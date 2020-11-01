Langfuse: как видеть prompts, tool calls, стоимость и ошибки Claude, Codex и LLM-агентов

Не только Codex Для OpenCode есть отдельный observability plugin

{ "experimental": { "openTelemetry": true }, "plugin": [ "@langfuse/opencode-observability-plugin@latest" ] }

Plugin трассирует user turns, assistant generations, tool calls, retries, reasoning, compaction и failed generation steps. Актуальная package line на момент проверки — 0.3.0.