Умный дом · Aqara · Matter over Thread Aqara FP400 вышел: 60 ГГц mmWave, до 10 человек и 8 зон без камеры Aqara начала глобальные продажи Spatial Multi-Sensor FP400 — нового датчика присутствия на 60-ГГц mmWave-радаре. Он отслеживает до 10 человек, поддерживает до 8 зон, работает через Zigbee или Matter over Thread и может использоваться с Home Assistant и другими экосистемами.

60 ГГц mmWave-радар 4T4R MIMO до 10 одновременно отслеживаемых людей до 8 зон для раздельных автоматизаций

Что изменилось по сравнению с обычным датчиком присутствия Обычный PIR-датчик хорошо видит движение, но может перестать видеть человека, который спокойно сидит или лежит. mmWave-датчики решают эту проблему за счёт радиолокационного обнаружения микродвижений. FP400 идёт дальше: задача устройства — определять не только сам факт присутствия, но и положение нескольких людей внутри помещения. Aqara заявляет одновременное отслеживание до десяти целей и деление пространства на пользовательские зоны.

Зона дивана, стола или кровати становится отдельным триггером FP400 использует пространственную сетку с шагом 0,5 × 0,5 м и позволяет настроить до восьми зон. Поэтому одна комната может логически превратиться в несколько областей автоматизации. Пример: присутствие у рабочего стола включает рабочее освещение, переход к дивану меняет световой сценарий, а отсутствие людей во всей комнате через заданный интервал отключает свет и переводит климат в экономичный режим. Для реального умного дома это полезнее простого события «движение обнаружено», поскольку сценарий может учитывать, где именно находится человек.

Дальность и варианты установки Монтаж Заявленная зона На стене до 10 м в глубину и 8 м в ширину В углу примерно 7 × 7 м На потолке, высота 3 м движение до 5 × 6 м; присутствие до 4 × 5 м Угол обзора составляет 120°. Aqara рекомендует угловой монтаж, если требуется максимально полное покрытие помещения. Питание постоянное, 5 В / 1 А через USB-C.

Thread и Zigbee в одном устройстве FP400 поддерживает два варианта связи: Zigbee и Matter over Thread. Это важное отличие от устройств, жёстко привязанных только к фирменному хабу. Через совместимый Aqara Hub доступны расширенные возможности Aqara Home и локальные автоматизации. Через Matter over Thread датчик можно связать с другими экосистемами, включая Home Assistant, Apple Home, Google Home, SmartThings и Homey. Но есть важный нюанс. Aqara прямо не рекомендует выполнять прямое добавление FP400 в стороннюю Matter-систему без предварительной настройки через Aqara Home. При таком подключении функциональность может сократиться до одного датчика присутствия всей комнаты без пользовательских зон.

Как получить зоны через Matter Для наиболее полного сценария FP400 сначала настраивается в Aqara Home: задаются зоны, чувствительность и задержка подтверждения отсутствия. После этого поддерживаемые возможности можно передать в стороннюю Matter-экосистему. Aqara указывает, что при использовании предварительно настроенного стороннего Thread Border Router устройство можно конфигурировать в Aqara Home даже без отдельного Aqara Hub, а затем экспортировать один общий occupancy sensor и до восьми зональных occupancy sensors в совместимую Matter-систему. Конкретный набор доступных сущностей всё равно зависит от Matter-контроллера и реализации принимающей платформы.

Что потребуется для Home Assistant При Matter over Thread нужны работающий Matter Controller и Thread Border Router. В Home Assistant это может быть собственная Thread-инфраструктура либо совместимая существующая Thread-сеть. Перед покупкой именно ради Home Assistant стоит учитывать различие между «устройство совместимо с Matter» и «все фирменные функции доступны через Matter». Отслеживание координат, AI-функции и часть расширенных параметров могут оставаться функциями Aqara Home, тогда как Home Assistant получает стандартизированные Matter-сущности.

Какие Aqara Hub поддерживаются На момент выхода FP400 Aqara перечисляет как совместимые Hub M3, Hub M100, Hub M200, MagicPad S1, Panel Hub S1 Plus, Doorbell Camera Hub G410, Camera Hub G350 и Camera Hub G5 Pro. Поддержка Thermostat Hub W200 заявлена на IV квартал 2026 года. Hub M2, M1S, M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3, Smart Video Doorbell G4 и Camera Hub G2H Pro в опубликованном Aqara списке не поддерживаются.

Защита приватности: радар вместо камеры FP400 не формирует изображение комнаты. Для определения присутствия и положения используется mmWave-радар. Это делает такой класс устройств интересным для спальни, ванной, кабинета и других помещений, где камера нежелательна. При этом «без камеры» не означает отсутствие данных о поведении: система всё равно способна определять присутствие, перемещение и количество людей. При интеграции с облачными сервисами следует отдельно учитывать, какие события и телеметрия покидают локальную сеть.

Защита от ложных срабатываний Aqara заявляет улучшенный алгоритм, который должен отделять человека от домашних животных, робота-пылесоса, воздушных потоков и других источников ложных событий. Используется 60-ГГц радар с 4T4R MIMO-антенной; производитель сообщает более чем о пятикратном увеличении плотности point-cloud данных относительно предыдущего поколения. Это заявление производителя, поэтому окончательно оценивать устойчивость к ложным присутствиям имеет смысл по независимым длительным тестам в реальных комнатах.

Дополнительные функции датчик освещённости;

три уровня чувствительности присутствия;

настраиваемая задержка подтверждения отсутствия для комнаты и отдельных зон;

AI-assisted настройка границ помещения и зон;

локальный подсчёт количества людей без подписки;

IPX5;

рабочая температура от −10 до +50 °C.

FP400 или несколько обычных датчиков? Для коридора, кладовой или небольшой проходной зоны сложный spatial sensor часто избыточен: обычного датчика движения или присутствия достаточно. FP400 становится интереснее в больших комнатах, где один сценарий зависит от нескольких функциональных зон. Кухня-гостиная — показательный пример. Один FP400 потенциально способен различать обеденную, диванную и рабочую зоны вместо установки нескольких независимых датчиков. Но перед проектированием системы необходимо учитывать геометрию помещения, мебель, стены и реальные ограничения радиолокационного обнаружения.