версий. Используйте штатную очистку Synology Drive.
Удалять @tmp наугад
Имя каталога не доказывает, что его содержимое безопасно удалить прямо сейчас.
Удалять ABB repository из File Station
Synology отдельно запрещает такой способ очистки из-за риска несогласованности.
Стирать все snapshots
Сначала посмотрите Calculate Size и retention. Snapshots могут быть важной частью восстановления.
Отключать Drive без понимания sync-задач
Отключение Team Folder влияет на version history и существующие sync tasks.
Покупать новые диски первым шагом
Если 3-10 ТБ заняты ненужными версиями или snapshots, сначала стоит разобраться с политикой хранения.
Как безопасно найти и освободить место
Запишите total, used, free и процент заполнения.
Shared Folder / Drive / Snapshot / LUN / Other.
Сформируйте отчёт по большим папкам и файлам.
Проверьте DSM и Synology Drive.
Versioning, retention, Team Folders и database usage.
Calculate Size и retention policy.
ABB, Hyper Backup, камеры, другие repositories.
Дайте системе завершить освобождение блоков.
После каждого крупного изменения полезно подождать фоновые задачи и снова посмотреть Storage Manager. Тогда понятно, какое действие реально освободило пространство.
Настройте хранение так, чтобы volume снова не заполнился
- уменьшите versioning там, где длинная история не нужна;
- настройте Rotate version regularly;
- проверьте Smart Retention для snapshots;
- настройте автоматическую очистку корзин;
- ограничьте retention backup по реальной задаче;
- не храните временные рабочие файлы в versioned Team Folder без причины;
- запускайте Storage Analyzer по расписанию;
- следите за трендом заполнения, а не только за аварийным уведомлением.
Что ещё пригодится владельцу Synology
DSM показывает 90-99% занято, а файлов столько нет?
Пришлите модель NAS, версию DSM и скрин Storage Manager → Usage Details. Дополнительно полезны скрины Synology Drive Team Folder, Snapshot Replication и Storage Analyzer. Не присылайте пароль DSM, SSH-ключи и QuickConnect credentials.
Частые вопросы, когда Synology показывает слишком много занятого места
Почему в File Station файлов на 4 ТБ, а volume занят на 7 ТБ?
Разницу могут занимать версии Synology Drive, snapshots, корзины, backup repositories, package data и другие блоки, которые не выглядят как обычные пользовательские файлы.
Что такое Synology Drive database в Usage Details?
Это служебное хранилище Synology Drive, включая данные, связанные с историей версий и работой Team Folder. При включённом versioning оно может занимать значительный объём.
Почему после удаления файлов свободного места не стало больше?
Файлы могут оставаться в #recycle, удерживаться snapshots или версиями Drive. На Btrfs также может требоваться время на фоновое space reclamation.
Можно ли удалить папку @synologydrive?
Не следует удалять её вручную. Управляйте версиями и database штатными средствами Synology Drive Admin Console.
Почему snapshots занимают место после удаления исходных файлов?
Snapshot продолжает ссылаться на старые блоки данных. Пока снимок существует, эти блоки нельзя освободить.
Почему удаление одной версии Active Backup почти ничего не освободило?
ABB использует дедупликацию, поэтому блоки могут одновременно использоваться другими backup versions. Пространство освобождается только когда ссылки на конкретные блоки больше не нужны.
Нужно ли удалять все snapshots, если заканчивается место?
Нет. Сначала используйте Calculate Size и проверьте retention. Удаляйте только те снимки, которые действительно не нужны по вашей стратегии восстановления.
Нормально ли, что DSM показывает Other на сотни гигабайт?
Само наличие Other нормально, но большой рост требует понять, какой пакет создаёт данные. Это могут быть контейнеры, медиасервисы, индексы, базы или другие приложения.